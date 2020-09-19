مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 20-9-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بتشغيل قطاري 1008-1009 بعربات روسي درجة ثانية ذات تهوية ديناميكية، مع نشر مواعيد القطارات الحالية.
وقالت السكة الحديد أنه بداية من 30 سبتمبر سيتم امتداد قطار اكسبريس 1004 القاهرة/ أسيوط إلى أسوان، مع التزام كافة العاملين في المحطات أخبار الركاب بأي تغييرات على مواعيد القطارات الجديدة والقديمة.
وتابعت أنه بداية من 1/10/2020 يقوم قطار 1005 من أسوان الساعة 11.30 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 12.05 من اليوم التالي بنفس تركيب قطار 1004.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 159 مميز – يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.
قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.
قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.
قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.
قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.
قطار رقم 777 مميز – موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.
قطار رقم 970 مكيف – يقوم القاهرة الساعة 2:00 م، ويصل سوهاج الساعة 9:45 سوهاج.
قطار رقم 872 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 5:45، ويصل أسيوط الساعة 9:50 م.
قطار رقم 163 مميز- يقوم الساعة 12:30 م من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35 ص.
جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي
|رقم القطار
|الدرجة
|محطة الانطلاق
|ساعة التحرك
|محطة الوصول
|توقيت نهاية الرحلة
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:10
|974
|مميز
|القاهرة
|5:14
|أسيوط
|13:30
|987
|VIP
|القاهرة
|6:30
|سوهاج
|6:30
|980
|VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:40
|80
|مميز
|القاهرة
|8:30
|اسوان
|1:40
|158
|مميز
|القاهرة
|10:30
|الأقصر
|22:30
|982
|مكيف
|القاهرة
|12:00
|أسوان
|2:30
|160
|مميز
|القاهرة
|12:15
|الأقصر
|12:40
|986
|مكيف
|القاهرة
|13:00
|الأقصر
|24:00
|186
|مميز
|القاهرة
|13:30
|سوهاج
|21:30
|162
|مميز
|القاهرة
|14:20
|أسيوط
|21:35
|1110
|مميز
|القاهرة
|15:40
|الواسطي
|17:15
|164
|مميز
|القاهرة
|15:30
|أسوان
|7:00
|990
|مكيف
|القاهرة
|16:00
|سوهاج
|24:00
|972
|مميز
|القاهرة
|16:20
|اسوان
|6:00
|2006
|VIP
|القاهرة
|17:15
|أسوان
|6:00
|872
|مكيف
|القاهرة
|17:45
|أسيوط
|23:50
|188
|مميز
|القاهرة
|18:00
|اسيوط
|12:45
|988
|مكيف
|القاهرة
|19:00
|أسوان
|1:50
|196
|مميز
|القاهرة
|19:10
|الواسطى
|20:45
|84
|نوم
|الجيزة
|19:50
|اسوان
|9:25
|86
|نوم
|القاهرة
|19:45
|اسوان
|9:30
|88
|مكيف
|القاهرة
|20:00
|اسوان
|11:00
|2014
|VIP
|القاهرة
|21:00
|اسوان
|9:40
|82
|نوم
|الجيزة
|21:40
|اسوان
|11:15
|976
|VIP
|القاهرة
|21:30
|الأقصر
|7:50
|996
|مكيف
|القاهرة
|22:00
|اسوان
|11:25
|90
|مميز
|القاهرة
|22:15
|السد العالي
|15:05
|2008
|VIP
|القاهرة
|23:00
|اسوان
|11:45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23:30
|سوهاج
|6:30
|1902
|مكيف
|القاهرة
|13:20
|اسوان
|13:20
|832
|مميز
|القاهرة
|12:35
|اسوان
|17:40
|934
|VIP
|القاهرة
|1:10
|الأقصر
|11:00
|971
|مكيف
|سوهاج
|5:20
|القاهرة
|13:05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6:30
|القاهرة
|14:15
|987
|مكيف
|الأقصر
|4:50
|القاهرة
|16:50
|159
|مميز
|الأقصر
|6:00
|القاهرة
|18:20
|891
|مكيف
|سوهاج
|11:00
|القاهرة
|17:35
|157
|مميز
|الأقصر
|7:30
|القاهرة
|19:5
|981
|vip
|أسوان
|5:30
|القاهرة
|19:35
|167
|مميز
|سوهاج
|13:30
|أبو قرقاص بالمنيا
|17:55
|983
|مكيف
|السد العالي
|7:30
|القاهرة
|21:40
|935
|VIP
|الأقصر
|12:40
|القاهرة
|22:5
|777
|مميز
|سوهاج
|16:00
|القاهرة
|12:30
|81
|مميز
|أسوان
|9:30
|القاهرة
|1:50
|163
|مميز
|السد العالي
|12:30
|القاهرة
|3:35
|2007
|vip
|أسوان
|15:00
|القاهرة
|3:55
|2015
|VIP
|أسوان
|16:00
|القاهرة
|4:20
|977
|VIP
|الأقصر
|19:30
|القاهرة
|5:20
|83
|نوم
|أسوان
|16:20
|القاهرة
|5:30
|1903
|مكيف
|أسوان
|17:00
|القاهرة
|5:50
|87
|نوم
|أسوان
|17:15
|القاهرة
|6:30
|185
|مميز
|سوهاج
|12:18
|القاهرة
|8:20
|2009
|VIP
|أسوان
|18:10
|القاهرة
|6:45
|187
|مميز
|السد العالي
|17:30
|القاهرة
|10:40
|85
|نوم
|أسوان
|20:20
|القاهرة
|9:50
|997
|مكيف
|أسوان
|20:45
|القاهرة
|9:50
|89
|مكيف
|أسوان
|21:05
|القاهرة
|11:00
|989
|مكيف
|أسوان
|23:00
|القاهرة
|11:40
|91
|مميز
|السد العالي
|22:40:00
|القاهرة
|14:50
|833
|مميز
|أسوان
|12:10
|القاهرة
|16:50
|142
|مميز
|القاهرة
|8:45
|الواسطى
|10:50
|144
|مطور ركاب
|الجيزة
|11:35
|الواسطى
|13:10
|146
|مطور ركاب
|الجيزة
|14:10
|الوسطى
|16:15
|152
|مطور ركاب
|الجيزة
|17:00
|الواسطى
|19:10
|156
|مطور ركاب
|الجيزة
|20:40
|الواسطى
|22:15
|778
|مطور ركاب
|المعمورة
|14.1
|رشيد
|15.2
|780
|مطور ركاب
|المعمورة
|16
|رشيد
|17.3
|966
|مكيف
|القاهرة
|22
|أسوان
|11.25
|90
|مميز
|القاهرة
|22.15
|السد العالي
|15.05
|2008
|vip
|القاهرة
|23
|أسوان
|11.45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23.3
|سوهاج
|6.3
|1902
|مكيف
|القاهرة
|12.2
|أسوان
|13.2
|802
|مطور
|الإسكندرية
|7.35
|دمنهور
|8.42
|904
|vip
|الإسكندرية
|8
|القاهرة
|10.3
|900
|مكيف
|الإسكندرية
|8.15
|القاهرة
|11.15
|12
|مميز
|الإسكندرية
|9.15
|القاهرة
|13.25
|132
|مميز
|الإسكندرية
|10.2
|القاهرة
|14.05
|912
|مكيف
|الإسكندرية
|11.3
|القاهرة
|14.45
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|14.15
|914
|مكيف
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|13.1
|القاهرة
|17.15
|916
|vip
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|586
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|14.15
|طنطا
|16.17
|285
|مطور
|الإسماعيلية
|5.35
|بورسعيد
|7.15
|287
|مميز
|الإسماعيلية
|7.3
|بورسعيد
|9.05
|593
|مميز
|القاهرة
|5
|الإسماعيلية
|8.1
|941
|مكيف ومميز
|القاهرة
|5015
|الزقازيق
|7.05
|1113
|مميز
|القاهرة
|7
|الإسماعيلية
|10.3
|971
|مكيف
|سوهاج
|5.2
|القاهرة
|13.05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6.3
|القاهرة
|14.15
|987
|مكيف
|الأقصر
|6
|القاهرة
|15.35
|159
|مميز
|الأقصر
|6
|القاهرة
|18.2
|891
|مكيف
|سوهاج
|11
|القاهرة
|17.35
|157
|مميز
|الأقصر
|7.3
|القاهرة
|19.05
|981
|vip
|أسوان
|5.3
|القاهرة
|19.35
|1006
|روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|روسي
|القاهرة
|8:15
|اسيوط
|22:45
|1131
|روسي
|القاهرة
|8:10
|الإسكندرية
|11:05
|1006
|مميز روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|مميز روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|مميز روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|مميز روسي
|أسيوط
|17:30
|القاهرة
|22:45
|2010
|مكيف اسباني
|القاهرة
|10:00
|أسوان
|23:55
|2011
|مكيف اسباني
|أسوان
|5:15
|القاهرة
|18:00
|2012
|مكيف اسباني
|القاهرة
|17:30
|اسوان
|6:20
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:30
|974
|مميز
|القاهرة
|5:15
|اسيوط
|12:30
|978
|مكيف VIP
|القاهرة
|6:30
|أسوط
|12:50
|980
|مكيف VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:50
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ص، ويصل الإسكندرية في الساعة 10:00 ص.
قطار رقم 7 مميز – موعد القيام من القاهرة في الساعة 6:55 ص يصل الإسكندرية الساعة 10:40 ص.
قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 ص ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15ص.
قطار رقم 7 مميز- يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ص، يصل الإسكندرية الساعة 10:40 ص.
قطار رقم 1131 روسي: يقوم من القاهرة الساعة 8:10 ص، يصل الإسكندرية الساعة 11:05 ص.
قطار رقم 906 VIP– يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.
قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.
قطار رقم 1204 مميز –يقوم الساعة 22:25، من الإسكندرية ويصل طنطا الساعة 23:30.
قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.
قطار رقم 901 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 8:20 ص، يصل الإسكندرية الساعة 11:30 ص.
قطار رقم 133 مميز- يقوم من القاهرة الساعة 12:45 م، ويصل الاسكندرية الساعة 4:50 م.
قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الإسكندرية 4:30 ص ويصل طنطا 6:35 ص.
قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ص ويصل القاهرة 8:35 ص.
قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 م ويصل القاهرة 6:25 م.
جدول بقطارات الوجه البحري
|رقم القطار
|ساعة التحرك
|محطة القيام
|ساعة الوصول
|محطة نهاية الرحلة
|الدرجة
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|2
|5:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|661
|6:00
|إيتاي البارود
|7:30
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:50
|الإسكندرية
|مميز
|129
|7:20
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|مميز
|903
|6:000
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:30
|دمنهور
|مميز
|1916
|8:30
|المنصورة
|11:00
|القاهرة
|مكيف فرنساوي
|1917
|16:36
|القاهرة
|19:10
|المنصورة
|مكيف فرنساوي
|1115
|5:00
|طنطا
|7:55
|الإسماعلية
|مميز ومكيف
|1114
|15:45
|الاسماعيلية
|19:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1970
|5:00
|بورسعيد
|8:55
|القاهرة
|مكيف
|1917
|16:25
|القاهرة
|20:30
|بورسعيد
|مكيف
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|مكيف
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:25
|القاهرة
|مكيف روسي
|353
|5:20
|القاهرة
|9:10
|طنطا
|مميز
|544
|10:00
|طنطا
|13:20
|القاهرة
|مميز روسي
|121
|14:15
|القاهرة
|17:52
|طنطا
|مميز روسي
|558
|21:00
|طنطا
|12:35
|القاهرة
|مميز روسي
|374
|4:00
|الزقازيق
|6:25
|القاهرة
|مميز
|809
|18:15
|القاهرة
|21:35
|كفر الشيخ
|سياحي
|809
|4:40
|كفر الشيخ
|8:15
|القاهرة
|سياحي
|687
|16:30
|القاهرة
|19:00
|ايتاي البارود
|سياحي
|666
|5:00
|ايتاي البارود
|7:40
|القاهرة
|سياحي
|341
|14:10
|القاهرة
|17:55
|المنصورة
|سياحي
|334
|7:25
|القاهرة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|379
|21:40
|القاهرة
|12:05
|الزقازيق
|سياحي
|633
|3:40
|القاهرة
|6:35
|ايتاي البارود
|سياحي
|672
|7:35
|ايتاي البارود
|10:55
|القاهرة
|سياحي
|334
|7:25
|المنصورة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|3
|3:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:45
|الإسكندرية
|مميز
|585
|6:25
|طنطا
|8:30
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|129
|7:15
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|سياحي
|903
|6:00
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:25
|دمنهور
|مميز
|905
|8:00
|القاهرة
|10:30
|الإسكندرية
|VIP
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|روسي
|901
|8:20
|القاهرة
|11:30
|الإسكندرية
|مكيف
|1109
|8:30
|القاهرة
|11:50
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|567
|10:20
|طنطا
|12:20
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|911
|10:00
|القاهرة
|13:05
|الإسكندرية
|مكيف
|571
|11:40
|طنطا
|13:35
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|11
|10:10
|القاهرة
|14:30
|الإسكندرية
|مميز
|89
|11:15
|القاهرة
|14:00
|الإسكندرية
|مكيف
|15
|11:30
|القاهرة
|15:10
|الإسكندرية
|مميز
|913
|11:30
|القاهرة
|15:30
|الإسكندرية
|مكيف
|883
|14:50
|دمنهور
|16:00
|الإسكندرية
|مطور
|133
|12:50
|القاهرة
|16:50
|الإسكندرية
|مميز
|917
|14:00
|القاهرة
|16:30
|الإسكندرية
|VIP
|1203
|14:10
|القاهرة
|18:00
|الإسكندرية
|مميز
|20001
|15:00
|القاهرة
|17:30
|الإسكندرية
|VIP
|915
|15:20
|القاهرة
|18:30
|الإسكندرية
|مكيف
|21
|15:30
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|923
|16:00
|القاهرة
|19:30
|الإسكندرية
|مكيف
|27
|16:10
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|835
|16:45
|القاهرة
|17:29
|بنها
|مكيف
|925
|17:10
|القاهرة
|20:25
|الإسكندرية
|مكيف
|23
|17:20
|القاهرة
|22:00
|الإسكندرية
|مميز
|921
|18:00
|القاهرة
|20:35
|الاسكندرية
|VIP
|927
|19:00
|القاهرة
|12:30
|الاسكندرية
|VIP
|31
|18:30
|القاهرة
|22:30
|الاسكندرية
|مميز
|157
|19:40
|القاهرة
|23:00
|الاسكندرية
|مميز
|931
|20:15
|القاهرة
|23:40
|الإسكندرية
|مكيف
|29
|20:30
|القاهرة
|12:25
|الإسكندرية
|مميز
|591
|22:45
|طنطا
|12:50
|الاسكندرية
|مكيف ومميز
|935
|22:30
|القاهرة
|1:010
|الاسكندرية
|VIP
|35
|23:10
|القاهرة
|1:00
|طنطا
|مميز
|773
|23:00
|القاهرة
|19:00
|طنطا - ثم إلى مطروح
|نوم مكيف
|775
|3:52
|مطروح
|طنطا - ثم اليى الاسكندرية
|نوم مكيف
|818
|4:00
|ميت غمر
|5:10
|قويسنا
|مميز
|2
|2:15
|الإسكندرية
|6:25
|القاهرة
|مميز
|1202
|5:25
|طنطا
|7:00
|القاهرة
|مميز
|1108
|3:30
|الإسكندرية
|7:10
|القاهرة
|مميز
|936
|6:00
|طنطا
|7:30
|القاهرة
|مكيف
|4
|6:15
|طنطا
|7:50
|القاهرة
|مميز
|1904
|7:10
|طنطا
|8:35
|القاهرة
|مكيف
|588
|4:30
|الإسكندرية
|6:35
|طنطا
|مكيف ومميز
|8
|5:20
|الإسكندرية
|9:15
|القاهرة
|مميز
|902
|6:00
|الإسكندرية
|9:25
|القاهرة
|مكيف
|906
|7:00
|الإسكندرية
|9:35
|القاهرة
|VIP
|158
|7:15
|الإسكندرية
|10:20
|القاهرة
|مميز
|14
|7:25
|الإسكندرية
|12:00
|القاهرة
|مميز
|802
|7:35
|الإسكندرية
|8:45
|دمنهور
|مطور
|904
|8:00
|الإسكندرية
|10:30
|القاهرة
|VIP
|900
|8:15
|الإسكندرية
|11:20
|القاهرة
|مكيف
|12
|9:15
|الإسكندرية
|13:40
|القاهرة
|مميز
|132
|10:30
|الإسكندرية
|14:20
|القاهرة
|مميز
|912
|11:30
|الإسكندرية
|14:45
|القاهرة
|مكيف
|164
|12:00
|الإسكندرية
|15:15
|القاهرة
|مميز
|1208
|13:08
|دمنهور
|15:35
|القاهرة
|مميز
|914
|13:00
|الإسكندرية
|16:20
|القاهرة
|مكيف
|18
|13:10
|الإسكندرية
|17:15
|القاهرة
|مميز
|916
|14:00
|الإسكندرية
|16:30
|القاهرة
|VIP
|586
|14:15
|الإسكندرية
|16:20
|طنطا
|مكيف ومميز
|24
|14:25
|الإسكندرية
|18:40
|القاهرة
|مميز
|688
|15:10
|الإسكندرية
|16:55
|ايتاي البارود
|مميز
|922
|15:30
|الإسكندرية
|18:50
|القاهرة
|مكيف
|196
|15:40
|الإسكندرية
|19:00
|القاهرة
|مكيف ومميز
|572
|15:55
|الإسكندرية
|18:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:30
|القاهرة
|روسي
|88
|17:00
|الإسكندرية
|19:40
|القاهرة
|مكيف
|894
|17:15
|الإسكندرية
|18:20
|دمنهور
|مطور
|118
|120
|الإسكندرية
|19:30
|طنطا
|مميز
|928
|18:00
|الإسكندرية
|20:50
|القاهرة
|مكيف
|568
|18:00
|الإسكندرية
|20:10
|طنطا
|مكيف ومميز
|32
|18:30
|الإسكندرية
|22:30
|القاهرة
|مميز
|926
|19:00
|الإسكندرية
|21:30
|القاهرة
|VIP
|2008
|20:00
|الإسكندرية
|23:20
|القاهرة
|VIP
|930
|20:10
|الإسكندرية
|23:20
|القاهرة
|مكيف
|28
|20:20
|الإسكندرية
|12:30
|القاهرة
|مميز
|920
|20:45
|الإسكندرية
|22:40
|طنطا
|مكيف
|518
|21:15
|الإسكندرية
|23:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1204
|21:25
|الإسكندرية
|23:30
|طنطا
|مميز
|934
|22:00
|الإسكندرية
|12:45
|القاهرة
|VIP
|942
|23:11
|دمنهور
|1:15
|القاهرة
|مكيف
|1918
|22:20
|الإسكندرية
|12:05
|طنطا
|مكيف
|36
|22:30
|الإسكندرية
|12:50
|طنطا
|مميز
|285
|5:40
|الإسماعيلية
|7:20
|بورسعيد
|مطور
|287
|7:30
|الإسماعيلية
|بورسعيد
|9:01
|مطور
|593
|5:00
|القاهرة
|الإسماعيلية
|8:15
|مميز
|941
|5:15
|القاهرة
|الزقازيق
|7:10
|مكيف ومميز
|945
|6:10
|القاهرة
|بورسعيد
|10:30
|مكيف
|589
|8:25
|الزقازيق
|القاهرة
|11:20
|مكيف ومميز
|1113
|7:00
|القاهرة
|الاسماعيلية
|10:40
|مميز
|185
|8:40
|القاهرة
|بورسعيد
|12:50
|مميز
|951
|12:00
|القاهرة
|بورسعيد
|16:50
|مميز
|955
|14:40
|القاهرة
|بورسعيد
|19:10
|مكيف ومميز
|957
|15:40
|القاهرة
|الزقازيق
|17:30
|مكيف ومميز
|959
|17:40
|القاهرة
|الاسماعيلية
|20:40
|مكيف ومميز
|573
|19:50
|الزقازيق
|بورسعيد
|22:30
|مكيف ومميز
|961
|19:50
|القاهرة
|بورسعيد
|12:10
|مميز
|339
|12:15
|القاهرة
|الزقازيق
|23:10
|مميز
|963
|22:00
|القاهرة
|الاسماعيلية
|1:15
|مميز
|944
|6:00
|الزقازيق
|القاهرة
|7:45
|مكيف ومميز
|946
|5:00
|الاسماعيلية
|القاهرة
|8:10
|مكيف ومميز
|1112
|6:15
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|8:10
|مميز
|952
|5:30
|بورسعيد
|القاهرة
|10:00
|مكيف ومميز
|570
|7:25
|بورسعيد
|الزقازيق
|10:15
|مكف ومميز
|186
|8:30
|بورسعيد
|القاهرة
|1:00 م
|مميز
|286
|10:40
|بورسعيد
|الاسماعيلية
|12:30م
|مطور
|954
|12:40 م
|الاسماعيلية
|القاهرة
|4:00م
|مميز
|956
|1:00م
|بورسعيد
|القاهرة
|5:30 م
|مكيف ومميز
|288
|3:05 م
|بورسعيد
|الاسماعيلية
|5:00م
|مطور
|594
|5:00م
|الاسماعيلية
|القاهرة
|8:20 م
|مميز
|960
|5:30
|بورسعيد
|القاهرة
|9:50
|مميز
|341
|9:20
|الزقازيق
|القاهرة
|11:00
|مميز
|590
|6:15
|بورسعيد
|الزقازيق
|9:20
|مكيف ومميز
|962
|7:30 م
|بورسعيد
|القاهرة
|12:00م
|مميز
|285
|5:36 ص
|الإسماعيلية
|بورسعيد
|7:20 ص
|مطور
|287
|7:30
|الاسماعيلية
|بورسعيد
|9:10 ص
|مميز
|593
|5:00 ص
|القاهرة
|الإسماعيلية
|8:20
|مميز
|941
|5:15 ص
|القاهرة
|الزقازيق
|7:15 ص
|مكيف ومميز
|945
|6:10
|القاهرة
|بورسعيد
|10:30
|مكيف
|589
|8:30
|الزقازيق
|بورسعيد
|11:20
|مكيف ومميز
|760
|5:15
|البصيلي
|رشيد
|5:40
|مطور
|762
|6:40
|البصيلي
|رشيد
|7:00
|مطور
|764
|6:20
|المعمورة
|رشيد
|8:00
|مطور ومميز
|766
|7:50
|المعمورة
|رشيد
|9:30
|مطور
|768
|10:30
|المعمورة
|رشيد
|12:00
|مطور
|772
|2:20 ص
|محرم بك
|مطروح
|6:30 ص
|نوم
|300
|6:40 ص
|الإسكندرية
|مطروج
|12:30م
|أكسبريس
|940
|9:00ص
|جنينة القباري
|مطروح
|12:30
|مكيف
|1206
|10:30ص
|محرم بك
|مطروح
|3:30
|مميز
|654
|1:45 م
|الإسكندرية
|مطروح
|8:30 م
|مميز
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 389 – يقوم القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.
قطار رقم 1914 – يقوم من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.
قطار رقم 36- يقوم القطار في الساعة 22:40 ويصل محطة سكة حديد طنطا الساعة 12:55.
قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.
قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.
قطار رقم 49 – يقوم من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.
قطار رقم 51 –يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.
قطار رقم 964- قوم في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.
قطار رقم 593 –يقوم من القاهرة في تمام الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية في الساعة 8:10.
قطار رقم 119 – يقوم الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.
قطار رقم 535 –يقوم الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.
قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.
قطار رقم 122 – يقوم من السويس الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.
قطار رقم 551 –يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.