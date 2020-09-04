نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 5-9-2020

قائمة قطارات الصعيد المكيفة اليوم السبت ومواعيد قطارات الوجه البحري
مدحت إسماعيل 12:05 ص, السبت, 5 سبتمبر 20 12:05 ص, السبت, 5 سبتمبر 20

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تسعي هيئة السكة الحديد في الفترة الحالية، لعمل ازدواج لعدد من الخطوط المفردة لزيادة مواعيد القطارات وتحسن الخدمة المقدمة للجمهور، واستيعاب الزيادة المتوقعة من الركاب.

كما تسعى هيئة السكة الحديد تنفيذ عددًا من الخطوط الجديدة ، لنقل البضائع، مع نشر مواعيد القطارات التي تحمل الحاويات من الموانئ للمحطات النهائية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

قطار رقم 1004 روسي مكيف – ينطلق الساعة 8:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 13:30.

قطار رقم 1005 روسي مكيف – يتحرك من أسيوط الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 22:45.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار 978- تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي في تمام الساعة 12.50 بأسيوط.

قطار 980- يتحرك الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهى فى اسيوط الساعة الـ1.10 ظهرا.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجه القبلي

رقم القطارالدرجةمحطة الانطلاقساعة التحركمحطة الوصولتوقيت نهاية الرحلة
166مميزالمنيا6:30سوهاج11:00
776مميزالقاهرة4:30سوهاج13:10
974مميزالقاهرة5:14 أسيوط13:30
987VIPالقاهرة6:30سوهاج6:30
980VIPالقاهرة8:00أسوان22:40
80مميزالقاهرة8:30اسوان1:40
158مميزالقاهرة10:30الأقصر22:30
982مكيفالقاهرة12:00أسوان2:30
160مميزالقاهرة12:15الأقصر12:40
986مكيفالقاهرة13:00الأقصر24:00
186مميزالقاهرة13:30سوهاج21:30
162مميزالقاهرة14:20أسيوط21:35
1110مميزالقاهرة15:40الواسطي17:15
164مميزالقاهرة15:30أسوان7:00
990مكيفالقاهرة16:00سوهاج24:00
972مميزالقاهرة16:20اسوان6:00
2006VIPالقاهرة17:15أسوان6:00
872مكيفالقاهرة17:45أسيوط23:50
188مميزالقاهرة18:00اسيوط12:45
988مكيفالقاهرة19:00أسوان1:50
196مميزالقاهرة19:10الواسطى20:45
84نومالجيزة19:50اسوان9:25
86نومالقاهرة19:45اسوان9:30
88مكيفالقاهرة20:00اسوان11:00
2014VIPالقاهرة21:00اسوان9:40
82نومالجيزة21:40اسوان11:15
976VIPالقاهرة21:30الأقصر7:50
996مكيفالقاهرة22:00اسوان11:25
90مميزالقاهرة22:15السد العالي15:05
2008VIPالقاهرة23:00اسوان11:45
890مكيفالقاهرة23:30سوهاج6:30
1902مكيفالقاهرة13:20اسوان13:20
832مميزالقاهرة12:35اسوان17:40
934VIPالقاهرة1:10الأقصر11:00
971مكيفسوهاج5:20القاهرة13:05
991مكيفسوهاج6:30القاهرة14:15
987مكيفالأقصر4:50القاهرة16:50
159مميزالأقصر6:00القاهرة18:20
891مكيفسوهاج11:00القاهرة17:35
157مميزالأقصر7:30القاهرة19:5
981vipأسوان5:30القاهرة19:35
167مميزسوهاج13:30أبو قرقاص بالمنيا17:55
983مكيفالسد العالي7:30القاهرة21:40
935VIPالأقصر12:40القاهرة22:5
777مميزسوهاج16:00القاهرة12:30
81مميزأسوان9:30القاهرة1:50
163مميزالسد العالي12:30القاهرة3:35
2007vipأسوان15:00القاهرة3:55
2015VIPأسوان16:00القاهرة4:20
977VIPالأقصر19:30القاهرة5:20
83نومأسوان16:20القاهرة5:30
1903مكيفأسوان17:00القاهرة5:50
87نومأسوان17:15القاهرة6:30
185مميزسوهاج12:18القاهرة8:20
2009VIPأسوان18:10القاهرة6:45
187مميزالسد العالي17:30القاهرة10:40
85نومأسوان20:20القاهرة9:50
997مكيفأسوان20:45القاهرة9:50
89مكيفأسوان21:05القاهرة11:00
989مكيفأسوان23:00القاهرة11:40
91مميزالسد العالي22:40:00القاهرة14:50
833مميزأسوان12:10القاهرة16:50
142مميزالقاهرة8:45الواسطى10:50
144مطور ركابالجيزة11:35الواسطى13:10
146مطور ركابالجيزة14:10الوسطى16:15
152مطور ركابالجيزة17:00الواسطى19:10
156مطور ركابالجيزة20:40الواسطى22:15
778مطور ركابالمعمورة14.1رشيد15.2
780مطور ركابالمعمورة16رشيد17.3
966مكيفالقاهرة22أسوان11.25
90مميزالقاهرة22.15السد العالي15.05
2008vipالقاهرة23أسوان11.45
890مكيفالقاهرة23.3سوهاج6.3
1902مكيفالقاهرة12.2أسوان13.2
802مطورالإسكندرية7.35دمنهور8.42
904vipالإسكندرية8القاهرة10.3
900مكيفالإسكندرية8.15القاهرة11.15
12مميزالإسكندرية9.15القاهرة13.25
132مميزالإسكندرية10.2القاهرة14.05
912مكيفالإسكندرية11.3القاهرة14.45
164مميزالإسكندرية12القاهرة14.15
914مكيفالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية13.1القاهرة17.15
916vipالإسكندرية14القاهرة16.3
586مكيف ومميزالإسكندرية14.15طنطا16.17
285مطورالإسماعيلية5.35بورسعيد7.15
287مميزالإسماعيلية7.3بورسعيد9.05
593مميزالقاهرة5الإسماعيلية8.1
941مكيف ومميزالقاهرة5015الزقازيق7.05
1113مميزالقاهرة7الإسماعيلية10.3
971مكيفسوهاج5.2القاهرة13.05
991مكيفسوهاج6.3القاهرة14.15
987مكيفالأقصر6القاهرة15.35
159مميزالأقصر6القاهرة18.2
891مكيفسوهاج11القاهرة17.35
157مميزالأقصر7.3القاهرة19.05
981vipأسوان5.3القاهرة19.35
1006روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005روسيالقاهرة8:15اسيوط22:45
1131روسيالقاهرة8:10الإسكندرية11:05
1006مميز روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007مميز روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004مميز روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005مميز روسيأسيوط17:30القاهرة22:45
2010مكيف اسبانيالقاهرة10:00أسوان23:55
2011مكيف اسبانيأسوان5:15القاهرة18:00
2012مكيف اسبانيالقاهرة17:30اسوان6:20
166مميزالمنيا6:30سوهاج11:00
776مميزالقاهرة4:30سوهاج13:30
974مميزالقاهرة5:15اسيوط12:30
978مكيف VIPالقاهرة6:30أسوط12:50
980مكيف VIPالقاهرة8:00أسوان22:50

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 مختلط- يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 مميز- يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 يصل الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 905 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

جدول مواعيد قطارات الوجه البحري من القاهرة والعكس

رقم القطارساعة التحركمحطة القيامساعة الوصولمحطة نهاية الرحلةالدرجة
13:00القاهرة6:45الإسكندريةمميز
25:00طنطا7:10الإسكندريةمميز
6616:00إيتاي البارود7:30الإسكندريةمميز
1634:20القاهرة7:50الإسكندريةمميز
1297:20طنطا9:20الإسكندريةمميز
1195:00القاهرة9:50الإسكندريةمميز
9036:000القاهرة9:30الإسكندريةمكيف
76:20القاهرة10:10الإسكندريةمميز
12056:50القاهرة9:30دمنهورمميز
19168:30المنصورة11:00القاهرةمكيف فرنساوي
191716:36القاهرة19:10المنصورةمكيف فرنساوي
11155:00طنطا7:55الإسماعليةمميز ومكيف
111415:45الاسماعيلية19:00طنطامكيف ومميز
19705:00بورسعيد8:55القاهرةمكيف
191716:25القاهرة20:30بورسعيدمكيف
11318:10القاهرة11:05الإسكندريةمكيف
113016:35الإسكندرية19:25القاهرةمكيف روسي
3535:20القاهرة9:10طنطامميز
54410:00طنطا13:20القاهرةمميز روسي
12114:15القاهرة17:52طنطامميز روسي
55821:00طنطا12:35القاهرةمميز روسي
3744:00الزقازيق6:25القاهرةمميز
80918:15القاهرة21:35كفر الشيخسياحي
8094:40كفر الشيخ8:15القاهرةسياحي
68716:30القاهرة19:00ايتاي البارودسياحي
6665:00ايتاي البارود7:40القاهرةسياحي
34114:10القاهرة17:55المنصورةسياحي
3347:25القاهرة11:15القاهرةسياحي
37921:40القاهرة12:05الزقازيقسياحي
6333:40القاهرة6:35ايتاي البارودسياحي
6727:35ايتاي البارود10:55القاهرةسياحي
3347:25المنصورة11:15القاهرةسياحي
13:00القاهرة6:45الإسكندريةمميز
33:00طنطا7:10الإسكندريةمميز
1634:20القاهرة7:45الإسكندريةمميز
5856:25طنطا8:30الإسكندريةمكيف ومميز
1297:15طنطا9:20الإسكندريةمميز
1195:00القاهرة9:50الإسكندريةسياحي
9036:00القاهرة9:30الإسكندريةمكيف
76:20القاهرة10:10الإسكندريةمميز
12056:50القاهرة9:25دمنهورمميز
9058:00القاهرة10:30الإسكندريةVIP
11318:10القاهرة11:05الإسكندريةروسي
9018:20القاهرة11:30الإسكندريةمكيف
11098:30القاهرة11:50الإسكندريةمكيف ومميز
56710:20طنطا12:20الإسكندريةمكيف ومميز
91110:00القاهرة13:05الإسكندريةمكيف
57111:40طنطا13:35الإسكندريةمكيف ومميز
1110:10القاهرة14:30الإسكندريةمميز
8911:15القاهرة14:00الإسكندريةمكيف
1511:30القاهرة15:10الإسكندريةمميز
91311:30القاهرة15:30الإسكندريةمكيف
88314:50دمنهور16:00الإسكندريةمطور
13312:50القاهرة16:50الإسكندريةمميز
91714:00القاهرة16:30الإسكندريةVIP
120314:10القاهرة18:00الإسكندريةمميز
2000115:00القاهرة17:30الإسكندريةVIP
91515:20القاهرة18:30الإسكندريةمكيف
2115:30القاهرة20:00الإسكندريةمميز
92316:00القاهرة19:30الإسكندريةمكيف
2716:10القاهرة20:00الإسكندريةمميز
83516:45القاهرة17:29بنهامكيف
92517:10القاهرة20:25الإسكندريةمكيف
2317:20القاهرة22:00الإسكندريةمميز
92118:00القاهرة20:35الاسكندريةVIP
92719:00القاهرة12:30الاسكندريةVIP
3118:30القاهرة22:30الاسكندريةمميز
15719:40القاهرة23:00الاسكندريةمميز
93120:15القاهرة23:40الإسكندريةمكيف
2920:30القاهرة12:25الإسكندريةمميز
59122:45طنطا12:50الاسكندريةمكيف ومميز
93522:30القاهرة1:010الاسكندريةVIP
3523:10القاهرة1:00طنطامميز
77323:00القاهرة19:00طنطا - ثم إلى مطروحنوم مكيف
7753:52مطروحطنطا - ثم اليى الاسكندريةنوم مكيف
8184:00ميت غمر5:10قويسنامميز
22:15الإسكندرية6:25القاهرةمميز
12025:25طنطا7:00القاهرةمميز
11083:30الإسكندرية7:10القاهرةمميز
9366:00طنطا7:30القاهرةمكيف
46:15طنطا7:50القاهرةمميز
19047:10طنطا8:35القاهرةمكيف
5884:30الإسكندرية6:35طنطامكيف ومميز
85:20الإسكندرية9:15القاهرةمميز
9026:00الإسكندرية9:25القاهرةمكيف
9067:00الإسكندرية9:35القاهرةVIP
1587:15الإسكندرية10:20القاهرةمميز
147:25الإسكندرية12:00القاهرةمميز
8027:35الإسكندرية8:45دمنهورمطور
9048:00الإسكندرية10:30القاهرةVIP
9008:15الإسكندرية11:20القاهرةمكيف
129:15الإسكندرية13:40القاهرةمميز
13210:30الإسكندرية14:20القاهرةمميز
91211:30الإسكندرية14:45القاهرةمكيف
16412:00الإسكندرية15:15القاهرةمميز
120813:08دمنهور15:35القاهرةمميز
91413:00الإسكندرية16:20القاهرةمكيف
1813:10الإسكندرية17:15القاهرة
مميز
91614:00الإسكندرية16:30القاهرةVIP
58614:15الإسكندرية16:20طنطامكيف ومميز
2414:25الإسكندرية18:40القاهرةمميز
68815:10الإسكندرية16:55ايتاي البارودمميز
92215:30الإسكندرية18:50القاهرةمكيف
19615:40الإسكندرية19:00القاهرةمكيف ومميز
57215:55الإسكندرية18:00طنطامكيف ومميز
113016:35الإسكندرية19:30القاهرةروسي
8817:00الإسكندرية19:40القاهرةمكيف
89417:15الإسكندرية18:20دمنهورمطور
118120الإسكندرية19:30طنطامميز
92818:00الإسكندرية20:50القاهرةمكيف
56818:00الإسكندرية20:10طنطامكيف ومميز
3218:30الإسكندرية22:30القاهرةمميز
92619:00الإسكندرية21:30القاهرةVIP
200820:00الإسكندرية23:20القاهرةVIP
93020:10الإسكندرية23:20القاهرةمكيف
2820:20الإسكندرية12:30القاهرةمميز
92020:45الإسكندرية22:40طنطامكيف
51821:15الإسكندرية23:00طنطامكيف ومميز
120421:25الإسكندرية23:30طنطامميز
93422:00الإسكندرية12:45القاهرةVIP
94223:11دمنهور1:15القاهرةمكيف
191822:20الإسكندرية12:05طنطامكيف
3622:30الإسكندرية12:50طنطامميز
2855:40الإسماعيلية7:20بورسعيدمطور
2877:30الإسماعيليةبورسعيد9:01مطور
5935:00القاهرةالإسماعيلية8:15مميز
9415:15القاهرةالزقازيق7:10مكيف ومميز
9456:10القاهرةبورسعيد10:30مكيف
5898:25الزقازيقالقاهرة11:20مكيف ومميز
11137:00القاهرةالاسماعيلية10:40مميز
1858:40القاهرةبورسعيد12:50مميز
95112:00القاهرةبورسعيد16:50مميز
95514:40القاهرةبورسعيد19:10مكيف ومميز
95715:40القاهرةالزقازيق17:30مكيف ومميز
95917:40القاهرةالاسماعيلية20:40مكيف ومميز
57319:50الزقازيقبورسعيد22:30مكيف ومميز
96119:50القاهرةبورسعيد12:10مميز
33912:15القاهرةالزقازيق23:10مميز
96322:00القاهرةالاسماعيلية1:15مميز
9446:00الزقازيقالقاهرة7:45مكيف ومميز
9465:00الاسماعيليةالقاهرة8:10مكيف ومميز
11126:15الاسماعيليةالزقازيق8:10مميز

مواعيد القطارات المميزة

قطارات السكة الحديد المميزة

قطار رقم 539 – يقوم من القاهرة الساعة 7:20 ويصل محطة منوف الساعة 9:50.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة الساعة 8:40.

قطار رقم 541 – يتحرك من محطة منوف الساعة 10:15 ويصل محطة طنطا الساعة 11:30.

قطار رقم 543 – يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:50 ويصل محطة الساعة طنطا الساعة 12:30.

قطار رقم 454 – يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:05 ويصل طنطا الساعة 14:40.

قطار رقم 547 – يتحرك الساعة 12:10 من القاهرة ويصل محطة الساعة طنطا الساعة 15:40.

قطار رقم 549 – يتحرك الساعة 13:20 من القاهرة ويصل الساعة 14:40 محطة طنطا 16:50.

قطار رقم 523 – يقوم القطار الساعة 14:00 من القاهرة ويصل محطة المحطة القديمة الساعة 14:50.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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