مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 3-9-2020

حددت هيئة السكة الحديد فترة تأخير مواعيد القطارات للوصول إلى المحطة النهائية على الخطوط بواقع 45 دقيقة في رحلات الوجه القبلي.
وأشارت هيئة السكة الحديد أن مواعيد القطارات للوجه البحري والإسكندرية، قد تتأخر للوصول إلى المحطة النهائية في حدود 30 دقيقة على أقصى تقدير.
وتأخر القطارات سواء المكيفة بنوعيها مميزة ومطورة، بسبب تجديدات أنظمة الإشارات وأبراج الاتصالات على طول الشبكة.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 983 مكيف – موعد القيام من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.
قطار رقم 935 VIP- ميعاد التحرك الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.
قطار رقم 777 مميز – موعد قيام القطار من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.
قطا رقم 81 مميز- موعد تحرك القطار في الساعة 9:30 من أسيوط ويصل القاهرة 1:50.
قطار رقم 934 vip – ميعاد القيام من الإسكندرية الساعة 22:00.
القطار يصل القاهرة الساعة 12:45، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 11:00 صباحًا.
قطار رقم 158 مميز – موعده تحرك في بداية الرحلة من الإسكندرية الساعة 7:15.
القطار يستهل رحلته من الساعة 10:20، حتى يصل الأقصر الساعة 22:25.
قطار رقم 164 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 15:15.
ويبدأ تحركه من القاهرة حتى يصل محطته النهائية في إلى أسوان الساعة 7:5.
قطار رقم 163 مميز- ميعاد تحرك القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.
قطار رقم 2007 VIP- موعد انطلاق القطار من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.
قطار رقم 2015 VIP- ميعاد القيام المحدد الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.
قطار رقم 977 VIP- موعد قيام القطار من من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.
جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي
|رقم القطار
|الدرجة
|محطة الانطلاق
|ساعة التحرك
|محطة الوصول
|توقيت نهاية الرحلة
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:10
|974
|مميز
|القاهرة
|5:14
|أسيوط
|13:30
|987
|VIP
|القاهرة
|6:30
|سوهاج
|6:30
|980
|VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:40
|80
|مميز
|القاهرة
|8:30
|اسوان
|1:40
|158
|مميز
|القاهرة
|10:30
|الأقصر
|22:30
|982
|مكيف
|القاهرة
|12:00
|أسوان
|2:30
|160
|مميز
|القاهرة
|12:15
|الأقصر
|12:40
|986
|مكيف
|القاهرة
|13:00
|الأقصر
|24:00
|186
|مميز
|القاهرة
|13:30
|سوهاج
|21:30
|162
|مميز
|القاهرة
|14:20
|أسيوط
|21:35
|1110
|مميز
|القاهرة
|15:40
|الواسطي
|17:15
|164
|مميز
|القاهرة
|15:30
|أسوان
|7:00
|990
|مكيف
|القاهرة
|16:00
|سوهاج
|24:00
|972
|مميز
|القاهرة
|16:20
|اسوان
|6:00
|2006
|VIP
|القاهرة
|17:15
|أسوان
|6:00
|872
|مكيف
|القاهرة
|17:45
|أسيوط
|23:50
|188
|مميز
|القاهرة
|18:00
|اسيوط
|12:45
|988
|مكيف
|القاهرة
|19:00
|أسوان
|1:50
|196
|مميز
|القاهرة
|19:10
|الواسطى
|20:45
|84
|نوم
|الجيزة
|19:50
|اسوان
|9:25
|86
|نوم
|القاهرة
|19:45
|اسوان
|9:30
|88
|مكيف
|القاهرة
|20:00
|اسوان
|11:00
|2014
|VIP
|القاهرة
|21:00
|اسوان
|9:40
|82
|نوم
|الجيزة
|21:40
|اسوان
|11:15
|976
|VIP
|القاهرة
|21:30
|الأقصر
|7:50
|996
|مكيف
|القاهرة
|22:00
|اسوان
|11:25
|90
|مميز
|القاهرة
|22:15
|السد العالي
|15:05
|2008
|VIP
|القاهرة
|23:00
|اسوان
|11:45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23:30
|سوهاج
|6:30
|1902
|مكيف
|القاهرة
|13:20
|اسوان
|13:20
|832
|مميز
|القاهرة
|12:35
|اسوان
|17:40
|934
|VIP
|القاهرة
|1:10
|الأقصر
|11:00
|971
|مكيف
|سوهاج
|5:20
|القاهرة
|13:05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6:30
|القاهرة
|14:15
|987
|مكيف
|الأقصر
|4:50
|القاهرة
|16:50
|159
|مميز
|الأقصر
|6:00
|القاهرة
|18:20
|891
|مكيف
|سوهاج
|11:00
|القاهرة
|17:35
|157
|مميز
|الأقصر
|7:30
|القاهرة
|19:5
|981
|vip
|أسوان
|5:30
|القاهرة
|19:35
|167
|مميز
|سوهاج
|13:30
|أبو قرقاص بالمنيا
|17:55
|983
|مكيف
|السد العالي
|7:30
|القاهرة
|21:40
|935
|VIP
|الأقصر
|12:40
|القاهرة
|22:5
|777
|مميز
|سوهاج
|16:00
|القاهرة
|12:30
|81
|مميز
|أسوان
|9:30
|القاهرة
|1:50
|163
|مميز
|السد العالي
|12:30
|القاهرة
|3:35
|2007
|vip
|أسوان
|15:00
|القاهرة
|3:55
|2015
|VIP
|أسوان
|16:00
|القاهرة
|4:20
|977
|VIP
|الأقصر
|19:30
|القاهرة
|5:20
|83
|نوم
|أسوان
|16:20
|القاهرة
|5:30
|1903
|مكيف
|أسوان
|17:00
|القاهرة
|5:50
|87
|نوم
|أسوان
|17:15
|القاهرة
|6:30
|185
|مميز
|سوهاج
|12:18
|القاهرة
|8:20
|2009
|VIP
|أسوان
|18:10
|القاهرة
|6:45
|187
|مميز
|السد العالي
|17:30
|القاهرة
|10:40
|85
|نوم
|أسوان
|20:20
|القاهرة
|9:50
|997
|مكيف
|أسوان
|20:45
|القاهرة
|9:50
|89
|مكيف
|أسوان
|21:05
|القاهرة
|11:00
|989
|مكيف
|أسوان
|23:00
|القاهرة
|11:40
|91
|مميز
|السد العالي
|22:40:00
|القاهرة
|14:50
|833
|مميز
|أسوان
|12:10
|القاهرة
|16:50
|934
|vip
|الإسكندرية
|22:00
|الأقصر
|11:00
|771
|مطور ركاب
|رشيد
|12.1
|المعمورة
|13.35
|779
|مطور ركاب
|رشيد
|14.15
|المعمورة
|15.45
|781
|مطور ركاب
|رشيد
|16.05
|المعمورة
|17.35
|873
|مطور ركاب
|رشيد
|18
|البصيلي
|18.2
|778
|مطور ركاب
|المعمورة
|14.1
|رشيد
|15.2
|780
|مطور ركاب
|المعمورة
|16
|رشيد
|17.3
|966
|مكيف
|القاهرة
|22
|أسوان
|11.25
|90
|مميز
|القاهرة
|22.15
|السد العالي
|15.05
|2008
|vip
|القاهرة
|23
|أسوان
|11.45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23.3
|سوهاج
|6.3
|1902
|مكيف
|القاهرة
|12.2
|أسوان
|13.2
|802
|مطور
|الإسكندرية
|7.35
|دمنهور
|8.42
|904
|vip
|الإسكندرية
|8
|القاهرة
|10.3
|900
|مكيف
|الإسكندرية
|8.15
|القاهرة
|11.15
|12
|مميز
|الإسكندرية
|9.15
|القاهرة
|13.25
|132
|مميز
|الإسكندرية
|10.2
|القاهرة
|14.05
|912
|مكيف
|الإسكندرية
|11.3
|القاهرة
|14.45
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|14.15
|914
|مكيف
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|13.1
|القاهرة
|17.15
|916
|vip
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|586
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|14.15
|طنطا
|16.17
|285
|مطور
|الإسماعيلية
|5.35
|بورسعيد
|7.15
|287
|مميز
|الإسماعيلية
|7.3
|بورسعيد
|9.05
|593
|مميز
|القاهرة
|5
|الإسماعيلية
|8.1
|941
|مكيف ومميز
|القاهرة
|5015
|الزقازيق
|7.05
|1113
|مميز
|القاهرة
|7
|الإسماعيلية
|10.3
|971
|مكيف
|سوهاج
|5.2
|القاهرة
|13.05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6.3
|القاهرة
|14.15
|987
|مكيف
|الأقصر
|6
|القاهرة
|15.35
|159
|مميز
|الأقصر
|6
|القاهرة
|18.2
|891
|مكيف
|سوهاج
|11
|القاهرة
|17.35
|157
|مميز
|الأقصر
|7.3
|القاهرة
|19.05
|981
|vip
|أسوان
|5.3
|القاهرة
|19.35
|1006
|روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|روسي
|القاهرة
|8:15
|اسيوط
|22:45
|1131
|روسي
|القاهرة
|8:10
|الإسكندرية
|11:05
|1006
|مميز روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|مميز روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|مميز روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|مميز روسي
|أسيوط
|17:30
|القاهرة
|22:45
|2010
|مكيف اسباني
|القاهرة
|10:00
|أسوان
|23:55
|2011
|مكيف اسباني
|أسوان
|5:15
|القاهرة
|18:00
|2012
|مكيف اسباني
|القاهرة
|17:30
|اسوان
|6:20
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:30
|974
|مميز
|القاهرة
|5:15
|اسيوط
|12:30
|978
|مكيف VIP
|القاهرة
|6:30
|أسوط
|12:50
|980
|مكيف VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:50
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 18-موعد القيام من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15.
قطار 1108-موعد رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 .
قطار رقم 4- تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.
قطار رقم 588- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.
قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15.
قطار رقم 24- موعد القيام من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40.
جدول مواعيد قطارات الوجه البحري
|رقم القطار
|ساعة التحرك
|محطة القيام
|ساعة الوصول
|محطة نهاية الرحلة
|الدرجة
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|2
|5:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|661
|6:00
|إيتاي البارود
|7:30
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:50
|الإسكندرية
|مميز
|129
|7:20
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|مميز
|903
|6:000
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:30
|دمنهور
|مميز
|1916
|8:30
|المنصورة
|11:00
|القاهرة
|مكيف فرنساوي
|1917
|16:36
|القاهرة
|19:10
|المنصورة
|مكيف فرنساوي
|1115
|5:00
|طنطا
|7:55
|الإسماعلية
|مميز ومكيف
|1114
|15:45
|الاسماعيلية
|19:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1970
|5:00
|بورسعيد
|8:55
|القاهرة
|مكيف
|1917
|16:25
|القاهرة
|20:30
|بورسعيد
|مكيف
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|مكيف
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:25
|القاهرة
|مكيف روسي
|353
|5:20
|القاهرة
|9:10
|طنطا
|مميز
|544
|10:00
|طنطا
|13:20
|القاهرة
|مميز روسي
|121
|14:15
|القاهرة
|17:52
|طنطا
|مميز روسي
|558
|21:00
|طنطا
|12:35
|القاهرة
|مميز روسي
|374
|4:00
|الزقازيق
|6:25
|القاهرة
|مميز
|809
|18:15
|القاهرة
|21:35
|كفر الشيخ
|سياحي
|809
|4:40
|كفر الشيخ
|8:15
|القاهرة
|سياحي
|687
|16:30
|القاهرة
|19:00
|ايتاي البارود
|سياحي
|666
|5:00
|ايتاي البارود
|7:40
|القاهرة
|سياحي
|341
|14:10
|القاهرة
|17:55
|المنصورة
|سياحي
|334
|7:25
|القاهرة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|379
|21:40
|القاهرة
|12:05
|الزقازيق
|سياحي
|633
|3:40
|القاهرة
|6:35
|ايتاي البارود
|سياحي
|672
|7:35
|ايتاي البارود
|10:55
|القاهرة
|سياحي
|334
|7:25
|المنصورة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|3
|3:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:45
|الإسكندرية
|مميز
|585
|6:25
|طنطا
|8:30
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|129
|7:15
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|سياحي
|903
|6:00
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:25
|دمنهور
|مميز
|905
|8:00
|القاهرة
|10:30
|الإسكندرية
|VIP
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|روسي
|901
|8:20
|القاهرة
|11:30
|الإسكندرية
|مكيف
|1109
|8:30
|القاهرة
|11:50
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|567
|10:20
|طنطا
|12:20
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|911
|10:00
|القاهرة
|13:05
|الإسكندرية
|مكيف
|571
|11:40
|طنطا
|13:35
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|11
|10:10
|القاهرة
|14:30
|الإسكندرية
|مميز
|89
|11:15
|القاهرة
|14:00
|الإسكندرية
|مكيف
|15
|11:30
|القاهرة
|15:10
|الإسكندرية
|مميز
|913
|11:30
|القاهرة
|15:30
|الإسكندرية
|مكيف
|883
|14:50
|دمنهور
|16:00
|الإسكندرية
|مطور
|133
|12:50
|القاهرة
|16:50
|الإسكندرية
|مميز
|917
|14:00
|القاهرة
|16:30
|الإسكندرية
|VIP
|1203
|14:10
|القاهرة
|18:00
|الإسكندرية
|مميز
|20001
|15:00
|القاهرة
|17:30
|الإسكندرية
|VIP
|915
|15:20
|القاهرة
|18:30
|الإسكندرية
|مكيف
|21
|15:30
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|923
|16:00
|القاهرة
|19:30
|الإسكندرية
|مكيف
|27
|16:10
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|835
|16:45
|القاهرة
|17:29
|بنها
|مكيف
|925
|17:10
|القاهرة
|20:25
|الإسكندرية
|مكيف
|23
|17:20
|القاهرة
|22:00
|الإسكندرية
|مميز
|921
|18:00
|القاهرة
|20:35
|الاسكندرية
|VIP
|927
|19:00
|القاهرة
|12:30
|الاسكندرية
|VIP
|31
|18:30
|القاهرة
|22:30
|الاسكندرية
|مميز
|157
|19:40
|القاهرة
|23:00
|الاسكندرية
|مميز
|931
|20:15
|القاهرة
|23:40
|الإسكندرية
|مكيف
|29
|20:30
|القاهرة
|12:25
|الإسكندرية
|مميز
|591
|22:45
|طنطا
|12:50
|الاسكندرية
|مكيف ومميز
|935
|22:30
|القاهرة
|1:010
|الاسكندرية
|VIP
|35
|23:10
|القاهرة
|1:00
|طنطا
|مميز
|773
|23:00
|القاهرة
|19:00
|طنطا - ثم إلى مطروح
|نوم مكيف
|775
|3:52
|مطروح
|طنطا - ثم اليى الاسكندرية
|نوم مكيف
|818
|4:00
|ميت غمر
|5:10
|قويسنا
|مميز
|2
|2:15
|الإسكندرية
|6:25
|القاهرة
|مميز
|1202
|5:25
|طنطا
|7:00
|القاهرة
|مميز
|1108
|3:30
|الإسكندرية
|7:10
|القاهرة
|مميز
|936
|6:00
|طنطا
|7:30
|القاهرة
|مكيف
|4
|6:15
|طنطا
|7:50
|القاهرة
|مميز
|1904
|7:10
|طنطا
|8:35
|القاهرة
|مكيف
|588
|4:30
|الإسكندرية
|6:35
|طنطا
|مكيف ومميز
|8
|5:20
|الإسكندرية
|9:15
|القاهرة
|مميز
|902
|6:00
|الإسكندرية
|9:25
|القاهرة
|مكيف
|906
|7:00
|الإسكندرية
|9:35
|القاهرة
|VIP
|158
|7:15
|الإسكندرية
|10:20
|القاهرة
|مميز
|14
|7:25
|الإسكندرية
|12:00
|القاهرة
|مميز
|802
|7:35
|الإسكندرية
|8:45
|دمنهور
|مطور
|904
|8:00
|الإسكندرية
|10:30
|القاهرة
|VIP
|900
|8:15
|الإسكندرية
|11:20
|القاهرة
|مكيف
|12
|9:15
|الإسكندرية
|13:40
|القاهرة
|مميز
|132
|10:30
|الإسكندرية
|14:20
|القاهرة
|مميز
|912
|11:30
|الإسكندرية
|14:45
|القاهرة
|مكيف
|164
|12:00
|الإسكندرية
|15:15
|القاهرة
|مميز
|1208
|13:08
|دمنهور
|15:35
|القاهرة
|مميز
|914
|13:00
|الإسكندرية
|16:20
|القاهرة
|مكيف
|18
|13:10
|الإسكندرية
|17:15
|القاهرة
|مميز
|916
|14:00
|الإسكندرية
|16:30
|القاهرة
|VIP
|586
|14:15
|الإسكندرية
|16:20
|طنطا
|مكيف ومميز
|24
|14:25
|الإسكندرية
|18:40
|القاهرة
|مميز
|688
|15:10
|الإسكندرية
|16:55
|ايتاي البارود
|مميز
|922
|15:30
|الإسكندرية
|18:50
|القاهرة
|مكيف
|196
|15:40
|الإسكندرية
|19:00
|القاهرة
|مكيف ومميز
|572
|15:55
|الإسكندرية
|18:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:30
|القاهرة
|روسي
|88
|17:00
|الإسكندرية
|19:40
|القاهرة
|مكيف
|894
|17:15
|الإسكندرية
|18:20
|دمنهور
|مطور
|118
|120
|الإسكندرية
|19:30
|طنطا
|مميز
|928
|18:00
|الإسكندرية
|20:50
|القاهرة
|مكيف
|568
|18:00
|الإسكندرية
|20:10
|طنطا
|مكيف ومميز
|32
|18:30
|الإسكندرية
|22:30
|القاهرة
|مميز
|926
|19:00
|الإسكندرية
|21:30
|القاهرة
|VIP
|2008
|20:00
|الإسكندرية
|23:20
|القاهرة
|VIP
|930
|20:10
|الإسكندرية
|23:20
|القاهرة
|مكيف
|28
|20:20
|الإسكندرية
|12:30
|القاهرة
|مميز
|920
|20:45
|الإسكندرية
|22:40
|طنطا
|مكيف
|518
|21:15
|الإسكندرية
|23:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1204
|21:25
|الإسكندرية
|23:30
|طنطا
|مميز
|934
|22:00
|الإسكندرية
|12:45
|القاهرة
|VIP
|942
|23:11
|دمنهور
|1:15
|القاهرة
|مكيف
|1918
|22:20
|الإسكندرية
|12:05
|طنطا
|مكيف
|36
|22:30
|الإسكندرية
|12:50
|طنطا
|مميز
|285
|5:40
|الإسماعيلية
|7:20
|بورسعيد
|مطور
|287
|7:30
|الإسماعيلية
|بورسعيد
|9:01
|مطور
|593
|5:00
|القاهرة
|الإسماعيلية
|8:15
|مميز
|941
|5:15
|القاهرة
|الزقازيق
|7:10
|مكيف ومميز
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.
قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.
قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.
قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.
قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.
قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.
قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.
قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.
قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.
قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.
قطا رقم 966 – يتحرك القطار من دمياط الساعة 13:15 ويصل للقاهرة في الساعة 18:15.
قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.