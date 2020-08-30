مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 31-8-2020

طالبت هيئة السكة الحديد كافة الركاب، أخذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مع تأكيدها انتظام مواعيد القطارات اليومية المحددة.
وأشارت هيئة السكة الحديد أن عددا كبيرا من الركاب، أصبح لا يلتزم بالإجراءات المعلنة، ومن ثم سيتم تطبيق الغرامة المحدد مع تسيير مواعيد القطارات وفقا للجداول المعلنة يوميًا للرحلات.
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 28 مميز – يقوم القطار من محطة الإسكندرية في الساعة 2:20 ويصل طنطا الساعة 22:44.
قطار رقم 920 مكيف – القطار يعمل 6 أيام فقط، ويتوقف يوم الجمعة من كل أسبوع.
يقوم القطار من محطة الإسكندرية 20:45 ويصل محطة طنطا الساعة 22:40.
قطا رقم 518 مكيف ومميز – يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:15 ويصل طنطا الساعة 23:00.
قطار رقم 1204 مميز – يتحرك القطار الساعة 22:25، من الاسكندرية ويصل طنطا الساعة 23:30.
قطار رقم 928 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.
قطا رقم 568 مكيف ومميز – يقوم القطار من محطة الإسكندرية الساعة 18:10 ويصل طنطا الساعة 20:05.
قطا رقم 32 مميز – ينطلق القطار الساعة 18:30 من الإسكندرية، يصل القاهرة الساعة 22:30.
قطا رقم 926 VIP- موعد قيام القطار الساعة 19:00 من الاسكندرية ويصل القاهرة الساعة 21:30.
جدول بمواعيد قطارات الوجه البحري من القاهرة إلى الإسكندرية
|رقم القطار
|ساعة التحرك
|محطة القيام
|ساعة الوصول
|محطة نهاية الرحلة
|الدرجة
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|2
|5:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|661
|6:00
|إيتاي البارود
|7:30
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:50
|الإسكندرية
|مميز
|129
|7:20
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|مميز
|903
|6:000
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:30
|دمنهور
|مميز
|1916
|8:30
|المنصورة
|11:00
|القاهرة
|مكيف فرنساوي
|1917
|16:36
|القاهرة
|19:10
|المنصورة
|مكيف فرنساوي
|1115
|5:00
|طنطا
|7:55
|الإسماعلية
|مميز ومكيف
|1114
|15:45
|الاسماعيلية
|19:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1970
|5:00
|بورسعيد
|8:55
|القاهرة
|مكيف
|1917
|16:25
|القاهرة
|20:30
|بورسعيد
|مكيف
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|مكيف
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:25
|القاهرة
|مكيف روسي
|353
|5:20
|القاهرة
|9:10
|طنطا
|مميز
|544
|10:00
|طنطا
|13:20
|القاهرة
|مميز روسي
|121
|14:15
|القاهرة
|17:52
|طنطا
|مميز روسي
|558
|21:00
|طنطا
|12:35
|القاهرة
|مميز روسي
|374
|4:00
|الزقازيق
|6:25
|القاهرة
|مميز
|809
|18:15
|القاهرة
|21:35
|كفر الشيخ
|سياحي
|809
|4:40
|كفر الشيخ
|8:15
|القاهرة
|سياحي
|687
|16:30
|القاهرة
|19:00
|ايتاي البارود
|سياحي
|666
|5:00
|ايتاي البارود
|7:40
|القاهرة
|سياحي
|341
|14:10
|القاهرة
|17:55
|المنصورة
|سياحي
|334
|7:25
|القاهرة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|379
|21:40
|القاهرة
|12:05
|الزقازيق
|سياحي
|633
|3:40
|القاهرة
|6:35
|ايتاي البارود
|سياحي
|672
|7:35
|ايتاي البارود
|10:55
|القاهرة
|سياحي
|334
|7:25
|المنصورة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|3
|3:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:45
|الإسكندرية
|مميز
|585
|6:25
|طنطا
|8:30
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|129
|7:15
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|سياحي
|903
|6:00
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:25
|دمنهور
|مميز
|905
|8:00
|القاهرة
|10:30
|الإسكندرية
|VIP
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|روسي
|901
|8:20
|القاهرة
|11:30
|الإسكندرية
|مكيف
|1109
|8:30
|القاهرة
|11:50
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|567
|10:20
|طنطا
|12:20
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|911
|10:00
|القاهرة
|13:05
|الإسكندرية
|مكيف
|571
|11:40
|طنطا
|13:35
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|11
|10:10
|القاهرة
|14:30
|الإسكندرية
|مميز
|89
|11:15
|القاهرة
|14:00
|الإسكندرية
|مكيف
|15
|11:30
|القاهرة
|15:10
|الإسكندرية
|مميز
|913
|11:30
|القاهرة
|15:30
|الإسكندرية
|مكيف
|883
|14:50
|دمنهور
|16:00
|الإسكندرية
|مطور
|133
|12:50
|القاهرة
|16:50
|الإسكندرية
|مميز
|917
|14:00
|القاهرة
|16:30
|الإسكندرية
|VIP
|1203
|14:10
|القاهرة
|18:00
|الإسكندرية
|مميز
|20001
|15:00
|القاهرة
|17:30
|الإسكندرية
|VIP
|915
|15:20
|القاهرة
|18:30
|الإسكندرية
|مكيف
|21
|15:30
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|923
|16:00
|القاهرة
|19:30
|الإسكندرية
|مكيف
|27
|16:10
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|835
|16:45
|القاهرة
|17:29
|بنها
|مكيف
|925
|17:10
|القاهرة
|20:25
|الإسكندرية
|مكيف
|23
|17:20
|القاهرة
|22:00
|الإسكندرية
|مميز
|921
|18:00
|القاهرة
|20:35
|الاسكندرية
|VIP
|927
|19:00
|القاهرة
|12:30
|الاسكندرية
|VIP
|31
|18:30
|القاهرة
|22:30
|الاسكندرية
|مميز
|157
|19:40
|القاهرة
|23:00
|الاسكندرية
|مميز
|931
|20:15
|القاهرة
|23:40
|الإسكندرية
|مكيف
|29
|20:30
|القاهرة
|12:25
|الإسكندرية
|مميز
|591
|22:45
|طنطا
|12:50
|الاسكندرية
|مكيف ومميز
|935
|22:30
|القاهرة
|1:010
|الاسكندرية
|VIP
|35
|23:10
|القاهرة
|1:00
|طنطا
|مميز
|773
|23:00
|القاهرة
|19:00
|طنطا - ثم إلى مطروح
|نوم مكيف
|775
|3:52
|مطروح
|طنطا - ثم اليى الاسكندرية
|نوم مكيف
|818
|4:00
|ميت غمر
|5:10
|قويسنا
|مميز
|2
|2:15
|الإسكندرية
|6:25
|القاهرة
|مميز
|1202
|5:25
|طنطا
|7:00
|القاهرة
|مميز
|1108
|3:30
|الإسكندرية
|7:10
|القاهرة
|مميز
|936
|6:00
|طنطا
|7:30
|القاهرة
|مكيف
|4
|6:15
|طنطا
|7:50
|القاهرة
|مميز
|1904
|7:10
|طنطا
|8:35
|القاهرة
|مكيف
|588
|4:30
|الإسكندرية
|6:35
|طنطا
|مكيف ومميز
|8
|5:20
|الإسكندرية
|9:15
|القاهرة
|مميز
|902
|6:00
|الإسكندرية
|9:25
|القاهرة
|مكيف
|906
|7:00
|الإسكندرية
|9:35
|القاهرة
|VIP
|158
|7:15
|الإسكندرية
|10:20
|القاهرة
|مميز
|14
|7:25
|الإسكندرية
|12:00
|القاهرة
|مميز
|802
|7:35
|الإسكندرية
|8:45
|دمنهور
|مطور
|904
|8:00
|الإسكندرية
|10:30
|القاهرة
|VIP
|900
|8:15
|الإسكندرية
|11:20
|القاهرة
|مكيف
|12
|9:15
|الإسكندرية
|13:40
|القاهرة
|مميز
|132
|10:30
|الإسكندرية
|14:20
|القاهرة
|مميز
|912
|11:30
|الإسكندرية
|14:45
|القاهرة
|مكيف
|164
|12:00
|الإسكندرية
|15:15
|القاهرة
|مميز
|1208
|13:08
|دمنهور
|15:35
|القاهرة
|مميز
|914
|13:00
|الإسكندرية
|16:20
|القاهرة
|مكيف
|18
|13:10
|الإسكندرية
|17:15
|القاهرة
|مميز
|916
|14:00
|الإسكندرية
|16:30
|القاهرة
|VIP
|586
|14:15
|الإسكندرية
|16:20
|طنطا
|مكيف ومميز
|24
|14:25
|الإسكندرية
|18:40
|القاهرة
|مميز
|688
|15:10
|الإسكندرية
|16:55
|ايتاي البارود
|مميز
|922
|15:30
|الإسكندرية
|18:50
|القاهرة
|مكيف
|196
|15:40
|الإسكندرية
|19:00
|القاهرة
|مكيف ومميز
|572
|15:55
|الإسكندرية
|18:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:30
|القاهرة
|روسي
|88
|17:00
|الإسكندرية
|19:40
|القاهرة
|مكيف
|894
|17:15
|الإسكندرية
|18:20
|دمنهور
|مطور
|118
|120
|الإسكندرية
|19:30
|طنطا
|مميز
|928
|18:00
|الإسكندرية
|20:50
|القاهرة
|مكيف
|568
|18:00
|الإسكندرية
|20:10
|طنطا
|مكيف ومميز
|32
|18:30
|الإسكندرية
|22:30
|القاهرة
|مميز
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 996 مكيف – موعد قيام القطار 22:00 من القاهرة وينهي رحلته في أسوان الساعة 11:30.
قطار رقم 90 – موعد قيام القطار من القاهرة الساعة 22:15 ويصل محطة أسوان الساعة 15:10.
قطار رقم 2008 VIP – موعد القيام من القاهرة الساعة 23:00 وتنتهي الرحلة الساعة 11:50 بمحطة أسوان.
قطار رقم 890 مكيف – موعد القيام من القاهرة الساعة 23:30 ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30.
قطار رقم 1902 مكيف – موعد القيام الساعة 12:20 من القاهرة، ويصل أسوان الساعة 13:30.
قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:35 ويصل محطة أسوان الساعة 17:50.
قطار رقم 934 VIP – موعد القيام الساعة 1:10 من القاهرة ويصل الساعة 11:00 محطة الأقصر.
جدول بمواعيد قطارات الوجه القبلي من القاهرة إلى أسوان
|رقم القطار
|الدرجة
|محطة الانطلاق
|ساعة التحرك
|محطة الوصول
|توقيت نهاية الرحلة
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:10
|974
|مميز
|القاهرة
|5:14
|أسيوط
|13:30
|987
|VIP
|القاهرة
|6:30
|سوهاج
|6:30
|980
|VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:40
|80
|مميز
|القاهرة
|8:30
|اسوان
|1:40
|158
|مميز
|القاهرة
|10:30
|الأقصر
|22:30
|982
|مكيف
|القاهرة
|12:00
|أسوان
|2:30
|160
|مميز
|القاهرة
|12:15
|الأقصر
|12:40
|986
|مكيف
|القاهرة
|13:00
|الأقصر
|24:00
|186
|مميز
|القاهرة
|13:30
|سوهاج
|21:30
|162
|مميز
|القاهرة
|14:20
|أسيوط
|21:35
|1110
|مميز
|القاهرة
|15:40
|الواسطي
|17:15
|164
|مميز
|القاهرة
|15:30
|أسوان
|7:00
|990
|مكيف
|القاهرة
|16:00
|سوهاج
|24:00
|972
|مميز
|القاهرة
|16:20
|اسوان
|6:00
|2006
|VIP
|القاهرة
|17:15
|أسوان
|6:00
|872
|مكيف
|القاهرة
|17:45
|أسيوط
|23:50
|188
|مميز
|القاهرة
|18:00
|اسيوط
|12:45
|988
|مكيف
|القاهرة
|19:00
|أسوان
|1:50
|196
|مميز
|القاهرة
|19:10
|الواسطى
|20:45
|84
|نوم
|الجيزة
|19:50
|اسوان
|9:25
|86
|نوم
|القاهرة
|19:45
|اسوان
|9:30
|88
|مكيف
|القاهرة
|20:00
|اسوان
|11:00
|2014
|VIP
|القاهرة
|21:00
|اسوان
|9:40
|82
|نوم
|الجيزة
|21:40
|اسوان
|11:15
|976
|VIP
|القاهرة
|21:30
|الأقصر
|7:50
|996
|مكيف
|القاهرة
|22:00
|اسوان
|11:25
|90
|مميز
|القاهرة
|22:15
|السد العالي
|15:05
|2008
|VIP
|القاهرة
|23:00
|اسوان
|11:45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23:30
|سوهاج
|6:30
|1902
|مكيف
|القاهرة
|13:20
|اسوان
|13:20
|832
|مميز
|القاهرة
|12:35
|اسوان
|17:40
|934
|VIP
|القاهرة
|1:10
|الأقصر
|11:00
|971
|مكيف
|سوهاج
|5:20
|القاهرة
|13:05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6:30
|القاهرة
|14:15
|987
|مكيف
|الأقصر
|4:50
|القاهرة
|16:50
|159
|مميز
|الأقصر
|6:00
|القاهرة
|18:20
|891
|مكيف
|سوهاج
|11:00
|القاهرة
|17:35
|157
|مميز
|الأقصر
|7:30
|القاهرة
|19:5
|981
|vip
|أسوان
|5:30
|القاهرة
|19:35
|167
|مميز
|سوهاج
|13:30
|أبو قرقاص بالمنيا
|17:55
|983
|مكيف
|السد العالي
|7:30
|القاهرة
|21:40
|935
|VIP
|الأقصر
|12:40
|القاهرة
|22:5
|777
|مميز
|سوهاج
|16:00
|القاهرة
|12:30
|81
|مميز
|أسوان
|9:30
|القاهرة
|1:50
|163
|مميز
|السد العالي
|12:30
|القاهرة
|3:35
|2007
|vip
|أسوان
|15:00
|القاهرة
|3:55
|2015
|VIP
|أسوان
|16:00
|القاهرة
|4:20
|977
|VIP
|الأقصر
|19:30
|القاهرة
|5:20
|83
|نوم
|أسوان
|16:20
|القاهرة
|5:30
|1903
|مكيف
|أسوان
|17:00
|القاهرة
|5:50
|87
|نوم
|أسوان
|17:15
|القاهرة
|6:30
|185
|مميز
|سوهاج
|12:18
|القاهرة
|8:20
|2009
|VIP
|أسوان
|18:10
|القاهرة
|6:45
|187
|مميز
|السد العالي
|17:30
|القاهرة
|10:40
|85
|نوم
|أسوان
|20:20
|القاهرة
|9:50
|997
|مكيف
|أسوان
|20:45
|القاهرة
|9:50
|89
|مكيف
|أسوان
|21:05
|القاهرة
|11:00
|989
|مكيف
|أسوان
|23:00
|القاهرة
|11:40
|91
|مميز
|السد العالي
|22:40:00
|القاهرة
|14:50
|833
|مميز
|أسوان
|12:10
|القاهرة
|16:50
|934
|vip
|الإسكندرية
|22:00
|الأقصر
|11:00
|771
|مطور ركاب
|رشيد
|12.1
|المعمورة
|13.35
|779
|مطور ركاب
|رشيد
|14.15
|المعمورة
|15.45
|781
|مطور ركاب
|رشيد
|16.05
|المعمورة
|17.35
|873
|مطور ركاب
|رشيد
|18
|البصيلي
|18.2
|778
|مطور ركاب
|المعمورة
|14.1
|رشيد
|15.2
|780
|مطور ركاب
|المعمورة
|16
|رشيد
|17.3
|966
|مكيف
|القاهرة
|22
|أسوان
|11.25
|90
|مميز
|القاهرة
|22.15
|السد العالي
|15.05
|2008
|vip
|القاهرة
|23
|أسوان
|11.45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23.3
|سوهاج
|6.3
|1902
|مكيف
|القاهرة
|12.2
|أسوان
|13.2
|802
|مطور
|الإسكندرية
|7.35
|دمنهور
|8.42
|904
|vip
|الإسكندرية
|8
|القاهرة
|10.3
|900
|مكيف
|الإسكندرية
|8.15
|القاهرة
|11.15
|12
|مميز
|الإسكندرية
|9.15
|القاهرة
|13.25
|132
|مميز
|الإسكندرية
|10.2
|القاهرة
|14.05
|912
|مكيف
|الإسكندرية
|11.3
|القاهرة
|14.45
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|14.15
|914
|مكيف
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|13.1
|القاهرة
|17.15
|916
|vip
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|586
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|14.15
|طنطا
|16.17
|285
|مطور
|الإسماعيلية
|5.35
|بورسعيد
|7.15
|287
|مميز
|الإسماعيلية
|7.3
|بورسعيد
|9.05
|593
|مميز
|القاهرة
|5
|الإسماعيلية
|8.1
|941
|مكيف ومميز
|القاهرة
|5015
|الزقازيق
|7.05
|1113
|مميز
|القاهرة
|7
|الإسماعيلية
|10.3
|971
|مكيف
|سوهاج
|5.2
|القاهرة
|13.05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6.3
|القاهرة
|14.15
|987
|مكيف
|الأقصر
|6
|القاهرة
|15.35
|159
|مميز
|الأقصر
|6
|القاهرة
|18.2
|891
|مكيف
|سوهاج
|11
|القاهرة
|17.35
|157
|مميز
|الأقصر
|7.3
|القاهرة
|19.05
|981
|vip
|أسوان
|5.3
|القاهرة
|19.35
|1006
|روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|روسي
|القاهرة
|8:15
|اسيوط
|22:45
|1131
|روسي
|القاهرة
|8:10
|الإسكندرية
|11:05
|1006
|مميز روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|مميز روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|مميز روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|مميز روسي
|أسيوط
|17:30
|القاهرة
|22:45
|2010
|مكيف اسباني
|القاهرة
|10:00
|أسوان
|23:55
|2011
|مكيف اسباني
|أسوان
|5:15
|القاهرة
|18:00
|2012
|مكيف اسباني
|القاهرة
|17:30
|اسوان
|6:20
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:30
|974
|مميز
|القاهرة
|5:15
|اسيوط
|12:30
|978
|مكيف VIP
|القاهرة
|6:30
|أسوط
|12:50
|980
|مكيف VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:50
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.
قطار رقم 584 القطار يقوم من طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.
قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح ،ويصل القاهرة في الساعة 8:15.
قطار رقم 381 – موعد القيام الساعة 8:35 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 11:05.
قطار رقم 333 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل الزقازيق الساعة 13:50.
قطار رقم 385 – يقوم من القاهرة الساعة 12:35 ويصل الزقايق الساعة 15:00.
قطا رقم 239 – يقوم القطار من طنطا الساعة :1445 ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 16:20.
قطار رقم 241 – موعد قيام القطار الساعة 16:50 من طنطا ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 18:25.
قطار رقم 573 – يقوم من طنطا الساعة 18:25 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 19:40.
قطار رقم 243 – يتحرك الساعة 19:20 من طنطا ويصل الزقازيق الساعة 21:00.
قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.
قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.