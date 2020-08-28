مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 29-8-2020

بدأت هيئة السكة الحديد تشغيل العربات الروسية التي تسلمتها نهاية الأسبوع الماضي، مع زيادة مواعيد القطارات على الخطوط، لنقل المواطنين بين المحافظات.
وتسلمت هيئة السكة الحديد 13 عربة مميزة، من الجانب الروسي ضمن صفققة الـ1300 عربة، الهادفة إلى زيادة مواعيد القطارات وتقديم خدمة أفضل لمستخدمي المرفق.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 185 مميز- يتحرك القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 8:20.
قطار رقم 2009 VIP- يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 18:10 ويصل القاهرة الساعة 6:45.
قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.
قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.
قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.
قطار رقم 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.
قطار رقم 890 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.
قطار رقم 934 VIP- يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.
جدول يوضح قائمة قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى الصعيد
|رقم القطار
|الدرجة
|محطة الانطلاق
|ساعة التحرك
|محطة الوصول
|توقيت نهاية الرحلة
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:10
|974
|مميز
|القاهرة
|5:14
|أسيوط
|13:30
|987
|VIP
|القاهرة
|6:30
|سوهاج
|6:30
|980
|VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:40
|80
|مميز
|القاهرة
|8:30
|اسوان
|1:40
|158
|مميز
|القاهرة
|10:30
|الأقصر
|22:30
|982
|مكيف
|القاهرة
|12:00
|أسوان
|2:30
|160
|مميز
|القاهرة
|12:15
|الأقصر
|12:40
|986
|مكيف
|القاهرة
|13:00
|الأقصر
|24:00
|186
|مميز
|القاهرة
|13:30
|سوهاج
|21:30
|162
|مميز
|القاهرة
|14:20
|أسيوط
|21:35
|1110
|مميز
|القاهرة
|15:40
|الواسطي
|17:15
|164
|مميز
|القاهرة
|15:30
|أسوان
|7:00
|990
|مكيف
|القاهرة
|16:00
|سوهاج
|24:00
|972
|مميز
|القاهرة
|16:20
|اسوان
|6:00
|2006
|VIP
|القاهرة
|17:15
|أسوان
|6:00
|872
|مكيف
|القاهرة
|17:45
|أسيوط
|23:50
|188
|مميز
|القاهرة
|18:00
|اسيوط
|12:45
|988
|مكيف
|القاهرة
|19:00
|أسوان
|1:50
|196
|مميز
|القاهرة
|19:10
|الواسطى
|20:45
|84
|نوم
|الجيزة
|19:50
|اسوان
|9:25
|86
|نوم
|القاهرة
|19:45
|اسوان
|9:30
|88
|مكيف
|القاهرة
|20:00
|اسوان
|11:00
|2014
|VIP
|القاهرة
|21:00
|اسوان
|9:40
|82
|نوم
|الجيزة
|21:40
|اسوان
|11:15
|976
|VIP
|القاهرة
|21:30
|الأقصر
|7:50
|996
|مكيف
|القاهرة
|22:00
|اسوان
|11:25
|90
|مميز
|القاهرة
|22:15
|السد العالي
|15:05
|2008
|VIP
|القاهرة
|23:00
|اسوان
|11:45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23:30
|سوهاج
|6:30
|1902
|مكيف
|القاهرة
|13:20
|اسوان
|13:20
|832
|مميز
|القاهرة
|12:35
|اسوان
|17:40
|934
|VIP
|القاهرة
|1:10
|الأقصر
|11:00
|971
|مكيف
|سوهاج
|5:20
|القاهرة
|13:05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6:30
|القاهرة
|14:15
|987
|مكيف
|الأقصر
|4:50
|القاهرة
|16:50
|159
|مميز
|الأقصر
|6:00
|القاهرة
|18:20
|891
|مكيف
|سوهاج
|11:00
|القاهرة
|17:35
|157
|مميز
|الأقصر
|7:30
|القاهرة
|19:5
|981
|vip
|أسوان
|5:30
|القاهرة
|19:35
|167
|مميز
|سوهاج
|13:30
|أبو قرقاص بالمنيا
|17:55
|983
|مكيف
|السد العالي
|7:30
|القاهرة
|21:40
|935
|VIP
|الأقصر
|12:40
|القاهرة
|22:5
|777
|مميز
|سوهاج
|16:00
|القاهرة
|12:30
|81
|مميز
|أسوان
|9:30
|القاهرة
|1:50
|163
|مميز
|السد العالي
|12:30
|القاهرة
|3:35
|2007
|vip
|أسوان
|15:00
|القاهرة
|3:55
|2015
|VIP
|أسوان
|16:00
|القاهرة
|4:20
|977
|VIP
|الأقصر
|19:30
|القاهرة
|5:20
|83
|نوم
|أسوان
|16:20
|القاهرة
|5:30
|1903
|مكيف
|أسوان
|17:00
|القاهرة
|5:50
|87
|نوم
|أسوان
|17:15
|القاهرة
|6:30
|185
|مميز
|سوهاج
|12:18
|القاهرة
|8:20
|2009
|VIP
|أسوان
|18:10
|القاهرة
|6:45
|187
|مميز
|السد العالي
|17:30
|القاهرة
|10:40
|85
|نوم
|أسوان
|20:20
|القاهرة
|9:50
|997
|مكيف
|أسوان
|20:45
|القاهرة
|9:50
|89
|مكيف
|أسوان
|21:05
|القاهرة
|11:00
|185
|مميز
|الإسكندرية
|7:15
|الأقصر
|22:25
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12:00
|أسوان
|11:00
|2008
|vip
|الإسكندرية
|20:00
|أسوان
|11:45
|934
|vip
|الإسكندرية
|22:00
|الأقصر
|11:00
|771
|مطور ركاب
|رشيد
|12.1
|المعمورة
|13.35
|779
|مطور ركاب
|رشيد
|14.15
|المعمورة
|15.45
|781
|مطور ركاب
|رشيد
|16.05
|المعمورة
|17.35
|873
|مطور ركاب
|رشيد
|18
|البصيلي
|18.2
|778
|مطور ركاب
|المعمورة
|14.1
|رشيد
|15.2
|780
|مطور ركاب
|المعمورة
|16
|رشيد
|17.3
|966
|مكيف
|القاهرة
|22
|أسوان
|11.25
|90
|مميز
|القاهرة
|22.15
|السد العالي
|15.05
|2008
|vip
|القاهرة
|23
|أسوان
|11.45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23.3
|سوهاج
|6.3
|1902
|مكيف
|القاهرة
|12.2
|أسوان
|13.2
|802
|مطور
|الإسكندرية
|7.35
|دمنهور
|8.42
|904
|vip
|الإسكندرية
|8
|القاهرة
|10.3
|900
|مكيف
|الإسكندرية
|8.15
|القاهرة
|11.15
|12
|مميز
|الإسكندرية
|9.15
|القاهرة
|13.25
|132
|مميز
|الإسكندرية
|10.2
|القاهرة
|14.05
|912
|مكيف
|الإسكندرية
|11.3
|القاهرة
|14.45
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|14.15
|914
|مكيف
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|13.1
|القاهرة
|17.15
|916
|vip
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|586
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|14.15
|طنطا
|16.17
|285
|مطور
|الإسماعيلية
|5.35
|بورسعيد
|7.15
|287
|مميز
|الإسماعيلية
|7.3
|بورسعيد
|9.05
|593
|مميز
|القاهرة
|5
|الإسماعيلية
|8.1
|941
|مكيف ومميز
|القاهرة
|5015
|الزقازيق
|7.05
|1113
|مميز
|القاهرة
|7
|الإسماعيلية
|10.3
|971
|مكيف
|سوهاج
|5.2
|القاهرة
|13.05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6.3
|القاهرة
|14.15
|987
|مكيف
|الأقصر
|6
|القاهرة
|15.35
|159
|مميز
|الأقصر
|6
|القاهرة
|18.2
|891
|مكيف
|سوهاج
|11
|القاهرة
|17.35
|157
|مميز
|الأقصر
|7.3
|القاهرة
|19.05
|981
|vip
|أسوان
|5.3
|القاهرة
|19.35
|1006
|روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|روسي
|القاهرة
|8:15
|اسيوط
|22:45
|1131
|روسي
|القاهرة
|8:10
|الإسكندرية
|11:05
|1006
|مميز روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|مميز روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|مميز روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|مميز روسي
|أسيوط
|17:30
|القاهرة
|22:45
|2010
|مكيف اسباني
|القاهرة
|10:00
|أسوان
|23:55
|2011
|مكيف اسباني
|أسوان
|5:15
|القاهرة
|18:00
|2012
|مكيف اسباني
|القاهرة
|17:30
|اسوان
|6:20
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:30
|974
|مميز
|القاهرة
|5:15
|اسيوط
|12:30
|978
|مكيف VIP
|القاهرة
|6:30
|أسوط
|12:50
|980
|مكيف VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:50
مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.
قطار رقم 906 VIP – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.
قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.
قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.
قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.
قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.
قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.
قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.
قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.
قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.
جدول يوضح قائمة قطارات الوجه البحري من القاهرة إلى الإسكندرية
|رقم القطار
|ساعة التحرك
|محطة القيام
|ساعة الوصول
|محطة نهاية الرحلة
|الدرجة
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|2
|5:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|661
|6:00
|إيتاي البارود
|7:30
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:50
|الإسكندرية
|مميز
|129
|7:20
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|مميز
|903
|6:000
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:30
|دمنهور
|مميز
|1916
|8:30
|المنصورة
|11:00
|القاهرة
|مكيف فرنساوي
|1917
|16:36
|القاهرة
|19:10
|المنصورة
|مكيف فرنساوي
|1115
|5:00
|طنطا
|7:55
|الإسماعلية
|مميز ومكيف
|1114
|15:45
|الاسماعيلية
|19:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1970
|5:00
|بورسعيد
|8:55
|القاهرة
|مكيف
|1917
|16:25
|القاهرة
|20:30
|بورسعيد
|مكيف
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|مكيف
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:25
|القاهرة
|مكيف روسي
|353
|5:20
|القاهرة
|9:10
|طنطا
|مميز
|544
|10:00
|طنطا
|13:20
|القاهرة
|مميز روسي
|121
|14:15
|القاهرة
|17:52
|طنطا
|مميز روسي
|558
|21:00
|طنطا
|12:35
|القاهرة
|مميز روسي
|374
|4:00
|الزقازيق
|6:25
|القاهرة
|مميز
|809
|18:15
|القاهرة
|21:35
|كفر الشيخ
|سياحي
|809
|4:40
|كفر الشيخ
|8:15
|القاهرة
|سياحي
|687
|16:30
|القاهرة
|19:00
|ايتاي البارود
|سياحي
|666
|5:00
|ايتاي البارود
|7:40
|القاهرة
|سياحي
|341
|14:10
|القاهرة
|17:55
|المنصورة
|سياحي
|334
|7:25
|القاهرة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|379
|21:40
|القاهرة
|12:05
|الزقازيق
|سياحي
|633
|3:40
|القاهرة
|6:35
|ايتاي البارود
|سياحي
|672
|7:35
|ايتاي البارود
|10:55
|القاهرة
|سياحي
|334
|7:25
|المنصورة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|3
|3:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:45
|الإسكندرية
|مميز
|585
|6:25
|طنطا
|8:30
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|129
|7:15
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|سياحي
|903
|6:00
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:25
|دمنهور
|مميز
|905
|8:00
|القاهرة
|10:30
|الإسكندرية
|VIP
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|روسي
|901
|8:20
|القاهرة
|11:30
|الإسكندرية
|مكيف
|1109
|8:30
|القاهرة
|11:50
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|567
|10:20
|طنطا
|12:20
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|911
|10:00
|القاهرة
|13:05
|الإسكندرية
|مكيف
|571
|11:40
|طنطا
|13:35
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|11
|10:10
|القاهرة
|14:30
|الإسكندرية
|مميز
|89
|11:15
|القاهرة
|14:00
|الإسكندرية
|مكيف
|15
|11:30
|القاهرة
|15:10
|الإسكندرية
|مميز
|913
|11:30
|القاهرة
|15:30
|الإسكندرية
|مكيف
|883
|14:50
|دمنهور
|16:00
|الإسكندرية
|مطور
|133
|12:50
|القاهرة
|16:50
|الإسكندرية
|مميز
|917
|14:00
|القاهرة
|16:30
|الإسكندرية
|VIP
|1203
|14:10
|القاهرة
|18:00
|الإسكندرية
|مميز
|20001
|15:00
|القاهرة
|17:30
|الإسكندرية
|VIP
|915
|15:20
|القاهرة
|18:30
|الإسكندرية
|مكيف
|21
|15:30
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|923
|16:00
|القاهرة
|19:30
|الإسكندرية
|مكيف
|27
|16:10
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|835
|16:45
|القاهرة
|17:29
|بنها
|مكيف
|925
|17:10
|القاهرة
|20:25
|الإسكندرية
|مكيف
|23
|17:20
|القاهرة
|22:00
|الإسكندرية
|مميز
|921
|18:00
|القاهرة
|20:35
|الاسكندرية
|VIP
|927
|19:00
|القاهرة
|12:30
|الاسكندرية
|VIP
|31
|18:30
|القاهرة
|22:30
|الاسكندرية
|مميز
|157
|19:40
|القاهرة
|23:00
|الاسكندرية
|مميز
|931
|20:15
|القاهرة
|23:40
|الإسكندرية
|مكيف
|29
|20:30
|القاهرة
|12:25
|الإسكندرية
|مميز
|591
|22:45
|طنطا
|12:50
|الاسكندرية
|مكيف ومميز
|935
|22:30
|القاهرة
|1:010
|الاسكندرية
|VIP
|35
|23:10
|القاهرة
|1:00
|طنطا
|مميز
|773
|23:00
|القاهرة
|19:00
|طنطا - ثم إلى مطروح
|نوم مكيف
|775
|3:52
|مطروح
|طنطا - ثم اليى الاسكندرية
|نوم مكيف
|818
|4:00
|ميت غمر
|5:10
|قويسنا
|مميز
|2
|2:15
|الإسكندرية
|6:25
|القاهرة
|مميز
|1202
|5:25
|طنطا
|7:00
|القاهرة
|مميز
|1108
|3:30
|الإسكندرية
|7:10
|القاهرة
|مميز
|936
|6:00
|طنطا
|7:30
|القاهرة
|مكيف
|4
|6:15
|طنطا
|7:50
|القاهرة
|مميز
|1904
|7:10
|طنطا
|8:35
|القاهرة
|مكيف
|588
|4:30
|الإسكندرية
|6:35
|طنطا
|مكيف ومميز
|8
|5:20
|الإسكندرية
|9:15
|القاهرة
|مميز
|902
|6:00
|الإسكندرية
|9:25
|القاهرة
|مكيف
|906
|7:00
|الإسكندرية
|9:35
|القاهرة
|VIP
|158
|7:15
|الإسكندرية
|10:20
|القاهرة
|مميز
|14
|7:25
|الإسكندرية
|12:00
|القاهرة
|مميز
|802
|7:35
|الإسكندرية
|8:45
|دمنهور
|مطور
|904
|8:00
|الإسكندرية
|10:30
|القاهرة
|VIP
|900
|8:15
|الإسكندرية
|11:20
|القاهرة
|مكيف
|12
|9:15
|الإسكندرية
|13:40
|القاهرة
|مميز
|132
|10:30
|الإسكندرية
|14:20
|القاهرة
|مميز
|912
|11:30
|الإسكندرية
|14:45
|القاهرة
|مكيف
|164
|12:00
|الإسكندرية
|15:15
|القاهرة
|مميز
|1208
|13:08
|دمنهور
|15:35
|القاهرة
|مميز
|914
|13:00
|الإسكندرية
|16:20
|القاهرة
|مكيف
|18
|13:10
|الإسكندرية
|17:15
|القاهرة
|مميز
|916
|14:00
|الإسكندرية
|16:30
|القاهرة
|VIP
|586
|14:15
|الإسكندرية
|16:20
|طنطا
|مكيف ومميز
|24
|14:25
|الإسكندرية
|18:40
|القاهرة
|مميز
|688
|15:10
|الإسكندرية
|16:55
|ايتاي البارود
|مميز
|922
|15:30
|الإسكندرية
|18:50
|القاهرة
|مكيف
|196
|15:40
|الإسكندرية
|19:00
|القاهرة
|مكيف ومميز
|572
|15:55
|الإسكندرية
|18:00
|طنطا
|مكيف ومميز
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 28 مميز – يبدأ القطار في التحرك الساعة 20:20 من محطة الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 12:30.
قطار رقم 1204- القطار درجة فئة مميزة ويقوم من الإسكندرية في الساعة 21:25 ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 23:15.
قطار رقم 36- يقوم القطار في الساعة 22:40 ويصل محطة سكة حديد طنطا الساعة 12:55.
قطار رقم 966 مميز -تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 18:15.
قطار رقم 968 مميز – يقوم القطار في تمام الساعة 19:10 من دمياط ويصل القاهرة في الساعة 23:40.