مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 23-8-2020

قالت هيئة السكة الحديد أنها تستكمل حاليا إجراءات تسوية المديونية المتراكمة عليها لصالح بعض الجهات، مع التزامها بتطوير المرفق وانتظام مواعيد القطارات اليومية.

وقررت هيئة السكة الحديد تكثف طرق الاستفادة من الخردة المتراكمة لديها بالورش، مع انتظام مواعيد القطارات وصيانتها بشكل مستمر لعدم التوقف في الرحلة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – تنطلق رحلة القطار من محطة سوهاج، الساعة 5.20 وتنتهي الرحلة الساعة 13:05 في القاهرة.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 6.30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – تتحرك رحلة القطار الساعة 4.50 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 16:50.

قطار رقم 159 مميز – تنطلق رحلة الساعة 6.00 من محطة الأقصر، وتنتهي فى تمام الساعة 18:20 بالقاهرة.

قطار رقم 891 مكيف – يصل القطار محطته النهائية في القاهرة الساعة 17:35 بعد قيامه الساعة 11.00 من محطة سوهاج.

قطار رقم 157 مميز – تنتهي رحلة القطار في الساعة 19:05 بالقاهرة بعد تحرك الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق القطار من محطة أسوان في الساعة 5:30 ويصل محطته النهائية القاهرة الساعة 19:35.

قطار رقم 167 مميز – تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 13.30 بمحطة المراغة، وتنتهي الرحلة في الساعة 15.15 في أسيوط.

رقم القطار الدرجة محطة الانطلاق ساعة التحرك محطة الوصول توقيت نهاية الرحلة 166 مميز المنيا 6:30 سوهاج 11:00 776 مميز القاهرة 4:30 سوهاج 13:10 974 مميز القاهرة 5:14 أسيوط 13:30 987 VIP القاهرة 6:30 سوهاج 6:30 980 VIP القاهرة 8:00 أسوان 22:40 80 مميز القاهرة 8:30 اسوان 1:40 158 مميز القاهرة 10:30 الأقصر 22:30 982 مكيف القاهرة 12:00 أسوان 2:30 160 مميز القاهرة 12:15 الأقصر 12:40 986 مكيف القاهرة 13:00 الأقصر 24:00 186 مميز القاهرة 13:30 سوهاج 21:30 162 مميز القاهرة 14:20 أسيوط 21:35 1110 مميز القاهرة 15:40 الواسطي 17:15 164 مميز القاهرة 15:30 أسوان 7:00 990 مكيف القاهرة 16:00 سوهاج 24:00 972 مميز القاهرة 16:20 اسوان 6:00 2006 VIP القاهرة 17:15 أسوان 6:00 872 مكيف القاهرة 17:45 أسيوط 23:50 188 مميز القاهرة 18:00 اسيوط 12:45 988 مكيف القاهرة 19:00 أسوان 1:50 196 مميز القاهرة 19:10 الواسطى 20:45 84 نوم الجيزة 19:50 اسوان 9:25 86 نوم القاهرة 19:45 اسوان 9:30 88 مكيف القاهرة 20:00 اسوان 11:00 2014 VIP القاهرة 21:00 اسوان 9:40 82 نوم الجيزة 21:40 اسوان 11:15 976 VIP القاهرة 21:30 الأقصر 7:50 996 مكيف القاهرة 22:00 اسوان 11:25 90 مميز القاهرة 22:15 السد العالي 15:05 2008 VIP القاهرة 23:00 اسوان 11:45 890 مكيف القاهرة 23:30 سوهاج 6:30 1902 مكيف القاهرة 13:20 اسوان 13:20 832 مميز القاهرة 12:35 اسوان 17:40 934 VIP القاهرة 1:10 الأقصر 11:00 971 مكيف سوهاج 5:20 القاهرة 13:05 991 مكيف سوهاج 6:30 القاهرة 14:15 987 مكيف الأقصر 4:50 القاهرة 16:50 159 مميز الأقصر 6:00 القاهرة 18:20 891 مكيف سوهاج 11:00 القاهرة 17:35 157 مميز الأقصر 7:30 القاهرة 19:5 981 vip أسوان 5:30 القاهرة 19:35 911 مكيف ومميز القاهرة 1 الإسكندرية 13.05 11 مميز القاهرة 10.1 الإسكندرية 14.25 89 مكيف القاهرة 11.15 الإسكندرية 13.55 15 مميز القاهرة 11.25 الإسكندرية 15.15 913 مكيف القاهرة 12.3 الإسكندرية 15.25 133 مميز القاهرة 12.55 الإسكندرية 17.1 917 vip القاهرة 14 الإسكندرية 16.3 919 مكيف القاهرة 14.25 الإسكندرية 18.05 2 مميز الإسكندرية 2.15 القاهرة 6.25 1108 مميز الإسكندرية 3.3 القاهرة 7.1 4 مميز طنطا 6.15 القاهرة 7.5 588 مكيف ومميز الإسكندرية 4.3 طنطا 6.35 1904 مكيف طنطا 7.1 القاهرة 8.35 8 مميز الإسكندرية 5.2 القاهرة 9.15 902 مكيف الإسكندرية 6 القاهرة 9.25 906 vip الإسكندرية 7 القاهرة 9.35 158 مميز الإسكندرية 7.15 القاهرة 10.2 14 مميز الإسكندرية 7.25 القاهرة 12 763 مطور ـ ركاب رشيد 5.45 المعمورة 17.15 765 مطور ركاب رشيد 7.1 الإسكندرية 9.55 767 مطور ركاب رشيد 8.05 المعمورة 9.3 769 مطور ركاب رشيد 9.5 المعمورة 11.2 771 مطور ركاب رشيد 12.1 المعمورة 13.35 779 مطور ركاب رشيد 14.15 المعمورة 15.45 781 مطور ركاب رشيد 16.05 المعمورة 17.35 873 مطور ركاب رشيد 18 البصيلي 18.2 778 مطور ركاب المعمورة 14.1 رشيد 15.2 780 مطور ركاب المعمورة 16 رشيد 17.3 966 مكيف القاهرة 22 أسوان 11.25 90 مميز القاهرة 22.15 السد العالي 15.05 2008 vip القاهرة 23 أسوان 11.45 890 مكيف القاهرة 23.3 سوهاج 6.3 1902 مكيف القاهرة 12.2 أسوان 13.2 802 مطور الإسكندرية 7.35 دمنهور 8.42 904 vip الإسكندرية 8 القاهرة 10.3 900 مكيف الإسكندرية 8.15 القاهرة 11.15 12 مميز الإسكندرية 9.15 القاهرة 13.25 132 مميز الإسكندرية 10.2 القاهرة 14.05 912 مكيف الإسكندرية 11.3 القاهرة 14.45 164 مميز الإسكندرية 12 القاهرة 14.15 914 مكيف الإسكندرية 13 القاهرة 16.2 18 مميز الإسكندرية 13.1 القاهرة 17.15 916 vip الإسكندرية 14 القاهرة 16.3 586 مكيف ومميز الإسكندرية 14.15 طنطا 16.17 285 مطور الإسماعيلية 5.35 بورسعيد 7.15 287 مميز الإسماعيلية 7.3 بورسعيد 9.05 593 مميز القاهرة 5 الإسماعيلية 8.1 941 مكيف ومميز القاهرة 5015 الزقازيق 7.05 1113 مميز القاهرة 7 الإسماعيلية 10.3 971 مكيف سوهاج 5.2 القاهرة 13.05 991 مكيف سوهاج 6.3 القاهرة 14.15 987 مكيف الأقصر 6 القاهرة 15.35 159 مميز الأقصر 6 القاهرة 18.2 891 مكيف سوهاج 11 القاهرة 17.35 157 مميز الأقصر 7.3 القاهرة 19.05 981 vip أسوان 5.3 القاهرة 19.35 1006 روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 روسي القاهرة 8:15 اسيوط 22:45 1131 روسي القاهرة 8:10 الإسكندرية 11:05 1006 مميز روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 مميز روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 مميز روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 مميز روسي أسيوط 17:30 القاهرة 22:45 2010 مكيف اسباني القاهرة 10:00 أسوان 23:55 2011 مكيف اسباني أسوان 5:15 القاهرة 18:00 2012 مكيف اسباني القاهرة 17:30 اسوان 6:20 166 مميز المنيا 6:30 سوهاج 11:00 776 مميز القاهرة 4:30 سوهاج 13:30 974 مميز القاهرة 5:15 اسيوط 12:30 978 مكيف VIP القاهرة 6:30 أسوط 12:50 980 مكيف VIP القاهرة 8:00 أسوان 22:50

جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي القاهرة أسوان والعكس

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 930 مكيف – يبدأ قيامه من محطة الإسكندرية الساعة 20:10 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:30.

قطار رقم 28 مميز – يقوم القطار في الساعة 20:20، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.

قطار رقم 920 مكيف – ينطلق القطار في الساعة 20:45 وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.

قطار رقم 518 مكيف ومميز – يبدأ في التحرك من الإسكندرية الساعة 21:15 ويصل محطته النهائية طنطا الساعة 23:00.

قطار رقم 1204 مميز – يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25 وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:30.

قطار رقم 934 VIP – يتحرك من الإسكندرية الساعة 22:00 ويصل القاهرة الساعة 12:45.

رقم القطار ساعة التحرك محطة القيام ساعة الوصول محطة نهاية الرحلة الدرجة 1 3:00 القاهرة 6:45 الإسكندرية مميز 2 5:00 طنطا 7:10 الإسكندرية مميز 661 6:00 إيتاي البارود 7:30 الإسكندرية مميز 163 4:20 القاهرة 7:50 الإسكندرية مميز 129 7:20 طنطا 9:20 الإسكندرية مميز 119 5:00 القاهرة 9:50 الإسكندرية مميز 903 6:000 القاهرة 9:30 الإسكندرية مكيف 7 6:20 القاهرة 10:10 الإسكندرية مميز 1205 6:50 القاهرة 9:30 دمنهور مميز 1916 8:30 المنصورة 11:00 القاهرة مكيف فرنساوي 1917 16:36 القاهرة 19:10 المنصورة مكيف فرنساوي 1115 5:00 طنطا 7:55 الإسماعلية مميز ومكيف 1114 15:45 الاسماعيلية 19:00 طنطا مكيف ومميز 1970 5:00 بورسعيد 8:55 القاهرة مكيف 1917 16:25 القاهرة 20:30 بورسعيد مكيف 1131 8:10 القاهرة 11:05 الإسكندرية مكيف 1130 16:35 الإسكندرية 19:25 القاهرة مكيف روسي 353 5:20 القاهرة 9:10 طنطا مميز 544 10:00 طنطا 13:20 القاهرة مميز روسي 121 14:15 القاهرة 17:52 طنطا مميز روسي 558 21:00 طنطا 12:35 القاهرة مميز روسي 374 4:00 الزقازيق 6:25 القاهرة مميز 809 18:15 القاهرة 21:35 كفر الشيخ سياحي 809 4:40 كفر الشيخ 8:15 القاهرة سياحي 687 16:30 القاهرة 19:00 ايتاي البارود سياحي 666 5:00 ايتاي البارود 7:40 القاهرة سياحي 341 14:10 القاهرة 17:55 المنصورة سياحي 334 7:25 القاهرة 11:15 القاهرة سياحي 379 21:40 القاهرة 12:05 الزقازيق سياحي 633 3:40 القاهرة 6:35 ايتاي البارود سياحي 672 7:35 ايتاي البارود 10:55 القاهرة سياحي 334 7:25 المنصورة 11:15 القاهرة سياحي 1 3:00 القاهرة 6:45 الإسكندرية مميز 3 3:00 طنطا 7:10 الإسكندرية مميز 163 4:20 القاهرة 7:45 الإسكندرية مميز 585 6:25 طنطا 8:30 الإسكندرية مكيف ومميز 129 7:15 طنطا 9:20 الإسكندرية مميز 119 5:00 القاهرة 9:50 الإسكندرية سياحي 903 6:00 القاهرة 9:30 الإسكندرية مكيف 7 6:20 القاهرة 10:10 الإسكندرية مميز 1205 6:50 القاهرة 9:25 دمنهور مميز 905 8:00 القاهرة 10:30 الإسكندرية VIP 1131 8:10 القاهرة 11:05 الإسكندرية روسي 901 8:20 القاهرة 11:30 الإسكندرية مكيف 1109 8:30 القاهرة 11:50 الإسكندرية مكيف ومميز 567 10:20 طنطا 12:20 الإسكندرية مكيف ومميز 911 10:00 القاهرة 13:05 الإسكندرية مكيف 571 11:40 طنطا 13:35 الإسكندرية مكيف ومميز 11 10:10 القاهرة 14:30 الإسكندرية مميز 89 11:15 القاهرة 14:00 الإسكندرية مكيف 15 11:30 القاهرة 15:10 الإسكندرية مميز 913 11:30 القاهرة 15:30 الإسكندرية مكيف 883 14:50 دمنهور 16:00 الإسكندرية مطور 133 12:50 القاهرة 16:50 الإسكندرية مميز 917 14:00 القاهرة 16:30 الإسكندرية VIP 1203 14:10 القاهرة 18:00 الإسكندرية مميز 20001 15:00 القاهرة 17:30 الإسكندرية VIP 915 15:20 القاهرة 18:30 الإسكندرية مكيف 21 15:30 القاهرة 20:00 الإسكندرية مميز 923 16:00 القاهرة 19:30 الإسكندرية مكيف 27 16:10 القاهرة 20:00 الإسكندرية مميز 835 16:45 القاهرة 17:29 بنها مكيف 925 17:10 القاهرة 20:25 الإسكندرية مكيف 23 17:20 القاهرة 22:00 الإسكندرية مميز 921 18:00 القاهرة 20:35 الاسكندرية VIP 927 19:00 القاهرة 12:30 الاسكندرية VIP 31 18:30 القاهرة 22:30 الاسكندرية مميز 157 19:40 القاهرة 23:00 الاسكندرية مميز 931 20:15 القاهرة 23:40 الإسكندرية مكيف 29 20:30 القاهرة 12:25 الإسكندرية مميز 591 22:45 طنطا 12:50 الاسكندرية مكيف ومميز 935 22:30 القاهرة 1:010 الاسكندرية VIP 35 23:10 القاهرة 1:00 طنطا مميز 773 23:00 القاهرة 19:00 طنطا - ثم إلى مطروح نوم مكيف 775 3:52 مطروح طنطا - ثم اليى الاسكندرية نوم مكيف 818 4:00 ميت غمر 5:10 قويسنا مميز 2 2:15 الإسكندرية 6:25 القاهرة مميز 1202 5:25 طنطا 7:00 القاهرة مميز 1108 3:30 الإسكندرية 7:10 القاهرة مميز 936 6:00 طنطا 7:30 القاهرة مكيف 4 6:15 طنطا 7:50 القاهرة مميز 1904 7:10 طنطا 8:35 القاهرة مكيف 588 4:30 الإسكندرية 6:35 طنطا مكيف ومميز 8 5:20 الإسكندرية 9:15 القاهرة مميز 902 6:00 الإسكندرية 9:25 القاهرة مكيف

جدول مواعيد قطارات الوجه البحري إلى الإسكندرية

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 185 مميز – يتحرك من محطة سكة حديد القاهرة في تمام الساعة 8:40 ويصل محطته النهائية بورسعيد 12:40.

قطار رقم 941- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة ويصل دمياط في الساعة 10.15.

قطار رقم 297- تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 7:45 من محطة بركة السبع ويصل المنصورة في الساعة 9:00.

قطار رقم 965- يضم القطار عربات مميزة ومكيفة ويتحرك من القاهرة في الساعة 7:30 ويصل دمياط الساعة 13:35.

قطار رقم 951 مميز- يتحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من محطة سكة حديد القاهرة يصل محطته النهائية في بورسعيد الساعة 16:40.