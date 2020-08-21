نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 22-8-2020

جدول بمواعيد القطارات المكيفة والمميزة الناقلة للركاب من القاهرة للصعيد والقاهرة إلى الاسكندرية
مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 22 أغسطس 20 12:00 ص, السبت, 22 أغسطس 20

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أكدت هيئة السكة الحديد ضرورة ارتداء الركاب الكمامة قبل صعودهم القطارات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعلنة رسميًا.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة انتظام مواعيد القطارات والرحلات اليومية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 78 نوم – يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10.

قطار رقم 86 – نوم يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 19: 45 ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25.

قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 ويصل أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 978 vip – ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 776 مميز – ينطلق القطار المميز من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 ويصل محطة سوهاج في تمام الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – ينطلق القطار من محطة القاهرة في الساعة 5.15 ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 12.30.

قطار رقم 980 تتحرك رحلة القطار درجة «في اي بي» من محطة القاهرة في تمام الساعة 8.00 وينهي رحلته في اسوان الساعة 22.50.

رقم القطارالدرجةمحطة الانطلاقساعة التحركمحطة الوصولتوقيت نهاية الرحلة
166مميزالمنيا6:30سوهاج11:00
776مميزالقاهرة4:30سوهاج13:10
974مميزالقاهرة5:14 أسيوط13:30
987VIPالقاهرة6:30سوهاج6:30
980VIPالقاهرة8:00أسوان22:40
80مميزالقاهرة8:30اسوان1:40
158مميزالقاهرة10:30الأقصر22:30
982مكيفالقاهرة12:00أسوان2:30
160مميزالقاهرة12:15الأقصر12:40
986مكيفالقاهرة13:00الأقصر24:00
186مميزالقاهرة13:30سوهاج21:30
162مميزالقاهرة14:20أسيوط21:35
1110مميزالقاهرة15:40الواسطي17:15
164مميزالقاهرة15:30أسوان7:00
990مكيفالقاهرة16:00سوهاج24:00
972مميزالقاهرة16:20اسوان6:00
2006VIPالقاهرة17:15أسوان6:00
872مكيفالقاهرة17:45أسيوط23:50
188مميزالقاهرة18:00اسيوط12:45
988مكيفالقاهرة19:00أسوان1:50
196مميزالقاهرة19:10الواسطى20:45
84نومالجيزة19:50اسوان9:25
86نومالقاهرة19:45اسوان9:30
88مكيفالقاهرة20:00اسوان11:00
2014VIPالقاهرة21:00اسوان9:40
82نومالجيزة21:40اسوان11:15
976VIPالقاهرة21:30الأقصر7:50
996مكيفالقاهرة22:00اسوان11:25
90مميزالقاهرة22:15السد العالي15:05
2008VIPالقاهرة23:00اسوان11:45
890مكيفالقاهرة23:30سوهاج6:30
1902مكيفالقاهرة13:20اسوان13:20
832مميزالقاهرة12:35اسوان17:40
934VIPالقاهرة1:10الأقصر11:00
27مميزالقاهرة16.15الإسكندرية19.25
925مكيفالقاهرة17.1الإسكندرية20.2
23مميزالقاهرة17.2الإسكندرية21.5
921VIPالقاهرة18الإسكندرية2.35
31مميزالقاهرة18.3الإسكندرية22.3
909مكيفالقاهرة9الإسكندرية11.5
1109مكيف ومميزالقاهرة8.2الإسكندرية11.35
911مكيف ومميزالقاهرة1الإسكندرية13.05
11مميزالقاهرة10.1الإسكندرية14.25
89مكيفالقاهرة11.15الإسكندرية13.55
15مميزالقاهرة11.25الإسكندرية15.15
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
133مميزالقاهرة12.55الإسكندرية17.1
917vipالقاهرة14الإسكندرية16.3
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
2مميزالإسكندرية2.15القاهرة6.25
1108مميزالإسكندرية3.3القاهرة7.1
4مميزطنطا6.15القاهرة7.5
588مكيف ومميزالإسكندرية4.3طنطا6.35
1904مكيفطنطا7.1القاهرة8.35
8مميزالإسكندرية5.2القاهرة9.15
902مكيفالإسكندرية6القاهرة9.25
906vipالإسكندرية7القاهرة9.35
158مميزالإسكندرية7.15القاهرة10.2
14مميزالإسكندرية7.25القاهرة12
763مطور ـ ركابرشيد5.45المعمورة17.15
765مطور ركابرشيد7.1الإسكندرية9.55
767مطور ركابرشيد8.05المعمورة9.3
769مطور ركابرشيد9.5المعمورة11.2
771مطور ركابرشيد12.1المعمورة13.35
779مطور ركابرشيد14.15المعمورة15.45
781مطور ركابرشيد16.05المعمورة17.35
873مطور ركابرشيد18البصيلي18.2
778مطور ركابالمعمورة14.1رشيد15.2
780مطور ركابالمعمورة16رشيد17.3
966مكيفالقاهرة22أسوان11.25
90مميزالقاهرة22.15السد العالي15.05
2008vipالقاهرة23أسوان11.45
890مكيفالقاهرة23.3سوهاج6.3
1902مكيفالقاهرة12.2أسوان13.2
802مطورالإسكندرية7.35دمنهور8.42
904vipالإسكندرية8القاهرة10.3
900مكيفالإسكندرية8.15القاهرة11.15
12مميزالإسكندرية9.15القاهرة13.25
132مميزالإسكندرية10.2القاهرة14.05
912مكيفالإسكندرية11.3القاهرة14.45
164مميزالإسكندرية12القاهرة14.15
914مكيفالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية13.1القاهرة17.15
916vipالإسكندرية14القاهرة16.3
586مكيف ومميزالإسكندرية14.15طنطا16.17
285مطورالإسماعيلية5.35بورسعيد7.15
287مميزالإسماعيلية7.3بورسعيد9.05
593مميزالقاهرة5الإسماعيلية8.1
941مكيف ومميزالقاهرة5015الزقازيق7.05
1113مميزالقاهرة7الإسماعيلية10.3
971مكيفسوهاج5.2القاهرة13.05
991مكيفسوهاج6.3القاهرة14.15
987مكيفالأقصر6القاهرة15.35
159مميزالأقصر6القاهرة18.2
891مكيفسوهاج11القاهرة17.35
157مميزالأقصر7.3القاهرة19.05
981vipأسوان5.3القاهرة19.35
1006روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005روسيالقاهرة8:15اسيوط22:45
1131روسيالقاهرة8:10الإسكندرية11:05
1006مميز روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007مميز روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004مميز روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005مميز روسيأسيوط17:30القاهرة22:45
2010مكيف اسبانيالقاهرة10:00أسوان23:55
2011مكيف اسبانيأسوان5:15القاهرة18:00
2012مكيف اسبانيالقاهرة17:30اسوان6:20
166مميزالمنيا6:30سوهاج11:00
776مميزالقاهرة4:30سوهاج13:30
974مميزالقاهرة5:15اسيوط12:30
978مكيف VIPالقاهرة6:30أسوط12:50
980مكيف VIPالقاهرة8:00أسوان22:50

جدول مواعيد قطارات سكك حديد مصر للوجه القبلي

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية فالساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 – القطار يتحرك يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:10.
قطار 32:
تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

قطار رقم 926:
يبدأ القطار درجة vip التحرك من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

قطار رقم 128 مميز
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:
ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف
يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:30.

رقم القطارساعة التحركمحطة القيامساعة الوصولمحطة نهاية الرحلةالدرجة
13:00القاهرة6:45الإسكندريةمميز
25:00طنطا7:10الإسكندريةمميز
6616:00إيتاي البارود7:30الإسكندريةمميز
1634:20القاهرة7:50الإسكندريةمميز
1297:20طنطا9:20الإسكندريةمميز
1195:00القاهرة9:50الإسكندريةمميز
9036:000القاهرة9:30الإسكندريةمكيف
76:20القاهرة10:10الإسكندريةمميز
12056:50القاهرة9:30دمنهورمميز
19168:30المنصورة11:00القاهرةمكيف فرنساوي
191716:36القاهرة19:10المنصورةمكيف فرنساوي
11155:00طنطا7:55الإسماعليةمميز ومكيف
111415:45الاسماعيلية19:00طنطامكيف ومميز
19705:00بورسعيد8:55القاهرةمكيف
191716:25القاهرة20:30بورسعيدمكيف
11318:10القاهرة11:05الإسكندريةمكيف
113016:35الإسكندرية19:25القاهرةمكيف روسي
3535:20القاهرة9:10طنطامميز
54410:00طنطا13:20القاهرةمميز روسي
12114:15القاهرة17:52طنطامميز روسي
55821:00طنطا12:35القاهرةمميز روسي
3744:00الزقازيق6:25القاهرةمميز
80918:15القاهرة21:35كفر الشيخسياحي
8094:40كفر الشيخ8:15القاهرةسياحي
68716:30القاهرة19:00ايتاي البارودسياحي
6665:00ايتاي البارود7:40القاهرةسياحي
34114:10القاهرة17:55المنصورةسياحي
3347:25القاهرة11:15القاهرةسياحي
37921:40القاهرة12:05الزقازيقسياحي
6333:40القاهرة6:35ايتاي البارودسياحي
6727:35ايتاي البارود10:55القاهرةسياحي
3347:25المنصورة11:15القاهرةسياحي
13:00القاهرة6:45الإسكندريةمميز
33:00طنطا7:10الإسكندريةمميز
1634:20القاهرة7:45الإسكندريةمميز
5856:25طنطا8:30الإسكندريةمكيف ومميز
1297:15طنطا9:20الإسكندريةمميز
1195:00القاهرة9:50الإسكندريةسياحي
9036:00القاهرة9:30الإسكندريةمكيف
76:20القاهرة10:10الإسكندريةمميز
12056:50القاهرة9:25دمنهورمميز
9058:00القاهرة10:30الإسكندريةVIP
11318:10القاهرة11:05الإسكندريةروسي
9018:20القاهرة11:30الإسكندريةمكيف
11098:30القاهرة11:50الإسكندريةمكيف ومميز
56710:20طنطا12:20الإسكندريةمكيف ومميز
91110:00القاهرة13:05الإسكندريةمكيف
57111:40طنطا13:35الإسكندريةمكيف ومميز
1110:10القاهرة14:30الإسكندريةمميز
8911:15القاهرة14:00الإسكندريةمكيف
1511:30القاهرة15:10الإسكندريةمميز
91311:30القاهرة15:30الإسكندريةمكيف
88314:50دمنهور16:00الإسكندريةمطور
13312:50القاهرة16:50الإسكندريةمميز
91714:00القاهرة16:30الإسكندريةVIP
120314:10القاهرة18:00الإسكندريةمميز
2000115:00القاهرة17:30الإسكندريةVIP
91515:20القاهرة18:30الإسكندريةمكيف
2115:30القاهرة20:00الإسكندريةمميز
92316:00القاهرة19:30الإسكندريةمكيف
2716:10القاهرة20:00الإسكندريةمميز
83516:45القاهرة17:29بنهامكيف
92517:10القاهرة20:25الإسكندريةمكيف
2317:20القاهرة22:00الإسكندريةمميز
92118:00القاهرة20:35الاسكندريةVIP
92719:00القاهرة12:30الاسكندريةVIP
3118:30القاهرة22:30الاسكندريةمميز
15719:40القاهرة23:00الاسكندريةمميز
93120:15القاهرة23:40الإسكندريةمكيف
2920:30القاهرة12:25الإسكندريةمميز
59122:45طنطا12:50الاسكندريةمكيف ومميز
93522:30القاهرة1:010الاسكندريةVIP
3523:10القاهرة1:00طنطامميز
77323:00القاهرة19:00طنطا - ثم إلى مطروحنوم مكيف
7753:52مطروحطنطا - ثم اليى الاسكندريةنوم مكيف
8184:00ميت غمر5:10قويسنامميز
22:15الإسكندرية6:25القاهرةمميز
12025:25طنطا7:00القاهرةمميز
11083:30الإسكندرية7:10القاهرةمميز
9366:00طنطا7:30القاهرةمكيف
46:15طنطا7:50القاهرةمميز

جدول لقطارات سكك حديد مصر للوجه البحري والإسكندرية

مواعيد القطارات المميزة

رحلات هيئة السكة الحديد اليوم على خط سكة «دمنهور ـ دسوق ـ قلين ـ طنطا»، لنقل الركاب بين تلك المدن.

قطار رقم 466 – ينطلق القطار فى تمام الساعة 15.15 من محطة دمنهور، ويصل طنطا فى تمام الساعة 18.30.

قطار رقم 452 – يتحرك القطار فى تمام الساعة 18.30 من محطة قلين، وينهي رحلته فى تمام الساعة 19.50.

قطار رقم 468 – تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة من دمنهور فى تمام الساعة 17.20، وينهي القطار رحلته فى تمام 18.35.

قطار رقم 470 -يبدأ القطار في التحرك فى تمام الساعة 19.15 من محطة دمنهور، ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 22.10.

قطار رقم 474- تسير هيئة السكة القطار فى تمام الساعة 20.45 من محطة دمنهور، وتنتهي رحلته فى محطة قلين فى تمام الساعة 22.05.

قطارات سكك حدديد مصر درجة مميزة
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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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