مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 22-8-2020

أكدت هيئة السكة الحديد ضرورة ارتداء الركاب الكمامة قبل صعودهم القطارات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعلنة رسميًا.
وأشارت هيئة السكة الحديد إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة انتظام مواعيد القطارات والرحلات اليومية.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 78 نوم – يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10.
قطار رقم 86 – نوم يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 19: 45 ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25.
قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 ويصل أسوان الساعة 22:40.
قطار رقم 978 vip – ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية سوهاج الساعة 6:30.
قطار رقم 776 مميز – ينطلق القطار المميز من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 ويصل محطة سوهاج في تمام الساعة 13:10.
قطار رقم 974 مميز – ينطلق القطار من محطة القاهرة في الساعة 5.15 ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 12.30.
قطار رقم 980 تتحرك رحلة القطار درجة «في اي بي» من محطة القاهرة في تمام الساعة 8.00 وينهي رحلته في اسوان الساعة 22.50.
|رقم القطار
|الدرجة
|محطة الانطلاق
|ساعة التحرك
|محطة الوصول
|توقيت نهاية الرحلة
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:10
|974
|مميز
|القاهرة
|5:14
|أسيوط
|13:30
|987
|VIP
|القاهرة
|6:30
|سوهاج
|6:30
|980
|VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:40
|80
|مميز
|القاهرة
|8:30
|اسوان
|1:40
|158
|مميز
|القاهرة
|10:30
|الأقصر
|22:30
|982
|مكيف
|القاهرة
|12:00
|أسوان
|2:30
|160
|مميز
|القاهرة
|12:15
|الأقصر
|12:40
|986
|مكيف
|القاهرة
|13:00
|الأقصر
|24:00
|186
|مميز
|القاهرة
|13:30
|سوهاج
|21:30
|162
|مميز
|القاهرة
|14:20
|أسيوط
|21:35
|1110
|مميز
|القاهرة
|15:40
|الواسطي
|17:15
|164
|مميز
|القاهرة
|15:30
|أسوان
|7:00
|990
|مكيف
|القاهرة
|16:00
|سوهاج
|24:00
|972
|مميز
|القاهرة
|16:20
|اسوان
|6:00
|2006
|VIP
|القاهرة
|17:15
|أسوان
|6:00
|872
|مكيف
|القاهرة
|17:45
|أسيوط
|23:50
|188
|مميز
|القاهرة
|18:00
|اسيوط
|12:45
|988
|مكيف
|القاهرة
|19:00
|أسوان
|1:50
|196
|مميز
|القاهرة
|19:10
|الواسطى
|20:45
|84
|نوم
|الجيزة
|19:50
|اسوان
|9:25
|86
|نوم
|القاهرة
|19:45
|اسوان
|9:30
|88
|مكيف
|القاهرة
|20:00
|اسوان
|11:00
|2014
|VIP
|القاهرة
|21:00
|اسوان
|9:40
|82
|نوم
|الجيزة
|21:40
|اسوان
|11:15
|976
|VIP
|القاهرة
|21:30
|الأقصر
|7:50
|996
|مكيف
|القاهرة
|22:00
|اسوان
|11:25
|90
|مميز
|القاهرة
|22:15
|السد العالي
|15:05
|2008
|VIP
|القاهرة
|23:00
|اسوان
|11:45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23:30
|سوهاج
|6:30
|1902
|مكيف
|القاهرة
|13:20
|اسوان
|13:20
|832
|مميز
|القاهرة
|12:35
|اسوان
|17:40
|934
|VIP
|القاهرة
|1:10
|الأقصر
|11:00
|27
|مميز
|القاهرة
|16.15
|الإسكندرية
|19.25
|925
|مكيف
|القاهرة
|17.1
|الإسكندرية
|20.2
|23
|مميز
|القاهرة
|17.2
|الإسكندرية
|21.5
|921
|VIP
|القاهرة
|18
|الإسكندرية
|2.35
|31
|مميز
|القاهرة
|18.3
|الإسكندرية
|22.3
|909
|مكيف
|القاهرة
|9
|الإسكندرية
|11.5
|1109
|مكيف ومميز
|القاهرة
|8.2
|الإسكندرية
|11.35
|911
|مكيف ومميز
|القاهرة
|1
|الإسكندرية
|13.05
|11
|مميز
|القاهرة
|10.1
|الإسكندرية
|14.25
|89
|مكيف
|القاهرة
|11.15
|الإسكندرية
|13.55
|15
|مميز
|القاهرة
|11.25
|الإسكندرية
|15.15
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|133
|مميز
|القاهرة
|12.55
|الإسكندرية
|17.1
|917
|vip
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|2
|مميز
|الإسكندرية
|2.15
|القاهرة
|6.25
|1108
|مميز
|الإسكندرية
|3.3
|القاهرة
|7.1
|4
|مميز
|طنطا
|6.15
|القاهرة
|7.5
|588
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|4.3
|طنطا
|6.35
|1904
|مكيف
|طنطا
|7.1
|القاهرة
|8.35
|8
|مميز
|الإسكندرية
|5.2
|القاهرة
|9.15
|902
|مكيف
|الإسكندرية
|6
|القاهرة
|9.25
|906
|vip
|الإسكندرية
|7
|القاهرة
|9.35
|158
|مميز
|الإسكندرية
|7.15
|القاهرة
|10.2
|14
|مميز
|الإسكندرية
|7.25
|القاهرة
|12
|763
|مطور ـ ركاب
|رشيد
|5.45
|المعمورة
|17.15
|765
|مطور ركاب
|رشيد
|7.1
|الإسكندرية
|9.55
|767
|مطور ركاب
|رشيد
|8.05
|المعمورة
|9.3
|769
|مطور ركاب
|رشيد
|9.5
|المعمورة
|11.2
|771
|مطور ركاب
|رشيد
|12.1
|المعمورة
|13.35
|779
|مطور ركاب
|رشيد
|14.15
|المعمورة
|15.45
|781
|مطور ركاب
|رشيد
|16.05
|المعمورة
|17.35
|873
|مطور ركاب
|رشيد
|18
|البصيلي
|18.2
|778
|مطور ركاب
|المعمورة
|14.1
|رشيد
|15.2
|780
|مطور ركاب
|المعمورة
|16
|رشيد
|17.3
|966
|مكيف
|القاهرة
|22
|أسوان
|11.25
|90
|مميز
|القاهرة
|22.15
|السد العالي
|15.05
|2008
|vip
|القاهرة
|23
|أسوان
|11.45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23.3
|سوهاج
|6.3
|1902
|مكيف
|القاهرة
|12.2
|أسوان
|13.2
|802
|مطور
|الإسكندرية
|7.35
|دمنهور
|8.42
|904
|vip
|الإسكندرية
|8
|القاهرة
|10.3
|900
|مكيف
|الإسكندرية
|8.15
|القاهرة
|11.15
|12
|مميز
|الإسكندرية
|9.15
|القاهرة
|13.25
|132
|مميز
|الإسكندرية
|10.2
|القاهرة
|14.05
|912
|مكيف
|الإسكندرية
|11.3
|القاهرة
|14.45
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|14.15
|914
|مكيف
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|13.1
|القاهرة
|17.15
|916
|vip
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|586
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|14.15
|طنطا
|16.17
|285
|مطور
|الإسماعيلية
|5.35
|بورسعيد
|7.15
|287
|مميز
|الإسماعيلية
|7.3
|بورسعيد
|9.05
|593
|مميز
|القاهرة
|5
|الإسماعيلية
|8.1
|941
|مكيف ومميز
|القاهرة
|5015
|الزقازيق
|7.05
|1113
|مميز
|القاهرة
|7
|الإسماعيلية
|10.3
|971
|مكيف
|سوهاج
|5.2
|القاهرة
|13.05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6.3
|القاهرة
|14.15
|987
|مكيف
|الأقصر
|6
|القاهرة
|15.35
|159
|مميز
|الأقصر
|6
|القاهرة
|18.2
|891
|مكيف
|سوهاج
|11
|القاهرة
|17.35
|157
|مميز
|الأقصر
|7.3
|القاهرة
|19.05
|981
|vip
|أسوان
|5.3
|القاهرة
|19.35
|1006
|روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|روسي
|القاهرة
|8:15
|اسيوط
|22:45
|1131
|روسي
|القاهرة
|8:10
|الإسكندرية
|11:05
|1006
|مميز روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|مميز روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|مميز روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|مميز روسي
|أسيوط
|17:30
|القاهرة
|22:45
|2010
|مكيف اسباني
|القاهرة
|10:00
|أسوان
|23:55
|2011
|مكيف اسباني
|أسوان
|5:15
|القاهرة
|18:00
|2012
|مكيف اسباني
|القاهرة
|17:30
|اسوان
|6:20
|166
|مميز
|المنيا
|6:30
|سوهاج
|11:00
|776
|مميز
|القاهرة
|4:30
|سوهاج
|13:30
|974
|مميز
|القاهرة
|5:15
|اسيوط
|12:30
|978
|مكيف VIP
|القاهرة
|6:30
|أسوط
|12:50
|980
|مكيف VIP
|القاهرة
|8:00
|أسوان
|22:50
جدول مواعيد قطارات سكك حديد مصر للوجه القبلي
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية فالساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.
قطار رقم 568 – القطار يتحرك يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:10.
قطار 32:
تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.
قطار رقم 926:
يبدأ القطار درجة vip التحرك من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.
قطار رقم 128 مميز
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.
قطار رقم 2008 vip:
ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.
قطار رقم 930 مكيف
يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:30.
|رقم القطار
|ساعة التحرك
|محطة القيام
|ساعة الوصول
|محطة نهاية الرحلة
|الدرجة
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|2
|5:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|661
|6:00
|إيتاي البارود
|7:30
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:50
|الإسكندرية
|مميز
|129
|7:20
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|مميز
|903
|6:000
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:30
|دمنهور
|مميز
|1916
|8:30
|المنصورة
|11:00
|القاهرة
|مكيف فرنساوي
|1917
|16:36
|القاهرة
|19:10
|المنصورة
|مكيف فرنساوي
|1115
|5:00
|طنطا
|7:55
|الإسماعلية
|مميز ومكيف
|1114
|15:45
|الاسماعيلية
|19:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1970
|5:00
|بورسعيد
|8:55
|القاهرة
|مكيف
|1917
|16:25
|القاهرة
|20:30
|بورسعيد
|مكيف
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|مكيف
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:25
|القاهرة
|مكيف روسي
|353
|5:20
|القاهرة
|9:10
|طنطا
|مميز
|544
|10:00
|طنطا
|13:20
|القاهرة
|مميز روسي
|121
|14:15
|القاهرة
|17:52
|طنطا
|مميز روسي
|558
|21:00
|طنطا
|12:35
|القاهرة
|مميز روسي
|374
|4:00
|الزقازيق
|6:25
|القاهرة
|مميز
|809
|18:15
|القاهرة
|21:35
|كفر الشيخ
|سياحي
|809
|4:40
|كفر الشيخ
|8:15
|القاهرة
|سياحي
|687
|16:30
|القاهرة
|19:00
|ايتاي البارود
|سياحي
|666
|5:00
|ايتاي البارود
|7:40
|القاهرة
|سياحي
|341
|14:10
|القاهرة
|17:55
|المنصورة
|سياحي
|334
|7:25
|القاهرة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|379
|21:40
|القاهرة
|12:05
|الزقازيق
|سياحي
|633
|3:40
|القاهرة
|6:35
|ايتاي البارود
|سياحي
|672
|7:35
|ايتاي البارود
|10:55
|القاهرة
|سياحي
|334
|7:25
|المنصورة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|3
|3:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:45
|الإسكندرية
|مميز
|585
|6:25
|طنطا
|8:30
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|129
|7:15
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|سياحي
|903
|6:00
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:25
|دمنهور
|مميز
|905
|8:00
|القاهرة
|10:30
|الإسكندرية
|VIP
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|روسي
|901
|8:20
|القاهرة
|11:30
|الإسكندرية
|مكيف
|1109
|8:30
|القاهرة
|11:50
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|567
|10:20
|طنطا
|12:20
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|911
|10:00
|القاهرة
|13:05
|الإسكندرية
|مكيف
|571
|11:40
|طنطا
|13:35
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|11
|10:10
|القاهرة
|14:30
|الإسكندرية
|مميز
|89
|11:15
|القاهرة
|14:00
|الإسكندرية
|مكيف
|15
|11:30
|القاهرة
|15:10
|الإسكندرية
|مميز
|913
|11:30
|القاهرة
|15:30
|الإسكندرية
|مكيف
|883
|14:50
|دمنهور
|16:00
|الإسكندرية
|مطور
|133
|12:50
|القاهرة
|16:50
|الإسكندرية
|مميز
|917
|14:00
|القاهرة
|16:30
|الإسكندرية
|VIP
|1203
|14:10
|القاهرة
|18:00
|الإسكندرية
|مميز
|20001
|15:00
|القاهرة
|17:30
|الإسكندرية
|VIP
|915
|15:20
|القاهرة
|18:30
|الإسكندرية
|مكيف
|21
|15:30
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|923
|16:00
|القاهرة
|19:30
|الإسكندرية
|مكيف
|27
|16:10
|القاهرة
|20:00
|الإسكندرية
|مميز
|835
|16:45
|القاهرة
|17:29
|بنها
|مكيف
|925
|17:10
|القاهرة
|20:25
|الإسكندرية
|مكيف
|23
|17:20
|القاهرة
|22:00
|الإسكندرية
|مميز
|921
|18:00
|القاهرة
|20:35
|الاسكندرية
|VIP
|927
|19:00
|القاهرة
|12:30
|الاسكندرية
|VIP
|31
|18:30
|القاهرة
|22:30
|الاسكندرية
|مميز
|157
|19:40
|القاهرة
|23:00
|الاسكندرية
|مميز
|931
|20:15
|القاهرة
|23:40
|الإسكندرية
|مكيف
|29
|20:30
|القاهرة
|12:25
|الإسكندرية
|مميز
|591
|22:45
|طنطا
|12:50
|الاسكندرية
|مكيف ومميز
|935
|22:30
|القاهرة
|1:010
|الاسكندرية
|VIP
|35
|23:10
|القاهرة
|1:00
|طنطا
|مميز
|773
|23:00
|القاهرة
|19:00
|طنطا - ثم إلى مطروح
|نوم مكيف
|775
|3:52
|مطروح
|طنطا - ثم اليى الاسكندرية
|نوم مكيف
|818
|4:00
|ميت غمر
|5:10
|قويسنا
|مميز
|2
|2:15
|الإسكندرية
|6:25
|القاهرة
|مميز
|1202
|5:25
|طنطا
|7:00
|القاهرة
|مميز
|1108
|3:30
|الإسكندرية
|7:10
|القاهرة
|مميز
|936
|6:00
|طنطا
|7:30
|القاهرة
|مكيف
|4
|6:15
|طنطا
|7:50
|القاهرة
|مميز
جدول لقطارات سكك حديد مصر للوجه البحري والإسكندرية
مواعيد القطارات المميزة
رحلات هيئة السكة الحديد اليوم على خط سكة «دمنهور ـ دسوق ـ قلين ـ طنطا»، لنقل الركاب بين تلك المدن.
قطار رقم 466 – ينطلق القطار فى تمام الساعة 15.15 من محطة دمنهور، ويصل طنطا فى تمام الساعة 18.30.
قطار رقم 452 – يتحرك القطار فى تمام الساعة 18.30 من محطة قلين، وينهي رحلته فى تمام الساعة 19.50.
قطار رقم 468 – تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة من دمنهور فى تمام الساعة 17.20، وينهي القطار رحلته فى تمام 18.35.
قطار رقم 470 -يبدأ القطار في التحرك فى تمام الساعة 19.15 من محطة دمنهور، ويصل محطته النهائية فى تمام الساعة 22.10.
قطار رقم 474- تسير هيئة السكة القطار فى تمام الساعة 20.45 من محطة دمنهور، وتنتهي رحلته فى محطة قلين فى تمام الساعة 22.05.