مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 16-8-2020

شددت هيئة السكة الحديد على التزام الركاب وكافة المواطنين الالتزام بعوامل الأمن والسلامة عند استخدام صعودهم للقطارات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.
وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن عبور الركاب على الخطوط يعرض حياتهم للخطر، مؤكدا أن كافة الرحلات تسير وفق مواعيد القطارات المحددة بجدول التشغيل مع إضافة رحلات جديدة قريبًا.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار 164:
تنطلق رحلة القطار من محافظة أسيوط في تمام الساعة 21.15 من محطة أسيوط، ويصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة فى تمام الساعة 7.
قطار رقم 990:
يبدأ قطار السكة الحديد فى التحرك من أسيوط في تمام الساعة 21.27 ويصل لمحطة سوهاج فى تمام الساعة 24.
قطار 2006:
تتحرك رحلة القطار من سوهاج فى تمام الساعة 23.40 ويصل محطة أسوان فى النهاية فى تمام الساعة 6.
قطار رقم 988:
ينطلق القطار فى رحلته من سوهاج فى تمام الساعة 1.25 يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 7.50 فى أسوان.
قطار 188:
يتحرك القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة 1.15، وينهي رحلته فى محطة السد العالي فى تمام الساعة 11.20.
قطار رقم 971:
يبدأ القطار فى التحرك من محطة سوهاج متجها للقاهرة فى تمام الساعة 5.20 ويصل محطة النهاية فى أسيوط فى تمام الساعة 6.50.
قطار رقم 987:
يبدأ قطار السكة الحديد في التحرك من محطة الأقصر، فى تمام الساعة 4.50 ويصل أسيوط في تمام الساعة 1.05.
قطار 981:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 5.30 من محطة مركز أسوان، يصل محطته النهائية فى أسيوط الساعة 14.25.
|رقم القطار
|الدرجة
|محطة الانطلاق
|ساعة التحرك
|محطة الوصول
|توقيت نهاية الرحلة
|776
|مميز
|القاهرة
|4.3
|أسيوط
|11.2
|974
|مميز
|القاهرة
|5.15
|أسيوط
|12.3
|978
|VIP
|القاهرة
|6.3
|اسيوط
|12.5
|980
|VIP
|القاهرة
|8
|أسوان
|22.4
|80
|مميز
|القاهرة
|8.3
|أسوان
|1.4
|158
|مميز
|القاهرة
|10.3
|أسيوط
|16.5
|982
|مكيف
|القاهرة
|12
|أسوان
|23
|160
|مميز
|القاهرة
|12.15
|أسيوط
|18.55
|986
|مكيف
|القاهرة
|13
|أسوان
|24
|2006
|VIP
|القاهرة
|17
|أسوان
|6
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|15.35
|914
|مميز
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|916
|مميز
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.3
|24
|مميز
|سيدي جابر
|14.25
|القاهرة
|18.4
|286
|مميز
|بورسعيد
|10.4
|الاسماعيلية
|12.25
|288
|مطور
|بورسعيد
|15.05
|الاسماعيلية
|16.4
|963
|مطور
|بورسعيد
|19.3
|القاهرة
|23.5
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|917
|مكيف
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|903
|مكيف
|القاهرة
|6
|الإسكندرية
|9.3
|911
|مكيف
|القاهرة
|10
|الإسكندرية
|13.05
|89
|مكيف
|القاهرة
|11.15
|الإسكندرية
|13.55
|15
|ممميز
|القاهرة
|11.25
|الإسكندرية
|15.1
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|133
|مميز
|القاهرة
|12.55
|الإسكندرية
|17.1
|917
|VIP
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|1203
|مميز
|القاهرة
|14.1
|الإسكندرية
|17.5
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|2001
|VIP
|القاهرة
|15
|الإسكندرية
|17.3
|915
|مكيف
|القاهرة
|15.1
|الإسكندرية
|18.2
|21
|مميز
|القاهرة
|15.2
|الإسكندرية
|19.15
|923
|مكيف
|القاهرة
|16
|الإسكندرية
|19.15
|27
|مميز
|القاهرة
|16.15
|الإسكندرية
|19.25
|925
|مكيف
|القاهرة
|17.1
|الإسكندرية
|20.2
|23
|مميز
|القاهرة
|17.2
|الإسكندرية
|21.5
|921
|VIP
|القاهرة
|18
|الإسكندرية
|2.35
|31
|مميز
|القاهرة
|18.3
|الإسكندرية
|22.3
|909
|مكيف
|القاهرة
|9
|الإسكندرية
|11.5
|1109
|مكيف ومميز
|القاهرة
|8.2
|الإسكندرية
|11.35
|911
|مكيف ومميز
|القاهرة
|1
|الإسكندرية
|13.05
|11
|مميز
|القاهرة
|10.1
|الإسكندرية
|14.25
|89
|مكيف
|القاهرة
|11.15
|الإسكندرية
|13.55
|15
|مميز
|القاهرة
|11.25
|الإسكندرية
|15.15
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|133
|مميز
|القاهرة
|12.55
|الإسكندرية
|17.1
|917
|vip
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|2
|مميز
|الإسكندرية
|2.15
|القاهرة
|6.25
|1108
|مميز
|الإسكندرية
|3.3
|القاهرة
|7.1
|4
|مميز
|طنطا
|6.15
|القاهرة
|7.5
|588
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|4.3
|طنطا
|6.35
|1904
|مكيف
|طنطا
|7.1
|القاهرة
|8.35
|8
|مميز
|الإسكندرية
|5.2
|القاهرة
|9.15
|902
|مكيف
|الإسكندرية
|6
|القاهرة
|9.25
|906
|vip
|الإسكندرية
|7
|القاهرة
|9.35
|158
|مميز
|الإسكندرية
|7.15
|القاهرة
|10.2
|14
|مميز
|الإسكندرية
|7.25
|القاهرة
|12
|763
|مطور ـ ركاب
|رشيد
|5.45
|المعمورة
|17.15
|765
|مطور ركاب
|رشيد
|7.1
|الإسكندرية
|9.55
|767
|مطور ركاب
|رشيد
|8.05
|المعمورة
|9.3
|769
|مطور ركاب
|رشيد
|9.5
|المعمورة
|11.2
|771
|مطور ركاب
|رشيد
|12.1
|المعمورة
|13.35
|779
|مطور ركاب
|رشيد
|14.15
|المعمورة
|15.45
|781
|مطور ركاب
|رشيد
|16.05
|المعمورة
|17.35
|873
|مطور ركاب
|رشيد
|18
|البصيلي
|18.2
|778
|مطور ركاب
|المعمورة
|14.1
|رشيد
|15.2
|780
|مطور ركاب
|المعمورة
|16
|رشيد
|17.3
|966
|مكيف
|القاهرة
|22
|أسوان
|11.25
|90
|مميز
|القاهرة
|22.15
|السد العالي
|15.05
|2008
|vip
|القاهرة
|23
|أسوان
|11.45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23.3
|سوهاج
|6.3
|1902
|مكيف
|القاهرة
|12.2
|أسوان
|13.2
|802
|مطور
|الإسكندرية
|7.35
|دمنهور
|8.42
|904
|vip
|الإسكندرية
|8
|القاهرة
|10.3
|900
|مكيف
|الإسكندرية
|8.15
|القاهرة
|11.15
|12
|مميز
|الإسكندرية
|9.15
|القاهرة
|13.25
|132
|مميز
|الإسكندرية
|10.2
|القاهرة
|14.05
|912
|مكيف
|الإسكندرية
|11.3
|القاهرة
|14.45
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|14.15
|914
|مكيف
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|13.1
|القاهرة
|17.15
|916
|vip
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|586
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|14.15
|طنطا
|16.17
|285
|مطور
|الإسماعيلية
|5.35
|بورسعيد
|7.15
|287
|مميز
|الإسماعيلية
|7.3
|بورسعيد
|9.05
|593
|مميز
|القاهرة
|5
|الإسماعيلية
|8.1
|941
|مكيف ومميز
|القاهرة
|5015
|الزقازيق
|7.05
|1113
|مميز
|القاهرة
|7
|الإسماعيلية
|10.3
|971
|مكيف
|سوهاج
|5.2
|القاهرة
|13.05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6.3
|القاهرة
|14.15
|987
|مكيف
|الأقصر
|6
|القاهرة
|15.35
|159
|مميز
|الأقصر
|6
|القاهرة
|18.2
|891
|مكيف
|سوهاج
|11
|القاهرة
|17.35
|157
|مميز
|الأقصر
|7.3
|القاهرة
|19.05
|981
|vip
|أسوان
|5.3
|القاهرة
|19.35
|1006
|روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|روسي
|القاهرة
|8:15
|اسيوط
|22:45
|1131
|روسي
|القاهرة
|8:10
|الإسكندرية
|11:05
|1006
|مميز روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|مميز روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|مميز روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|مميز روسي
|أسيوط
|17:30
|القاهرة
|22:45
|2010
|مكيف اسباني
|القاهرة
|10:00
|أسوان
|23:55
|2011
|مكيف اسباني
|أسوان
|5:15
|القاهرة
|18:00
|2012
|مكيف اسباني
|القاهرة
|17:30
|اسوان
|6:20
جدول بمواعيد قطارات الوجه القبلي
مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 818 – ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55.
قطار رقم 2- تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.
قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.
قطار 1108 – وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.
قطار رقم 4- تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.
قطار رقم 588- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.
قطار رقم 8 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 الصبح.
قطار رقم 158 – وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحًا، ويصل رمسيس الساعة 10.20 الصبح.
قطار رقم 802 – ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 الصبح.
قطار رقم 14- ينطلق من الاسكندرية الساعة 7.45صباحًا، وتنتهي رحلته عند محطة القاهرة الساعة 12 ظهرًا.
قطار رقم 12- تطلق رحلته الساعة 9.15 من الإسكندرية، ويصل محطة القاهرة 1.35 ظهرًا.
|رقم القطار
|ساعة التحرك
|محطة القيام
|ساعة الوصول
|محطة نهاية الرحلة
|الدرجة
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|2
|5:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|661
|6:00
|إيتاي البارود
|7:30
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:50
|الإسكندرية
|مميز
|129
|7:20
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|مميز
|903
|6:000
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:30
|دمنهور
|مميز
|1916
|8:30
|المنصورة
|11:00
|القاهرة
|مكيف فرنساوي
|1917
|16:36
|القاهرة
|19:10
|المنصورة
|مكيف فرنساوي
|1115
|5:00
|طنطا
|7:55
|الإسماعلية
|مميز ومكيف
|1114
|15:45
|الاسماعيلية
|19:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1970
|5:00
|بورسعيد
|8:55
|القاهرة
|مكيف
|1917
|16:25
|القاهرة
|20:30
|بورسعيد
|مكيف
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|مكيف
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:25
|القاهرة
|مكيف روسي
|353
|5:20
|القاهرة
|9:10
|طنطا
|مميز
|544
|10:00
|طنطا
|13:20
|القاهرة
|مميز روسي
|121
|14:15
|القاهرة
|17:52
|طنطا
|مميز روسي
|558
|21:00
|طنطا
|12:35
|القاهرة
|مميز روسي
|374
|4:00
|الزقازيق
|6:25
|القاهرة
|مميز
|809
|18:15
|القاهرة
|21:35
|كفر الشيخ
|سياحي
|809
|4:40
|كفر الشيخ
|8:15
|القاهرة
|سياحي
|687
|16:30
|القاهرة
|19:00
|ايتاي البارود
|سياحي
|666
|5:00
|ايتاي البارود
|7:40
|القاهرة
|سياحي
|341
|14:10
|القاهرة
|17:55
|المنصورة
|سياحي
|334
|7:25
|القاهرة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|379
|21:40
|القاهرة
|12:05
|الزقازيق
|سياحي
|633
|3:40
|القاهرة
|6:35
|ايتاي البارود
|سياحي
|672
|7:35
|ايتاي البارود
|10:55
|القاهرة
|سياحي
|334
|7:25
|المنصورة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|3
|3:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:45
|الإسكندرية
|مميز
|585
|6:25
|طنطا
|8:30
|الإسكندرية
|مكيف ومميز
|129
|7:15
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|سياحي
|903
|6:00
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:25
|دمنهور
|مميز
|905
|8:00
|القاهرة
|10:30
|الإسكندرية
|VIP
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|روسي
|901
|8:20
|القاهرة
|11:30
|الإسكندرية
|مكيف
جدول لمواعيد قطارات الوجه البحري
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 808- يبدأ القطار في التحرك فى تمام الساعة 3.40 من محطة المنصورة، وينهي رحلة فى القاهرة فى تمام 6.45.
قطار رقم 810- يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة 6.17 من محطة محلة روح، ينهي رحلته فى القاهرة فى تمام الساعة 8.15.
قطار رقم 1914- تبدأ رحلة القطار فى الانطلاق من محطة طلخا فى تمام الساعة 6.25 ويصل القاهرة، محطة الرحلة النهائية فى تمام الساعة 8.45.
قطار رقم 964- تنطلق رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 6.00 من محطة دمياط، ويصل القاهرة الساعة 10.10.
قطار رقم 566- تسير رحلة القطار فى تمام الساعة 7.15 من محطة البداية ” دمياط” حتى يصل بركة السبع نهاية الرحلة في تمام الساعة 10.17.