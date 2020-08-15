مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 16-8-2020

مواعيد قطارات الصعيد المكيفة والمميزة اليوم الاحد ومواعيد قطارات إسكندرية

شددت هيئة السكة الحديد على التزام الركاب وكافة المواطنين الالتزام بعوامل الأمن والسلامة عند استخدام صعودهم للقطارات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن عبور الركاب على الخطوط يعرض حياتهم للخطر، مؤكدا أن كافة الرحلات تسير وفق مواعيد القطارات المحددة بجدول التشغيل مع إضافة رحلات جديدة قريبًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 164:

تنطلق رحلة القطار من محافظة أسيوط في تمام الساعة 21.15 من محطة أسيوط، ويصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة فى تمام الساعة 7.

قطار رقم 990:

يبدأ قطار السكة الحديد فى التحرك من أسيوط في تمام الساعة 21.27 ويصل لمحطة سوهاج فى تمام الساعة 24.

قطار 2006:

تتحرك رحلة القطار من سوهاج فى تمام الساعة 23.40 ويصل محطة أسوان فى النهاية فى تمام الساعة 6.

قطار رقم 988:

ينطلق القطار فى رحلته من سوهاج فى تمام الساعة 1.25 يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 7.50 فى أسوان.

قطار 188:

يتحرك القطار من محطة أسيوط فى تمام الساعة 1.15، وينهي رحلته فى محطة السد العالي فى تمام الساعة 11.20.

قطار رقم 971:

يبدأ القطار فى التحرك من محطة سوهاج متجها للقاهرة فى تمام الساعة 5.20 ويصل محطة النهاية فى أسيوط فى تمام الساعة 6.50.

قطار رقم 987:

يبدأ قطار السكة الحديد في التحرك من محطة الأقصر، فى تمام الساعة 4.50 ويصل أسيوط في تمام الساعة 1.05.

قطار 981:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 5.30 من محطة مركز أسوان، يصل محطته النهائية فى أسيوط الساعة 14.25.

رقم القطار الدرجة محطة الانطلاق ساعة التحرك محطة الوصول توقيت نهاية الرحلة 776 مميز القاهرة 4.3 أسيوط 11.2 974 مميز القاهرة 5.15 أسيوط 12.3 978 VIP القاهرة 6.3 اسيوط 12.5 980 VIP القاهرة 8 أسوان 22.4 80 مميز القاهرة 8.3 أسوان 1.4 158 مميز القاهرة 10.3 أسيوط 16.5 982 مكيف القاهرة 12 أسوان 23 160 مميز القاهرة 12.15 أسيوط 18.55 986 مكيف القاهرة 13 أسوان 24 2006 VIP القاهرة 17 أسوان 6 164 مميز الإسكندرية 12 القاهرة 15.35 914 مميز الإسكندرية 13 القاهرة 16.2 18 مميز الإسكندرية 14 القاهرة 16.3 916 مميز الإسكندرية 13 القاهرة 16.3 24 مميز سيدي جابر 14.25 القاهرة 18.4 286 مميز بورسعيد 10.4 الاسماعيلية 12.25 288 مطور بورسعيد 15.05 الاسماعيلية 16.4 963 مطور بورسعيد 19.3 القاهرة 23.5 913 مكيف القاهرة 12.3 الإسكندرية 15.25 917 مكيف القاهرة 14 الإسكندرية 16.3 919 مكيف القاهرة 14.25 الإسكندرية 18.05 903 مكيف القاهرة 6 الإسكندرية 9.3 911 مكيف القاهرة 10 الإسكندرية 13.05 89 مكيف القاهرة 11.15 الإسكندرية 13.55 15 ممميز القاهرة 11.25 الإسكندرية 15.1 913 مكيف القاهرة 12.3 الإسكندرية 15.25 133 مميز القاهرة 12.55 الإسكندرية 17.1 917 VIP القاهرة 14 الإسكندرية 16.3 1203 مميز القاهرة 14.1 الإسكندرية 17.5 919 مكيف القاهرة 14.25 الإسكندرية 18.05 2001 VIP القاهرة 15 الإسكندرية 17.3 915 مكيف القاهرة 15.1 الإسكندرية 18.2 21 مميز القاهرة 15.2 الإسكندرية 19.15 923 مكيف القاهرة 16 الإسكندرية 19.15 27 مميز القاهرة 16.15 الإسكندرية 19.25 925 مكيف القاهرة 17.1 الإسكندرية 20.2 23 مميز القاهرة 17.2 الإسكندرية 21.5 921 VIP القاهرة 18 الإسكندرية 2.35 31 مميز القاهرة 18.3 الإسكندرية 22.3 909 مكيف القاهرة 9 الإسكندرية 11.5 1109 مكيف ومميز القاهرة 8.2 الإسكندرية 11.35 911 مكيف ومميز القاهرة 1 الإسكندرية 13.05 11 مميز القاهرة 10.1 الإسكندرية 14.25 89 مكيف القاهرة 11.15 الإسكندرية 13.55 15 مميز القاهرة 11.25 الإسكندرية 15.15 913 مكيف القاهرة 12.3 الإسكندرية 15.25 133 مميز القاهرة 12.55 الإسكندرية 17.1 917 vip القاهرة 14 الإسكندرية 16.3 919 مكيف القاهرة 14.25 الإسكندرية 18.05 2 مميز الإسكندرية 2.15 القاهرة 6.25 1108 مميز الإسكندرية 3.3 القاهرة 7.1 4 مميز طنطا 6.15 القاهرة 7.5 588 مكيف ومميز الإسكندرية 4.3 طنطا 6.35 1904 مكيف طنطا 7.1 القاهرة 8.35 8 مميز الإسكندرية 5.2 القاهرة 9.15 902 مكيف الإسكندرية 6 القاهرة 9.25 906 vip الإسكندرية 7 القاهرة 9.35 158 مميز الإسكندرية 7.15 القاهرة 10.2 14 مميز الإسكندرية 7.25 القاهرة 12 763 مطور ـ ركاب رشيد 5.45 المعمورة 17.15 765 مطور ركاب رشيد 7.1 الإسكندرية 9.55 767 مطور ركاب رشيد 8.05 المعمورة 9.3 769 مطور ركاب رشيد 9.5 المعمورة 11.2 771 مطور ركاب رشيد 12.1 المعمورة 13.35 779 مطور ركاب رشيد 14.15 المعمورة 15.45 781 مطور ركاب رشيد 16.05 المعمورة 17.35 873 مطور ركاب رشيد 18 البصيلي 18.2 778 مطور ركاب المعمورة 14.1 رشيد 15.2 780 مطور ركاب المعمورة 16 رشيد 17.3 966 مكيف القاهرة 22 أسوان 11.25 90 مميز القاهرة 22.15 السد العالي 15.05 2008 vip القاهرة 23 أسوان 11.45 890 مكيف القاهرة 23.3 سوهاج 6.3 1902 مكيف القاهرة 12.2 أسوان 13.2 802 مطور الإسكندرية 7.35 دمنهور 8.42 904 vip الإسكندرية 8 القاهرة 10.3 900 مكيف الإسكندرية 8.15 القاهرة 11.15 12 مميز الإسكندرية 9.15 القاهرة 13.25 132 مميز الإسكندرية 10.2 القاهرة 14.05 912 مكيف الإسكندرية 11.3 القاهرة 14.45 164 مميز الإسكندرية 12 القاهرة 14.15 914 مكيف الإسكندرية 13 القاهرة 16.2 18 مميز الإسكندرية 13.1 القاهرة 17.15 916 vip الإسكندرية 14 القاهرة 16.3 586 مكيف ومميز الإسكندرية 14.15 طنطا 16.17 285 مطور الإسماعيلية 5.35 بورسعيد 7.15 287 مميز الإسماعيلية 7.3 بورسعيد 9.05 593 مميز القاهرة 5 الإسماعيلية 8.1 941 مكيف ومميز القاهرة 5015 الزقازيق 7.05 1113 مميز القاهرة 7 الإسماعيلية 10.3 971 مكيف سوهاج 5.2 القاهرة 13.05 991 مكيف سوهاج 6.3 القاهرة 14.15 987 مكيف الأقصر 6 القاهرة 15.35 159 مميز الأقصر 6 القاهرة 18.2 891 مكيف سوهاج 11 القاهرة 17.35 157 مميز الأقصر 7.3 القاهرة 19.05 981 vip أسوان 5.3 القاهرة 19.35 1006 روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 روسي القاهرة 8:15 اسيوط 22:45 1131 روسي القاهرة 8:10 الإسكندرية 11:05 1006 مميز روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 مميز روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 مميز روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 مميز روسي أسيوط 17:30 القاهرة 22:45 2010 مكيف اسباني القاهرة 10:00 أسوان 23:55 2011 مكيف اسباني أسوان 5:15 القاهرة 18:00 2012 مكيف اسباني القاهرة 17:30 اسوان 6:20

جدول بمواعيد قطارات الوجه القبلي

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 818 – ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55.

قطار رقم 2- تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.

قطار رقم 1202- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.

قطار 1108 – وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.

قطار رقم 4- تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.

قطار رقم 588- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8 – تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 الصبح.

قطار رقم 158 – وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحًا، ويصل رمسيس الساعة 10.20 الصبح.

قطار رقم 802 – ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 الصبح.

قطار رقم 14- ينطلق من الاسكندرية الساعة 7.45صباحًا، وتنتهي رحلته عند محطة القاهرة الساعة 12 ظهرًا.

قطار رقم 12- تطلق رحلته الساعة 9.15 من الإسكندرية، ويصل محطة القاهرة 1.35 ظهرًا.

رقم القطار ساعة التحرك محطة القيام ساعة الوصول محطة نهاية الرحلة الدرجة 1 3:00 القاهرة 6:45 الإسكندرية مميز 2 5:00 طنطا 7:10 الإسكندرية مميز 661 6:00 إيتاي البارود 7:30 الإسكندرية مميز 163 4:20 القاهرة 7:50 الإسكندرية مميز 129 7:20 طنطا 9:20 الإسكندرية مميز 119 5:00 القاهرة 9:50 الإسكندرية مميز 903 6:000 القاهرة 9:30 الإسكندرية مكيف 7 6:20 القاهرة 10:10 الإسكندرية مميز 1205 6:50 القاهرة 9:30 دمنهور مميز 1916 8:30 المنصورة 11:00 القاهرة مكيف فرنساوي 1917 16:36 القاهرة 19:10 المنصورة مكيف فرنساوي 1115 5:00 طنطا 7:55 الإسماعلية مميز ومكيف 1114 15:45 الاسماعيلية 19:00 طنطا مكيف ومميز 1970 5:00 بورسعيد 8:55 القاهرة مكيف 1917 16:25 القاهرة 20:30 بورسعيد مكيف 1131 8:10 القاهرة 11:05 الإسكندرية مكيف 1130 16:35 الإسكندرية 19:25 القاهرة مكيف روسي 353 5:20 القاهرة 9:10 طنطا مميز 544 10:00 طنطا 13:20 القاهرة مميز روسي 121 14:15 القاهرة 17:52 طنطا مميز روسي 558 21:00 طنطا 12:35 القاهرة مميز روسي 374 4:00 الزقازيق 6:25 القاهرة مميز 809 18:15 القاهرة 21:35 كفر الشيخ سياحي 809 4:40 كفر الشيخ 8:15 القاهرة سياحي 687 16:30 القاهرة 19:00 ايتاي البارود سياحي 666 5:00 ايتاي البارود 7:40 القاهرة سياحي 341 14:10 القاهرة 17:55 المنصورة سياحي 334 7:25 القاهرة 11:15 القاهرة سياحي 379 21:40 القاهرة 12:05 الزقازيق سياحي 633 3:40 القاهرة 6:35 ايتاي البارود سياحي 672 7:35 ايتاي البارود 10:55 القاهرة سياحي 334 7:25 المنصورة 11:15 القاهرة سياحي 1 3:00 القاهرة 6:45 الإسكندرية مميز 3 3:00 طنطا 7:10 الإسكندرية مميز 163 4:20 القاهرة 7:45 الإسكندرية مميز 585 6:25 طنطا 8:30 الإسكندرية مكيف ومميز 129 7:15 طنطا 9:20 الإسكندرية مميز 119 5:00 القاهرة 9:50 الإسكندرية سياحي 903 6:00 القاهرة 9:30 الإسكندرية مكيف 7 6:20 القاهرة 10:10 الإسكندرية مميز 1205 6:50 القاهرة 9:25 دمنهور مميز 905 8:00 القاهرة 10:30 الإسكندرية VIP 1131 8:10 القاهرة 11:05 الإسكندرية روسي 901 8:20 القاهرة 11:30 الإسكندرية مكيف

جدول لمواعيد قطارات الوجه البحري

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808- يبدأ القطار في التحرك فى تمام الساعة 3.40 من محطة المنصورة، وينهي رحلة فى القاهرة فى تمام 6.45.

قطار رقم 810- يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة 6.17 من محطة محلة روح، ينهي رحلته فى القاهرة فى تمام الساعة 8.15.

قطار رقم 1914- تبدأ رحلة القطار فى الانطلاق من محطة طلخا فى تمام الساعة 6.25 ويصل القاهرة، محطة الرحلة النهائية فى تمام الساعة 8.45.

قطار رقم 964- تنطلق رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 6.00 من محطة دمياط، ويصل القاهرة الساعة 10.10.