مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 15-8-2020

قررت هيئة السكة الحديد إجراء بعض التعديلات على مواعيد القطارات اليومية العاملة على الخطوط، بهدف تقديم خدمة أفضل لركاب المرفق.
وشملت قرارات هيئة السكة الحديد امتداد عدد من مواعيد القطارات بالوجهين القبلي والبحري، بالتزامن مع تشغيل خدمة العربات الروسية.
وقررت الهيئة امتداد مسير قطار إسباني مكيف رقم 88 حتى أسوان، بداية من محطة الإسكندرية.
والقطار الإسباني ينطلق الساعة 5:00 من محطة الإسكندرية ليصل محطة أسوان 11:55 صباحًا.
كما تمت عودة تشغيل قطار رقم 930 خط «القاهرة – الإسكندرية»، ليقوم القطار من محطة الإسكندرية في الساعة 08:10 وصولًا إلى محطة القاهرة في الساعة 11:20 مساءً.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.
قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.
قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.
قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.
قطار رقم 157 مميز – يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.
قطار رقم 981 VIP – ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.
|رقم القطار
|الدرجة
|محطة الانطلاق
|ساعة التحرك
|محطة الوصول
|توقيت نهاية الرحلة
|776
|مميز
|القاهرة
|4.3
|أسيوط
|11.2
|974
|مميز
|القاهرة
|5.15
|أسيوط
|12.3
|978
|VIP
|القاهرة
|6.3
|اسيوط
|12.5
|980
|VIP
|القاهرة
|8
|أسوان
|22.4
|80
|مميز
|القاهرة
|8.3
|أسوان
|1.4
|158
|مميز
|القاهرة
|10.3
|أسيوط
|16.5
|982
|مكيف
|القاهرة
|12
|أسوان
|23
|160
|مميز
|القاهرة
|12.15
|أسيوط
|18.55
|986
|مكيف
|القاهرة
|13
|أسوان
|24
|2006
|VIP
|القاهرة
|17
|أسوان
|6
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|15.35
|914
|مميز
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|916
|مميز
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.3
|24
|مميز
|سيدي جابر
|14.25
|القاهرة
|18.4
|286
|مميز
|بورسعيد
|10.4
|الاسماعيلية
|12.25
|288
|مطور
|بورسعيد
|15.05
|الاسماعيلية
|16.4
|963
|مطور
|بورسعيد
|19.3
|القاهرة
|23.5
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|917
|مكيف
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|903
|مكيف
|القاهرة
|6
|الإسكندرية
|9.3
|911
|مكيف
|القاهرة
|10
|الإسكندرية
|13.05
|89
|مكيف
|القاهرة
|11.15
|الإسكندرية
|13.55
|15
|ممميز
|القاهرة
|11.25
|الإسكندرية
|15.1
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|133
|مميز
|القاهرة
|12.55
|الإسكندرية
|17.1
|917
|VIP
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|1203
|مميز
|القاهرة
|14.1
|الإسكندرية
|17.5
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|2001
|VIP
|القاهرة
|15
|الإسكندرية
|17.3
|915
|مكيف
|القاهرة
|15.1
|الإسكندرية
|18.2
|21
|مميز
|القاهرة
|15.2
|الإسكندرية
|19.15
|923
|مكيف
|القاهرة
|16
|الإسكندرية
|19.15
|27
|مميز
|القاهرة
|16.15
|الإسكندرية
|19.25
|925
|مكيف
|القاهرة
|17.1
|الإسكندرية
|20.2
|23
|مميز
|القاهرة
|17.2
|الإسكندرية
|21.5
|921
|VIP
|القاهرة
|18
|الإسكندرية
|2.35
|31
|مميز
|القاهرة
|18.3
|الإسكندرية
|22.3
|909
|مكيف
|القاهرة
|9
|الإسكندرية
|11.5
|1109
|مكيف ومميز
|القاهرة
|8.2
|الإسكندرية
|11.35
|911
|مكيف ومميز
|القاهرة
|1
|الإسكندرية
|13.05
|11
|مميز
|القاهرة
|10.1
|الإسكندرية
|14.25
|89
|مكيف
|القاهرة
|11.15
|الإسكندرية
|13.55
|15
|مميز
|القاهرة
|11.25
|الإسكندرية
|15.15
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|133
|مميز
|القاهرة
|12.55
|الإسكندرية
|17.1
|917
|vip
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|2
|مميز
|الإسكندرية
|2.15
|القاهرة
|6.25
|1108
|مميز
|الإسكندرية
|3.3
|القاهرة
|7.1
|4
|مميز
|طنطا
|6.15
|القاهرة
|7.5
|588
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|4.3
|طنطا
|6.35
|1904
|مكيف
|طنطا
|7.1
|القاهرة
|8.35
|8
|مميز
|الإسكندرية
|5.2
|القاهرة
|9.15
|902
|مكيف
|الإسكندرية
|6
|القاهرة
|9.25
|906
|vip
|الإسكندرية
|7
|القاهرة
|9.35
|158
|مميز
|الإسكندرية
|7.15
|القاهرة
|10.2
|14
|مميز
|الإسكندرية
|7.25
|القاهرة
|12
|763
|مطور ـ ركاب
|رشيد
|5.45
|المعمورة
|17.15
|765
|مطور ركاب
|رشيد
|7.1
|الإسكندرية
|9.55
|767
|مطور ركاب
|رشيد
|8.05
|المعمورة
|9.3
|769
|مطور ركاب
|رشيد
|9.5
|المعمورة
|11.2
|771
|مطور ركاب
|رشيد
|12.1
|المعمورة
|13.35
|779
|مطور ركاب
|رشيد
|14.15
|المعمورة
|15.45
|781
|مطور ركاب
|رشيد
|16.05
|المعمورة
|17.35
|873
|مطور ركاب
|رشيد
|18
|البصيلي
|18.2
|778
|مطور ركاب
|المعمورة
|14.1
|رشيد
|15.2
|780
|مطور ركاب
|المعمورة
|16
|رشيد
|17.3
|966
|مكيف
|القاهرة
|22
|أسوان
|11.25
|90
|مميز
|القاهرة
|22.15
|السد العالي
|15.05
|2008
|vip
|القاهرة
|23
|أسوان
|11.45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23.3
|سوهاج
|6.3
|1902
|مكيف
|القاهرة
|12.2
|أسوان
|13.2
|802
|مطور
|الإسكندرية
|7.35
|دمنهور
|8.42
|904
|vip
|الإسكندرية
|8
|القاهرة
|10.3
|900
|مكيف
|الإسكندرية
|8.15
|القاهرة
|11.15
|12
|مميز
|الإسكندرية
|9.15
|القاهرة
|13.25
|132
|مميز
|الإسكندرية
|10.2
|القاهرة
|14.05
|912
|مكيف
|الإسكندرية
|11.3
|القاهرة
|14.45
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|14.15
|914
|مكيف
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|13.1
|القاهرة
|17.15
|916
|vip
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|586
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|14.15
|طنطا
|16.17
|285
|مطور
|الإسماعيلية
|5.35
|بورسعيد
|7.15
|287
|مميز
|الإسماعيلية
|7.3
|بورسعيد
|9.05
|593
|مميز
|القاهرة
|5
|الإسماعيلية
|8.1
|941
|مكيف ومميز
|القاهرة
|5015
|الزقازيق
|7.05
|1113
|مميز
|القاهرة
|7
|الإسماعيلية
|10.3
|971
|مكيف
|سوهاج
|5.2
|القاهرة
|13.05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6.3
|القاهرة
|14.15
|987
|مكيف
|الأقصر
|6
|القاهرة
|15.35
|159
|مميز
|الأقصر
|6
|القاهرة
|18.2
|891
|مكيف
|سوهاج
|11
|القاهرة
|17.35
|157
|مميز
|الأقصر
|7.3
|القاهرة
|19.05
|981
|vip
|أسوان
|5.3
|القاهرة
|19.35
|1006
|روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|روسي
|القاهرة
|8:15
|اسيوط
|22:45
|1131
|روسي
|القاهرة
|8:10
|الإسكندرية
|11:05
|1006
|مميز روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|مميز روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|مميز روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|مميز روسي
|أسيوط
|17:30
|القاهرة
|22:45
|2010
|مكيف اسباني
|القاهرة
|10:00
|أسوان
|23:55
|2011
|مكيف اسباني
|أسوان
|5:15
|القاهرة
|18:00
|2012
|مكيف اسباني
|القاهرة
|17:30
|اسوان
|6:20
جدول بمواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي
مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.
قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.
قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.
قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.
قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.
قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.
قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.
|رقم القطار
|ساعة التحرك
|محطة القيام
|ساعة الوصول
|محطة نهاية الرحلة
|الدرجة
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|2
|5:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|661
|6:00
|إيتاي البارود
|7:30
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:50
|الإسكندرية
|مميز
|129
|7:20
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|مميز
|903
|6:000
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:30
|دمنهور
|مميز
|1916
|8:30
|المنصورة
|11:00
|القاهرة
|مكيف فرنساوي
|1917
|16:36
|القاهرة
|19:10
|المنصورة
|مكيف فرنساوي
|1115
|5:00
|طنطا
|7:55
|الإسماعلية
|مميز ومكيف
|1114
|15:45
|الاسماعيلية
|19:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1970
|5:00
|بورسعيد
|8:55
|القاهرة
|مكيف
|1917
|16:25
|القاهرة
|20:30
|بورسعيد
|مكيف
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|مكيف
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:25
|القاهرة
|مكيف روسي
|353
|5:20
|القاهرة
|9:10
|طنطا
|مميز
|544
|10:00
|طنطا
|13:20
|القاهرة
|مميز روسي
|121
|14:15
|القاهرة
|17:52
|طنطا
|مميز روسي
|558
|21:00
|طنطا
|12:35
|القاهرة
|مميز روسي
|374
|4:00
|الزقازيق
|6:25
|القاهرة
|مميز
|809
|18:15
|القاهرة
|21:35
|كفر الشيخ
|سياحي
|809
|4:40
|كفر الشيخ
|8:15
|القاهرة
|سياحي
|687
|16:30
|القاهرة
|19:00
|ايتاي البارود
|سياحي
|666
|5:00
|ايتاي البارود
|7:40
|القاهرة
|سياحي
|341
|14:10
|القاهرة
|17:55
|المنصورة
|سياحي
|334
|7:25
|القاهرة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
|379
|21:40
|القاهرة
|12:05
|الزقازيق
|سياحي
|633
|3:40
|القاهرة
|6:35
|ايتاي البارود
|سياحي
|672
|7:35
|ايتاي البارود
|10:55
|القاهرة
|سياحي
|334
|7:25
|المنصورة
|11:15
|القاهرة
|سياحي
جدول بمواعيد قطارات السكة الحديد المتجهة لمحافظات الوجه البحري
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.
قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.
قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.
قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.
قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.
قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.
قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.
قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.
قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.
قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.