نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 15-8-2020

قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة إلى الإسكندرية
مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 15 أغسطس 20 12:00 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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قررت هيئة السكة الحديد إجراء بعض التعديلات على مواعيد القطارات اليومية العاملة على الخطوط، بهدف تقديم خدمة أفضل لركاب المرفق.

وشملت قرارات هيئة السكة الحديد امتداد عدد من مواعيد القطارات بالوجهين القبلي والبحري، بالتزامن مع تشغيل خدمة العربات الروسية.

وقررت الهيئة امتداد مسير قطار إسباني مكيف رقم 88 حتى أسوان، بداية من محطة الإسكندرية.

والقطار الإسباني ينطلق الساعة 5:00 من محطة الإسكندرية ليصل محطة أسوان 11:55 صباحًا.

كما تمت عودة تشغيل قطار رقم 930 خط «القاهرة – الإسكندرية»، ليقوم القطار من محطة الإسكندرية في الساعة 08:10 وصولًا إلى محطة القاهرة في الساعة 11:20 مساءً.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.

رقم القطارالدرجةمحطة الانطلاقساعة التحركمحطة الوصولتوقيت نهاية الرحلة
776مميزالقاهرة4.3أسيوط11.2
974مميزالقاهرة5.15أسيوط12.3
978VIPالقاهرة6.3اسيوط12.5
980VIPالقاهرة8أسوان22.4
80مميزالقاهرة8.3أسوان1.4
158مميزالقاهرة10.3أسيوط16.5
982مكيفالقاهرة12أسوان23
160مميزالقاهرة12.15أسيوط18.55
986مكيفالقاهرة13أسوان24
2006VIPالقاهرة17أسوان6
164مميزالإسكندرية12القاهرة15.35
914مميزالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية14القاهرة16.3
916مميزالإسكندرية13القاهرة16.3
24مميزسيدي جابر14.25القاهرة18.4
286مميزبورسعيد10.4الاسماعيلية12.25
288مطوربورسعيد15.05الاسماعيلية16.4
963مطوربورسعيد19.3القاهرة23.5
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
917مكيفالقاهرة14الإسكندرية16.3
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
903مكيفالقاهرة6الإسكندرية9.3
911مكيفالقاهرة10الإسكندرية13.05
89مكيفالقاهرة11.15الإسكندرية13.55
15ممميزالقاهرة11.25الإسكندرية15.1
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
133مميزالقاهرة12.55الإسكندرية17.1
917VIPالقاهرة14الإسكندرية16.3
1203مميزالقاهرة14.1الإسكندرية17.5
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
2001VIPالقاهرة15الإسكندرية17.3
915مكيفالقاهرة15.1الإسكندرية18.2
21مميزالقاهرة15.2الإسكندرية19.15
923مكيفالقاهرة16الإسكندرية19.15
27مميزالقاهرة16.15الإسكندرية19.25
925مكيفالقاهرة17.1الإسكندرية20.2
23مميزالقاهرة17.2الإسكندرية21.5
921VIPالقاهرة18الإسكندرية2.35
31مميزالقاهرة18.3الإسكندرية22.3
909مكيفالقاهرة9الإسكندرية11.5
1109مكيف ومميزالقاهرة8.2الإسكندرية11.35
911مكيف ومميزالقاهرة1الإسكندرية13.05
11مميزالقاهرة10.1الإسكندرية14.25
89مكيفالقاهرة11.15الإسكندرية13.55
15مميزالقاهرة11.25الإسكندرية15.15
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
133مميزالقاهرة12.55الإسكندرية17.1
917vipالقاهرة14الإسكندرية16.3
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
2مميزالإسكندرية2.15القاهرة6.25
1108مميزالإسكندرية3.3القاهرة7.1
4مميزطنطا6.15القاهرة7.5
588مكيف ومميزالإسكندرية4.3طنطا6.35
1904مكيفطنطا7.1القاهرة8.35
8مميزالإسكندرية5.2القاهرة9.15
902مكيفالإسكندرية6القاهرة9.25
906vipالإسكندرية7القاهرة9.35
158مميزالإسكندرية7.15القاهرة10.2
14مميزالإسكندرية7.25القاهرة12
763مطور ـ ركابرشيد5.45المعمورة17.15
765مطور ركابرشيد7.1الإسكندرية9.55
767مطور ركابرشيد8.05المعمورة9.3
769مطور ركابرشيد9.5المعمورة11.2
771مطور ركابرشيد12.1المعمورة13.35
779مطور ركابرشيد14.15المعمورة15.45
781مطور ركابرشيد16.05المعمورة17.35
873مطور ركابرشيد18البصيلي18.2
778مطور ركابالمعمورة14.1رشيد15.2
780مطور ركابالمعمورة16رشيد17.3
966مكيفالقاهرة22أسوان11.25
90مميزالقاهرة22.15السد العالي15.05
2008vipالقاهرة23أسوان11.45
890مكيفالقاهرة23.3سوهاج6.3
1902مكيفالقاهرة12.2أسوان13.2
802مطورالإسكندرية7.35دمنهور8.42
904vipالإسكندرية8القاهرة10.3
900مكيفالإسكندرية8.15القاهرة11.15
12مميزالإسكندرية9.15القاهرة13.25
132مميزالإسكندرية10.2القاهرة14.05
912مكيفالإسكندرية11.3القاهرة14.45
164مميزالإسكندرية12القاهرة14.15
914مكيفالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية13.1القاهرة17.15
916vipالإسكندرية14القاهرة16.3
586مكيف ومميزالإسكندرية14.15طنطا16.17
285مطورالإسماعيلية5.35بورسعيد7.15
287مميزالإسماعيلية7.3بورسعيد9.05
593مميزالقاهرة5الإسماعيلية8.1
941مكيف ومميزالقاهرة5015الزقازيق7.05
1113مميزالقاهرة7الإسماعيلية10.3
971مكيفسوهاج5.2القاهرة13.05
991مكيفسوهاج6.3القاهرة14.15
987مكيفالأقصر6القاهرة15.35
159مميزالأقصر6القاهرة18.2
891مكيفسوهاج11القاهرة17.35
157مميزالأقصر7.3القاهرة19.05
981vipأسوان5.3القاهرة19.35
1006روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005روسيالقاهرة8:15اسيوط22:45
1131روسيالقاهرة8:10الإسكندرية11:05
1006مميز روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007مميز روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004مميز روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005مميز روسيأسيوط17:30القاهرة22:45
2010مكيف اسبانيالقاهرة10:00أسوان23:55
2011مكيف اسبانيأسوان5:15القاهرة18:00
2012مكيف اسبانيالقاهرة17:30اسوان6:20

جدول بمواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.

قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.

قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.

قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.

رقم القطارساعة التحركمحطة القيامساعة الوصولمحطة نهاية الرحلةالدرجة
13:00القاهرة6:45الإسكندريةمميز
25:00طنطا7:10الإسكندريةمميز
6616:00إيتاي البارود7:30الإسكندريةمميز
1634:20القاهرة7:50الإسكندريةمميز
1297:20طنطا9:20الإسكندريةمميز
1195:00القاهرة9:50الإسكندريةمميز
9036:000القاهرة9:30الإسكندريةمكيف
76:20القاهرة10:10الإسكندريةمميز
12056:50القاهرة9:30دمنهورمميز
19168:30المنصورة11:00القاهرةمكيف فرنساوي
191716:36القاهرة19:10المنصورةمكيف فرنساوي
11155:00طنطا7:55الإسماعليةمميز ومكيف
111415:45الاسماعيلية19:00طنطامكيف ومميز
19705:00بورسعيد8:55القاهرةمكيف
191716:25القاهرة20:30بورسعيدمكيف
11318:10القاهرة11:05الإسكندريةمكيف
113016:35الإسكندرية19:25القاهرةمكيف روسي
3535:20القاهرة9:10طنطامميز
54410:00طنطا13:20القاهرةمميز روسي
12114:15القاهرة17:52طنطامميز روسي
55821:00طنطا12:35القاهرةمميز روسي
3744:00الزقازيق6:25القاهرةمميز
80918:15القاهرة21:35كفر الشيخسياحي
8094:40كفر الشيخ8:15القاهرةسياحي
68716:30القاهرة19:00ايتاي البارودسياحي
6665:00ايتاي البارود7:40القاهرةسياحي
34114:10القاهرة17:55المنصورةسياحي
3347:25القاهرة11:15القاهرةسياحي
37921:40القاهرة12:05الزقازيقسياحي
6333:40القاهرة6:35ايتاي البارودسياحي
6727:35ايتاي البارود10:55القاهرةسياحي
3347:25المنصورة11:15القاهرةسياحي

جدول بمواعيد قطارات السكة الحديد المتجهة لمحافظات الوجه البحري

مواعيد القطارات المميزة

قطارات السكة الحديد

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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