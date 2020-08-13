نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 14-8-2020

جدول بقائمة مواعيد القطارات اليوم مكيفة ومميزة ومطورة من القاهرة إلى الصعيد والإسكندرية
مدحت إسماعيل 12:09 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 12:09 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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أكدت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أن مواعيد القطارات المعلن عن قيامها اليوم الجمعة قد يحدث لها بعض التأخير للوصول للمحطة النهائية.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات ستتحرك من محطة القيام كما هو معلن، والتأخير سيحدث وسط الرحلة نتجية تنفيذ بعض أعمال التطوير في الخطوط.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1146 مميز
يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 1143 – مميز
يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 10:00.

قطار رقم 935 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 – مكيف
يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

قطار رقم 3001 – مكيف
يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة 17:35.

قطار رقم 1081 – مميز من أسيوط للقاهرة، ويبلغ عدد المحطات التي يتوقف عليها القطار نحو 22 محطة سكة حديد.

قطار رقم 157 – مميز من الأقصر إلى المنيا، ويتوقف على عدد كبير من المحطات بداية من رحلة الانطلاق.

قطار رقم 1157 – مميز، من الأقصر إلى القاهرة، ويتوقف على محطات، بني مزار، ومغاغة، والفشن.

رقم القطارالدرجةمحطة الانطلاقساعة التحركمحطة الوصولتوقيت نهاية الرحلة
776مميزالقاهرة4.3أسيوط11.2
974مميزالقاهرة5.15أسيوط12.3
978VIPالقاهرة6.3اسيوط12.5
980VIPالقاهرة8أسوان22.4
80مميزالقاهرة8.3أسوان1.4
158مميزالقاهرة10.3أسيوط16.5
982مكيفالقاهرة12أسوان23
160مميزالقاهرة12.15أسيوط18.55
986مكيفالقاهرة13أسوان24
2006VIPالقاهرة17أسوان6
164مميزالإسكندرية12القاهرة15.35
914مميزالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية14القاهرة16.3
916مميزالإسكندرية13القاهرة16.3
24مميزسيدي جابر14.25القاهرة18.4
286مميزبورسعيد10.4الاسماعيلية12.25
288مطوربورسعيد15.05الاسماعيلية16.4
963مطوربورسعيد19.3القاهرة23.5
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
917مكيفالقاهرة14الإسكندرية16.3
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
903مكيفالقاهرة6الإسكندرية9.3
911مكيفالقاهرة10الإسكندرية13.05
89مكيفالقاهرة11.15الإسكندرية13.55
15ممميزالقاهرة11.25الإسكندرية15.1
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
133مميزالقاهرة12.55الإسكندرية17.1
917VIPالقاهرة14الإسكندرية16.3
1203مميزالقاهرة14.1الإسكندرية17.5
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
2001VIPالقاهرة15الإسكندرية17.3
915مكيفالقاهرة15.1الإسكندرية18.2
21مميزالقاهرة15.2الإسكندرية19.15
923مكيفالقاهرة16الإسكندرية19.15
27مميزالقاهرة16.15الإسكندرية19.25
925مكيفالقاهرة17.1الإسكندرية20.2
23مميزالقاهرة17.2الإسكندرية21.5
921VIPالقاهرة18الإسكندرية2.35
31مميزالقاهرة18.3الإسكندرية22.3
909مكيفالقاهرة9الإسكندرية11.5
1109مكيف ومميزالقاهرة8.2الإسكندرية11.35
911مكيف ومميزالقاهرة1الإسكندرية13.05
11مميزالقاهرة10.1الإسكندرية14.25
89مكيفالقاهرة11.15الإسكندرية13.55
15مميزالقاهرة11.25الإسكندرية15.15
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
133مميزالقاهرة12.55الإسكندرية17.1
917vipالقاهرة14الإسكندرية16.3
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
2مميزالإسكندرية2.15القاهرة6.25
1108مميزالإسكندرية3.3القاهرة7.1
4مميزطنطا6.15القاهرة7.5
588مكيف ومميزالإسكندرية4.3طنطا6.35
1904مكيفطنطا7.1القاهرة8.35
8مميزالإسكندرية5.2القاهرة9.15
902مكيفالإسكندرية6القاهرة9.25
906vipالإسكندرية7القاهرة9.35
158مميزالإسكندرية7.15القاهرة10.2
14مميزالإسكندرية7.25القاهرة12
763مطور ـ ركابرشيد5.45المعمورة17.15
765مطور ركابرشيد7.1الإسكندرية9.55
767مطور ركابرشيد8.05المعمورة9.3
769مطور ركابرشيد9.5المعمورة11.2
771مطور ركابرشيد12.1المعمورة13.35
779مطور ركابرشيد14.15المعمورة15.45
781مطور ركابرشيد16.05المعمورة17.35
873مطور ركابرشيد18البصيلي18.2
778مطور ركابالمعمورة14.1رشيد15.2
780مطور ركابالمعمورة16رشيد17.3
966مكيفالقاهرة22أسوان11.25
90مميزالقاهرة22.15السد العالي15.05
2008vipالقاهرة23أسوان11.45
890مكيفالقاهرة23.3سوهاج6.3
1902مكيفالقاهرة12.2أسوان13.2
802مطورالإسكندرية7.35دمنهور8.42
904vipالإسكندرية8القاهرة10.3
900مكيفالإسكندرية8.15القاهرة11.15
12مميزالإسكندرية9.15القاهرة13.25
132مميزالإسكندرية10.2القاهرة14.05
912مكيفالإسكندرية11.3القاهرة14.45
164مميزالإسكندرية12القاهرة14.15
914مكيفالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية13.1القاهرة17.15
916vipالإسكندرية14القاهرة16.3
586مكيف ومميزالإسكندرية14.15طنطا16.17
285مطورالإسماعيلية5.35بورسعيد7.15
287مميزالإسماعيلية7.3بورسعيد9.05
593مميزالقاهرة5الإسماعيلية8.1
941مكيف ومميزالقاهرة5015الزقازيق7.05
1113مميزالقاهرة7الإسماعيلية10.3
971مكيفسوهاج5.2القاهرة13.05
991مكيفسوهاج6.3القاهرة14.15
987مكيفالأقصر6القاهرة15.35
159مميزالأقصر6القاهرة18.2
891مكيفسوهاج11القاهرة17.35
157مميزالأقصر7.3القاهرة19.05
981vipأسوان5.3القاهرة19.35
1006روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005روسيالقاهرة8:15اسيوط22:45
1131روسيالقاهرة8:10الإسكندرية11:05
1006مميز روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007مميز روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004مميز روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005مميز روسيأسيوط17:30القاهرة22:45

جدول بمواعيد قطارات الوجه القبلي

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 925 – مكيف
يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 – مميز
يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949- مختلط
يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 – مختلط
يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

قطار رقم 909 – مكيف
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

رقم القطارساعة التحركمحطة القيامساعة الوصولمحطة نهاية الرحلةالدرجة
13:00القاهرة6:45الإسكندريةمميز
25:00طنطا7:10الإسكندريةمميز
6616:00إيتاي البارود7:30الإسكندريةمميز
1634:20القاهرة7:50الإسكندريةمميز
1297:20طنطا9:20الإسكندريةمميز
1195:00القاهرة9:50الإسكندريةمميز
9036:000القاهرة9:30الإسكندريةمكيف
76:20القاهرة10:10الإسكندريةمميز
12056:50القاهرة9:30دمنهورمميز
19168:30المنصورة11:00القاهرةمكيف فرنساوي
191716:36القاهرة19:10المنصورةمكيف فرنساوي
11155:00طنطا7:55الإسماعليةمميز ومكيف
111415:45الاسماعيلية19:00طنطامكيف ومميز
19705:00بورسعيد8:55القاهرةمكيف
191716:25القاهرة20:30بورسعيدمكيف
11318:10القاهرة11:05الإسكندريةمكيف
113016:35الإسكندرية19:25القاهرةمكيف روسي
3535:20القاهرة9:10طنطامميز
54410:00طنطا13:20القاهرةمميز روسي
12114:15القاهرة17:52طنطامميز روسي
55821:00طنطا12:35القاهرةمميز روسي
3744:00الزقازيق6:25القاهرةمميز

جدول لمواعيد قطارات الوجه البحري

مواعيد القطارات المميزة

ينطلق عدد من القطارات على خط سكة حديد «طنطا – السنطة – زفتى – الزقازيق»، فئة قطارات إكسبريس درجة مكيفة، ومميزة، وقطارات الركاب.

قطار رقم 239:
ينطلق القطار من محطة طنطا، في تمام الساعة 14.45، وينهي رحلته محطة الزقازيق بتمام الساعة 16.20.

قطار رقم 241:
يتحرك القطار فى تمام الساعة 16.50 من محطة طنطا، ويصل محطة الزقازيق فى تمام الساعة 18.25.

قطار رقم 573:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 18.25، من محطة طنطا، ويقف فى آخر محطة للرحلة بالزقازيق فى تمام الساعة 19.40.

قطار رقم 1900 – مميز
يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.

قطار رقم 1106 – مميز
يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 382 – مطور
يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.

حجم المنقول من الركاب بقطارات السكة الحديد
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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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