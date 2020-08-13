مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 14-8-2020

أكدت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أن مواعيد القطارات المعلن عن قيامها اليوم الجمعة قد يحدث لها بعض التأخير للوصول للمحطة النهائية.
وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات ستتحرك من محطة القيام كما هو معلن، والتأخير سيحدث وسط الرحلة نتجية تنفيذ بعض أعمال التطوير في الخطوط.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 1146 مميز
يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.
قطار رقم 1143 – مميز
يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 10:00.
قطار رقم 935 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
قطار رقم 1935 – مكيف
يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
قطار رقم 3001 – مكيف
يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة 17:35.
قطار رقم 1081 – مميز من أسيوط للقاهرة، ويبلغ عدد المحطات التي يتوقف عليها القطار نحو 22 محطة سكة حديد.
قطار رقم 157 – مميز من الأقصر إلى المنيا، ويتوقف على عدد كبير من المحطات بداية من رحلة الانطلاق.
قطار رقم 1157 – مميز، من الأقصر إلى القاهرة، ويتوقف على محطات، بني مزار، ومغاغة، والفشن.
|رقم القطار
|الدرجة
|محطة الانطلاق
|ساعة التحرك
|محطة الوصول
|توقيت نهاية الرحلة
|776
|مميز
|القاهرة
|4.3
|أسيوط
|11.2
|974
|مميز
|القاهرة
|5.15
|أسيوط
|12.3
|978
|VIP
|القاهرة
|6.3
|اسيوط
|12.5
|980
|VIP
|القاهرة
|8
|أسوان
|22.4
|80
|مميز
|القاهرة
|8.3
|أسوان
|1.4
|158
|مميز
|القاهرة
|10.3
|أسيوط
|16.5
|982
|مكيف
|القاهرة
|12
|أسوان
|23
|160
|مميز
|القاهرة
|12.15
|أسيوط
|18.55
|986
|مكيف
|القاهرة
|13
|أسوان
|24
|2006
|VIP
|القاهرة
|17
|أسوان
|6
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|15.35
|914
|مميز
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|916
|مميز
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.3
|24
|مميز
|سيدي جابر
|14.25
|القاهرة
|18.4
|286
|مميز
|بورسعيد
|10.4
|الاسماعيلية
|12.25
|288
|مطور
|بورسعيد
|15.05
|الاسماعيلية
|16.4
|963
|مطور
|بورسعيد
|19.3
|القاهرة
|23.5
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|917
|مكيف
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|903
|مكيف
|القاهرة
|6
|الإسكندرية
|9.3
|911
|مكيف
|القاهرة
|10
|الإسكندرية
|13.05
|89
|مكيف
|القاهرة
|11.15
|الإسكندرية
|13.55
|15
|ممميز
|القاهرة
|11.25
|الإسكندرية
|15.1
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|133
|مميز
|القاهرة
|12.55
|الإسكندرية
|17.1
|917
|VIP
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|1203
|مميز
|القاهرة
|14.1
|الإسكندرية
|17.5
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|2001
|VIP
|القاهرة
|15
|الإسكندرية
|17.3
|915
|مكيف
|القاهرة
|15.1
|الإسكندرية
|18.2
|21
|مميز
|القاهرة
|15.2
|الإسكندرية
|19.15
|923
|مكيف
|القاهرة
|16
|الإسكندرية
|19.15
|27
|مميز
|القاهرة
|16.15
|الإسكندرية
|19.25
|925
|مكيف
|القاهرة
|17.1
|الإسكندرية
|20.2
|23
|مميز
|القاهرة
|17.2
|الإسكندرية
|21.5
|921
|VIP
|القاهرة
|18
|الإسكندرية
|2.35
|31
|مميز
|القاهرة
|18.3
|الإسكندرية
|22.3
|909
|مكيف
|القاهرة
|9
|الإسكندرية
|11.5
|1109
|مكيف ومميز
|القاهرة
|8.2
|الإسكندرية
|11.35
|911
|مكيف ومميز
|القاهرة
|1
|الإسكندرية
|13.05
|11
|مميز
|القاهرة
|10.1
|الإسكندرية
|14.25
|89
|مكيف
|القاهرة
|11.15
|الإسكندرية
|13.55
|15
|مميز
|القاهرة
|11.25
|الإسكندرية
|15.15
|913
|مكيف
|القاهرة
|12.3
|الإسكندرية
|15.25
|133
|مميز
|القاهرة
|12.55
|الإسكندرية
|17.1
|917
|vip
|القاهرة
|14
|الإسكندرية
|16.3
|919
|مكيف
|القاهرة
|14.25
|الإسكندرية
|18.05
|2
|مميز
|الإسكندرية
|2.15
|القاهرة
|6.25
|1108
|مميز
|الإسكندرية
|3.3
|القاهرة
|7.1
|4
|مميز
|طنطا
|6.15
|القاهرة
|7.5
|588
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|4.3
|طنطا
|6.35
|1904
|مكيف
|طنطا
|7.1
|القاهرة
|8.35
|8
|مميز
|الإسكندرية
|5.2
|القاهرة
|9.15
|902
|مكيف
|الإسكندرية
|6
|القاهرة
|9.25
|906
|vip
|الإسكندرية
|7
|القاهرة
|9.35
|158
|مميز
|الإسكندرية
|7.15
|القاهرة
|10.2
|14
|مميز
|الإسكندرية
|7.25
|القاهرة
|12
|763
|مطور ـ ركاب
|رشيد
|5.45
|المعمورة
|17.15
|765
|مطور ركاب
|رشيد
|7.1
|الإسكندرية
|9.55
|767
|مطور ركاب
|رشيد
|8.05
|المعمورة
|9.3
|769
|مطور ركاب
|رشيد
|9.5
|المعمورة
|11.2
|771
|مطور ركاب
|رشيد
|12.1
|المعمورة
|13.35
|779
|مطور ركاب
|رشيد
|14.15
|المعمورة
|15.45
|781
|مطور ركاب
|رشيد
|16.05
|المعمورة
|17.35
|873
|مطور ركاب
|رشيد
|18
|البصيلي
|18.2
|778
|مطور ركاب
|المعمورة
|14.1
|رشيد
|15.2
|780
|مطور ركاب
|المعمورة
|16
|رشيد
|17.3
|966
|مكيف
|القاهرة
|22
|أسوان
|11.25
|90
|مميز
|القاهرة
|22.15
|السد العالي
|15.05
|2008
|vip
|القاهرة
|23
|أسوان
|11.45
|890
|مكيف
|القاهرة
|23.3
|سوهاج
|6.3
|1902
|مكيف
|القاهرة
|12.2
|أسوان
|13.2
|802
|مطور
|الإسكندرية
|7.35
|دمنهور
|8.42
|904
|vip
|الإسكندرية
|8
|القاهرة
|10.3
|900
|مكيف
|الإسكندرية
|8.15
|القاهرة
|11.15
|12
|مميز
|الإسكندرية
|9.15
|القاهرة
|13.25
|132
|مميز
|الإسكندرية
|10.2
|القاهرة
|14.05
|912
|مكيف
|الإسكندرية
|11.3
|القاهرة
|14.45
|164
|مميز
|الإسكندرية
|12
|القاهرة
|14.15
|914
|مكيف
|الإسكندرية
|13
|القاهرة
|16.2
|18
|مميز
|الإسكندرية
|13.1
|القاهرة
|17.15
|916
|vip
|الإسكندرية
|14
|القاهرة
|16.3
|586
|مكيف ومميز
|الإسكندرية
|14.15
|طنطا
|16.17
|285
|مطور
|الإسماعيلية
|5.35
|بورسعيد
|7.15
|287
|مميز
|الإسماعيلية
|7.3
|بورسعيد
|9.05
|593
|مميز
|القاهرة
|5
|الإسماعيلية
|8.1
|941
|مكيف ومميز
|القاهرة
|5015
|الزقازيق
|7.05
|1113
|مميز
|القاهرة
|7
|الإسماعيلية
|10.3
|971
|مكيف
|سوهاج
|5.2
|القاهرة
|13.05
|991
|مكيف
|سوهاج
|6.3
|القاهرة
|14.15
|987
|مكيف
|الأقصر
|6
|القاهرة
|15.35
|159
|مميز
|الأقصر
|6
|القاهرة
|18.2
|891
|مكيف
|سوهاج
|11
|القاهرة
|17.35
|157
|مميز
|الأقصر
|7.3
|القاهرة
|19.05
|981
|vip
|أسوان
|5.3
|القاهرة
|19.35
|1006
|روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|روسي
|القاهرة
|8:15
|اسيوط
|22:45
|1131
|روسي
|القاهرة
|8:10
|الإسكندرية
|11:05
|1006
|مميز روسي
|القاهرة
|6:00
|سوهاج
|13:20
|1007
|مميز روسي
|سوهاج
|17:00
|القاهرة
|23:55
|1004
|مميز روسي
|القاهرة
|8:15
|القاهرة
|13:30
|1005
|مميز روسي
|أسيوط
|17:30
|القاهرة
|22:45
جدول بمواعيد قطارات الوجه القبلي
مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 925 – مكيف
يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.
قطار رقم 27 – مميز
يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.
قطار رقم 949- مختلط
يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.
قطار رقم 585 – مختلط
يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.
قطار رقم 909 – مكيف
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.
|رقم القطار
|ساعة التحرك
|محطة القيام
|ساعة الوصول
|محطة نهاية الرحلة
|الدرجة
|1
|3:00
|القاهرة
|6:45
|الإسكندرية
|مميز
|2
|5:00
|طنطا
|7:10
|الإسكندرية
|مميز
|661
|6:00
|إيتاي البارود
|7:30
|الإسكندرية
|مميز
|163
|4:20
|القاهرة
|7:50
|الإسكندرية
|مميز
|129
|7:20
|طنطا
|9:20
|الإسكندرية
|مميز
|119
|5:00
|القاهرة
|9:50
|الإسكندرية
|مميز
|903
|6:000
|القاهرة
|9:30
|الإسكندرية
|مكيف
|7
|6:20
|القاهرة
|10:10
|الإسكندرية
|مميز
|1205
|6:50
|القاهرة
|9:30
|دمنهور
|مميز
|1916
|8:30
|المنصورة
|11:00
|القاهرة
|مكيف فرنساوي
|1917
|16:36
|القاهرة
|19:10
|المنصورة
|مكيف فرنساوي
|1115
|5:00
|طنطا
|7:55
|الإسماعلية
|مميز ومكيف
|1114
|15:45
|الاسماعيلية
|19:00
|طنطا
|مكيف ومميز
|1970
|5:00
|بورسعيد
|8:55
|القاهرة
|مكيف
|1917
|16:25
|القاهرة
|20:30
|بورسعيد
|مكيف
|1131
|8:10
|القاهرة
|11:05
|الإسكندرية
|مكيف
|1130
|16:35
|الإسكندرية
|19:25
|القاهرة
|مكيف روسي
|353
|5:20
|القاهرة
|9:10
|طنطا
|مميز
|544
|10:00
|طنطا
|13:20
|القاهرة
|مميز روسي
|121
|14:15
|القاهرة
|17:52
|طنطا
|مميز روسي
|558
|21:00
|طنطا
|12:35
|القاهرة
|مميز روسي
|374
|4:00
|الزقازيق
|6:25
|القاهرة
|مميز
جدول لمواعيد قطارات الوجه البحري
مواعيد القطارات المميزة
ينطلق عدد من القطارات على خط سكة حديد «طنطا – السنطة – زفتى – الزقازيق»، فئة قطارات إكسبريس درجة مكيفة، ومميزة، وقطارات الركاب.
قطار رقم 239:
ينطلق القطار من محطة طنطا، في تمام الساعة 14.45، وينهي رحلته محطة الزقازيق بتمام الساعة 16.20.
قطار رقم 241:
يتحرك القطار فى تمام الساعة 16.50 من محطة طنطا، ويصل محطة الزقازيق فى تمام الساعة 18.25.
قطار رقم 573:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 18.25، من محطة طنطا، ويقف فى آخر محطة للرحلة بالزقازيق فى تمام الساعة 19.40.
قطار رقم 1900 – مميز
يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.
قطار رقم 1106 – مميز
يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.
قطار رقم 382 – مطور
يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.