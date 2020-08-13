مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 14-8-2020

جدول بقائمة مواعيد القطارات اليوم مكيفة ومميزة ومطورة من القاهرة إلى الصعيد والإسكندرية

أكدت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أن مواعيد القطارات المعلن عن قيامها اليوم الجمعة قد يحدث لها بعض التأخير للوصول للمحطة النهائية.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات ستتحرك من محطة القيام كما هو معلن، والتأخير سيحدث وسط الرحلة نتجية تنفيذ بعض أعمال التطوير في الخطوط.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1146 مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 1143 – مميز

يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 10:00.

قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 – مكيف

يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

قطار رقم 3001 – مكيف

يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة 17:35.

قطار رقم 1081 – مميز من أسيوط للقاهرة، ويبلغ عدد المحطات التي يتوقف عليها القطار نحو 22 محطة سكة حديد.

قطار رقم 157 – مميز من الأقصر إلى المنيا، ويتوقف على عدد كبير من المحطات بداية من رحلة الانطلاق.

قطار رقم 1157 – مميز، من الأقصر إلى القاهرة، ويتوقف على محطات، بني مزار، ومغاغة، والفشن.

رقم القطار الدرجة محطة الانطلاق ساعة التحرك محطة الوصول توقيت نهاية الرحلة 776 مميز القاهرة 4.3 أسيوط 11.2 974 مميز القاهرة 5.15 أسيوط 12.3 978 VIP القاهرة 6.3 اسيوط 12.5 980 VIP القاهرة 8 أسوان 22.4 80 مميز القاهرة 8.3 أسوان 1.4 158 مميز القاهرة 10.3 أسيوط 16.5 982 مكيف القاهرة 12 أسوان 23 160 مميز القاهرة 12.15 أسيوط 18.55 986 مكيف القاهرة 13 أسوان 24 2006 VIP القاهرة 17 أسوان 6 164 مميز الإسكندرية 12 القاهرة 15.35 914 مميز الإسكندرية 13 القاهرة 16.2 18 مميز الإسكندرية 14 القاهرة 16.3 916 مميز الإسكندرية 13 القاهرة 16.3 24 مميز سيدي جابر 14.25 القاهرة 18.4 286 مميز بورسعيد 10.4 الاسماعيلية 12.25 288 مطور بورسعيد 15.05 الاسماعيلية 16.4 963 مطور بورسعيد 19.3 القاهرة 23.5 913 مكيف القاهرة 12.3 الإسكندرية 15.25 917 مكيف القاهرة 14 الإسكندرية 16.3 919 مكيف القاهرة 14.25 الإسكندرية 18.05 903 مكيف القاهرة 6 الإسكندرية 9.3 911 مكيف القاهرة 10 الإسكندرية 13.05 89 مكيف القاهرة 11.15 الإسكندرية 13.55 15 ممميز القاهرة 11.25 الإسكندرية 15.1 913 مكيف القاهرة 12.3 الإسكندرية 15.25 133 مميز القاهرة 12.55 الإسكندرية 17.1 917 VIP القاهرة 14 الإسكندرية 16.3 1203 مميز القاهرة 14.1 الإسكندرية 17.5 919 مكيف القاهرة 14.25 الإسكندرية 18.05 2001 VIP القاهرة 15 الإسكندرية 17.3 915 مكيف القاهرة 15.1 الإسكندرية 18.2 21 مميز القاهرة 15.2 الإسكندرية 19.15 923 مكيف القاهرة 16 الإسكندرية 19.15 27 مميز القاهرة 16.15 الإسكندرية 19.25 925 مكيف القاهرة 17.1 الإسكندرية 20.2 23 مميز القاهرة 17.2 الإسكندرية 21.5 921 VIP القاهرة 18 الإسكندرية 2.35 31 مميز القاهرة 18.3 الإسكندرية 22.3 909 مكيف القاهرة 9 الإسكندرية 11.5 1109 مكيف ومميز القاهرة 8.2 الإسكندرية 11.35 911 مكيف ومميز القاهرة 1 الإسكندرية 13.05 11 مميز القاهرة 10.1 الإسكندرية 14.25 89 مكيف القاهرة 11.15 الإسكندرية 13.55 15 مميز القاهرة 11.25 الإسكندرية 15.15 913 مكيف القاهرة 12.3 الإسكندرية 15.25 133 مميز القاهرة 12.55 الإسكندرية 17.1 917 vip القاهرة 14 الإسكندرية 16.3 919 مكيف القاهرة 14.25 الإسكندرية 18.05 2 مميز الإسكندرية 2.15 القاهرة 6.25 1108 مميز الإسكندرية 3.3 القاهرة 7.1 4 مميز طنطا 6.15 القاهرة 7.5 588 مكيف ومميز الإسكندرية 4.3 طنطا 6.35 1904 مكيف طنطا 7.1 القاهرة 8.35 8 مميز الإسكندرية 5.2 القاهرة 9.15 902 مكيف الإسكندرية 6 القاهرة 9.25 906 vip الإسكندرية 7 القاهرة 9.35 158 مميز الإسكندرية 7.15 القاهرة 10.2 14 مميز الإسكندرية 7.25 القاهرة 12 763 مطور ـ ركاب رشيد 5.45 المعمورة 17.15 765 مطور ركاب رشيد 7.1 الإسكندرية 9.55 767 مطور ركاب رشيد 8.05 المعمورة 9.3 769 مطور ركاب رشيد 9.5 المعمورة 11.2 771 مطور ركاب رشيد 12.1 المعمورة 13.35 779 مطور ركاب رشيد 14.15 المعمورة 15.45 781 مطور ركاب رشيد 16.05 المعمورة 17.35 873 مطور ركاب رشيد 18 البصيلي 18.2 778 مطور ركاب المعمورة 14.1 رشيد 15.2 780 مطور ركاب المعمورة 16 رشيد 17.3 966 مكيف القاهرة 22 أسوان 11.25 90 مميز القاهرة 22.15 السد العالي 15.05 2008 vip القاهرة 23 أسوان 11.45 890 مكيف القاهرة 23.3 سوهاج 6.3 1902 مكيف القاهرة 12.2 أسوان 13.2 802 مطور الإسكندرية 7.35 دمنهور 8.42 904 vip الإسكندرية 8 القاهرة 10.3 900 مكيف الإسكندرية 8.15 القاهرة 11.15 12 مميز الإسكندرية 9.15 القاهرة 13.25 132 مميز الإسكندرية 10.2 القاهرة 14.05 912 مكيف الإسكندرية 11.3 القاهرة 14.45 164 مميز الإسكندرية 12 القاهرة 14.15 914 مكيف الإسكندرية 13 القاهرة 16.2 18 مميز الإسكندرية 13.1 القاهرة 17.15 916 vip الإسكندرية 14 القاهرة 16.3 586 مكيف ومميز الإسكندرية 14.15 طنطا 16.17 285 مطور الإسماعيلية 5.35 بورسعيد 7.15 287 مميز الإسماعيلية 7.3 بورسعيد 9.05 593 مميز القاهرة 5 الإسماعيلية 8.1 941 مكيف ومميز القاهرة 5015 الزقازيق 7.05 1113 مميز القاهرة 7 الإسماعيلية 10.3 971 مكيف سوهاج 5.2 القاهرة 13.05 991 مكيف سوهاج 6.3 القاهرة 14.15 987 مكيف الأقصر 6 القاهرة 15.35 159 مميز الأقصر 6 القاهرة 18.2 891 مكيف سوهاج 11 القاهرة 17.35 157 مميز الأقصر 7.3 القاهرة 19.05 981 vip أسوان 5.3 القاهرة 19.35 1006 روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 روسي القاهرة 8:15 اسيوط 22:45 1131 روسي القاهرة 8:10 الإسكندرية 11:05 1006 مميز روسي القاهرة 6:00 سوهاج 13:20 1007 مميز روسي سوهاج 17:00 القاهرة 23:55 1004 مميز روسي القاهرة 8:15 القاهرة 13:30 1005 مميز روسي أسيوط 17:30 القاهرة 22:45

جدول بمواعيد قطارات الوجه القبلي

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 925 – مكيف

يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 – مميز

يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949- مختلط

يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 – مختلط

يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

قطار رقم 909 – مكيف

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

رقم القطار ساعة التحرك محطة القيام ساعة الوصول محطة نهاية الرحلة الدرجة 1 3:00 القاهرة 6:45 الإسكندرية مميز 2 5:00 طنطا 7:10 الإسكندرية مميز 661 6:00 إيتاي البارود 7:30 الإسكندرية مميز 163 4:20 القاهرة 7:50 الإسكندرية مميز 129 7:20 طنطا 9:20 الإسكندرية مميز 119 5:00 القاهرة 9:50 الإسكندرية مميز 903 6:000 القاهرة 9:30 الإسكندرية مكيف 7 6:20 القاهرة 10:10 الإسكندرية مميز 1205 6:50 القاهرة 9:30 دمنهور مميز 1916 8:30 المنصورة 11:00 القاهرة مكيف فرنساوي 1917 16:36 القاهرة 19:10 المنصورة مكيف فرنساوي 1115 5:00 طنطا 7:55 الإسماعلية مميز ومكيف 1114 15:45 الاسماعيلية 19:00 طنطا مكيف ومميز 1970 5:00 بورسعيد 8:55 القاهرة مكيف 1917 16:25 القاهرة 20:30 بورسعيد مكيف 1131 8:10 القاهرة 11:05 الإسكندرية مكيف 1130 16:35 الإسكندرية 19:25 القاهرة مكيف روسي 353 5:20 القاهرة 9:10 طنطا مميز 544 10:00 طنطا 13:20 القاهرة مميز روسي 121 14:15 القاهرة 17:52 طنطا مميز روسي 558 21:00 طنطا 12:35 القاهرة مميز روسي 374 4:00 الزقازيق 6:25 القاهرة مميز

جدول لمواعيد قطارات الوجه البحري

مواعيد القطارات المميزة

ينطلق عدد من القطارات على خط سكة حديد «طنطا – السنطة – زفتى – الزقازيق»، فئة قطارات إكسبريس درجة مكيفة، ومميزة، وقطارات الركاب.

قطار رقم 239:

ينطلق القطار من محطة طنطا، في تمام الساعة 14.45، وينهي رحلته محطة الزقازيق بتمام الساعة 16.20.

قطار رقم 241:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 16.50 من محطة طنطا، ويصل محطة الزقازيق فى تمام الساعة 18.25.

قطار رقم 573:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 18.25، من محطة طنطا، ويقف فى آخر محطة للرحلة بالزقازيق فى تمام الساعة 19.40.

قطار رقم 1900 – مميز

يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.

قطار رقم 1106 – مميز

يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 382 – مطور

يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.