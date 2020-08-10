نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 11-8-2020

جدول لمواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء
مدحت إسماعيل 12:13 ص, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 12:13 ص, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

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قالت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أن مواعيد القطارات التي سيتم تسييرها اليوم الثلاثاء سيحدث لها بعض التأخيرات على الخطوط في حدود 45 دقيقة.

وأشارت هيئة السكة الحديد أن تأخر مواعيد القطارات للوصول للمحطات النهائية، وهو نتيجة تجديدات يتم تنفيذها في الشبكة للارتقاء بالخدمة المقدمة.

مواعيد قطارات الصعيد

سعر تذكرة الدرجة الأولي vip

قطار رقم 991 مكيف
ينطلق من محطة سكة حديد سوهاج الساعة 6:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف
يقوم القطار من محطة الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز
يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف
يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز
يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 981 VIP
يتحرك من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة في الساعة 19:35.

قطار رقم 983 مكيف
يبدأ القطار في الانطلاق الساعة 7:30 من أسوان، متجهاً للقاهرة حتي يصل الساعة 21:40.

قطار رقم 935 VIP
يتحرك القطار من الأقصر الساعة 12:30 ويصل للقاهرة الساعة 22:05.

قطار رقم 777 مميز
يقوم القطار من محطة السكة الحديد بسوهاج الساعة 16:00 ويصل القاهرة في الساعة 12:30

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 889:
يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

يبدأ القطار التوقف فى محطة أبو حمص عند الساعة 7.24 دقيقة، وكفر الدوار في الساعة 7.42 مساء.

وتوقف فى محطة سيدي جابر الساعة 8.03 دقائق، ويستمر حتى تنتهي رحلته فى الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

قطار رقم 939:
قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، ويبدأ رحلته من محطة بنها الساعة 6.24 صباحا ومساء.

يبدأ التوقف في محطة دمنهور عند الساعة 7.52 دقيقة، و7.55 دقيقة.

ثم يتم تحويله إلى خط آخر برقم 940 متجه إلي مرسى مطروح.

قطار رقم 818:
ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهى فى القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

رقم القطارمحطة القياممحطة النهايةموعد التحركساعة الوصول              
2006القاهرةاسيوط17.1522.15
80القاهرةاسوان8:302:00
90القاهرةاسيوط22.1540.10
2008القاهرةأسوان23:003.40
970القاهرةاسوان2:009:00
974القاهرةاسيوط5.1512.30
976القاهرةأسوان
978القاهرةاسيوط6:3012:50
980القاهرةاسوان6:3011:00
988القاهرةاسيوط19:0024:00
990القاهرةاسيوط16:0022:00
158القاهرةالاقصر10:30 11:00
164القاهرةاسيوط15:3021.05
776القاهرةسوهاج4:301:10
1980القاهرةالأقصر8:1518:30
1002القاهرةأسوان6:3018:30
3002القاهرةأسوان6:4518:00
80القاهرةسوهاج8:3017:20
1918الاسكندريةطنطا22.30
1204الاسكندريةطنطا21.2523.25
1202الاسكندريةالقاهرة2.156.55
1108الاسكندريةالقاهرة3.307.10
588الاسكندريةطنطا4.306.45
920الاسكندريةطنطا20:4522:40
989أسوانالقاهرة23:0011:35
948طلخاالقاهرة 5:358:25
833أسوانالقاهرة 12:1016:50
2007أسيوطالقاهرة23:053:55
1902اسيوطاسوان5.1513.30
1914المنصورةالقاهرة6:258:45
808المنصورةالقاهرة 3:40 6:45
584المنصورةالقاهرة5:156:25
166المنياسوهاج4:3011:00
163أسيوطالقاهرة22:003:35
91السد العاليالقاهرة 22:4014:50
89أسوانالقاهرة 21:0511.00
278الاسماعيليةالزقازيق 16:2518:20
22الاسكندريةالقاهرة18:30 22:25
925القاهرةطنطا17:1018:35
27القاهرةطنطا16:1517:50
902القاهرةالاسكندرية6:409:55
900القاهرةالاسكندرية8:159:35
904اسكندريةالقاهرة8:0010:30
936طنطاالقاهرة6:408:05
918اسكندريةالقاهرة15:1518:20
891سوهاجالقاهرة11:0017:35
971سوهاجالقاهرة5:2013:50
991سوهاجالقاهرة6:3014:15
303طنطادمياط4:457:10
47طنطادمياط5:008:50
49طنطاالمنصورة6:007:35
808المنصورةالقاهرة3:406:45
584طلخاالمنصورة5:156:25
987الأقصرالقاهرة4:5015:35
18الإسكندريةالقاهرة2:005:15
1108الإسكندريةالقاهرة3:307:50
588الإسكندريةالقاهرة4:306:50
24الإسكندريةالقاهرة14:2518:40
118الإسكندريةالقاهرة5:007:40
32الإسكندريةالقاهرة6:3010:30
8الإسكندريةالقاهرة5:209:15
971سوهاجالقاهرة5:2013:05
991سوهاجالقاهرة6:3014:14
166المنياسوهاج6:2013:00
807القاهرةالمنصورة16:3519:35
587طنطاالمنصورة16:3017:50
88اسكندريةالقاهرة17:0019:40
118اسكندريةطنطا17:2019:25
941القاهرةدمياط5:1510:15
297بركة السبعالمنصورة7:409:00
922اسكندريةالقاهرة15:3018:40
987سوهاجالقاهرة4:5015:35
159الأقصرالقاهرة6:0018:20
157الأقصرالقاهرة7:0019:05
981أسوانالقاهرة5:3019:35
983أسوانالقاهرة7:3021:40
777سوهاجالقاهرة16:0012:00
935الأقصرالقاهرة12:3022:25
889دمنهورالإسكندرية7:008:15
939بنهادمنهور6:247:55
818ميت غمرالقاهرة4:005:55

جدول لقائمة قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 402:
ينطلق القطار فى رحلته اليومية عند موعد 5.10، وينهي الرحلة فى منطقة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ6.25.

قطار رقم 404:
ينطلق القطار فى تمام الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.

قطار رقم 406
يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ 8.55.

قطار رقم 408:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ8.30 من منطقة شبين القناطر، وتنتهي رحلته فى تمام الساعة الـ9.45 فى 23 يوليو.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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