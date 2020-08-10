مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 11-8-2020

قالت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أن مواعيد القطارات التي سيتم تسييرها اليوم الثلاثاء سيحدث لها بعض التأخيرات على الخطوط في حدود 45 دقيقة.
وأشارت هيئة السكة الحديد أن تأخر مواعيد القطارات للوصول للمحطات النهائية، وهو نتيجة تجديدات يتم تنفيذها في الشبكة للارتقاء بالخدمة المقدمة.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 991 مكيف
ينطلق من محطة سكة حديد سوهاج الساعة 6:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 14:15.
قطار رقم 987 مكيف
يقوم القطار من محطة الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.
قطار رقم 159 مميز
يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
قطار رقم 891 مكيف
يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.
قطار رقم 157 مميز
يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.
قطار رقم 981 VIP
يتحرك من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة في الساعة 19:35.
قطار رقم 983 مكيف
يبدأ القطار في الانطلاق الساعة 7:30 من أسوان، متجهاً للقاهرة حتي يصل الساعة 21:40.
قطار رقم 935 VIP
يتحرك القطار من الأقصر الساعة 12:30 ويصل للقاهرة الساعة 22:05.
قطار رقم 777 مميز
يقوم القطار من محطة السكة الحديد بسوهاج الساعة 16:00 ويصل القاهرة في الساعة 12:30
مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 889:
يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.
يبدأ القطار التوقف فى محطة أبو حمص عند الساعة 7.24 دقيقة، وكفر الدوار في الساعة 7.42 مساء.
وتوقف فى محطة سيدي جابر الساعة 8.03 دقائق، ويستمر حتى تنتهي رحلته فى الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.
قطار رقم 939:
قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، ويبدأ رحلته من محطة بنها الساعة 6.24 صباحا ومساء.
يبدأ التوقف في محطة دمنهور عند الساعة 7.52 دقيقة، و7.55 دقيقة.
ثم يتم تحويله إلى خط آخر برقم 940 متجه إلي مرسى مطروح.
قطار رقم 818:
ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهى فى القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.
|رقم القطار
|محطة القيام
|محطة النهاية
|موعد التحرك
|ساعة الوصول
|2006
|القاهرة
|اسيوط
|17.15
|22.15
|80
|القاهرة
|اسوان
|8:30
|2:00
|90
|القاهرة
|اسيوط
|22.15
|40.10
|2008
|القاهرة
|أسوان
|23:00
|3.40
|970
|القاهرة
|اسوان
|2:00
|9:00
|974
|القاهرة
|اسيوط
|5.15
|12.30
|976
|القاهرة
|أسوان
|978
|القاهرة
|اسيوط
|6:30
|12:50
|980
|القاهرة
|اسوان
|6:30
|11:00
|988
|القاهرة
|اسيوط
|19:00
|24:00
|990
|القاهرة
|اسيوط
|16:00
|22:00
|158
|القاهرة
|الاقصر
|10:30
|11:00
|164
|القاهرة
|اسيوط
|15:30
|21.05
|776
|القاهرة
|سوهاج
|4:30
|1:10
|1980
|القاهرة
|الأقصر
|8:15
|18:30
|1002
|القاهرة
|أسوان
|6:30
|18:30
|3002
|القاهرة
|أسوان
|6:45
|18:00
|80
|القاهرة
|سوهاج
|8:30
|17:20
|1918
|الاسكندرية
|طنطا
|22.30
|1204
|الاسكندرية
|طنطا
|21.25
|23.25
|1202
|الاسكندرية
|القاهرة
|2.15
|6.55
|1108
|الاسكندرية
|القاهرة
|3.30
|7.10
|588
|الاسكندرية
|طنطا
|4.30
|6.45
|920
|الاسكندرية
|طنطا
|20:45
|22:40
|989
|أسوان
|القاهرة
|23:00
|11:35
|948
|طلخا
|القاهرة
|5:35
|8:25
|833
|أسوان
|القاهرة
|12:10
|16:50
|2007
|أسيوط
|القاهرة
|23:05
|3:55
|1902
|اسيوط
|اسوان
|5.15
|13.30
|1914
|المنصورة
|القاهرة
|6:25
|8:45
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|المنصورة
|القاهرة
|5:15
|6:25
|166
|المنيا
|سوهاج
|4:30
|11:00
|163
|أسيوط
|القاهرة
|22:00
|3:35
|91
|السد العالي
|القاهرة
|22:40
|14:50
|89
|أسوان
|القاهرة
|21:05
|11.00
|278
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|16:25
|18:20
|22
|الاسكندرية
|القاهرة
|18:30
|22:25
|925
|القاهرة
|طنطا
|17:10
|18:35
|27
|القاهرة
|طنطا
|16:15
|17:50
|902
|القاهرة
|الاسكندرية
|6:40
|9:55
|900
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:15
|9:35
|904
|اسكندرية
|القاهرة
|8:00
|10:30
|936
|طنطا
|القاهرة
|6:40
|8:05
|918
|اسكندرية
|القاهرة
|15:15
|18:20
|891
|سوهاج
|القاهرة
|11:00
|17:35
|971
|سوهاج
|القاهرة
|5:20
|13:50
|991
|سوهاج
|القاهرة
|6:30
|14:15
|303
|طنطا
|دمياط
|4:45
|7:10
|47
|طنطا
|دمياط
|5:00
|8:50
|49
|طنطا
|المنصورة
|6:00
|7:35
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|طلخا
|المنصورة
|5:15
|6:25
|987
|الأقصر
|القاهرة
|4:50
|15:35
|18
|الإسكندرية
|القاهرة
|2:00
|5:15
|1108
|الإسكندرية
|القاهرة
|3:30
|7:50
|588
|الإسكندرية
|القاهرة
|4:30
|6:50
|24
|الإسكندرية
|القاهرة
|14:25
|18:40
|118
|الإسكندرية
|القاهرة
|5:00
|7:40
|32
|الإسكندرية
|القاهرة
|6:30
|10:30
|8
|الإسكندرية
|القاهرة
|5:20
|9:15
|971
|سوهاج
|القاهرة
|5:20
|13:05
|991
|سوهاج
|القاهرة
|6:30
|14:14
|166
|المنيا
|سوهاج
|6:20
|13:00
|807
|القاهرة
|المنصورة
|16:35
|19:35
|587
|طنطا
|المنصورة
|16:30
|17:50
|88
|اسكندرية
|القاهرة
|17:00
|19:40
|118
|اسكندرية
|طنطا
|17:20
|19:25
|941
|القاهرة
|دمياط
|5:15
|10:15
|297
|بركة السبع
|المنصورة
|7:40
|9:00
|922
|اسكندرية
|القاهرة
|15:30
|18:40
|987
|سوهاج
|القاهرة
|4:50
|15:35
|159
|الأقصر
|القاهرة
|6:00
|18:20
|157
|الأقصر
|القاهرة
|7:00
|19:05
|981
|أسوان
|القاهرة
|5:30
|19:35
|983
|أسوان
|القاهرة
|7:30
|21:40
|777
|سوهاج
|القاهرة
|16:00
|12:00
|935
|الأقصر
|القاهرة
|12:30
|22:25
|889
|دمنهور
|الإسكندرية
|7:00
|8:15
|939
|بنها
|دمنهور
|6:24
|7:55
|818
|ميت غمر
|القاهرة
|4:00
|5:55
جدول لقائمة قطارات السكة الحديد
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 402:
ينطلق القطار فى رحلته اليومية عند موعد 5.10، وينهي الرحلة فى منطقة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ6.25.
قطار رقم 404:
ينطلق القطار فى تمام الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.
قطار رقم 406
يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ 8.55.
قطار رقم 408:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ8.30 من منطقة شبين القناطر، وتنتهي رحلته فى تمام الساعة الـ9.45 فى 23 يوليو.