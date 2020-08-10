مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 11-8-2020

قالت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أن مواعيد القطارات التي سيتم تسييرها اليوم الثلاثاء سيحدث لها بعض التأخيرات على الخطوط في حدود 45 دقيقة.

وأشارت هيئة السكة الحديد أن تأخر مواعيد القطارات للوصول للمحطات النهائية، وهو نتيجة تجديدات يتم تنفيذها في الشبكة للارتقاء بالخدمة المقدمة.

مواعيد قطارات الصعيد

سعر تذكرة الدرجة الأولي vip

قطار رقم 991 مكيف

ينطلق من محطة سكة حديد سوهاج الساعة 6:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف

يقوم القطار من محطة الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز

يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف

يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز

يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 981 VIP

يتحرك من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة في الساعة 19:35.

قطار رقم 983 مكيف

يبدأ القطار في الانطلاق الساعة 7:30 من أسوان، متجهاً للقاهرة حتي يصل الساعة 21:40.

قطار رقم 935 VIP

يتحرك القطار من الأقصر الساعة 12:30 ويصل للقاهرة الساعة 22:05.

قطار رقم 777 مميز

يقوم القطار من محطة السكة الحديد بسوهاج الساعة 16:00 ويصل القاهرة في الساعة 12:30

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 889:

يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

يبدأ القطار التوقف فى محطة أبو حمص عند الساعة 7.24 دقيقة، وكفر الدوار في الساعة 7.42 مساء.

وتوقف فى محطة سيدي جابر الساعة 8.03 دقائق، ويستمر حتى تنتهي رحلته فى الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

قطار رقم 939:

قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، ويبدأ رحلته من محطة بنها الساعة 6.24 صباحا ومساء.

يبدأ التوقف في محطة دمنهور عند الساعة 7.52 دقيقة، و7.55 دقيقة.

ثم يتم تحويله إلى خط آخر برقم 940 متجه إلي مرسى مطروح.

قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهى فى القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

رقم القطار محطة القيام محطة النهاية موعد التحرك ساعة الوصول 2006 القاهرة اسيوط 17.15 22.15 80 القاهرة اسوان 8:30 2:00 90 القاهرة اسيوط 22.15 40.10 2008 القاهرة أسوان 23:00 3.40 970 القاهرة اسوان 2:00 9:00 974 القاهرة اسيوط 5.15 12.30 976 القاهرة أسوان 978 القاهرة اسيوط 6:30 12:50 980 القاهرة اسوان 6:30 11:00 988 القاهرة اسيوط 19:00 24:00 990 القاهرة اسيوط 16:00 22:00 158 القاهرة الاقصر 10:30 11:00 164 القاهرة اسيوط 15:30 21.05 776 القاهرة سوهاج 4:30 1:10 1980 القاهرة الأقصر 8:15 18:30 1002 القاهرة أسوان 6:30 18:30 3002 القاهرة أسوان 6:45 18:00 80 القاهرة سوهاج 8:30 17:20 1918 الاسكندرية طنطا 22.30 1204 الاسكندرية طنطا 21.25 23.25 1202 الاسكندرية القاهرة 2.15 6.55 1108 الاسكندرية القاهرة 3.30 7.10 588 الاسكندرية طنطا 4.30 6.45 920 الاسكندرية طنطا 20:45 22:40 989 أسوان القاهرة 23:00 11:35 948 طلخا القاهرة 5:35 8:25 833 أسوان القاهرة 12:10 16:50 2007 أسيوط القاهرة 23:05 3:55 1902 اسيوط اسوان 5.15 13.30 1914 المنصورة القاهرة 6:25 8:45 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 المنصورة القاهرة 5:15 6:25 166 المنيا سوهاج 4:30 11:00 163 أسيوط القاهرة 22:00 3:35 91 السد العالي القاهرة 22:40 14:50 89 أسوان القاهرة 21:05 11.00 278 الاسماعيلية الزقازيق 16:25 18:20 22 الاسكندرية القاهرة 18:30 22:25 925 القاهرة طنطا 17:10 18:35 27 القاهرة طنطا 16:15 17:50 902 القاهرة الاسكندرية 6:40 9:55 900 القاهرة الاسكندرية 8:15 9:35 904 اسكندرية القاهرة 8:00 10:30 936 طنطا القاهرة 6:40 8:05 918 اسكندرية القاهرة 15:15 18:20 891 سوهاج القاهرة 11:00 17:35 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:50 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:15 303 طنطا دمياط 4:45 7:10 47 طنطا دمياط 5:00 8:50 49 طنطا المنصورة 6:00 7:35 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 طلخا المنصورة 5:15 6:25 987 الأقصر القاهرة 4:50 15:35 18 الإسكندرية القاهرة 2:00 5:15 1108 الإسكندرية القاهرة 3:30 7:50 588 الإسكندرية القاهرة 4:30 6:50 24 الإسكندرية القاهرة 14:25 18:40 118 الإسكندرية القاهرة 5:00 7:40 32 الإسكندرية القاهرة 6:30 10:30 8 الإسكندرية القاهرة 5:20 9:15 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:05 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:14 166 المنيا سوهاج 6:20 13:00 807 القاهرة المنصورة 16:35 19:35 587 طنطا المنصورة 16:30 17:50 88 اسكندرية القاهرة 17:00 19:40 118 اسكندرية طنطا 17:20 19:25 941 القاهرة دمياط 5:15 10:15 297 بركة السبع المنصورة 7:40 9:00 922 اسكندرية القاهرة 15:30 18:40 987 سوهاج القاهرة 4:50 15:35 159 الأقصر القاهرة 6:00 18:20 157 الأقصر القاهرة 7:00 19:05 981 أسوان القاهرة 5:30 19:35 983 أسوان القاهرة 7:30 21:40 777 سوهاج القاهرة 16:00 12:00 935 الأقصر القاهرة 12:30 22:25 889 دمنهور الإسكندرية 7:00 8:15 939 بنها دمنهور 6:24 7:55 818 ميت غمر القاهرة 4:00 5:55

جدول لقائمة قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 402:

ينطلق القطار فى رحلته اليومية عند موعد 5.10، وينهي الرحلة فى منطقة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ6.25.

قطار رقم 404:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.

قطار رقم 406

يبدأ القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو فى تمام الساعة الـ 8.55.

قطار رقم 408:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة الـ8.30 من منطقة شبين القناطر، وتنتهي رحلته فى تمام الساعة الـ9.45 فى 23 يوليو.