مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 10-8-2020

قطارات هيئة السكة الحديد اليوم الاثنين من القاهرة إلي الصعيد والقاهرة اسكندرية والعكس

تخطيط هيئة السكة الحديد ، لوضع برامج تدريبية عالية كفاءة الفنيين والمهندسين العاملين في كافة طوائف التشغيل، لرفع مستوى الخدمة المقدمة وانتظام مواعيد القطارات اليومية.

وتتعاون هيئة السكة الحديد مع شركة بروجرس ريل لوكوموتيف الأمريكية، وذلك للارتقاء بالخدمة، وتسير مواعيد القطارات وفق البرنامج اليومي الموضوع للعمل على تنفيذه.

مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 196

يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 19:10 ويصل المحطة النهائية 20:45 في الواسطي، ثم يتحرك مرة أخرى متجهًا الفيوم برقم قطار آخر.

قطار رقم 84:

يتحرك القطار في الساعة 19:50 من الحوامدية يصل محطته النهائية أسوان الساعة 8:15.

قطار رقم 86:

يقوم القطار الساعة 19:45 من القاهرة، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:25.

قطار رقم 88:

يقوم القطار من القاهرة الساعة 20:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 10:55.

قطار رقم 2014:

يتحرك القطار الساعة 21:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:40.

قطار رقم 82:

القطار فئة الدرجة – نوم – ويقوم من الحوامدية الساعة 21:40 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 11:10.

قطار رقم 976:

يتحرك القطار الساعة 21:30 من القاهرة يصل محطته النهائية الأقصر الساعة 7:45.

رقم القطار محطة القيام محطة النهاية موعد التحرك ساعة الوصول 2006 القاهرة اسيوط 17.15 22.15 80 القاهرة اسوان 8:30 2:00 90 القاهرة اسيوط 22.15 40.10 2008 القاهرة أسوان 23:00 3.40 970 القاهرة اسوان 2:00 9:00 974 القاهرة اسيوط 5.15 12.30 976 القاهرة أسوان 978 القاهرة اسيوط 6:30 12:50 980 القاهرة اسوان 6:30 11:00 988 القاهرة اسيوط 19:00 24:00 990 القاهرة اسيوط 16:00 22:00 158 القاهرة الاقصر 10:30 11:00 164 القاهرة اسيوط 15:30 21.05 776 القاهرة سوهاج 4:30 1:10 1980 القاهرة الأقصر 8:15 18:30 1002 القاهرة أسوان 6:30 18:30 3002 القاهرة أسوان 6:45 18:00 80 القاهرة سوهاج 8:30 17:20 1918 الاسكندرية طنطا 22.30 1204 الاسكندرية طنطا 21.25 23.25 1202 الاسكندرية القاهرة 2.15 6.55 1108 الاسكندرية القاهرة 3.30 7.10 588 الاسكندرية طنطا 4.30 6.45 920 الاسكندرية طنطا 20:45 22:40 989 أسوان القاهرة 23:00 11:35 948 طلخا القاهرة 5:35 8:25 833 أسوان القاهرة 12:10 16:50 2007 أسيوط القاهرة 23:05 3:55 1902 اسيوط اسوان 5.15 13.30 1914 المنصورة القاهرة 6:25 8:45 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 المنصورة القاهرة 5:15 6:25 166 المنيا سوهاج 4:30 11:00 163 أسيوط القاهرة 22:00 3:35 91 السد العالي القاهرة 22:40 14:50 89 أسوان القاهرة 21:05 11.00 278 الاسماعيلية الزقازيق 16:25 18:20 22 الاسكندرية القاهرة 18:30 22:25 925 القاهرة طنطا 17:10 18:35 27 القاهرة طنطا 16:15 17:50 902 القاهرة الاسكندرية 6:40 9:55 900 القاهرة الاسكندرية 8:15 9:35 904 اسكندرية القاهرة 8:00 10:30 936 طنطا القاهرة 6:40 8:05 918 اسكندرية القاهرة 15:15 18:20 891 سوهاج القاهرة 11:00 17:35 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:50 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:15 303 طنطا دمياط 4:45 7:10 47 طنطا دمياط 5:00 8:50 49 طنطا المنصورة 6:00 7:35 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 طلخا المنصورة 5:15 6:25 987 الأقصر القاهرة 4:50 15:35 18 الإسكندرية القاهرة 2:00 5:15 1108 الإسكندرية القاهرة 3:30 7:50 588 الإسكندرية القاهرة 4:30 6:50 24 الإسكندرية القاهرة 14:25 18:40 118 الإسكندرية القاهرة 5:00 7:40 32 الإسكندرية القاهرة 6:30 10:30 8 الإسكندرية القاهرة 5:20 9:15 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:05 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:14 166 المنيا سوهاج 6:20 13:00 807 القاهرة المنصورة 16:35 19:35 587 طنطا المنصورة 16:30 17:50 88 اسكندرية القاهرة 17:00 19:40 118 اسكندرية طنطا 17:20 19:25 941 القاهرة دمياط 5:15 10:15 297 بركة السبع المنصورة 7:40 9:00 922 اسكندرية القاهرة 15:30 18:40

جدول لقائمة مواعيد القطارات

مواعيد القطارات المميزة

قطارات يتم تسييرها على خط سكة حديد « القاهرة – القناطر الخيرية – منوف – طنطا».

قطار رقم 551

يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة النهائية، اسم المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531

يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:15 من محط الحامول وينهي رحلته في طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119

يقوم القطار الساعة 5:00 من القاهرة، ينهي رحلته الساعة 7:50 بمحطة طنطا.

تعقييم القطارات

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 535

يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ينهي رحلته في طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 930:

يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية الساعة 20:10 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:10.

قطار رقم 28:

يقوم القطار في الساعة 20:20 من الاسكندرية، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.

قطار رقم 920:

ينطلق القطار في الساعة 20:45 وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.

قطار رقم 518:

يبدأ القطار في التحرك من محطة الانطلاق في الإسكندرية الساعة 21:15 .

ويصل محطته النهائية على الخط في طنطا، ثم يتم تحويله على خط آخر متجهًا محطة المنصورة.

قطار رقم 1204:

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25 وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:25.

قطار رقم 934:

يصل القطار لمحطة القاهرة الساعة 12:50 بعد تحركه من الإسكندرية الساعة 22:15.