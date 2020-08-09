نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 10-8-2020

قطارات هيئة السكة الحديد اليوم الاثنين من القاهرة إلي الصعيد والقاهرة اسكندرية والعكس
مدحت إسماعيل 12:05 ص, الأثنين, 10 أغسطس 20 12:05 ص, الأثنين, 10 أغسطس 20

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تخطيط هيئة السكة الحديد ، لوضع برامج تدريبية عالية كفاءة الفنيين والمهندسين العاملين في كافة طوائف التشغيل، لرفع مستوى الخدمة المقدمة وانتظام مواعيد القطارات اليومية.

وتتعاون هيئة السكة الحديد مع شركة بروجرس ريل لوكوموتيف الأمريكية، وذلك للارتقاء بالخدمة، وتسير مواعيد القطارات وفق البرنامج اليومي الموضوع للعمل على تنفيذه.

مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 196
يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 19:10 ويصل المحطة النهائية 20:45 في الواسطي، ثم يتحرك مرة أخرى متجهًا الفيوم برقم قطار آخر.

قطار رقم 84:
يتحرك القطار في الساعة 19:50 من الحوامدية يصل محطته النهائية أسوان الساعة 8:15.

قطار رقم 86:
يقوم القطار الساعة 19:45 من القاهرة، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:25.

قطار رقم 88:
يقوم القطار من القاهرة الساعة 20:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 10:55.

قطار رقم 2014:
يتحرك القطار الساعة 21:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:40.

قطار رقم 82:
القطار فئة الدرجة – نوم – ويقوم من الحوامدية الساعة 21:40 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 11:10.

قطار رقم 976:
يتحرك القطار الساعة 21:30 من القاهرة يصل محطته النهائية الأقصر الساعة 7:45.

رقم القطارمحطة القياممحطة النهايةموعد التحركساعة الوصول              
2006القاهرةاسيوط17.1522.15
80القاهرةاسوان8:302:00
90القاهرةاسيوط22.1540.10
2008القاهرةأسوان23:003.40
970القاهرةاسوان2:009:00
974القاهرةاسيوط5.1512.30
976القاهرةأسوان
978القاهرةاسيوط6:3012:50
980القاهرةاسوان6:3011:00
988القاهرةاسيوط19:0024:00
990القاهرةاسيوط16:0022:00
158القاهرةالاقصر10:30 11:00
164القاهرةاسيوط15:3021.05
776القاهرةسوهاج4:301:10
1980القاهرةالأقصر8:1518:30
1002القاهرةأسوان6:3018:30
3002القاهرةأسوان6:4518:00
80القاهرةسوهاج8:3017:20
1918الاسكندريةطنطا22.30
1204الاسكندريةطنطا21.2523.25
1202الاسكندريةالقاهرة2.156.55
1108الاسكندريةالقاهرة3.307.10
588الاسكندريةطنطا4.306.45
920الاسكندريةطنطا20:4522:40
989أسوانالقاهرة23:0011:35
948طلخاالقاهرة 5:358:25
833أسوانالقاهرة 12:1016:50
2007أسيوطالقاهرة23:053:55
1902اسيوطاسوان5.1513.30
1914المنصورةالقاهرة6:258:45
808المنصورةالقاهرة 3:40 6:45
584المنصورةالقاهرة5:156:25
166المنياسوهاج4:3011:00
163أسيوطالقاهرة22:003:35
91السد العاليالقاهرة 22:4014:50
89أسوانالقاهرة 21:0511.00
278الاسماعيليةالزقازيق 16:2518:20
22الاسكندريةالقاهرة18:30 22:25
925القاهرةطنطا17:1018:35
27القاهرةطنطا16:1517:50
902القاهرةالاسكندرية6:409:55
900القاهرةالاسكندرية8:159:35
904اسكندريةالقاهرة8:0010:30
936طنطاالقاهرة6:408:05
918اسكندريةالقاهرة15:1518:20
891سوهاجالقاهرة11:0017:35
971سوهاجالقاهرة5:2013:50
991سوهاجالقاهرة6:3014:15
303طنطادمياط4:457:10
47طنطادمياط5:008:50
49طنطاالمنصورة6:007:35
808المنصورةالقاهرة3:406:45
584طلخاالمنصورة5:156:25
987الأقصرالقاهرة4:5015:35
18الإسكندريةالقاهرة2:005:15
1108الإسكندريةالقاهرة3:307:50
588الإسكندريةالقاهرة4:306:50
24الإسكندريةالقاهرة14:2518:40
118الإسكندريةالقاهرة5:007:40
32الإسكندريةالقاهرة6:3010:30
8الإسكندريةالقاهرة5:209:15
971سوهاجالقاهرة5:2013:05
991سوهاجالقاهرة6:3014:14
166المنياسوهاج6:2013:00
807القاهرةالمنصورة16:3519:35
587طنطاالمنصورة16:3017:50
88اسكندريةالقاهرة17:0019:40
118اسكندريةطنطا17:2019:25
941القاهرةدمياط5:1510:15
297بركة السبعالمنصورة7:409:00
922اسكندريةالقاهرة15:3018:40

جدول لقائمة مواعيد القطارات

مواعيد القطارات المميزة

قطارات يتم تسييرها على خط سكة حديد « القاهرة – القناطر الخيرية – منوف – طنطا».

قطار رقم 551
يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة النهائية، اسم المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531
يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347:
يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:15 من محط الحامول وينهي رحلته في طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119
يقوم القطار الساعة 5:00 من القاهرة، ينهي رحلته الساعة 7:50 بمحطة طنطا.

تعقييم القطارات

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 535
يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ينهي رحلته في طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 930:
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية الساعة 20:10 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:10.

قطار رقم 28:
يقوم القطار في الساعة 20:20 من الاسكندرية، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.

قطار رقم 920:
ينطلق القطار في الساعة 20:45 وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.

قطار رقم 518:
يبدأ القطار في التحرك من محطة الانطلاق في الإسكندرية الساعة 21:15 .

ويصل محطته النهائية على الخط في طنطا، ثم يتم تحويله على خط آخر متجهًا محطة المنصورة.

قطار رقم 1204:
يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25 وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:25.

قطار رقم 934:
يصل القطار لمحطة القاهرة الساعة 12:50 بعد تحركه من الإسكندرية الساعة 22:15.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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