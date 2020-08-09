مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 10-8-2020

تخطيط هيئة السكة الحديد ، لوضع برامج تدريبية عالية كفاءة الفنيين والمهندسين العاملين في كافة طوائف التشغيل، لرفع مستوى الخدمة المقدمة وانتظام مواعيد القطارات اليومية.
وتتعاون هيئة السكة الحديد مع شركة بروجرس ريل لوكوموتيف الأمريكية، وذلك للارتقاء بالخدمة، وتسير مواعيد القطارات وفق البرنامج اليومي الموضوع للعمل على تنفيذه.
مواعيد قطارات الصعيد:
قطار رقم 196
يقوم القطار من محطة القاهرة في الساعة 19:10 ويصل المحطة النهائية 20:45 في الواسطي، ثم يتحرك مرة أخرى متجهًا الفيوم برقم قطار آخر.
قطار رقم 84:
يتحرك القطار في الساعة 19:50 من الحوامدية يصل محطته النهائية أسوان الساعة 8:15.
قطار رقم 86:
يقوم القطار الساعة 19:45 من القاهرة، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:25.
قطار رقم 88:
يقوم القطار من القاهرة الساعة 20:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 10:55.
قطار رقم 2014:
يتحرك القطار الساعة 21:00 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 9:40.
قطار رقم 82:
القطار فئة الدرجة – نوم – ويقوم من الحوامدية الساعة 21:40 ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 11:10.
قطار رقم 976:
يتحرك القطار الساعة 21:30 من القاهرة يصل محطته النهائية الأقصر الساعة 7:45.
|رقم القطار
|محطة القيام
|محطة النهاية
|موعد التحرك
|ساعة الوصول
|2006
|القاهرة
|اسيوط
|17.15
|22.15
|80
|القاهرة
|اسوان
|8:30
|2:00
|90
|القاهرة
|اسيوط
|22.15
|40.10
|2008
|القاهرة
|أسوان
|23:00
|3.40
|970
|القاهرة
|اسوان
|2:00
|9:00
|974
|القاهرة
|اسيوط
|5.15
|12.30
|976
|القاهرة
|أسوان
|978
|القاهرة
|اسيوط
|6:30
|12:50
|980
|القاهرة
|اسوان
|6:30
|11:00
|988
|القاهرة
|اسيوط
|19:00
|24:00
|990
|القاهرة
|اسيوط
|16:00
|22:00
|158
|القاهرة
|الاقصر
|10:30
|11:00
|164
|القاهرة
|اسيوط
|15:30
|21.05
|776
|القاهرة
|سوهاج
|4:30
|1:10
|1980
|القاهرة
|الأقصر
|8:15
|18:30
|1002
|القاهرة
|أسوان
|6:30
|18:30
|3002
|القاهرة
|أسوان
|6:45
|18:00
|80
|القاهرة
|سوهاج
|8:30
|17:20
|1918
|الاسكندرية
|طنطا
|22.30
|1204
|الاسكندرية
|طنطا
|21.25
|23.25
|1202
|الاسكندرية
|القاهرة
|2.15
|6.55
|1108
|الاسكندرية
|القاهرة
|3.30
|7.10
|588
|الاسكندرية
|طنطا
|4.30
|6.45
|920
|الاسكندرية
|طنطا
|20:45
|22:40
|989
|أسوان
|القاهرة
|23:00
|11:35
|948
|طلخا
|القاهرة
|5:35
|8:25
|833
|أسوان
|القاهرة
|12:10
|16:50
|2007
|أسيوط
|القاهرة
|23:05
|3:55
|1902
|اسيوط
|اسوان
|5.15
|13.30
|1914
|المنصورة
|القاهرة
|6:25
|8:45
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|المنصورة
|القاهرة
|5:15
|6:25
|166
|المنيا
|سوهاج
|4:30
|11:00
|163
|أسيوط
|القاهرة
|22:00
|3:35
|91
|السد العالي
|القاهرة
|22:40
|14:50
|89
|أسوان
|القاهرة
|21:05
|11.00
|278
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|16:25
|18:20
|22
|الاسكندرية
|القاهرة
|18:30
|22:25
|925
|القاهرة
|طنطا
|17:10
|18:35
|27
|القاهرة
|طنطا
|16:15
|17:50
|902
|القاهرة
|الاسكندرية
|6:40
|9:55
|900
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:15
|9:35
|904
|اسكندرية
|القاهرة
|8:00
|10:30
|936
|طنطا
|القاهرة
|6:40
|8:05
|918
|اسكندرية
|القاهرة
|15:15
|18:20
|891
|سوهاج
|القاهرة
|11:00
|17:35
|971
|سوهاج
|القاهرة
|5:20
|13:50
|991
|سوهاج
|القاهرة
|6:30
|14:15
|303
|طنطا
|دمياط
|4:45
|7:10
|47
|طنطا
|دمياط
|5:00
|8:50
|49
|طنطا
|المنصورة
|6:00
|7:35
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|طلخا
|المنصورة
|5:15
|6:25
|987
|الأقصر
|القاهرة
|4:50
|15:35
|18
|الإسكندرية
|القاهرة
|2:00
|5:15
|1108
|الإسكندرية
|القاهرة
|3:30
|7:50
|588
|الإسكندرية
|القاهرة
|4:30
|6:50
|24
|الإسكندرية
|القاهرة
|14:25
|18:40
|118
|الإسكندرية
|القاهرة
|5:00
|7:40
|32
|الإسكندرية
|القاهرة
|6:30
|10:30
|8
|الإسكندرية
|القاهرة
|5:20
|9:15
|971
|سوهاج
|القاهرة
|5:20
|13:05
|991
|سوهاج
|القاهرة
|6:30
|14:14
|166
|المنيا
|سوهاج
|6:20
|13:00
|807
|القاهرة
|المنصورة
|16:35
|19:35
|587
|طنطا
|المنصورة
|16:30
|17:50
|88
|اسكندرية
|القاهرة
|17:00
|19:40
|118
|اسكندرية
|طنطا
|17:20
|19:25
|941
|القاهرة
|دمياط
|5:15
|10:15
|297
|بركة السبع
|المنصورة
|7:40
|9:00
|922
|اسكندرية
|القاهرة
|15:30
|18:40
جدول لقائمة مواعيد القطارات
مواعيد القطارات المميزة
قطارات يتم تسييرها على خط سكة حديد « القاهرة – القناطر الخيرية – منوف – طنطا».
قطار رقم 551
يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة النهائية، اسم المحطة القديمة الساعة 5:20.
قطار رقم 531
يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.
قطار رقم 347:
يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:15 من محط الحامول وينهي رحلته في طنطا الساعة 6:35.
قطار رقم 119
يقوم القطار الساعة 5:00 من القاهرة، ينهي رحلته الساعة 7:50 بمحطة طنطا.
مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 535
يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ينهي رحلته في طنطا الساعة 9:10.
قطار رقم 930:
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية الساعة 20:10 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:10.
قطار رقم 28:
يقوم القطار في الساعة 20:20 من الاسكندرية، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.
قطار رقم 920:
ينطلق القطار في الساعة 20:45 وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.
قطار رقم 518:
يبدأ القطار في التحرك من محطة الانطلاق في الإسكندرية الساعة 21:15 .
ويصل محطته النهائية على الخط في طنطا، ثم يتم تحويله على خط آخر متجهًا محطة المنصورة.
قطار رقم 1204:
يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25 وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:25.
قطار رقم 934:
يصل القطار لمحطة القاهرة الساعة 12:50 بعد تحركه من الإسكندرية الساعة 22:15.