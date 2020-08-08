مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 9-8-2020

أكدت هيئة السكة الحديد في بيان لها تم توجيه لكافة طوائف التشعيل، على انتظام مواعيد القطارات من بداية التحرك حتى وصولها للمحطات النهائية.

وطالب هيئة السكة الركاب الحافظ على المرفق، وعدم العبث ولتخريب في مقاعد مواعيد القطارات التى تسير يوميًا باعتبارها ملك للشعب.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 982:

ينطلق القطار من محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 12:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 2:25 بمحطة أسوان.

قطار رقم 160

يتحرك القطار من محطة مصر فى الساعة 12:15 ويصل الساعة 12:40 بمحطة سكة حديد الأقصر.

قطار رقم 986

يقوم القطار من القاهرة متجهًا لمحافظات الوجه القبلي الساعة 13:00 وينهي رحلته في محطة الأقصر الساعة 24:00.

قطار رقم 186

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 13:30 من محطة مصر بالقاهرة متوجهاً لمحافظات الصعيد لينهي رحلته في محطة سكة حديد سوهاج الساعة 21:30.

قطار رقم 970

يقوم القطار الساعة 14:00 ويصل محطته النهائية المراغة التابعة لمحافظة سوهاج في الساعة 21:45.

قطار رقم 162

تبدأ الرحلة في السير من محطة سكة حديد مصر الساعة 14:20 وينهي رحلته في محطة أسيوط وسط الصعيد الساعة 21:35.

قطار رقم 1110

يبدأ القطار ـ المكيف ـ التحرك من القاهرة الساعة 115:45 ويصل محطته النهائية الواسطي في الصعيد الساعة 17:20.

ثم يتم تحويله على خط أخر متجهاً لمحطة الفيوم،الساعة 18:05.

رقم القطار محطة القيام محطة النهاية موعد التحرك ساعة الوصول 2006 القاهرة اسيوط 17.15 22.15 80 القاهرة اسوان 8:30 2:00 90 القاهرة اسيوط 22.15 40.10 2008 القاهرة أسوان 23:00 3.40 970 القاهرة اسوان 2:00 9:00 974 القاهرة اسيوط 5.15 12.30 976 القاهرة أسوان 978 القاهرة اسيوط 6:30 12:50 980 القاهرة اسوان 6:30 11:00 988 القاهرة اسيوط 19:00 24:00 990 القاهرة اسيوط 16:00 22:00 158 القاهرة الاقصر 10:30 11:00 164 القاهرة اسيوط 15:30 21.05 776 القاهرة سوهاج 4:30 1:10 1980 القاهرة الأقصر 8:15 18:30 1002 القاهرة أسوان 6:30 18:30 3002 القاهرة أسوان 6:45 18:00 80 القاهرة سوهاج 8:30 17:20 1918 الاسكندرية طنطا 22.30 1204 الاسكندرية طنطا 21.25 23.25 1202 الاسكندرية القاهرة 2.15 6.55 1108 الاسكندرية القاهرة 3.30 7.10 588 الاسكندرية طنطا 4.30 6.45 920 الاسكندرية طنطا 20:45 22:40 989 أسوان القاهرة 23:00 11:35 948 طلخا القاهرة 5:35 8:25 833 أسوان القاهرة 12:10 16:50 2007 أسيوط القاهرة 23:05 3:55 1902 اسيوط اسوان 5.15 13.30 1914 المنصورة القاهرة 6:25 8:45 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 المنصورة القاهرة 5:15 6:25 166 المنيا سوهاج 4:30 11:00 163 أسيوط القاهرة 22:00 3:35 91 السد العالي القاهرة 22:40 14:50 89 أسوان القاهرة 21:05 11.00 278 الاسماعيلية الزقازيق 16:25 18:20 22 الاسكندرية القاهرة 18:30 22:25 925 القاهرة طنطا 17:10 18:35 27 القاهرة طنطا 16:15 17:50 902 القاهرة الاسكندرية 6:40 9:55 900 القاهرة الاسكندرية 8:15 9:35 904 اسكندرية القاهرة 8:00 10:30 936 طنطا القاهرة 6:40 8:05 918 اسكندرية القاهرة 15:15 18:20 891 سوهاج القاهرة 11:00 17:35 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:50 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:15 303 طنطا دمياط 4:45 7:10 47 طنطا دمياط 5:00 8:50 49 طنطا المنصورة 6:00 7:35 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 طلخا المنصورة 5:15 6:25 987 الأقصر القاهرة 4:50 15:35 18 الإسكندرية القاهرة 2:00 5:15 1108 الإسكندرية القاهرة 3:30 7:50 588 الإسكندرية القاهرة 4:30 6:50 24 الإسكندرية القاهرة 14:25 18:40 118 الإسكندرية القاهرة 5:00 7:40 32 الإسكندرية القاهرة 6:30 10:30 8 الإسكندرية القاهرة 5:20 9:15 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:05 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:14 166 المنيا سوهاج 6:20 13:00 807 القاهرة المنصورة 16:35 19:35 587 طنطا المنصورة 16:30 17:50 88 اسكندرية القاهرة 17:00 19:40 118 اسكندرية طنطا 17:20 19:25 941 القاهرة دمياط 5:15 10:15 297 بركة السبع المنصورة 7:40 9:00 922 اسكندرية القاهرة 15:30 18:40

جدول لقائمة مواعيد القطارات اليومية

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 14:

تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.

قطار رقم 904:

ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.

قطار رقم 900:

يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.

قطار رقم 12:

تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15.

ويتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.

قطار رقم 132:

ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.

قطار رقم 912:

ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتي يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ14.45. قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 810

يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.

قطار رقم 892:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم آخر متجها للإسكندرية.

قطار رقم 506:

يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.

قطار رقم 488:

يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.