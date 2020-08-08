نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 9-8-2020

قطارات السكة الحديد من القاهرة للصعيد مكيفة ومميزة
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأحد, 9 أغسطس 20 12:00 ص, الأحد, 9 أغسطس 20

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أكدت هيئة السكة الحديد في بيان لها تم توجيه لكافة طوائف التشعيل، على انتظام مواعيد القطارات من بداية التحرك حتى وصولها للمحطات النهائية.

وطالب هيئة السكة الركاب الحافظ على المرفق، وعدم العبث ولتخريب في مقاعد مواعيد القطارات التى تسير يوميًا باعتبارها ملك للشعب.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 982:
ينطلق القطار من محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 12:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 2:25 بمحطة أسوان.

قطار رقم 160
يتحرك القطار من محطة مصر فى الساعة 12:15 ويصل الساعة 12:40 بمحطة سكة حديد الأقصر.

قطار رقم 986
يقوم القطار من القاهرة متجهًا لمحافظات الوجه القبلي الساعة 13:00 وينهي رحلته في محطة الأقصر الساعة 24:00.

قطار رقم 186
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 13:30 من محطة مصر بالقاهرة متوجهاً لمحافظات الصعيد لينهي رحلته في محطة سكة حديد سوهاج الساعة 21:30.

قطار رقم 970
يقوم القطار الساعة 14:00 ويصل محطته النهائية المراغة التابعة لمحافظة سوهاج في الساعة 21:45.

قطار رقم 162
تبدأ الرحلة في السير من محطة سكة حديد مصر الساعة 14:20 وينهي رحلته في محطة أسيوط وسط الصعيد الساعة 21:35.

قطار رقم 1110
يبدأ القطار ـ المكيف ـ التحرك من القاهرة الساعة 115:45 ويصل محطته النهائية الواسطي في الصعيد الساعة 17:20.

ثم يتم تحويله على خط أخر متجهاً لمحطة الفيوم،الساعة 18:05.

رقم القطارمحطة القياممحطة النهايةموعد التحركساعة الوصول              
2006القاهرةاسيوط17.1522.15
80القاهرةاسوان8:302:00
90القاهرةاسيوط22.1540.10
2008القاهرةأسوان23:003.40
970القاهرةاسوان2:009:00
974القاهرةاسيوط5.1512.30
976القاهرةأسوان
978القاهرةاسيوط6:3012:50
980القاهرةاسوان6:3011:00
988القاهرةاسيوط19:0024:00
990القاهرةاسيوط16:0022:00
158القاهرةالاقصر10:30 11:00
164القاهرةاسيوط15:3021.05
776القاهرةسوهاج4:301:10
1980القاهرةالأقصر8:1518:30
1002القاهرةأسوان6:3018:30
3002القاهرةأسوان6:4518:00
80القاهرةسوهاج8:3017:20
1918الاسكندريةطنطا22.30
1204الاسكندريةطنطا21.2523.25
1202الاسكندريةالقاهرة2.156.55
1108الاسكندريةالقاهرة3.307.10
588الاسكندريةطنطا4.306.45
920الاسكندريةطنطا20:4522:40
989أسوانالقاهرة23:0011:35
948طلخاالقاهرة 5:358:25
833أسوانالقاهرة 12:1016:50
2007أسيوطالقاهرة23:053:55
1902اسيوطاسوان5.1513.30
1914المنصورةالقاهرة6:258:45
808المنصورةالقاهرة 3:40 6:45
584المنصورةالقاهرة5:156:25
166المنياسوهاج4:3011:00
163أسيوطالقاهرة22:003:35
91السد العاليالقاهرة 22:4014:50
89أسوانالقاهرة 21:0511.00
278الاسماعيليةالزقازيق 16:2518:20
22الاسكندريةالقاهرة18:30 22:25
925القاهرةطنطا17:1018:35
27القاهرةطنطا16:1517:50
902القاهرةالاسكندرية6:409:55
900القاهرةالاسكندرية8:159:35
904اسكندريةالقاهرة8:0010:30
936طنطاالقاهرة6:408:05
918اسكندريةالقاهرة15:1518:20
891سوهاجالقاهرة11:0017:35
971سوهاجالقاهرة5:2013:50
991سوهاجالقاهرة6:3014:15
303طنطادمياط4:457:10
47طنطادمياط5:008:50
49طنطاالمنصورة6:007:35
808المنصورةالقاهرة3:406:45
584طلخاالمنصورة5:156:25
987الأقصرالقاهرة4:5015:35
18الإسكندريةالقاهرة2:005:15
1108الإسكندريةالقاهرة3:307:50
588الإسكندريةالقاهرة4:306:50
24الإسكندريةالقاهرة14:2518:40
118الإسكندريةالقاهرة5:007:40
32الإسكندريةالقاهرة6:3010:30
8الإسكندريةالقاهرة5:209:15
971سوهاجالقاهرة5:2013:05
991سوهاجالقاهرة6:3014:14
166المنياسوهاج6:2013:00
807القاهرةالمنصورة16:3519:35
587طنطاالمنصورة16:3017:50
88اسكندريةالقاهرة17:0019:40
118اسكندريةطنطا17:2019:25
941القاهرةدمياط5:1510:15
297بركة السبعالمنصورة7:409:00
922اسكندريةالقاهرة15:3018:40

جدول لقائمة مواعيد القطارات اليومية

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 14:
تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.

قطار رقم 802:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.

قطار رقم 904:
ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.

قطار رقم 900:
يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.

قطار رقم 12:
تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15.

ويتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.

قطار رقم 132:
ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.

قطار رقم 912:
ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتي يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ14.45.

قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 810
يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.

قطار رقم 892:
يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم آخر متجها للإسكندرية.

قطار رقم 506:
يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.

قطار رقم 488:
يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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