مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 9-8-2020

أكدت هيئة السكة الحديد في بيان لها تم توجيه لكافة طوائف التشعيل، على انتظام مواعيد القطارات من بداية التحرك حتى وصولها للمحطات النهائية.
وطالب هيئة السكة الركاب الحافظ على المرفق، وعدم العبث ولتخريب في مقاعد مواعيد القطارات التى تسير يوميًا باعتبارها ملك للشعب.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 982:
ينطلق القطار من محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 12:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 2:25 بمحطة أسوان.
قطار رقم 160
يتحرك القطار من محطة مصر فى الساعة 12:15 ويصل الساعة 12:40 بمحطة سكة حديد الأقصر.
قطار رقم 986
يقوم القطار من القاهرة متجهًا لمحافظات الوجه القبلي الساعة 13:00 وينهي رحلته في محطة الأقصر الساعة 24:00.
قطار رقم 186
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 13:30 من محطة مصر بالقاهرة متوجهاً لمحافظات الصعيد لينهي رحلته في محطة سكة حديد سوهاج الساعة 21:30.
قطار رقم 970
يقوم القطار الساعة 14:00 ويصل محطته النهائية المراغة التابعة لمحافظة سوهاج في الساعة 21:45.
قطار رقم 162
تبدأ الرحلة في السير من محطة سكة حديد مصر الساعة 14:20 وينهي رحلته في محطة أسيوط وسط الصعيد الساعة 21:35.
قطار رقم 1110
يبدأ القطار ـ المكيف ـ التحرك من القاهرة الساعة 115:45 ويصل محطته النهائية الواسطي في الصعيد الساعة 17:20.
ثم يتم تحويله على خط أخر متجهاً لمحطة الفيوم،الساعة 18:05.
|رقم القطار
|محطة القيام
|محطة النهاية
|موعد التحرك
|ساعة الوصول
|2006
|القاهرة
|اسيوط
|17.15
|22.15
|80
|القاهرة
|اسوان
|8:30
|2:00
|90
|القاهرة
|اسيوط
|22.15
|40.10
|2008
|القاهرة
|أسوان
|23:00
|3.40
|970
|القاهرة
|اسوان
|2:00
|9:00
|974
|القاهرة
|اسيوط
|5.15
|12.30
|976
|القاهرة
|أسوان
|978
|القاهرة
|اسيوط
|6:30
|12:50
|980
|القاهرة
|اسوان
|6:30
|11:00
|988
|القاهرة
|اسيوط
|19:00
|24:00
|990
|القاهرة
|اسيوط
|16:00
|22:00
|158
|القاهرة
|الاقصر
|10:30
|11:00
|164
|القاهرة
|اسيوط
|15:30
|21.05
|776
|القاهرة
|سوهاج
|4:30
|1:10
|1980
|القاهرة
|الأقصر
|8:15
|18:30
|1002
|القاهرة
|أسوان
|6:30
|18:30
|3002
|القاهرة
|أسوان
|6:45
|18:00
|80
|القاهرة
|سوهاج
|8:30
|17:20
|1918
|الاسكندرية
|طنطا
|22.30
|1204
|الاسكندرية
|طنطا
|21.25
|23.25
|1202
|الاسكندرية
|القاهرة
|2.15
|6.55
|1108
|الاسكندرية
|القاهرة
|3.30
|7.10
|588
|الاسكندرية
|طنطا
|4.30
|6.45
|920
|الاسكندرية
|طنطا
|20:45
|22:40
|989
|أسوان
|القاهرة
|23:00
|11:35
|948
|طلخا
|القاهرة
|5:35
|8:25
|833
|أسوان
|القاهرة
|12:10
|16:50
|2007
|أسيوط
|القاهرة
|23:05
|3:55
|1902
|اسيوط
|اسوان
|5.15
|13.30
|1914
|المنصورة
|القاهرة
|6:25
|8:45
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|المنصورة
|القاهرة
|5:15
|6:25
|166
|المنيا
|سوهاج
|4:30
|11:00
|163
|أسيوط
|القاهرة
|22:00
|3:35
|91
|السد العالي
|القاهرة
|22:40
|14:50
|89
|أسوان
|القاهرة
|21:05
|11.00
|278
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|16:25
|18:20
|22
|الاسكندرية
|القاهرة
|18:30
|22:25
|925
|القاهرة
|طنطا
|17:10
|18:35
|27
|القاهرة
|طنطا
|16:15
|17:50
|902
|القاهرة
|الاسكندرية
|6:40
|9:55
|900
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:15
|9:35
|904
|اسكندرية
|القاهرة
|8:00
|10:30
|936
|طنطا
|القاهرة
|6:40
|8:05
|918
|اسكندرية
|القاهرة
|15:15
|18:20
|891
|سوهاج
|القاهرة
|11:00
|17:35
|971
|سوهاج
|القاهرة
|5:20
|13:50
|991
|سوهاج
|القاهرة
|6:30
|14:15
|303
|طنطا
|دمياط
|4:45
|7:10
|47
|طنطا
|دمياط
|5:00
|8:50
|49
|طنطا
|المنصورة
|6:00
|7:35
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|طلخا
|المنصورة
|5:15
|6:25
|987
|الأقصر
|القاهرة
|4:50
|15:35
|18
|الإسكندرية
|القاهرة
|2:00
|5:15
|1108
|الإسكندرية
|القاهرة
|3:30
|7:50
|588
|الإسكندرية
|القاهرة
|4:30
|6:50
|24
|الإسكندرية
|القاهرة
|14:25
|18:40
|118
|الإسكندرية
|القاهرة
|5:00
|7:40
|32
|الإسكندرية
|القاهرة
|6:30
|10:30
|8
|الإسكندرية
|القاهرة
|5:20
|9:15
|971
|سوهاج
|القاهرة
|5:20
|13:05
|991
|سوهاج
|القاهرة
|6:30
|14:14
|166
|المنيا
|سوهاج
|6:20
|13:00
|807
|القاهرة
|المنصورة
|16:35
|19:35
|587
|طنطا
|المنصورة
|16:30
|17:50
|88
|اسكندرية
|القاهرة
|17:00
|19:40
|118
|اسكندرية
|طنطا
|17:20
|19:25
|941
|القاهرة
|دمياط
|5:15
|10:15
|297
|بركة السبع
|المنصورة
|7:40
|9:00
|922
|اسكندرية
|القاهرة
|15:30
|18:40
جدول لقائمة مواعيد القطارات اليومية
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 14:
تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.
قطار رقم 802:
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.
قطار رقم 904:
ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.
قطار رقم 900:
يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.
قطار رقم 12:
تسير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15.
ويتوقف فى المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ13.15.
قطار رقم 132:
ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.
قطار رقم 912:
ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتي يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ14.45.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 810
يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.
قطار رقم 892:
يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم آخر متجها للإسكندرية.
قطار رقم 506:
يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.
قطار رقم 488:
يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.