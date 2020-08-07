نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 8-8-2020

قطارات هيئة السكة الحديد اليوم السبت لكل محافظات الجمهورية
مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 8 أغسطس 20 12:00 ص, السبت, 8 أغسطس 20

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أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشديد أساليب الرقابة داخل العربات، خاصة المتعلقة بغرامات التدخين والركوب بدون تذكرة في مواعيد القطارات المعلنة.

وأشارت إلى أن الراكب الذي لم يتمكن من حجز تذكرة مسبقة، عليه التوجه للمحطة والحصول على تذكرة بمسمى “واقف”، وفقًا لجدول مواعيد القطارات المحددة يوميًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.
قطار رقم 1160 – مميز من أسيوط إلى الأقصر.

ويتوقف على محطات أبوتيج، وصدفا، وطما، وطهطا، والمراغة.

كما يتوقف على سوهاج، و المنشاة، والعسيرات، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط.

من المحطات التي يتوقف عليها أيضا، نجع حمادي، ودشنا، وقنا، وقفط، وقوص مرواً بالأقصر.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 986 – مكيف من القاهرة إلى أسيوط، ويتوقف على الجيزة، وبني سويف، ومغاغة.

كما يتوقف على المنيا، وملوي، والقوصية، ومنفلوط.

قطار رقم 1986 – مكيف من أسيوط إلى الأقصر، ويتوقف على أبوتيج، وطما، بسوهاج.

كما يتوقف على المنشاة، والعسيرات، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي ودشنا، وقنا، وقفط، وقوص.

قطار رقم 160 – مميز من القاهرة إلى أسيوط، ويتوقف على محطات الجيزة، والواسطي، وبني سويف.

كما يتوقف على ببا، والفشن، ومغاغة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، بالمنيا، وأبو قرقاص، وملوي.

من المحطات التي يقف عليها القطار أيضا ـ ديرمواس، وديروط، والقوصية، ومنفلوط.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 166 – مميز من المنيا إلى سوهاج، ويتوقف على محطات أبوقرقاص، والروضة، وملوي، وديرمواس، وديروط والقوصية.

كما يتوقف على بني قرة، ومنفلوط والحواتكة، إضافة إلى جامعة الأزهر، بأسيوط، وأبوتيج، وطهطا، وطما.

قطار رقم 990 – مكيف يعمل من القاهرة إلى المنيا، ويتوقف على الجيزة، والواسطي، وبني سويف ومغاغة، وبني مزار ومطاي وسمالوط.

قطار رقم 3004 – مكيف من القاهرة إلى أسوان، ويتوقف على محطات الجيزة، والمنيا، وأسيوط وسوهاج.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 18:
وتنطلق رحلته من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.

قطار 1108:
وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

قطار رقم 4:
تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.

قطار رقم 588:
وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 الصبح.

قطار رقم 24:
تنطلق رحلته من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.

قطار رقم 118:
وتنطلق رحلته الساعة 5 مساءا من محطة سيدي جابر وتنتهى فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.

قطار رقم 32:
تنطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية، وتنهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساءً.

قطار رقم 128:
وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 7.10 وتنتهى فى طنطا الساعة 11.30 مساء.

رقم القطارمحطة القياممحطة النهايةموعد التحركساعة الوصول              
2006القاهرةاسيوط17.1522.15
80القاهرةاسوان8:302:00
90القاهرةاسيوط22.1540.10
2008القاهرةأسوان23:003.40
970القاهرةاسوان2:009:00
974القاهرةاسيوط5.1512.30
976القاهرةأسوان
978القاهرةاسيوط6:3012:50
980القاهرةاسوان6:3011:00
988القاهرةاسيوط19:0024:00
990القاهرةاسيوط16:0022:00
158القاهرةالاقصر10:30 11:00
164القاهرةاسيوط15:3021.05
776القاهرةسوهاج4:301:10
1980القاهرةالأقصر8:1518:30
1002القاهرةأسوان6:3018:30
3002القاهرةأسوان6:4518:00
80القاهرةسوهاج8:3017:20
1918الاسكندريةطنطا22.30
1204الاسكندريةطنطا21.2523.25
1202الاسكندريةالقاهرة2.156.55
1108الاسكندريةالقاهرة3.307.10
588الاسكندريةطنطا4.306.45
920الاسكندريةطنطا20:4522:40
989أسوانالقاهرة23:0011:35
948طلخاالقاهرة 5:358:25
833أسوانالقاهرة 12:1016:50
2007أسيوطالقاهرة23:053:55
1902اسيوطاسوان5.1513.30
1914المنصورةالقاهرة6:258:45
808المنصورةالقاهرة 3:40 6:45
584المنصورةالقاهرة5:156:25
166المنياسوهاج4:3011:00
163أسيوطالقاهرة22:003:35
91السد العاليالقاهرة 22:4014:50
89أسوانالقاهرة 21:0511.00
278الاسماعيليةالزقازيق 16:2518:20
22الاسكندريةالقاهرة18:30 22:25
925القاهرةطنطا17:1018:35
27القاهرةطنطا16:1517:50
902القاهرةالاسكندرية6:409:55
900القاهرةالاسكندرية8:159:35
904اسكندريةالقاهرة8:0010:30
936طنطاالقاهرة6:408:05
918اسكندريةالقاهرة15:1518:20
891سوهاجالقاهرة11:0017:35
971سوهاجالقاهرة5:2013:50
991سوهاجالقاهرة6:3014:15
303طنطادمياط4:457:10
47طنطادمياط5:008:50
49طنطاالمنصورة6:007:35
808المنصورةالقاهرة3:406:45
584طلخاالمنصورة5:156:25
987الأقصرالقاهرة4:5015:35
18الإسكندريةالقاهرة2:005:15
1108الإسكندريةالقاهرة3:307:50
588الإسكندريةالقاهرة4:306:50
24الإسكندريةالقاهرة14:2518:40
118الإسكندريةالقاهرة5:007:40
32الإسكندريةالقاهرة6:3010:30
8الإسكندريةالقاهرة5:209:15
971سوهاجالقاهرة5:2013:05
991سوهاجالقاهرة6:3014:14
166المنياسوهاج6:2013:00

جدول لقائمة قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 588 مميز- يبدأ التحرك من طنطا الساعة 21:00 ويصل محطة القاهرة 12:00.

قطار رقم 593 سياحي مميز – يقوم من القاهرة الساعة 5:00 ويصل السويس الساعة 10:00.

قطار رقم 594 سياحي مميز – ينطلق القطار الساعة 15:00 من السويس ويصل القاهرة الساعة 20:15.

قطار رقم 687 سياحي مميز- يقوم من القاهرة الساعة 16:30 ويصل ايتاي البارود الساعة 19:05.

قطار رقم 666 سياحي مميز- ينطلق من ايتاي البارود الساعة 5:15 ويصل القاهرة الساعة 8:05.

قطار رقم 663 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 3:30 ويصل الساعة 6:35 ايتاي البارود.

قطار رقم 679 مميز – يتحرك الساعة 12:55 من القاهرة ويصل الساعة 16:20 ايتاي البارود.

قطار رقم 672 مميز – يقوم من ايتاي البارود الساعة 7:35 ويصل القاهرة الساعة 10:55.

قطار رقم 690 مميز- ينطلق القطار الساعة 17:55 من ايتاي البارود ويصل القاهرة الساعة 21:45.

قطارات سكك حديد مصر
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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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