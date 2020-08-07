مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 8-8-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشديد أساليب الرقابة داخل العربات، خاصة المتعلقة بغرامات التدخين والركوب بدون تذكرة في مواعيد القطارات المعلنة.

وأشارت إلى أن الراكب الذي لم يتمكن من حجز تذكرة مسبقة، عليه التوجه للمحطة والحصول على تذكرة بمسمى “واقف”، وفقًا لجدول مواعيد القطارات المحددة يوميًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.

قطار رقم 1160 – مميز من أسيوط إلى الأقصر.

ويتوقف على محطات أبوتيج، وصدفا، وطما، وطهطا، والمراغة.

كما يتوقف على سوهاج، و المنشاة، والعسيرات، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط.

من المحطات التي يتوقف عليها أيضا، نجع حمادي، ودشنا، وقنا، وقفط، وقوص مرواً بالأقصر.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 986 – مكيف من القاهرة إلى أسيوط، ويتوقف على الجيزة، وبني سويف، ومغاغة.

كما يتوقف على المنيا، وملوي، والقوصية، ومنفلوط.

قطار رقم 1986 – مكيف من أسيوط إلى الأقصر، ويتوقف على أبوتيج، وطما، بسوهاج.

كما يتوقف على المنشاة، والعسيرات، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي ودشنا، وقنا، وقفط، وقوص.

قطار رقم 160 – مميز من القاهرة إلى أسيوط، ويتوقف على محطات الجيزة، والواسطي، وبني سويف.

كما يتوقف على ببا، والفشن، ومغاغة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، بالمنيا، وأبو قرقاص، وملوي.

من المحطات التي يقف عليها القطار أيضا ـ ديرمواس، وديروط، والقوصية، ومنفلوط.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 166 – مميز من المنيا إلى سوهاج، ويتوقف على محطات أبوقرقاص، والروضة، وملوي، وديرمواس، وديروط والقوصية.

كما يتوقف على بني قرة، ومنفلوط والحواتكة، إضافة إلى جامعة الأزهر، بأسيوط، وأبوتيج، وطهطا، وطما.

قطار رقم 990 – مكيف يعمل من القاهرة إلى المنيا، ويتوقف على الجيزة، والواسطي، وبني سويف ومغاغة، وبني مزار ومطاي وسمالوط.

قطار رقم 3004 – مكيف من القاهرة إلى أسوان، ويتوقف على محطات الجيزة، والمنيا، وأسيوط وسوهاج.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 18:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.

قطار 1108:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

قطار رقم 4:

تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.

قطار رقم 588:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 الصبح.

قطار رقم 24:

تنطلق رحلته من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.

قطار رقم 118:

وتنطلق رحلته الساعة 5 مساءا من محطة سيدي جابر وتنتهى فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.

قطار رقم 32:

تنطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية، وتنهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساءً.

قطار رقم 128:

وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 7.10 وتنتهى فى طنطا الساعة 11.30 مساء.

رقم القطار محطة القيام محطة النهاية موعد التحرك ساعة الوصول 2006 القاهرة اسيوط 17.15 22.15 80 القاهرة اسوان 8:30 2:00 90 القاهرة اسيوط 22.15 40.10 2008 القاهرة أسوان 23:00 3.40 970 القاهرة اسوان 2:00 9:00 974 القاهرة اسيوط 5.15 12.30 976 القاهرة أسوان 978 القاهرة اسيوط 6:30 12:50 980 القاهرة اسوان 6:30 11:00 988 القاهرة اسيوط 19:00 24:00 990 القاهرة اسيوط 16:00 22:00 158 القاهرة الاقصر 10:30 11:00 164 القاهرة اسيوط 15:30 21.05 776 القاهرة سوهاج 4:30 1:10 1980 القاهرة الأقصر 8:15 18:30 1002 القاهرة أسوان 6:30 18:30 3002 القاهرة أسوان 6:45 18:00 80 القاهرة سوهاج 8:30 17:20 1918 الاسكندرية طنطا 22.30 1204 الاسكندرية طنطا 21.25 23.25 1202 الاسكندرية القاهرة 2.15 6.55 1108 الاسكندرية القاهرة 3.30 7.10 588 الاسكندرية طنطا 4.30 6.45 920 الاسكندرية طنطا 20:45 22:40 989 أسوان القاهرة 23:00 11:35 948 طلخا القاهرة 5:35 8:25 833 أسوان القاهرة 12:10 16:50 2007 أسيوط القاهرة 23:05 3:55 1902 اسيوط اسوان 5.15 13.30 1914 المنصورة القاهرة 6:25 8:45 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 المنصورة القاهرة 5:15 6:25 166 المنيا سوهاج 4:30 11:00 163 أسيوط القاهرة 22:00 3:35 91 السد العالي القاهرة 22:40 14:50 89 أسوان القاهرة 21:05 11.00 278 الاسماعيلية الزقازيق 16:25 18:20 22 الاسكندرية القاهرة 18:30 22:25 925 القاهرة طنطا 17:10 18:35 27 القاهرة طنطا 16:15 17:50 902 القاهرة الاسكندرية 6:40 9:55 900 القاهرة الاسكندرية 8:15 9:35 904 اسكندرية القاهرة 8:00 10:30 936 طنطا القاهرة 6:40 8:05 918 اسكندرية القاهرة 15:15 18:20 891 سوهاج القاهرة 11:00 17:35 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:50 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:15 303 طنطا دمياط 4:45 7:10 47 طنطا دمياط 5:00 8:50 49 طنطا المنصورة 6:00 7:35 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 طلخا المنصورة 5:15 6:25 987 الأقصر القاهرة 4:50 15:35 18 الإسكندرية القاهرة 2:00 5:15 1108 الإسكندرية القاهرة 3:30 7:50 588 الإسكندرية القاهرة 4:30 6:50 24 الإسكندرية القاهرة 14:25 18:40 118 الإسكندرية القاهرة 5:00 7:40 32 الإسكندرية القاهرة 6:30 10:30 8 الإسكندرية القاهرة 5:20 9:15 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:05 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:14 166 المنيا سوهاج 6:20 13:00

جدول لقائمة قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 588 مميز- يبدأ التحرك من طنطا الساعة 21:00 ويصل محطة القاهرة 12:00.

قطار رقم 593 سياحي مميز – يقوم من القاهرة الساعة 5:00 ويصل السويس الساعة 10:00.

قطار رقم 594 سياحي مميز – ينطلق القطار الساعة 15:00 من السويس ويصل القاهرة الساعة 20:15.

قطار رقم 687 سياحي مميز- يقوم من القاهرة الساعة 16:30 ويصل ايتاي البارود الساعة 19:05.

قطار رقم 666 سياحي مميز- ينطلق من ايتاي البارود الساعة 5:15 ويصل القاهرة الساعة 8:05.

قطار رقم 663 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 3:30 ويصل الساعة 6:35 ايتاي البارود.

قطار رقم 679 مميز – يتحرك الساعة 12:55 من القاهرة ويصل الساعة 16:20 ايتاي البارود.

قطار رقم 672 مميز – يقوم من ايتاي البارود الساعة 7:35 ويصل القاهرة الساعة 10:55.

قطار رقم 690 مميز- ينطلق القطار الساعة 17:55 من ايتاي البارود ويصل القاهرة الساعة 21:45.