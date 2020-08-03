مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 4-8-2020

أعلنت هيئة السكة الحديد ان مواعيد القطارات المحددة سيحدث لها بعض التاخيرات لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط.
وأشارت هئية السكة الحديد ان الأعمال التي تنفذ من شأنها انتظام مواعيد القطارات تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وأوضحت أن خط “القاهرة – الإسكندرية”، متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
خط “القاهرة – السد العالي”، متوسط تأخيرات القطارات القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة وخط سكة حديد “أسيوط – أسوان”، مدة 40 دقيقة.
وخط بنها /بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.
جدول يوضح مواعيد القطارات الجديدة
|رقم القطار
|مدينة المغادرة
|مدينة الوصول
|موعد القيام
|موعد الوصول
|2010
|القاهرة
|اسوان
|10:00
|23:55
|2011
|اسوان
|القاهرة
|5:15
|18:00
|2012
|القاهرة
|اسوان
|17:30
|6:20
|2013
|اسوان
|القاهرة
|14:30
|3:05
|1970
|بورسعيد
|القاهرة
|05:00
|8:55
|1971
|القاهرة
|بورسعيد
|16:25
|20:30
|1006
|القاهرة
|سوهاج
|6:00
|13:20
|1007
|سوهاج
|القاهرة
|17:00
|23:55
|1004
|القاهرة
|اسيوط
|8:15
|13:30
|1005
|اسيوط
|القاهرة
|17:30
|22:45
|1131
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:10
|11:05
|1130
|الاسكندرية
|القاهرة
|16:35
|19:25
|1916
|المنصورة
|القاهرة
|8:30
|11:00
|1917
|القاهرة
|المنصورة
|16:35
|19:10
|1115
|طنطا
|الاسماعيلية
|5:00
|7:55
|1114
|الاسماعيلية
|طنطا
|15:45
|19:00
|809
|القاهرة
|كفر الشيخ
|18:15
|21:35
|810
|كفر الشيخ
|القاهرة
|4:40
|8:15
|687
|القاهرة
|ايتاي البارود
|16:30
|19:00
|666
|ايتاي البارود
|القاهرة
|5:00
|7:40
|341
|القاهرة
|المنصورة
|14:10
|17:55
|334
|المنصورة
|القاهرة
|7:25
|11:15
|593
|القاهرة
|السويس
|5:00
|9:50
|594
|السويس
|القاهرة
|15:00
|20:15
|119
|القاهرة
|الاسكندرية
|5:00
|9:50
|118
|الاسكندرية
|القاهرة
|17:20
|22:30
|535
|القاهرة
|طنطا
|5:20
|9:10
|544
|طنطا
|القاهرة
|10:00
|13:20
|121
|القاهرة
|طنطا
|14:15
|17:50
|558
|طنطا
|القاهرة
|21:00
|00:35
|374
|الزقازيق
|القاهرة
|4:00
|6:25
|381
|القاهرة
|المنصورة
|8:35
|13:40
|386
|المنصورة
|القاهرة
|14:00
|18:55
|397
|القاهرة
|الزقازيق
|21:40
|00:05
|663
|القاهرة
|ايتاي البارود
|3:40
|6:35
|672
|ايتاي البارود
|القاهرة
|7:35
|10:55
|679
|القاهرة
|ايتاي البارود
|12:55
|16:30
|690
|ايتاي البارود
|القاهرة
|17:55
|21:25
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 983
يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسوان متجها للقاهرة فى تمام الساعة 7.30 ويصل محطة النهاية فى أسيوط فى تمام الساعة 16.20.
قطار رقم 935:
يبدأ قطار السكة الحديد في التحرك من محطة الأقصر، فى تمام الساعة 12.40 ويصل أسيوط في تمام الساعة 17.05.
قطار 81:
تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 9.30 من محطة مركز أسوان، ويصل محطته النهائية فى أسيوط الساعة 19.
قطار رقم 777:
ينطلق القطار فى تمام الساعة 18 من مركز المراغة فى محافظة سوهاج، ويصل نهاية الرحلة فى اسيوط فى تمام الساعة 19.35.
قطار رقم 163:
يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.30 من محطة أسوان، متجها للقاهرة حتى يصل فى تمام الساعة 21.50.
قطار رقم 2007:
يتحرك القطار فى تمام الساعة 15 من أسوان، من متجها لأسيوط، حتى يصل عند الساعة 22.45.
قطار رقم 2015:
يقوم القطار من أسوان في تمام الساعة 16 متجها للقاهرة حتى يصل أسيوط فى تمام الساعة 23.10.
قطار 164:
تنطلق رحلة القطار من محافظة أسيوط في تمام الساعة 21.15 من محطة أسيوط، ويصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة فى تمام الساعة 7.
جدول شامل يوضح مواعيد جميع القطارات
|رقم القطار
|مدينة المغادرة
|مدينة الوصول
|موعد القيام
|موعد الوصول
|2006
|القاهرة
|اسيوط
|17.15
|22.15
|80
|القاهرة
|اسوان
|8:30
|2:00
|90
|القاهرة
|اسيوط
|22.15
|40.10
|2008
|القاهرة
|أسوان
|23:00
|3.40
|970
|القاهرة
|اسوان
|2:00
|9:00
|974
|القاهرة
|اسيوط
|5.15
|12.30
|976
|القاهرة
|أسوان
|978
|القاهرة
|اسيوط
|6:30
|12:50
|980
|القاهرة
|اسوان
|6:30
|11:00
|988
|القاهرة
|اسيوط
|19:00
|24:00
|990
|القاهرة
|اسيوط
|16:00
|22:00
|158
|القاهرة
|الاقصر
|10:30
|11:00
|164
|القاهرة
|اسيوط
|15:30
|21.05
|776
|القاهرة
|سوهاج
|4:30
|1:10
|1980
|القاهرة
|الأقصر
|8:15
|18:30
|1002
|القاهرة
|أسوان
|6:30
|18:30
|3002
|القاهرة
|أسوان
|6:45
|18:00
|80
|القاهرة
|سوهاج
|8:30
|17:20
|1918
|الاسكندرية
|طنطا
|22.30
|1204
|الاسكندرية
|طنطا
|21.25
|23.25
|1202
|الاسكندرية
|القاهرة
|2.15
|6.55
|1108
|الاسكندرية
|القاهرة
|3.30
|7.10
|588
|الاسكندرية
|طنطا
|4.30
|6.45
|920
|الاسكندرية
|طنطا
|20:45
|22:40
|989
|أسوان
|القاهرة
|23:00
|11:35
|948
|طلخا
|القاهرة
|5:35
|8:25
|833
|أسوان
|القاهرة
|12:10
|16:50
|2007
|أسيوط
|القاهرة
|23:05
|3:55
|1902
|اسيوط
|اسوان
|5.15
|13.30
|1914
|المنصورة
|القاهرة
|6:25
|8:45
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|المنصورة
|القاهرة
|5:15
|6:25
|166
|المنيا
|سوهاج
|4:30
|11:00
|163
|أسيوط
|القاهرة
|22:00
|3:35
|91
|السد العالي
|القاهرة
|22:40
|14:50
|89
|أسوان
|القاهرة
|21:05
|11.00
|278
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|16:25
|18:20
|22
|الاسكندرية
|القاهرة
|18:30
|22:25
|925
|القاهرة
|طنطا
|17:10
|18:35
|27
|القاهرة
|طنطا
|16:15
|17:50
|902
|القاهرة
|الاسكندرية
|6:40
|9:55
|900
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:15
|9:35
|904
|اسكندرية
|القاهرة
|8:00
|10:30
|936
|طنطا
|القاهرة
|6:40
|8:05
|918
|اسكندرية
|القاهرة
|15:15
|18:20
|891
|سوهاج
|القاهرة
|11:00
|17:35
|971
|سوهاج
|القاهرة
|5:20
|13:50
|991
|سوهاج
|القاهرة
|6:30
|14:15
|303
|طنطا
|دمياط
|4:45
|7:10
|47
|طنطا
|دمياط
|5:00
|8:50
|49
|طنطا
|المنصورة
|6:00
|7:35
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|طلخا
|المنصورة
|5:15
|6:25
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.
قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.
قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.
قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.
قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.
قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.
قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.
قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.
قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.
قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 928:
القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.
قطار رقم 568:
يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.
قطار 22:
تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.
قطار رقم 926:
يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.
قطار رقم 128 مميز
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.
قطار رقم 2008 vip:
ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.
قطار رقم 930 مكيف
يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:20.