نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 4-8-2020

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء من القاهرة للصعيد ومن القاهرة الي الاسكندرية
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الثلاثاء, 4 أغسطس 20 12:00 ص, الثلاثاء, 4 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة السكة الحديد  ان مواعيد القطارات المحددة سيحدث لها بعض التاخيرات  لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط.

وأشارت هئية السكة الحديد ان الأعمال التي تنفذ  من شأنها انتظام مواعيد القطارات تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت أن خط “القاهرة – الإسكندرية”، متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

خط “القاهرة – السد العالي”، متوسط تأخيرات القطارات القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة وخط سكة حديد “أسيوط – أسوان”، مدة 40 دقيقة.

وخط بنها /بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة.

جدول يوضح مواعيد القطارات الجديدة

رقم القطارمدينة المغادرةمدينة الوصولموعد القيامموعد الوصول
2010القاهرةاسوان10:0023:55
2011اسوانالقاهرة5:1518:00
2012القاهرةاسوان17:306:20
2013اسوانالقاهرة14:303:05
1970بورسعيدالقاهرة05:008:55
1971القاهرةبورسعيد16:2520:30
1006القاهرةسوهاج6:0013:20
1007سوهاجالقاهرة17:0023:55
1004القاهرةاسيوط8:1513:30
1005اسيوطالقاهرة17:3022:45
1131القاهرةالاسكندرية8:1011:05
1130الاسكندريةالقاهرة16:3519:25
1916المنصورةالقاهرة8:3011:00
1917القاهرةالمنصورة16:3519:10
1115طنطاالاسماعيلية5:007:55
1114الاسماعيليةطنطا15:4519:00
809القاهرةكفر الشيخ18:1521:35
810كفر الشيخالقاهرة4:408:15
687القاهرةايتاي البارود16:3019:00
666ايتاي البارودالقاهرة5:007:40
341القاهرةالمنصورة14:1017:55
334المنصورةالقاهرة7:2511:15
593القاهرةالسويس5:009:50
594السويسالقاهرة15:0020:15
119القاهرةالاسكندرية5:009:50
118الاسكندريةالقاهرة17:2022:30
535القاهرةطنطا5:209:10
544طنطاالقاهرة10:0013:20
121القاهرةطنطا14:1517:50
558طنطاالقاهرة21:0000:35
374الزقازيقالقاهرة4:006:25
381القاهرةالمنصورة8:3513:40
386المنصورةالقاهرة14:0018:55
397القاهرةالزقازيق21:4000:05
663القاهرةايتاي البارود3:406:35
672ايتاي البارودالقاهرة7:3510:55
679القاهرةايتاي البارود12:5516:30
690ايتاي البارودالقاهرة17:5521:25

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983

يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسوان متجها للقاهرة فى تمام الساعة 7.30 ويصل محطة النهاية فى أسيوط فى تمام الساعة 16.20.

قطار رقم 935:

يبدأ قطار السكة الحديد في التحرك من محطة الأقصر، فى تمام الساعة 12.40 ويصل أسيوط في تمام الساعة 17.05.

قطار 81:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 9.30 من محطة مركز أسوان، ويصل محطته النهائية فى أسيوط الساعة 19.

قطار رقم 777:

ينطلق القطار فى تمام الساعة 18 من مركز المراغة فى محافظة سوهاج، ويصل نهاية الرحلة فى اسيوط فى تمام الساعة 19.35.

قطار رقم 163:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.30 من محطة أسوان، متجها للقاهرة حتى يصل فى تمام الساعة 21.50.

قطار رقم 2007:

يتحرك القطار فى تمام الساعة 15 من أسوان، من متجها لأسيوط، حتى يصل عند الساعة 22.45.

قطار رقم 2015:

يقوم القطار من أسوان في تمام الساعة 16 متجها للقاهرة حتى يصل أسيوط فى تمام الساعة 23.10.

قطار 164:

تنطلق رحلة القطار من محافظة أسيوط في تمام الساعة 21.15 من محطة أسيوط، ويصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة فى تمام الساعة 7.

جدول شامل يوضح مواعيد جميع القطارات

رقم القطارمدينة المغادرةمدينة الوصولموعد القيامموعد الوصول              
2006القاهرةاسيوط17.1522.15
80القاهرةاسوان8:302:00
90القاهرةاسيوط22.1540.10
2008القاهرةأسوان23:003.40
970القاهرةاسوان2:009:00
974القاهرةاسيوط5.1512.30
976القاهرةأسوان
978القاهرةاسيوط6:3012:50
980القاهرةاسوان6:3011:00
988القاهرةاسيوط19:0024:00
990القاهرةاسيوط16:0022:00
158القاهرةالاقصر10:30 11:00
164القاهرةاسيوط15:3021.05
776القاهرةسوهاج4:301:10
1980القاهرةالأقصر8:1518:30
1002القاهرةأسوان6:3018:30
3002القاهرةأسوان6:4518:00
80القاهرةسوهاج8:3017:20
1918الاسكندريةطنطا22.30
1204الاسكندريةطنطا21.2523.25
1202الاسكندريةالقاهرة2.156.55
1108الاسكندريةالقاهرة3.307.10
588الاسكندريةطنطا4.306.45
920الاسكندريةطنطا20:4522:40
989أسوانالقاهرة23:0011:35
948طلخاالقاهرة 5:358:25
833أسوانالقاهرة 12:1016:50
2007أسيوطالقاهرة23:053:55
1902اسيوطاسوان5.1513.30
1914المنصورةالقاهرة6:258:45
808المنصورةالقاهرة 3:40 6:45
584المنصورةالقاهرة5:156:25
166المنياسوهاج4:3011:00
163أسيوطالقاهرة22:003:35
91السد العاليالقاهرة 22:4014:50
89أسوانالقاهرة 21:0511.00
278الاسماعيليةالزقازيق 16:2518:20
22الاسكندريةالقاهرة18:30 22:25
925القاهرةطنطا17:1018:35
27القاهرةطنطا16:1517:50
902القاهرةالاسكندرية6:409:55
900القاهرةالاسكندرية8:159:35
904اسكندريةالقاهرة8:0010:30
936طنطاالقاهرة6:408:05
918اسكندريةالقاهرة15:1518:20
891سوهاجالقاهرة11:0017:35
971سوهاجالقاهرة5:2013:50
991سوهاجالقاهرة6:3014:15
303طنطادمياط4:457:10
47طنطادمياط5:008:50
49طنطاالمنصورة6:007:35
808المنصورةالقاهرة3:406:45
584طلخاالمنصورة5:156:25

مواعيد القطارات المميزة 

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار  رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطارات السكة الحديد

قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22:

تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:20.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 2-8-2020

مدحت إسماعيل 12:28 ص, الأحد, 2 أغسطس 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 1-8-2020

مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 1 أغسطس 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 31-7-2020

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الجمعة, 31 يوليو 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 30-7-2020

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الخميس, 30 يوليو 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 29-7-2020

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأربعاء, 29 يوليو 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 28-7-2020

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الثلاثاء, 28 يوليو 20