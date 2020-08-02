نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 3-8-2020

تسعى هيئة السكة الحديد لتسريع معدلات صيانة العربات لانتظام مواعيد القطارات
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20 12:00 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20

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تخطط هيئة السكة الحديد تطوير جميع الورش الرئيسية، وذلك للتسريع من معدلات صيانة العربات، الأمر الذي سيساهم في انتظام مواعيد القطارات وضمان عدم تعطلها في الرحلة.

وتقدر تكلفة تطوير ورش السكة الحديد بنحو 700 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج الارتقاء بالمرفق وانتظام مواعيد القطارات العاملة بشكل يومي على الشبكة.

جدول شامل يوضح مواعيد القطارات الجديدة

رقم القطارمدينة المغادرةمدينة الوصولموعد القيامموعد الوصول
2010القاهرةاسوان10:0023:55
2011اسوانالقاهرة5:1518:00
2012القاهرةاسوان17:306:20
2013اسوانالقاهرة14:303:05
1970بورسعيدالقاهرة05:008:55
1971القاهرةبورسعيد16:2520:30
1006القاهرةسوهاج6:0013:20
1007سوهاجالقاهرة17:0023:55
1004القاهرةاسيوط8:1513:30
1005اسيوطالقاهرة17:3022:45
1131القاهرةالاسكندرية8:1011:05
1130الاسكندريةالقاهرة16:3519:25
1916المنصورةالقاهرة8:3011:00
1917القاهرةالمنصورة16:3519:10
1115طنطاالاسماعيلية5:007:55
1114الاسماعيليةطنطا15:4519:00
809القاهرةكفر الشيخ18:1521:35
810كفر الشيخالقاهرة4:408:15
687القاهرةايتاي البارود16:3019:00
666ايتاي البارودالقاهرة5:007:40
341القاهرةالمنصورة14:1017:55
334المنصورةالقاهرة7:2511:15
593القاهرةالسويس5:009:50
594السويسالقاهرة15:0020:15
119القاهرةالاسكندرية5:009:50
118الاسكندريةالقاهرة17:2022:30
535القاهرةطنطا5:209:10
544طنطاالقاهرة10:0013:20
121القاهرةطنطا14:1517:50
558طنطاالقاهرة21:0000:35
374الزقازيقالقاهرة4:006:25
381القاهرةالمنصورة8:3513:40
386المنصورةالقاهرة14:0018:55
397القاهرةالزقازيق21:4000:05
663القاهرةايتاي البارود3:406:35
672ايتاي البارودالقاهرة7:3510:55
679القاهرةايتاي البارود12:5516:30
690ايتاي البارودالقاهرة17:5521:25

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1081 ـ مميز

يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط ينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، ينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف

يبدأ التحرك في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز

يقوم القطار من المنيا في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15

 مواعيد القطارات المميزة

قطارات السكة الحديد

توفر هيئة السكة الحديد عدد من العربات ذو الدرحة المميزة على خط سكة حديد ” القاهرة – القناطر  الخيرية – منوف – طنطا”.

 قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00  من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل  طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من  محطو القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة  9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

جدول يوضح مواعيد القطارات:

رقم القطارمدينة المغادرةمدينة الوصولموعد القيامموعد الوصول              
2006القاهرةاسيوط17.1522.15
80القاهرةاسوان8:302:00
90القاهرةاسيوط22.1540.10
2008القاهرةأسوان23:003.40
970القاهرةاسوان2:009:00
974القاهرةاسيوط5.1512.30
976القاهرةأسوان
978القاهرةاسيوط6:3012:50
980القاهرةاسوان6:3011:00
988القاهرةاسيوط19:0024:00
990القاهرةاسيوط16:0022:00
158القاهرةالاقصر10:30 11:00
164القاهرةاسيوط15:3021.05
776القاهرةسوهاج4:301:10
1980القاهرةالأقصر8:1518:30
1002القاهرةأسوان6:3018:30
3002القاهرةأسوان6:4518:00
80القاهرةسوهاج8:3017:20
1918الاسكندريةطنطا22.30
1204الاسكندريةطنطا21.2523.25
1202الاسكندريةالقاهرة2.156.55
1108الاسكندريةالقاهرة3.307.10
588الاسكندريةطنطا4.306.45
920الاسكندريةطنطا20:4522:40
989أسوانالقاهرة23:0011:35
948طلخاالقاهرة 5:358:25
833أسوانالقاهرة 12:1016:50
2007أسيوطالقاهرة23:053:55
1902اسيوطاسوان5.1513.30
1914المنصورةالقاهرة6:258:45
808المنصورةالقاهرة 3:40 6:45
584المنصورةالقاهرة5:156:25
166المنياسوهاج4:3011:00
163أسيوطالقاهرة22:003:35
91السد العاليالقاهرة 22:4014:50
89أسوانالقاهرة 21:0511.00
278الاسماعيليةالزقازيق 16:2518:20
22الاسكندريةالقاهرة18:30 22:25
925القاهرةطنطا17:1018:35
27القاهرةطنطا16:1517:50
902القاهرةالاسكندرية6:409:55
900القاهرةالاسكندرية8:159:35
904اسكندريةالقاهرة8:0010:30
936طنطاالقاهرة6:408:05
918اسكندريةالقاهرة15:1518:20
891سوهاجالقاهرة11:0017:35
971سوهاجالقاهرة5:2013:50
991سوهاجالقاهرة6:3014:15
303طنطادمياط4:457:10
47طنطادمياط5:008:50
49طنطاالمنصورة6:007:35
808المنصورةالقاهرة3:406:45
584طلخاالمنصورة5:156:25

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 948  مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

كما يتوقف على محلة روح طنطا، وبركة السبع، وقويسنا، وبنها وشبرا الخيمة.

 قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

كما يتوقف على محطات كفر الزيات وطنطا، حتى ينهي رحلته للمحطة الأخيرة.

 قطار رقم 1914 – مختلط من المنصورة للقاهرة، ويتوقف على عدد من المحطات.

تضم المحطات التي يتوقف عليها القطار طلخا، وسمنود، والمحلة الكبري وبنها.

قطار رقم 966  مختلط – من دمياط إلى القاهرة، ويتوقف على محطات كفر سعد شربين والمنصورة.

 كما يتوقف على طلخا، وسمنود والمحلة الكبري ومحلة روح، وطنطا، وبركة السبع.

ويقف على محطات قويسنا وبنها وشبرا الخيمة ثم ينهي رحلته في محطة رمسيس.

 قطار رقم 994 – مختلط ويقوم من دمياط للقاهرة، ويقف على نفس محطات القطار السابق.

قطار رقم 903 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية ، ويتوقف على محطات بنها وقويسنا وبركة السبع.

كما يتوقف القطار على طنطا وكفر الزيات وسيدي جابر، ثم محطته الأخيرة.

قطار رقم 7 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتوقف على شبرا الخيمة وقليوب و قها وطوخ.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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