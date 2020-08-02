مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 3-8-2020

تخطط هيئة السكة الحديد تطوير جميع الورش الرئيسية، وذلك للتسريع من معدلات صيانة العربات، الأمر الذي سيساهم في انتظام مواعيد القطارات وضمان عدم تعطلها في الرحلة.

وتقدر تكلفة تطوير ورش السكة الحديد بنحو 700 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج الارتقاء بالمرفق وانتظام مواعيد القطارات العاملة بشكل يومي على الشبكة.

جدول شامل يوضح مواعيد القطارات الجديدة

رقم القطار مدينة المغادرة مدينة الوصول موعد القيام موعد الوصول 2010 القاهرة اسوان 10:00 23:55 2011 اسوان القاهرة 5:15 18:00 2012 القاهرة اسوان 17:30 6:20 2013 اسوان القاهرة 14:30 3:05 1970 بورسعيد القاهرة 05:00 8:55 1971 القاهرة بورسعيد 16:25 20:30 1006 القاهرة سوهاج 6:00 13:20 1007 سوهاج القاهرة 17:00 23:55 1004 القاهرة اسيوط 8:15 13:30 1005 اسيوط القاهرة 17:30 22:45 1131 القاهرة الاسكندرية 8:10 11:05 1130 الاسكندرية القاهرة 16:35 19:25 1916 المنصورة القاهرة 8:30 11:00 1917 القاهرة المنصورة 16:35 19:10 1115 طنطا الاسماعيلية 5:00 7:55 1114 الاسماعيلية طنطا 15:45 19:00 809 القاهرة كفر الشيخ 18:15 21:35 810 كفر الشيخ القاهرة 4:40 8:15 687 القاهرة ايتاي البارود 16:30 19:00 666 ايتاي البارود القاهرة 5:00 7:40 341 القاهرة المنصورة 14:10 17:55 334 المنصورة القاهرة 7:25 11:15 593 القاهرة السويس 5:00 9:50 594 السويس القاهرة 15:00 20:15 119 القاهرة الاسكندرية 5:00 9:50 118 الاسكندرية القاهرة 17:20 22:30 535 القاهرة طنطا 5:20 9:10 544 طنطا القاهرة 10:00 13:20 121 القاهرة طنطا 14:15 17:50 558 طنطا القاهرة 21:00 00:35 374 الزقازيق القاهرة 4:00 6:25 381 القاهرة المنصورة 8:35 13:40 386 المنصورة القاهرة 14:00 18:55 397 القاهرة الزقازيق 21:40 00:05 663 القاهرة ايتاي البارود 3:40 6:35 672 ايتاي البارود القاهرة 7:35 10:55 679 القاهرة ايتاي البارود 12:55 16:30 690 ايتاي البارود القاهرة 17:55 21:25

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1081 ـ مميز

يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط ينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، ينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف

يبدأ التحرك في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز

يقوم القطار من المنيا في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15

مواعيد القطارات المميزة

قطارات السكة الحديد

توفر هيئة السكة الحديد عدد من العربات ذو الدرحة المميزة على خط سكة حديد ” القاهرة – القناطر الخيرية – منوف – طنطا”.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطو القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

جدول يوضح مواعيد القطارات:

رقم القطار مدينة المغادرة مدينة الوصول موعد القيام موعد الوصول 2006 القاهرة اسيوط 17.15 22.15 80 القاهرة اسوان 8:30 2:00 90 القاهرة اسيوط 22.15 40.10 2008 القاهرة أسوان 23:00 3.40 970 القاهرة اسوان 2:00 9:00 974 القاهرة اسيوط 5.15 12.30 976 القاهرة أسوان 978 القاهرة اسيوط 6:30 12:50 980 القاهرة اسوان 6:30 11:00 988 القاهرة اسيوط 19:00 24:00 990 القاهرة اسيوط 16:00 22:00 158 القاهرة الاقصر 10:30 11:00 164 القاهرة اسيوط 15:30 21.05 776 القاهرة سوهاج 4:30 1:10 1980 القاهرة الأقصر 8:15 18:30 1002 القاهرة أسوان 6:30 18:30 3002 القاهرة أسوان 6:45 18:00 80 القاهرة سوهاج 8:30 17:20 1918 الاسكندرية طنطا 22.30 1204 الاسكندرية طنطا 21.25 23.25 1202 الاسكندرية القاهرة 2.15 6.55 1108 الاسكندرية القاهرة 3.30 7.10 588 الاسكندرية طنطا 4.30 6.45 920 الاسكندرية طنطا 20:45 22:40 989 أسوان القاهرة 23:00 11:35 948 طلخا القاهرة 5:35 8:25 833 أسوان القاهرة 12:10 16:50 2007 أسيوط القاهرة 23:05 3:55 1902 اسيوط اسوان 5.15 13.30 1914 المنصورة القاهرة 6:25 8:45 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 المنصورة القاهرة 5:15 6:25 166 المنيا سوهاج 4:30 11:00 163 أسيوط القاهرة 22:00 3:35 91 السد العالي القاهرة 22:40 14:50 89 أسوان القاهرة 21:05 11.00 278 الاسماعيلية الزقازيق 16:25 18:20 22 الاسكندرية القاهرة 18:30 22:25 925 القاهرة طنطا 17:10 18:35 27 القاهرة طنطا 16:15 17:50 902 القاهرة الاسكندرية 6:40 9:55 900 القاهرة الاسكندرية 8:15 9:35 904 اسكندرية القاهرة 8:00 10:30 936 طنطا القاهرة 6:40 8:05 918 اسكندرية القاهرة 15:15 18:20 891 سوهاج القاهرة 11:00 17:35 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:50 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:15 303 طنطا دمياط 4:45 7:10 47 طنطا دمياط 5:00 8:50 49 طنطا المنصورة 6:00 7:35 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 طلخا المنصورة 5:15 6:25

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

كما يتوقف على محلة روح طنطا، وبركة السبع، وقويسنا، وبنها وشبرا الخيمة.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

كما يتوقف على محطات كفر الزيات وطنطا، حتى ينهي رحلته للمحطة الأخيرة.

قطار رقم 1914 – مختلط من المنصورة للقاهرة، ويتوقف على عدد من المحطات.

تضم المحطات التي يتوقف عليها القطار طلخا، وسمنود، والمحلة الكبري وبنها.

قطار رقم 966 مختلط – من دمياط إلى القاهرة، ويتوقف على محطات كفر سعد شربين والمنصورة.

كما يتوقف على طلخا، وسمنود والمحلة الكبري ومحلة روح، وطنطا، وبركة السبع.

ويقف على محطات قويسنا وبنها وشبرا الخيمة ثم ينهي رحلته في محطة رمسيس.

قطار رقم 994 – مختلط ويقوم من دمياط للقاهرة، ويقف على نفس محطات القطار السابق.

قطار رقم 903 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية ، ويتوقف على محطات بنها وقويسنا وبركة السبع.

كما يتوقف القطار على طنطا وكفر الزيات وسيدي جابر، ثم محطته الأخيرة.

قطار رقم 7 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتوقف على شبرا الخيمة وقليوب و قها وطوخ.