مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 2-8-2020

توسعت هيئة السكة الحديد فى برنامج استغلال الأصول، وذلك لتطوير المرفق بما يضمن تسيير مواعيد القطارات أكثر مما عليه الآن.
وتستهدف السكة الحديد من خلال أصولها، سداد الديون المتراكمة، وإجراء تطويرات شاملة فى برنامج تشغيل مواعيد القطارات في الفترة المقبلة.
جدول شامل يوضح مواعيد القطارات الجديدة
|رقم القطار
|مدينة المغادرة
|مدينة الوصول
|موعد القيام
|موعد الوصول
|2010
|القاهرة
|اسوان
|10:00
|23:55
|2011
|اسوان
|القاهرة
|5:15
|18:00
|2012
|القاهرة
|اسوان
|17:30
|6:20
|2013
|اسوان
|القاهرة
|14:30
|3:05
|1970
|بورسعيد
|القاهرة
|05:00
|8:55
|1971
|القاهرة
|بورسعيد
|16:25
|20:30
|1006
|القاهرة
|سوهاج
|6:00
|13:20
|1007
|سوهاج
|القاهرة
|17:00
|23:55
|1004
|القاهرة
|اسيوط
|8:15
|13:30
|1005
|اسيوط
|القاهرة
|17:30
|22:45
|1131
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:10
|11:05
|1130
|الاسكندرية
|القاهرة
|16:35
|19:25
|1916
|المنصورة
|القاهرة
|8:30
|11:00
|1917
|القاهرة
|المنصورة
|16:35
|19:10
|1115
|طنطا
|الاسماعيلية
|5:00
|7:55
|1114
|الاسماعيلية
|طنطا
|15:45
|19:00
|809
|القاهرة
|كفر الشيخ
|18:15
|21:35
|810
|كفر الشيخ
|القاهرة
|4:40
|8:15
|687
|القاهرة
|ايتاي البارود
|16:30
|19:00
|666
|ايتاي البارود
|القاهرة
|5:00
|7:40
|341
|القاهرة
|المنصورة
|14:10
|17:55
|334
|المنصورة
|القاهرة
|7:25
|11:15
|593
|القاهرة
|السويس
|5:00
|9:50
|594
|السويس
|القاهرة
|15:00
|20:15
|119
|القاهرة
|الاسكندرية
|5:00
|9:50
|118
|الاسكندرية
|القاهرة
|17:20
|22:30
|535
|القاهرة
|طنطا
|5:20
|9:10
|544
|طنطا
|القاهرة
|10:00
|13:20
|121
|القاهرة
|طنطا
|14:15
|17:50
|558
|طنطا
|القاهرة
|21:00
|00:35
|374
|الزقازيق
|القاهرة
|4:00
|6:25
|381
|القاهرة
|المنصورة
|8:35
|13:40
|386
|المنصورة
|القاهرة
|14:00
|18:55
|397
|القاهرة
|الزقازيق
|21:40
|00:05
|663
|القاهرة
|ايتاي البارود
|3:40
|6:35
|672
|ايتاي البارود
|القاهرة
|7:35
|10:55
|679
|القاهرة
|ايتاي البارود
|12:55
|16:30
|690
|ايتاي البارود
|القاهرة
|17:55
|21:25
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.
قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.
قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.
قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.
قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.
قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.
قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.
مواعيد قطارات الإسكندرية
قطار رقم 1205 – مختلط
يقوم القطار من القاهرة فى الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح فى 15:25.
قطار رقم 903 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية فى الإسكندرية فى الساعة 10:00.
قطار رقم 7 – مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد القطارات(جدول شامل)
|رقم القطار
|مدينة المغادرة
|مدينة الوصول
|موعد القيام
|موعد الوصول
|2006
|القاهرة
|اسيوط
|17.15
|22.15
|80
|القاهرة
|اسوان
|8:30
|2:00
|90
|القاهرة
|اسيوط
|22.15
|40.10
|2008
|القاهرة
|أسوان
|23:00
|3.40
|970
|القاهرة
|اسوان
|2:00
|9:00
|974
|القاهرة
|اسيوط
|5.15
|12.30
|976
|القاهرة
|أسوان
|978
|القاهرة
|اسيوط
|6:30
|12:50
|980
|القاهرة
|اسوان
|6:30
|11:00
|988
|القاهرة
|اسيوط
|19:00
|24:00
|990
|القاهرة
|اسيوط
|16:00
|22:00
|158
|القاهرة
|الاقصر
|10:30
|11:00
|164
|القاهرة
|اسيوط
|15:30
|21.05
|776
|القاهرة
|سوهاج
|4:30
|1:10
|1980
|القاهرة
|الأقصر
|8:15
|18:30
|1002
|القاهرة
|أسوان
|6:30
|18:30
|3002
|القاهرة
|أسوان
|6:45
|18:00
|80
|القاهرة
|سوهاج
|8:30
|17:20
|1918
|الاسكندرية
|طنطا
|22.30
|1204
|الاسكندرية
|طنطا
|21.25
|23.25
|1202
|الاسكندرية
|القاهرة
|2.15
|6.55
|1108
|الاسكندرية
|القاهرة
|3.30
|7.10
|588
|الاسكندرية
|طنطا
|4.30
|6.45
|920
|الاسكندرية
|طنطا
|20:45
|22:40
|989
|أسوان
|القاهرة
|23:00
|11:35
|948
|طلخا
|القاهرة
|5:35
|8:25
|833
|أسوان
|القاهرة
|12:10
|16:50
|2007
|أسيوط
|القاهرة
|23:05
|3:55
|1902
|اسيوط
|اسوان
|5.15
|13.30
|1914
|المنصورة
|القاهرة
|6:25
|8:45
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|المنصورة
|القاهرة
|5:15
|6:25
|166
|المنيا
|سوهاج
|4:30
|11:00
|163
|أسيوط
|القاهرة
|22:00
|3:35
|91
|السد العالي
|القاهرة
|22:40
|14:50
|89
|أسوان
|القاهرة
|21:05
|11.00
|278
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|16:25
|18:20
|22
|الاسكندرية
|القاهرة
|18:30
|22:25
|925
|القاهرة
|طنطا
|17:10
|18:35
|27
|القاهرة
|طنطا
|16:15
|17:50
|902
|القاهرة
|الاسكندرية
|6:40
|9:55
|900
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:15
|9:35
|904
|اسكندرية
|القاهرة
|8:00
|10:30
|936
|طنطا
|القاهرة
|6:40
|8:05
|918
|اسكندرية
|القاهرة
|15:15
|18:20
|891
|سوهاج
|القاهرة
|11:00
|17:35
|971
|سوهاج
|القاهرة
|5:20
|13:50
|991
|سوهاج
|القاهرة
|6:30
|14:15
|303
|طنطا
|دمياط
|4:45
|7:10
|47
|طنطا
|دمياط
|5:00
|8:50
|49
|طنطا
|المنصورة
|6:00
|7:35
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|طلخا
|المنصورة
|5:15
|6:25
مواعيد القطارات المميزة
توفر هيئة السكة الحديد عددا من القطارات الكافية على خط سكة حديد “السويس – الإسماعيلية” فئة اكبسريس درجة مطورة ومميزة.
قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.
قطار رقم 104 يتحرك مم السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.
قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.
قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.
قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.
قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.
قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.