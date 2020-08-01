مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 2-8-2020

قطارات عيد الأضحى من القاهرة الى الصعيد ومواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد

توسعت هيئة السكة الحديد فى برنامج استغلال الأصول، وذلك لتطوير المرفق بما يضمن تسيير مواعيد القطارات أكثر مما عليه الآن.

وتستهدف السكة الحديد من خلال أصولها، سداد الديون المتراكمة، وإجراء تطويرات شاملة فى برنامج تشغيل مواعيد القطارات في الفترة المقبلة.

جدول شامل يوضح مواعيد القطارات الجديدة

رقم القطار مدينة المغادرة مدينة الوصول موعد القيام موعد الوصول 2010 القاهرة اسوان 10:00 23:55 2011 اسوان القاهرة 5:15 18:00 2012 القاهرة اسوان 17:30 6:20 2013 اسوان القاهرة 14:30 3:05 1970 بورسعيد القاهرة 05:00 8:55 1971 القاهرة بورسعيد 16:25 20:30 1006 القاهرة سوهاج 6:00 13:20 1007 سوهاج القاهرة 17:00 23:55 1004 القاهرة اسيوط 8:15 13:30 1005 اسيوط القاهرة 17:30 22:45 1131 القاهرة الاسكندرية 8:10 11:05 1130 الاسكندرية القاهرة 16:35 19:25 1916 المنصورة القاهرة 8:30 11:00 1917 القاهرة المنصورة 16:35 19:10 1115 طنطا الاسماعيلية 5:00 7:55 1114 الاسماعيلية طنطا 15:45 19:00 809 القاهرة كفر الشيخ 18:15 21:35 810 كفر الشيخ القاهرة 4:40 8:15 687 القاهرة ايتاي البارود 16:30 19:00 666 ايتاي البارود القاهرة 5:00 7:40 341 القاهرة المنصورة 14:10 17:55 334 المنصورة القاهرة 7:25 11:15 593 القاهرة السويس 5:00 9:50 594 السويس القاهرة 15:00 20:15 119 القاهرة الاسكندرية 5:00 9:50 118 الاسكندرية القاهرة 17:20 22:30 535 القاهرة طنطا 5:20 9:10 544 طنطا القاهرة 10:00 13:20 121 القاهرة طنطا 14:15 17:50 558 طنطا القاهرة 21:00 00:35 374 الزقازيق القاهرة 4:00 6:25 381 القاهرة المنصورة 8:35 13:40 386 المنصورة القاهرة 14:00 18:55 397 القاهرة الزقازيق 21:40 00:05 663 القاهرة ايتاي البارود 3:40 6:35 672 ايتاي البارود القاهرة 7:35 10:55 679 القاهرة ايتاي البارود 12:55 16:30 690 ايتاي البارود القاهرة 17:55 21:25

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة فى الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح فى 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية فى الإسكندرية فى الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات(جدول شامل)

رقم القطار مدينة المغادرة مدينة الوصول موعد القيام موعد الوصول 2006 القاهرة اسيوط 17.15 22.15 80 القاهرة اسوان 8:30 2:00 90 القاهرة اسيوط 22.15 40.10 2008 القاهرة أسوان 23:00 3.40 970 القاهرة اسوان 2:00 9:00 974 القاهرة اسيوط 5.15 12.30 976 القاهرة أسوان 978 القاهرة اسيوط 6:30 12:50 980 القاهرة اسوان 6:30 11:00 988 القاهرة اسيوط 19:00 24:00 990 القاهرة اسيوط 16:00 22:00 158 القاهرة الاقصر 10:30 11:00 164 القاهرة اسيوط 15:30 21.05 776 القاهرة سوهاج 4:30 1:10 1980 القاهرة الأقصر 8:15 18:30 1002 القاهرة أسوان 6:30 18:30 3002 القاهرة أسوان 6:45 18:00 80 القاهرة سوهاج 8:30 17:20 1918 الاسكندرية طنطا 22.30 1204 الاسكندرية طنطا 21.25 23.25 1202 الاسكندرية القاهرة 2.15 6.55 1108 الاسكندرية القاهرة 3.30 7.10 588 الاسكندرية طنطا 4.30 6.45 920 الاسكندرية طنطا 20:45 22:40 989 أسوان القاهرة 23:00 11:35 948 طلخا القاهرة 5:35 8:25 833 أسوان القاهرة 12:10 16:50 2007 أسيوط القاهرة 23:05 3:55 1902 اسيوط اسوان 5.15 13.30 1914 المنصورة القاهرة 6:25 8:45 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 المنصورة القاهرة 5:15 6:25 166 المنيا سوهاج 4:30 11:00 163 أسيوط القاهرة 22:00 3:35 91 السد العالي القاهرة 22:40 14:50 89 أسوان القاهرة 21:05 11.00 278 الاسماعيلية الزقازيق 16:25 18:20 22 الاسكندرية القاهرة 18:30 22:25 925 القاهرة طنطا 17:10 18:35 27 القاهرة طنطا 16:15 17:50 902 القاهرة الاسكندرية 6:40 9:55 900 القاهرة الاسكندرية 8:15 9:35 904 اسكندرية القاهرة 8:00 10:30 936 طنطا القاهرة 6:40 8:05 918 اسكندرية القاهرة 15:15 18:20 891 سوهاج القاهرة 11:00 17:35 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:50 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:15 303 طنطا دمياط 4:45 7:10 47 طنطا دمياط 5:00 8:50 49 طنطا المنصورة 6:00 7:35 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 طلخا المنصورة 5:15 6:25

مواعيد القطارات المميزة

أحد القطارات الحديثة

توفر هيئة السكة الحديد عددا من القطارات الكافية على خط سكة حديد “السويس – الإسماعيلية” فئة اكبسريس درجة مطورة ومميزة.

قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.

قطار رقم 104 يتحرك مم السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.

قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.

قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.