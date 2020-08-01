نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 2-8-2020

قطارات عيد الأضحى من القاهرة الى الصعيد ومواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد
مدحت إسماعيل 12:28 ص, الأحد, 2 أغسطس 20 12:28 ص, الأحد, 2 أغسطس 20

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توسعت هيئة السكة الحديد فى برنامج استغلال الأصول، وذلك لتطوير المرفق بما يضمن تسيير مواعيد القطارات أكثر مما عليه الآن.

وتستهدف السكة الحديد من خلال أصولها، سداد الديون المتراكمة، وإجراء تطويرات شاملة فى برنامج تشغيل مواعيد القطارات في الفترة المقبلة.

جدول شامل يوضح مواعيد القطارات الجديدة

رقم القطارمدينة المغادرةمدينة الوصولموعد القيامموعد الوصول
2010القاهرةاسوان10:0023:55
2011اسوانالقاهرة5:1518:00
2012القاهرةاسوان17:306:20
2013اسوانالقاهرة14:303:05
1970بورسعيدالقاهرة05:008:55
1971القاهرةبورسعيد16:2520:30
1006القاهرةسوهاج6:0013:20
1007سوهاجالقاهرة17:0023:55
1004القاهرةاسيوط8:1513:30
1005اسيوطالقاهرة17:3022:45
1131القاهرةالاسكندرية8:1011:05
1130الاسكندريةالقاهرة16:3519:25
1916المنصورةالقاهرة8:3011:00
1917القاهرةالمنصورة16:3519:10
1115طنطاالاسماعيلية5:007:55
1114الاسماعيليةطنطا15:4519:00
809القاهرةكفر الشيخ18:1521:35
810كفر الشيخالقاهرة4:408:15
687القاهرةايتاي البارود16:3019:00
666ايتاي البارودالقاهرة5:007:40
341القاهرةالمنصورة14:1017:55
334المنصورةالقاهرة7:2511:15
593القاهرةالسويس5:009:50
594السويسالقاهرة15:0020:15
119القاهرةالاسكندرية5:009:50
118الاسكندريةالقاهرة17:2022:30
535القاهرةطنطا5:209:10
544طنطاالقاهرة10:0013:20
121القاهرةطنطا14:1517:50
558طنطاالقاهرة21:0000:35
374الزقازيقالقاهرة4:006:25
381القاهرةالمنصورة8:3513:40
386المنصورةالقاهرة14:0018:55
397القاهرةالزقازيق21:4000:05
663القاهرةايتاي البارود3:406:35
672ايتاي البارودالقاهرة7:3510:55
679القاهرةايتاي البارود12:5516:30
690ايتاي البارودالقاهرة17:5521:25

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971  مكيف –  يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة فى الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح فى 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية فى الإسكندرية فى الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات(جدول شامل)

رقم القطارمدينة المغادرةمدينة الوصولموعد القيامموعد الوصول              
2006القاهرةاسيوط17.1522.15
80القاهرةاسوان8:302:00
90القاهرةاسيوط22.1540.10
2008القاهرةأسوان23:003.40
970القاهرةاسوان2:009:00
974القاهرةاسيوط5.1512.30
976القاهرةأسوان
978القاهرةاسيوط6:3012:50
980القاهرةاسوان6:3011:00
988القاهرةاسيوط19:0024:00
990القاهرةاسيوط16:0022:00
158القاهرةالاقصر10:30 11:00
164القاهرةاسيوط15:3021.05
776القاهرةسوهاج4:301:10
1980القاهرةالأقصر8:1518:30
1002القاهرةأسوان6:3018:30
3002القاهرةأسوان6:4518:00
80القاهرةسوهاج8:3017:20
1918الاسكندريةطنطا22.30
1204الاسكندريةطنطا21.2523.25
1202الاسكندريةالقاهرة2.156.55
1108الاسكندريةالقاهرة3.307.10
588الاسكندريةطنطا4.306.45
920الاسكندريةطنطا20:4522:40
989أسوانالقاهرة23:0011:35
948طلخاالقاهرة 5:358:25
833أسوانالقاهرة 12:1016:50
2007أسيوطالقاهرة23:053:55
1902اسيوطاسوان5.1513.30
1914المنصورةالقاهرة6:258:45
808المنصورةالقاهرة 3:40 6:45
584المنصورةالقاهرة5:156:25
166المنياسوهاج4:3011:00
163أسيوطالقاهرة22:003:35
91السد العاليالقاهرة 22:4014:50
89أسوانالقاهرة 21:0511.00
278الاسماعيليةالزقازيق 16:2518:20
22الاسكندريةالقاهرة18:30 22:25
925القاهرةطنطا17:1018:35
27القاهرةطنطا16:1517:50
902القاهرةالاسكندرية6:409:55
900القاهرةالاسكندرية8:159:35
904اسكندريةالقاهرة8:0010:30
936طنطاالقاهرة6:408:05
918اسكندريةالقاهرة15:1518:20
891سوهاجالقاهرة11:0017:35
971سوهاجالقاهرة5:2013:50
991سوهاجالقاهرة6:3014:15
303طنطادمياط4:457:10
47طنطادمياط5:008:50
49طنطاالمنصورة6:007:35
808المنصورةالقاهرة3:406:45
584طلخاالمنصورة5:156:25

مواعيد القطارات المميزة

أحد القطارات الحديثة

توفر هيئة السكة الحديد عددا من القطارات الكافية على خط سكة حديد “السويس – الإسماعيلية” فئة اكبسريس درجة مطورة ومميزة.

قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.

قطار رقم 104 يتحرك مم السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.

قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.

قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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