نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 1-8-2020

جدول بمواعيد القطارات اليوم من محافظات الصعيد للقاهرة والعكس ومواعيد قطارات اسكندرية الي القاهرة والعكس
مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 1 أغسطس 20 12:00 ص, السبت, 1 أغسطس 20

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كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب خلال فترة عيد الأضحى.

وشدد هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

جدول شامل يوضح مواعيد القطارات الجديدة

رقم القطارمدينة المغادرةمدينة الوصولموعد القيامموعد الوصول
2010القاهرةاسوان10:0023:55
2011اسوانالقاهرة5:1518:00
2012القاهرةاسوان17:306:20
2013اسوانالقاهرة14:303:05
1970بورسعيدالقاهرة05:008:55
1971القاهرةبورسعيد16:2520:30
1006القاهرةسوهاج6:0013:20
1007سوهاجالقاهرة17:0023:55
1004القاهرةاسيوط8:1513:30
1005اسيوطالقاهرة17:3022:45
1131القاهرةالاسكندرية8:1011:05
1130الاسكندريةالقاهرة16:3519:25
1916المنصورةالقاهرة8:3011:00
1917القاهرةالمنصورة16:3519:10
1115طنطاالاسماعيلية5:007:55
1114الاسماعيليةطنطا15:4519:00
809القاهرةكفر الشيخ18:1521:35
810كفر الشيخالقاهرة4:408:15
687القاهرةايتاي البارود16:3019:00
666ايتاي البارودالقاهرة5:007:40
341القاهرةالمنصورة14:1017:55
334المنصورةالقاهرة7:2511:15
593القاهرةالسويس5:009:50
594السويسالقاهرة15:0020:15
119القاهرةالاسكندرية5:009:50
118الاسكندريةالقاهرة17:2022:30
535القاهرةطنطا5:209:10
544طنطاالقاهرة10:0013:20
121القاهرةطنطا14:1517:50
558طنطاالقاهرة21:0000:35
374الزقازيقالقاهرة4:006:25
381القاهرةالمنصورة8:3513:40
386المنصورةالقاهرة14:0018:55
397القاهرةالزقازيق21:4000:05
663القاهرةايتاي البارود3:406:35
672ايتاي البارودالقاهرة7:3510:55
679القاهرةايتاي البارود12:5516:30
690ايتاي البارودالقاهرة17:5521:25

مواعيد القطارات المميزة

القطارات الجديدة

ننشر اليوم مواعيد القطارات المميزة على خط سكة حديد «القاهرة – شبين القناطر- بلبيس – الزقازيق – المنصورة».

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل  الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50  من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.

مواعيد القطارات(جدول شامل)

رقم القطارمدينة المغادرةمدينة الوصولموعد القيامموعد الوصول              
2006القاهرةاسيوط17.1522.15
80القاهرةاسوان8:302:00
90القاهرةاسيوط22.1540.10
2008القاهرةأسوان23:003.40
970القاهرةاسوان2:009:00
974القاهرةاسيوط5.1512.30
976القاهرةأسوان
978القاهرةاسيوط6:3012:50
980القاهرةاسوان6:3011:00
988القاهرةاسيوط19:0024:00
990القاهرةاسيوط16:0022:00
158القاهرةالاقصر10:30 11:00
164القاهرةاسيوط15:3021.05
776القاهرةسوهاج4:301:10
1980القاهرةالأقصر8:1518:30
1002القاهرةأسوان6:3018:30
3002القاهرةأسوان6:4518:00
80القاهرةسوهاج8:3017:20
1918الاسكندريةطنطا22.30
1204الاسكندريةطنطا21.2523.25
1202الاسكندريةالقاهرة2.156.55
1108الاسكندريةالقاهرة3.307.10
588الاسكندريةطنطا4.306.45
920الاسكندريةطنطا20:4522:40
989أسوانالقاهرة23:0011:35
948طلخاالقاهرة 5:358:25
833أسوانالقاهرة 12:1016:50
2007أسيوطالقاهرة23:053:55
1902اسيوطاسوان5.1513.30
1914المنصورةالقاهرة6:258:45
808المنصورةالقاهرة 3:40 6:45
584المنصورةالقاهرة5:156:25
166المنياسوهاج4:3011:00
163أسيوطالقاهرة22:003:35
91السد العاليالقاهرة 22:4014:50
89أسوانالقاهرة 21:0511.00
278الاسماعيليةالزقازيق 16:2518:20
22الاسكندريةالقاهرة18:30 22:25
925القاهرةطنطا17:1018:35
27القاهرةطنطا16:1517:50
902القاهرةالاسكندرية6:409:55
900القاهرةالاسكندرية8:159:35
904اسكندريةالقاهرة8:0010:30
936طنطاالقاهرة6:408:05
918اسكندريةالقاهرة15:1518:20
891سوهاجالقاهرة11:0017:35
971سوهاجالقاهرة5:2013:50
991سوهاجالقاهرة6:3014:15
303طنطادمياط4:457:10
47طنطادمياط5:008:50
49طنطاالمنصورة6:007:35
808المنصورةالقاهرة3:406:45
584طلخاالمنصورة5:156:25

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22:

تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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