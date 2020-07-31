مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 1-8-2020

جدول بمواعيد القطارات اليوم من محافظات الصعيد للقاهرة والعكس ومواعيد قطارات اسكندرية الي القاهرة والعكس

كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب خلال فترة عيد الأضحى.

وشدد هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

جدول شامل يوضح مواعيد القطارات الجديدة

رقم القطار مدينة المغادرة مدينة الوصول موعد القيام موعد الوصول 2010 القاهرة اسوان 10:00 23:55 2011 اسوان القاهرة 5:15 18:00 2012 القاهرة اسوان 17:30 6:20 2013 اسوان القاهرة 14:30 3:05 1970 بورسعيد القاهرة 05:00 8:55 1971 القاهرة بورسعيد 16:25 20:30 1006 القاهرة سوهاج 6:00 13:20 1007 سوهاج القاهرة 17:00 23:55 1004 القاهرة اسيوط 8:15 13:30 1005 اسيوط القاهرة 17:30 22:45 1131 القاهرة الاسكندرية 8:10 11:05 1130 الاسكندرية القاهرة 16:35 19:25 1916 المنصورة القاهرة 8:30 11:00 1917 القاهرة المنصورة 16:35 19:10 1115 طنطا الاسماعيلية 5:00 7:55 1114 الاسماعيلية طنطا 15:45 19:00 809 القاهرة كفر الشيخ 18:15 21:35 810 كفر الشيخ القاهرة 4:40 8:15 687 القاهرة ايتاي البارود 16:30 19:00 666 ايتاي البارود القاهرة 5:00 7:40 341 القاهرة المنصورة 14:10 17:55 334 المنصورة القاهرة 7:25 11:15 593 القاهرة السويس 5:00 9:50 594 السويس القاهرة 15:00 20:15 119 القاهرة الاسكندرية 5:00 9:50 118 الاسكندرية القاهرة 17:20 22:30 535 القاهرة طنطا 5:20 9:10 544 طنطا القاهرة 10:00 13:20 121 القاهرة طنطا 14:15 17:50 558 طنطا القاهرة 21:00 00:35 374 الزقازيق القاهرة 4:00 6:25 381 القاهرة المنصورة 8:35 13:40 386 المنصورة القاهرة 14:00 18:55 397 القاهرة الزقازيق 21:40 00:05 663 القاهرة ايتاي البارود 3:40 6:35 672 ايتاي البارود القاهرة 7:35 10:55 679 القاهرة ايتاي البارود 12:55 16:30 690 ايتاي البارود القاهرة 17:55 21:25

مواعيد القطارات المميزة

القطارات الجديدة

ننشر اليوم مواعيد القطارات المميزة على خط سكة حديد «القاهرة – شبين القناطر- بلبيس – الزقازيق – المنصورة».

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.

مواعيد القطارات(جدول شامل)

رقم القطار مدينة المغادرة مدينة الوصول موعد القيام موعد الوصول 2006 القاهرة اسيوط 17.15 22.15 80 القاهرة اسوان 8:30 2:00 90 القاهرة اسيوط 22.15 40.10 2008 القاهرة أسوان 23:00 3.40 970 القاهرة اسوان 2:00 9:00 974 القاهرة اسيوط 5.15 12.30 976 القاهرة أسوان 978 القاهرة اسيوط 6:30 12:50 980 القاهرة اسوان 6:30 11:00 988 القاهرة اسيوط 19:00 24:00 990 القاهرة اسيوط 16:00 22:00 158 القاهرة الاقصر 10:30 11:00 164 القاهرة اسيوط 15:30 21.05 776 القاهرة سوهاج 4:30 1:10 1980 القاهرة الأقصر 8:15 18:30 1002 القاهرة أسوان 6:30 18:30 3002 القاهرة أسوان 6:45 18:00 80 القاهرة سوهاج 8:30 17:20 1918 الاسكندرية طنطا 22.30 1204 الاسكندرية طنطا 21.25 23.25 1202 الاسكندرية القاهرة 2.15 6.55 1108 الاسكندرية القاهرة 3.30 7.10 588 الاسكندرية طنطا 4.30 6.45 920 الاسكندرية طنطا 20:45 22:40 989 أسوان القاهرة 23:00 11:35 948 طلخا القاهرة 5:35 8:25 833 أسوان القاهرة 12:10 16:50 2007 أسيوط القاهرة 23:05 3:55 1902 اسيوط اسوان 5.15 13.30 1914 المنصورة القاهرة 6:25 8:45 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 المنصورة القاهرة 5:15 6:25 166 المنيا سوهاج 4:30 11:00 163 أسيوط القاهرة 22:00 3:35 91 السد العالي القاهرة 22:40 14:50 89 أسوان القاهرة 21:05 11.00 278 الاسماعيلية الزقازيق 16:25 18:20 22 الاسكندرية القاهرة 18:30 22:25 925 القاهرة طنطا 17:10 18:35 27 القاهرة طنطا 16:15 17:50 902 القاهرة الاسكندرية 6:40 9:55 900 القاهرة الاسكندرية 8:15 9:35 904 اسكندرية القاهرة 8:00 10:30 936 طنطا القاهرة 6:40 8:05 918 اسكندرية القاهرة 15:15 18:20 891 سوهاج القاهرة 11:00 17:35 971 سوهاج القاهرة 5:20 13:50 991 سوهاج القاهرة 6:30 14:15 303 طنطا دمياط 4:45 7:10 47 طنطا دمياط 5:00 8:50 49 طنطا المنصورة 6:00 7:35 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 584 طلخا المنصورة 5:15 6:25

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22:

تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.