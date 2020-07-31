مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 1-8-2020

كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب خلال فترة عيد الأضحى.
وشدد هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.
قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.
قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.
قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.
قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.
قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.
قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.
جدول شامل يوضح مواعيد القطارات الجديدة
|رقم القطار
|مدينة المغادرة
|مدينة الوصول
|موعد القيام
|موعد الوصول
|2010
|القاهرة
|اسوان
|10:00
|23:55
|2011
|اسوان
|القاهرة
|5:15
|18:00
|2012
|القاهرة
|اسوان
|17:30
|6:20
|2013
|اسوان
|القاهرة
|14:30
|3:05
|1970
|بورسعيد
|القاهرة
|05:00
|8:55
|1971
|القاهرة
|بورسعيد
|16:25
|20:30
|1006
|القاهرة
|سوهاج
|6:00
|13:20
|1007
|سوهاج
|القاهرة
|17:00
|23:55
|1004
|القاهرة
|اسيوط
|8:15
|13:30
|1005
|اسيوط
|القاهرة
|17:30
|22:45
|1131
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:10
|11:05
|1130
|الاسكندرية
|القاهرة
|16:35
|19:25
|1916
|المنصورة
|القاهرة
|8:30
|11:00
|1917
|القاهرة
|المنصورة
|16:35
|19:10
|1115
|طنطا
|الاسماعيلية
|5:00
|7:55
|1114
|الاسماعيلية
|طنطا
|15:45
|19:00
|809
|القاهرة
|كفر الشيخ
|18:15
|21:35
|810
|كفر الشيخ
|القاهرة
|4:40
|8:15
|687
|القاهرة
|ايتاي البارود
|16:30
|19:00
|666
|ايتاي البارود
|القاهرة
|5:00
|7:40
|341
|القاهرة
|المنصورة
|14:10
|17:55
|334
|المنصورة
|القاهرة
|7:25
|11:15
|593
|القاهرة
|السويس
|5:00
|9:50
|594
|السويس
|القاهرة
|15:00
|20:15
|119
|القاهرة
|الاسكندرية
|5:00
|9:50
|118
|الاسكندرية
|القاهرة
|17:20
|22:30
|535
|القاهرة
|طنطا
|5:20
|9:10
|544
|طنطا
|القاهرة
|10:00
|13:20
|121
|القاهرة
|طنطا
|14:15
|17:50
|558
|طنطا
|القاهرة
|21:00
|00:35
|374
|الزقازيق
|القاهرة
|4:00
|6:25
|381
|القاهرة
|المنصورة
|8:35
|13:40
|386
|المنصورة
|القاهرة
|14:00
|18:55
|397
|القاهرة
|الزقازيق
|21:40
|00:05
|663
|القاهرة
|ايتاي البارود
|3:40
|6:35
|672
|ايتاي البارود
|القاهرة
|7:35
|10:55
|679
|القاهرة
|ايتاي البارود
|12:55
|16:30
|690
|ايتاي البارود
|القاهرة
|17:55
|21:25
مواعيد القطارات المميزة
ننشر اليوم مواعيد القطارات المميزة على خط سكة حديد «القاهرة – شبين القناطر- بلبيس – الزقازيق – المنصورة».
قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.
قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.
قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.
قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.
قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.
قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.
قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.
مواعيد القطارات(جدول شامل)
|رقم القطار
|مدينة المغادرة
|مدينة الوصول
|موعد القيام
|موعد الوصول
|2006
|القاهرة
|اسيوط
|17.15
|22.15
|80
|القاهرة
|اسوان
|8:30
|2:00
|90
|القاهرة
|اسيوط
|22.15
|40.10
|2008
|القاهرة
|أسوان
|23:00
|3.40
|970
|القاهرة
|اسوان
|2:00
|9:00
|974
|القاهرة
|اسيوط
|5.15
|12.30
|976
|القاهرة
|أسوان
|978
|القاهرة
|اسيوط
|6:30
|12:50
|980
|القاهرة
|اسوان
|6:30
|11:00
|988
|القاهرة
|اسيوط
|19:00
|24:00
|990
|القاهرة
|اسيوط
|16:00
|22:00
|158
|القاهرة
|الاقصر
|10:30
|11:00
|164
|القاهرة
|اسيوط
|15:30
|21.05
|776
|القاهرة
|سوهاج
|4:30
|1:10
|1980
|القاهرة
|الأقصر
|8:15
|18:30
|1002
|القاهرة
|أسوان
|6:30
|18:30
|3002
|القاهرة
|أسوان
|6:45
|18:00
|80
|القاهرة
|سوهاج
|8:30
|17:20
|1918
|الاسكندرية
|طنطا
|22.30
|1204
|الاسكندرية
|طنطا
|21.25
|23.25
|1202
|الاسكندرية
|القاهرة
|2.15
|6.55
|1108
|الاسكندرية
|القاهرة
|3.30
|7.10
|588
|الاسكندرية
|طنطا
|4.30
|6.45
|920
|الاسكندرية
|طنطا
|20:45
|22:40
|989
|أسوان
|القاهرة
|23:00
|11:35
|948
|طلخا
|القاهرة
|5:35
|8:25
|833
|أسوان
|القاهرة
|12:10
|16:50
|2007
|أسيوط
|القاهرة
|23:05
|3:55
|1902
|اسيوط
|اسوان
|5.15
|13.30
|1914
|المنصورة
|القاهرة
|6:25
|8:45
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|المنصورة
|القاهرة
|5:15
|6:25
|166
|المنيا
|سوهاج
|4:30
|11:00
|163
|أسيوط
|القاهرة
|22:00
|3:35
|91
|السد العالي
|القاهرة
|22:40
|14:50
|89
|أسوان
|القاهرة
|21:05
|11.00
|278
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|16:25
|18:20
|22
|الاسكندرية
|القاهرة
|18:30
|22:25
|925
|القاهرة
|طنطا
|17:10
|18:35
|27
|القاهرة
|طنطا
|16:15
|17:50
|902
|القاهرة
|الاسكندرية
|6:40
|9:55
|900
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:15
|9:35
|904
|اسكندرية
|القاهرة
|8:00
|10:30
|936
|طنطا
|القاهرة
|6:40
|8:05
|918
|اسكندرية
|القاهرة
|15:15
|18:20
|891
|سوهاج
|القاهرة
|11:00
|17:35
|971
|سوهاج
|القاهرة
|5:20
|13:50
|991
|سوهاج
|القاهرة
|6:30
|14:15
|303
|طنطا
|دمياط
|4:45
|7:10
|47
|طنطا
|دمياط
|5:00
|8:50
|49
|طنطا
|المنصورة
|6:00
|7:35
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|طلخا
|المنصورة
|5:15
|6:25
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 928:
القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.
قطار رقم 568:
يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.
قطار 22:
تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.
قطار رقم 926:
يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.
قطار رقم 128 مميز
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.
قطار رقم 2008 vip:
ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.