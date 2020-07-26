مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 27-7-2020

ننشر مواعيد القطارات للمحافظات على أكثر من 45 خطًا

تواصل وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، جهودها لضبط مواعيد القطارات الفترة الحالية، بعد استلامها العربات الروسية وبدء إجازات عيد الأضحي المبارك.

ويتضمن هذا التقرير جدول مواعيد القطارات على أكثر من 45 خطًا من القاهرة للصعيد، ومن القاهرة إلى الاسكندرية، ومن خطوط أخرى رئيسية وفرعية في باقي المحافظات.

مواعيد قطارات القاهرة الصعيد

قطارات السكة الحديد الجديدة

ينطلق اليوم من القاهرة للصعيد مجموعة من القطارات من الفترة 4:30 صباحا متجه إلى صعيد مصر

قطار رقم 80 مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:30، وينهي رحلته في سوهاج بتمام الساعة 17:20.

قطار رقم 1002 ـ مميز

ينطلق القطار من العاصمة القاهرة 6:30 صباحا ويصل إلى أسوان الساعة 18:30.

أما القطار رقم 3002 ـ مكيف

تتحرك عجلاته من القاهرة 6:45 وتتوقف في أسوان الساعة 18:00.

قطار رقم 978 مكيف أيضا

يبدأ رحلته من القاهرة الساعة 7:10 ويصل الأقصر 17:30.

قطار رقم 974 ـ مميز

يغادر محطة رمسيس بالقاهرة صباحا 7:30 ، ويصل محطته النهائية في نجع حمادي الساعة 18:05.

قطار رقم 934 VIP

يقوم الساعة 1:10 من القاهرة، ويصل اسيوط الساعة 6:15 وينهي رحلته في الأقصر الساعة 11:00.

قطار رقم 1974 ـ مميز

يتحرك من القاهرة 6:15، الأقصر في الأقصر بتمام الساعة 8:45.

قطار رقم 980 ـ مكيف

يقوم من القاهرة في الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 18:30.

قطار رقم 1980 ـ مكيف

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 وينهي رحلته في النهائية 7:55 من اليوم التالي، في محطة الأقصر

أماكن حجز القطارات في الصعيد

قطارات تسافر الصعيد

وتجدر الاشارة إلى أن وزارة النقل أعلنت في وقت سابق عن أمكان مكاتب الحجز المقدم للقطارات المكيفة في الصعيد

وتضم نادي قضاة بني سويف في بني سويف ، نادي قضاه المنيا في مدينة المنيا.

يمكن الحجز من 3 أماكن أيضا وهي جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر بأسيوط، ونادي قضاة محافظة أسيوط اذا كنت من محافظة أسيوط

وفي سوهاج، يمكن الحجز في جامعة سوهاج، ونادي قضاة محافظة سوهاج، وفي مدينة قنا الحجز بجامعة قنا.

وفي أسوان، يمكن الحط من مكتب نصر النوبة بمقر الوحدة المحلية، لخدمة أهالي النوبة، ومدينة أسوان، جامعة أسوان ونادي قضاة أسوان.

مواعيد القطارات اسكندرية -القاهرة

قطار رقم 18

يغادر الإسكندرية 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.

قطار رقم 24

يقوم من الاسكندرية الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.

قطار رقم 118

يخرج من محطة سيدي جابر الساعة 5 مساءا وتنتهى فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.

قطار رقم 32

تنطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية، وتنهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساءً.

قطار رقم 128

وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 7.10 وتنتهى فى طنطا الساعة 11.30 مساء

مواعيد القطارات القاهرة – اسكندرية

جدول مواعيد قطارات القاهرة الاسكندرية

قطا رقم 1109

مكيف ومميز

يقوم من القاهرة 8:20

وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909

مكيف

يقوم من القاهرة الساعة 9:00

وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991

مكيف

يقوم من القاهرة الساعة 10:00

وينهي رحلته في الإسكندرية

قطار رقم 11

مميز

يتحرك من القاهرة الساعة 10:10

وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89

مكيف

يقوم من القاهرة الساعة 11:15

ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00

مواعيد القطارات (جدول شامل)