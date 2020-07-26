مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 27-7-2020

تواصل وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، جهودها لضبط مواعيد القطارات الفترة الحالية، بعد استلامها العربات الروسية وبدء إجازات عيد الأضحي المبارك.
ويتضمن هذا التقرير جدول مواعيد القطارات على أكثر من 45 خطًا من القاهرة للصعيد، ومن القاهرة إلى الاسكندرية، ومن خطوط أخرى رئيسية وفرعية في باقي المحافظات.
مواعيد قطارات القاهرة الصعيد
ينطلق اليوم من القاهرة للصعيد مجموعة من القطارات من الفترة 4:30 صباحا متجه إلى صعيد مصر
قطار رقم 80 مميز
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:30، وينهي رحلته في سوهاج بتمام الساعة 17:20.
قطار رقم 1002 ـ مميز
ينطلق القطار من العاصمة القاهرة 6:30 صباحا ويصل إلى أسوان الساعة 18:30.
أما القطار رقم 3002 ـ مكيف
تتحرك عجلاته من القاهرة 6:45 وتتوقف في أسوان الساعة 18:00.
قطار رقم 978 مكيف أيضا
يبدأ رحلته من القاهرة الساعة 7:10 ويصل الأقصر 17:30.
قطار رقم 974 ـ مميز
يغادر محطة رمسيس بالقاهرة صباحا 7:30 ، ويصل محطته النهائية في نجع حمادي الساعة 18:05.
قطار رقم 934 VIP
يقوم الساعة 1:10 من القاهرة، ويصل اسيوط الساعة 6:15 وينهي رحلته في الأقصر الساعة 11:00.
قطار رقم 1974 ـ مميز
يتحرك من القاهرة 6:15، الأقصر في الأقصر بتمام الساعة 8:45.
قطار رقم 980 ـ مكيف
يقوم من القاهرة في الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 18:30.
قطار رقم 1980 ـ مكيف
ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 وينهي رحلته في النهائية 7:55 من اليوم التالي، في محطة الأقصر
أماكن حجز القطارات في الصعيد
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة النقل أعلنت في وقت سابق عن أمكان مكاتب الحجز المقدم للقطارات المكيفة في الصعيد
وتضم نادي قضاة بني سويف في بني سويف ، نادي قضاه المنيا في مدينة المنيا.
يمكن الحجز من 3 أماكن أيضا وهي جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر بأسيوط، ونادي قضاة محافظة أسيوط اذا كنت من محافظة أسيوط
وفي سوهاج، يمكن الحجز في جامعة سوهاج، ونادي قضاة محافظة سوهاج، وفي مدينة قنا الحجز بجامعة قنا.
وفي أسوان، يمكن الحط من مكتب نصر النوبة بمقر الوحدة المحلية، لخدمة أهالي النوبة، ومدينة أسوان، جامعة أسوان ونادي قضاة أسوان.
مواعيد القطارات اسكندرية -القاهرة
قطار رقم 18
يغادر الإسكندرية 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.
قطار رقم 24
يقوم من الاسكندرية الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.
قطار رقم 118
يخرج من محطة سيدي جابر الساعة 5 مساءا وتنتهى فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.
قطار رقم 32
تنطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية، وتنهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساءً.
قطار رقم 128
وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 7.10 وتنتهى فى طنطا الساعة 11.30 مساء
مواعيد القطارات القاهرة – اسكندرية
قطا رقم 1109
مكيف ومميز
يقوم من القاهرة 8:20
وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.
قطار رقم 909
مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 9:00
وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.
قطار رقم 991
مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00
وينهي رحلته في الإسكندرية
قطار رقم 11
مميز
يتحرك من القاهرة الساعة 10:10
وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.
قطار رقم 89
مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 11:15
ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00
مواعيد القطارات (جدول شامل)
|رقم القطار
|مدينة المغادرة
|مدينة الوصول
|موعد القيام
|موعد الوصول
|2006
|القاهرة
|اسيوط
|17.15
|22.15
|80
|القاهرة
|اسوان
|8:30
|2:00
|90
|القاهرة
|اسيوط
|22.15
|40.10
|2008
|القاهرة
|أسوان
|23:00
|3.40
|970
|القاهرة
|اسوان
|2:00
|9:00
|974
|القاهرة
|اسيوط
|5.15
|12.30
|976
|القاهرة
|أسوان
|978
|القاهرة
|اسيوط
|6:30
|12:50
|980
|القاهرة
|اسوان
|6:30
|11:00
|988
|القاهرة
|اسيوط
|19:00
|24:00
|990
|القاهرة
|اسيوط
|16:00
|22:00
|158
|القاهرة
|الاقصر
|10:30
|11:00
|164
|القاهرة
|اسيوط
|15:30
|21.05
|776
|القاهرة
|سوهاج
|4:30
|1:10
|1980
|القاهرة
|الأقصر
|8:15
|18:30
|1002
|القاهرة
|أسوان
|6:30
|18:30
|3002
|القاهرة
|أسوان
|6:45
|18:00
|80
|القاهرة
|سوهاج
|8:30
|17:20
|1918
|الاسكندرية
|طنطا
|22.30
|1204
|الاسكندرية
|طنطا
|21.25
|23.25
|1202
|الاسكندرية
|القاهرة
|2.15
|6.55
|1108
|الاسكندرية
|القاهرة
|3.30
|7.10
|588
|الاسكندرية
|طنطا
|4.30
|6.45
|920
|الاسكندرية
|طنطا
|20:45
|22:40
|989
|أسوان
|القاهرة
|23:00
|11:35
|948
|طلخا
|القاهرة
|5:35
|8:25
|833
|أسوان
|القاهرة
|12:10
|16:50
|2007
|أسيوط
|القاهرة
|23:05
|3:55
|1902
|اسيوط
|اسوان
|5.15
|13.30
|1914
|المنصورة
|القاهرة
|6:25
|8:45
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|584
|المنصورة
|القاهرة
|5:15
|6:25
|166
|المنيا
|سوهاج
|4:30
|11:00
|163
|أسيوط
|القاهرة
|22:00
|3:35
|91
|السد العالي
|القاهرة
|22:40
|14:50
|89
|أسوان
|القاهرة
|21:05
|11.00
|278
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|16:25
|18:20
|22
|الاسكندرية
|القاهرة
|18:30
|22:25
|925
|القاهرة
|طنطا
|17:10
|18:35
|27
|القاهرة
|طنطا
|16:15
|17:50
|902
|القاهرة
|الاسكندرية
|6:40
|9:55
|900
|القاهرة
|الاسكندرية
|8:15
|9:35
|904
|اسكندرية
|القاهرة
|8:00
|10:30
|936
|طنطا
|القاهرة
|6:40
|8:05
|918
|اسكندرية
|القاهرة
|15:15
|18:20