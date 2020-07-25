نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 26-7-2020

يمكن الاطلاع على مواعيد القطارات على 39 خط سير
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأحد, 26 يوليو 20 12:00 ص, الأحد, 26 يوليو 20

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يواصل موقع جريدة “المال” تقديم خدمة مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات والعكس، ونعرض الخدمة في شكل جديد ومجمع تتضمن مواعيد القطارات على 39 خط سير.

مواعيد قطارات خط المنصورة -القاهرة

وتشمل الخدمة مواعيد القطارات على خط المنصورة – القاهرة

ومن بين القطارات التى ستقلع من المنصورة القطار رقم ويغادر المحطة في تمام الساعة 3:40 ويصل القاهرة بعد 3 ساعات و5 دقائق أى في تمام الساعة 6:45

مواعيد قطارات إسكندرية – القاهرة

كما تشمل مواعيد سير القطارات على خط الاسكندرية – القاهرة .

وعلى سبيل المثال ينطلق قطار من الاسكندرية الساعة 2:15 حتى يصل إلى القاهرى 6:55 مع العلم أن هذا القطار رقم 1202

مواعيد قطارات الصعيد

وتتضمن أيضا القطارات من الصعيد إلى القاهرة

ونضع ونضع مثلا ايضا للقطار المكيف درجة ثانية وأولى، وينطلق من محطة سكة حديد أسوان في تمام الساعة 21:05 يصل محطته النهائية في القاهرة في تمام الساعة 11.00.

ينطلق من القاهرة القطار رقم 162 الساعة 14:20 في طريقه للصعيد

جدول يتضمن مواعيد القطارات على 39 خط سير

رقم القطارمدينة المغادرةمدينة الوصولموعد القيامموعد الوصول
2008القاهرةأسوان23:003.40
988القاهرةاسيوط19:0024:00
980القاهرةاسوان6:3011:00
978القاهرةاسيوط6:3012:50
976القاهرةأسوان
2006القاهرةاسيوط17.1522.15
990القاهرةاسيوط16:0022:00
974القاهرةاسيوط5.1512.30
80القاهرةاسوان8:302:00
158القاهرةالاقصر10:30 11:00
90القاهرةاسيوط22.1540.10
164القاهرةاسيوط15:3021.05
776القاهرةسوهاج4:301:10
970القاهرةاسوان2:009:00
2007أسيوطالقاهرة23:053:55
1918الاسكندريةطنطا22.30
1914المنصورةالقاهرة6:258:45
1902اسيوطاسوان5.1513.30
1204الاسكندريةطنطا21.2523.25
1202الاسكندريةالقاهرة2.156.55
1108الاسكندريةالقاهرة3.307.10
989أسوانالقاهرة23:0011:35
948طلخاالقاهرة 5:358:25
920الاسكندريةطنطا20:4522:40
833أسوانالقاهرة 12:1016:50
808المنصورةالقاهرة 3:40 6:45
588الاسكندريةطنطا4.306.45
584المنصورةالقاهرة5:156:25
166المنياسوهاج4:3011:00
163أسيوطالقاهرة22:003:35
91السد العاليالقاهرة 22:4014:50
89أسوانالقاهرة 21:0511.00
278الاسماعيليةالزقازيق 16:2518:20
22الاسكندريةالقاهرة18:30 22:25

ونذكركم أن هيئة السكة الحديدية بدأت اعتبارا من أمس السبت 25-7-2020 في وضع جدوال بـ مواعيد القطارات الاضافية خلال العيد .

وتتضمن 26 قطار إضافي ويمكن الحجز قبلها ب24 ساعة وفقا لضوابط محددة سلفا .

القطارات الاضافية خلال العيد

قطارات السكة الحديد في مواعيدها
قطارات السكة الحديد

ونعرض مواعيد قطارات العيد الاضافية التى ستنطلق اليوم وغدا وفقا لما ذكرته هيئة السكة الحديد.

فعلي سبيل المثال ينطلق قطارين من أسوان اليوم الأحد 26-7-2020 الأول في تمام الساعة 8:50 والثاني الساعة 23:50 على أن يصلان القاهرة 21:50 و14:25 على الترتيب .

على أن يستمر هذه القطارين الاضافين في مواعيدهم حتى 12-8-2020 .

مواعيد القطارات الاضافية
مواعيد قطارات العيد الاضافية الاضافية

تهديدات لمواعيد القطارات

مع العلم أن جميع القطارات التى تضعها هيئة السكة الحديد تواجه تهديدا يوميا بالتاخير .

فعلي سبيل المثال أعلن المركز الإعلامي للهيئة أمس عن توقعات بتأخر بعض القطارات مدد زمنية تتراوح مابين 40 – 45 دقيقة .

وفي العادة تنشر الهيئة على صحفتها الرسمية على الموقع التواصل الإجتماعي التهديدات المتوقعة .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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