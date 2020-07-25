مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 26-7-2020

يواصل موقع جريدة “المال” تقديم خدمة مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات والعكس، ونعرض الخدمة في شكل جديد ومجمع تتضمن مواعيد القطارات على 39 خط سير.
مواعيد قطارات خط المنصورة -القاهرة
وتشمل الخدمة مواعيد القطارات على خط المنصورة – القاهرة
ومن بين القطارات التى ستقلع من المنصورة القطار رقم ويغادر المحطة في تمام الساعة 3:40 ويصل القاهرة بعد 3 ساعات و5 دقائق أى في تمام الساعة 6:45
مواعيد قطارات إسكندرية – القاهرة
كما تشمل مواعيد سير القطارات على خط الاسكندرية – القاهرة .
وعلى سبيل المثال ينطلق قطار من الاسكندرية الساعة 2:15 حتى يصل إلى القاهرى 6:55 مع العلم أن هذا القطار رقم 1202
مواعيد قطارات الصعيد
وتتضمن أيضا القطارات من الصعيد إلى القاهرة
ونضع ونضع مثلا ايضا للقطار المكيف درجة ثانية وأولى، وينطلق من محطة سكة حديد أسوان في تمام الساعة 21:05 يصل محطته النهائية في القاهرة في تمام الساعة 11.00.
ينطلق من القاهرة القطار رقم 162 الساعة 14:20 في طريقه للصعيد
جدول يتضمن مواعيد القطارات على 39 خط سير
|رقم القطار
|مدينة المغادرة
|مدينة الوصول
|موعد القيام
|موعد الوصول
|2008
|القاهرة
|أسوان
|23:00
|3.40
|988
|القاهرة
|اسيوط
|19:00
|24:00
|980
|القاهرة
|اسوان
|6:30
|11:00
|978
|القاهرة
|اسيوط
|6:30
|12:50
|976
|القاهرة
|أسوان
|2006
|القاهرة
|اسيوط
|17.15
|22.15
|990
|القاهرة
|اسيوط
|16:00
|22:00
|974
|القاهرة
|اسيوط
|5.15
|12.30
|80
|القاهرة
|اسوان
|8:30
|2:00
|158
|القاهرة
|الاقصر
|10:30
|11:00
|90
|القاهرة
|اسيوط
|22.15
|40.10
|164
|القاهرة
|اسيوط
|15:30
|21.05
|776
|القاهرة
|سوهاج
|4:30
|1:10
|970
|القاهرة
|اسوان
|2:00
|9:00
|2007
|أسيوط
|القاهرة
|23:05
|3:55
|1918
|الاسكندرية
|طنطا
|22.30
|1914
|المنصورة
|القاهرة
|6:25
|8:45
|1902
|اسيوط
|اسوان
|5.15
|13.30
|1204
|الاسكندرية
|طنطا
|21.25
|23.25
|1202
|الاسكندرية
|القاهرة
|2.15
|6.55
|1108
|الاسكندرية
|القاهرة
|3.30
|7.10
|989
|أسوان
|القاهرة
|23:00
|11:35
|948
|طلخا
|القاهرة
|5:35
|8:25
|920
|الاسكندرية
|طنطا
|20:45
|22:40
|833
|أسوان
|القاهرة
|12:10
|16:50
|808
|المنصورة
|القاهرة
|3:40
|6:45
|588
|الاسكندرية
|طنطا
|4.30
|6.45
|584
|المنصورة
|القاهرة
|5:15
|6:25
|166
|المنيا
|سوهاج
|4:30
|11:00
|163
|أسيوط
|القاهرة
|22:00
|3:35
|91
|السد العالي
|القاهرة
|22:40
|14:50
|89
|أسوان
|القاهرة
|21:05
|11.00
|278
|الاسماعيلية
|الزقازيق
|16:25
|18:20
|22
|الاسكندرية
|القاهرة
|18:30
|22:25
ونذكركم أن هيئة السكة الحديدية بدأت اعتبارا من أمس السبت 25-7-2020 في وضع جدوال بـ مواعيد القطارات الاضافية خلال العيد .
وتتضمن 26 قطار إضافي ويمكن الحجز قبلها ب24 ساعة وفقا لضوابط محددة سلفا .
القطارات الاضافية خلال العيد
ونعرض مواعيد قطارات العيد الاضافية التى ستنطلق اليوم وغدا وفقا لما ذكرته هيئة السكة الحديد.
فعلي سبيل المثال ينطلق قطارين من أسوان اليوم الأحد 26-7-2020 الأول في تمام الساعة 8:50 والثاني الساعة 23:50 على أن يصلان القاهرة 21:50 و14:25 على الترتيب .
على أن يستمر هذه القطارين الاضافين في مواعيدهم حتى 12-8-2020 .
تهديدات لمواعيد القطارات
مع العلم أن جميع القطارات التى تضعها هيئة السكة الحديد تواجه تهديدا يوميا بالتاخير .
فعلي سبيل المثال أعلن المركز الإعلامي للهيئة أمس عن توقعات بتأخر بعض القطارات مدد زمنية تتراوح مابين 40 – 45 دقيقة .
وفي العادة تنشر الهيئة على صحفتها الرسمية على الموقع التواصل الإجتماعي التهديدات المتوقعة .