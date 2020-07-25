مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 26-7-2020

يمكن الاطلاع على مواعيد القطارات على 39 خط سير

يواصل موقع جريدة “المال” تقديم خدمة مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات والعكس، ونعرض الخدمة في شكل جديد ومجمع تتضمن مواعيد القطارات على 39 خط سير.

مواعيد قطارات خط المنصورة -القاهرة

وتشمل الخدمة مواعيد القطارات على خط المنصورة – القاهرة

ومن بين القطارات التى ستقلع من المنصورة القطار رقم ويغادر المحطة في تمام الساعة 3:40 ويصل القاهرة بعد 3 ساعات و5 دقائق أى في تمام الساعة 6:45

مواعيد قطارات إسكندرية – القاهرة

كما تشمل مواعيد سير القطارات على خط الاسكندرية – القاهرة .

وعلى سبيل المثال ينطلق قطار من الاسكندرية الساعة 2:15 حتى يصل إلى القاهرى 6:55 مع العلم أن هذا القطار رقم 1202

مواعيد قطارات الصعيد

وتتضمن أيضا القطارات من الصعيد إلى القاهرة

ونضع ونضع مثلا ايضا للقطار المكيف درجة ثانية وأولى، وينطلق من محطة سكة حديد أسوان في تمام الساعة 21:05 يصل محطته النهائية في القاهرة في تمام الساعة 11.00.

ينطلق من القاهرة القطار رقم 162 الساعة 14:20 في طريقه للصعيد



جدول يتضمن مواعيد القطارات على 39 خط سير

رقم القطار مدينة المغادرة مدينة الوصول موعد القيام موعد الوصول 2008 القاهرة أسوان 23:00 3.40 988 القاهرة اسيوط 19:00 24:00 980 القاهرة اسوان 6:30 11:00 978 القاهرة اسيوط 6:30 12:50 976 القاهرة أسوان 2006 القاهرة اسيوط 17.15 22.15 990 القاهرة اسيوط 16:00 22:00 974 القاهرة اسيوط 5.15 12.30 80 القاهرة اسوان 8:30 2:00 158 القاهرة الاقصر 10:30 11:00 90 القاهرة اسيوط 22.15 40.10 164 القاهرة اسيوط 15:30 21.05 776 القاهرة سوهاج 4:30 1:10 970 القاهرة اسوان 2:00 9:00 2007 أسيوط القاهرة 23:05 3:55 1918 الاسكندرية طنطا 22.30 1914 المنصورة القاهرة 6:25 8:45 1902 اسيوط اسوان 5.15 13.30 1204 الاسكندرية طنطا 21.25 23.25 1202 الاسكندرية القاهرة 2.15 6.55 1108 الاسكندرية القاهرة 3.30 7.10 989 أسوان القاهرة 23:00 11:35 948 طلخا القاهرة 5:35 8:25 920 الاسكندرية طنطا 20:45 22:40 833 أسوان القاهرة 12:10 16:50 808 المنصورة القاهرة 3:40 6:45 588 الاسكندرية طنطا 4.30 6.45 584 المنصورة القاهرة 5:15 6:25 166 المنيا سوهاج 4:30 11:00 163 أسيوط القاهرة 22:00 3:35 91 السد العالي القاهرة 22:40 14:50 89 أسوان القاهرة 21:05 11.00 278 الاسماعيلية الزقازيق 16:25 18:20 22 الاسكندرية القاهرة 18:30 22:25

ونذكركم أن هيئة السكة الحديدية بدأت اعتبارا من أمس السبت 25-7-2020 في وضع جدوال بـ مواعيد القطارات الاضافية خلال العيد .

وتتضمن 26 قطار إضافي ويمكن الحجز قبلها ب24 ساعة وفقا لضوابط محددة سلفا .

القطارات الاضافية خلال العيد

قطارات السكة الحديد

ونعرض مواعيد قطارات العيد الاضافية التى ستنطلق اليوم وغدا وفقا لما ذكرته هيئة السكة الحديد.

فعلي سبيل المثال ينطلق قطارين من أسوان اليوم الأحد 26-7-2020 الأول في تمام الساعة 8:50 والثاني الساعة 23:50 على أن يصلان القاهرة 21:50 و14:25 على الترتيب .

على أن يستمر هذه القطارين الاضافين في مواعيدهم حتى 12-8-2020 . مواعيد قطارات العيد الاضافية الاضافية

تهديدات لمواعيد القطارات

مع العلم أن جميع القطارات التى تضعها هيئة السكة الحديد تواجه تهديدا يوميا بالتاخير .

فعلي سبيل المثال أعلن المركز الإعلامي للهيئة أمس عن توقعات بتأخر بعض القطارات مدد زمنية تتراوح مابين 40 – 45 دقيقة .

وفي العادة تنشر الهيئة على صحفتها الرسمية على الموقع التواصل الإجتماعي التهديدات المتوقعة .