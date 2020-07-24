مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 25-7-2020

شهدت الفترة القليلة الماضية حراكا واسعا لتطوير قطارات السكك الحديدية والذي سيكون له مردود إيجابي على انتظام مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات

شهدت الفترة القليلة الماضية حراكا واسعا لتطوير قطارات السكك الحديدية والذي سيكون له مردود إيجابي على انتظام مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات.

وزارة النقل استلمت أكثر من دفعة من عربات السكة الحديد القادمة من روسيا ومن المقرر تشغيلها تبعا الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عن مواعيد القطارات الروسية التي تحتوي على خدمات التكييف في جميع درجاتها .

موقع جريدة “المال” يعرض خدمة يومية تتضمن مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات والعكس السبت 25- 7-2020. انتظام أكثر في مواعيد القطارات بعد التطوير

مواعيد القطارات : المنصورة – القاهرة

للوافدين للقاهرة من المنصورة فيوجد القطار رقم 808

القطار رقم 808 يقلع من المنصورة في تمام الساعة 3:40 ويصل القاهرة بعد 3 ساعات و5 دقائق أى في تمام الساعة 6:45

ومن محطة طلخا بالمنصورة أيضا يقوم القطار رقم 584 في تمام الساعة 5:15 ويصل للقاهرة 6:25 ويتجه بعد ذلك لمحافظة الاسكندرية.

وقطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

وعلى نفس الخط «دمياط – المنصورة – طنطا – القاهرة»

يوجد القطار رقم 810 ويقلع من محطة روح ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 8:15

والقطار رقم 1914 الذي يغادر محطة المنصورة الساعة 6:25 ويصل إلى محطة مصر في القاهرة في تمام الساعة 8:45

ما سبق كانت يتعلق بقطارات المنصورة والقاهرة فيما يلي مواعيد قطارات اسكندرية

مواعيد قطارات الإسكندرية

القطار رقم 1202 يبدأ رحلته من الإسكندرية في تمام الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.

والقطار رقم 1108: وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهى فى القاهرة الساعة 7.10 .

قطار رقم 588: وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا وليس القاهرة عند الساعة 6.45.

والقطار رقم 920 الذي ينطلق من الإسكندرية في تمام الساعة 20:45 ولكن لن تكون وجهته النهائية القاهرة حيث سيتوقف في تمام الساعة 22:40 في محطة طنطا .

قطار 920 ينطلق من الإسكندرية، في تمام الساعة 20.45 ويصل طنطا محطته النهائية 22.40.

وأيضا القطارين رقم 518 و1204 يبدأن رحلتهما من الاسكندرية حتى طنطا

كما ينطلق القطار رقم 518 الساعة 21.15 ، يصل طنطا فى تمام الساعة 23.10.

أما قطار رقم 1204:تنطلق رحلة القطار الساعة 21.25، ويصل طنطا 23.25.

وأخيرا قطار رقم 1918: يبدأ في التحرك من الاسكندرية فى الساعة 22:30 من محطة الإسكندرية، وينهي القطار رحلته في طنطا.

ومن طنطا ينطلق القطار رقم 4 الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 .

مواعيد قطارات الصعيد

فيما يلي مواعيد القطارات المتجهة للقاهرة من الصعيد

قطار رقم 89:

القطار مكيف درجة ثانية وأولى، وينطلق من محطة سكة حديد أسوان في تمام الساعة 21:05 يصل محطته النهائية في القاهرة في تمام الساعة 11.00.

قطار رقم 989

مكيف

تتحرك رحلة القطار من محطة أسوان جنوب محافظات الصعيد في الساعة 23:00 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.

قطار رقم 91

تبدأ رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد السد العالي في الساعة 22:40 ويصل القطار المميز للقاهرة في الساعة 14:50.

قطار رقم 833:

القطار المميز يبدأ التحرك من محطة أسوان في الساعة 12:10 ويصل القاهرة في تمام الساعة 16:50.

قطار رقم 163:

قطار مميز يبدأ تحركه من أسيوط في الساعة 22:00 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 2007

القطار درجة فئة VIP، وينطلق من أسيوط في تمام الساعة 23:05 ويصل محطة رمسيس في القاهرة في الساعة 3:55

مواعيد القطارات من القاهرة – الصعيد

صورة لتقرير مواعيد القطارات

قطار 162

ينطلق من القاهرة الساعة 14:20 في طريقه للصعيد

قطار 88

يبدأ القطار رحلته من أسيوط الساعة 1:50 متجها لجنوب الصعيد حتى يصل إلى أسوان الساعة 10:55 في اليوم التالي

قطار 2014

سيتحرك القطار أيضا من أسيوط ولكن الساعة 2:15 متجه لمحافظات الصعيد حتى يصل أسوان الساعة 9:40 في اليوم التالي

قطار 976

تنطلق رحلته فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10

قطار 966

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى اسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.

قطار 2008

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتي يصل إلي محطة النهاية أسيوط فى تمام الساعة 3.40.

قطار 90

ينطلق القطار في التحرك من محافظة القاهرة فى تمام الساعة 22.15، ويصل محطة النهاية فى تمام الساعة 40.10 في أسيوط.

قطار رقم 1902

يصل القطار محطة أسوان فى تمام الساعة 13.30، ويبدأ التحرك من محافظة أسيوط في تمام الساعة 5.15.

قطار رقم 164

تنطلق الساعة 15:30 بمحطة القاهرة في رمسيس لتصل للنهاية في أسيوط في تمام الساعة 21.05.

قطار رقم 990

تبدأ رحلة القطار في التحرك من القاهرة بمحطة رمسيس في تمام الساعة 16 وتصل إلى محطة النهاية في أسيوط بتمام الساعة 22.

قطار رقم 2006:

ينطلق القطار في التحرك بتمام الساعة 17.15 من القاهرة ويصل إلى أسيوط في محطته الأخيرة بتمام الساعة 22.15.

قطار رقم 988:

تتحرك رحلة القطار بمحطة القاهرة بتمام الساعة 19 وينتهي عند محطة أسيوط في تمام الساعة 24.

قطار 974

تبدأ رحلة القطار في الساعة 5.15 من محطة القاهرة بمنطقة رمسيس، وتنتهي في الساعة 12.30 في أسيوط.

قطار 978:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 6:30 من القاهرة، وتنتهي بآخر محطة للقطار في تمام الساعة 12:50 في أسيوط.