مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 24- 7-2020

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية ومواعيد قطارات الصعيد

كثفت هيئة السكة الحديد الرقابة على المحطات، لمنع بيع التذاكر بأسعار غير المحددة رسميا، مؤكدة على انتظام مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن مواعيد قطارات المرفق، تعمل وفقا للشكل الذي يليق بالمصريين، إذ يجري تعييم القطارات والمحطات يومياً، مع الالتزام بالنظافة عامة.

مواعيد القطارات المميزة

قطارات السكة الحديد

تتيح هيئة السكة الحديد قطارات بدرجة مميزة على خط سكة حديد «دمياط – المنصورة – طنطا – القاهرة».

وتنشر المال قائمة القطارات العاملة على الخط المذكورة سابقا من فترة تحركها لفترة وصولها للمحطة النهائية.

قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.

قطار رقم 584 القطار يقوم من محطة طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح ،ويصل القاهرة في الساعة 8:15.

قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1202:تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.

قطار 1108:وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهى فى القاهرة الساعة 7.10 .

قطار رقم 4:تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 .

قطار رقم 588:وتنطلق رحلاته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار 920 – ينطلق القطار من الاسكندرية، في تمام الساعة 20.45 ويصل طنطا المحطة النهائية 22.40.

قطار رقم 518:تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 21.15 من الاسكندرية، و يصل طنطا فى تمام الساعة 23.10.

قطار رقم 1204:تنطلق رحلة القطار من الاسكندرية، فى تمام الساعة 21.25، ويصل طنطا 23.25.

قطار 934: تبدأ رحلة القطار في التحرك فى تمام الساعة الـ 22.15 ويصل القاهرة.

قطار رقم 1918: يبدأ القطار في التحرك من الاسكندرية فى تمام الـ22.30 من محطة الإسكندرية، وينهي القطار رحلته في طنطا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 89:

القطار مكيف درجة ثانية وأولى، وينطلق من محطة سكة حديد أسوان في تمام الساعة 21:05 يصل محطته النهائية في القاهرة في تمام الساعة 11.00.

قطار رقم 989 مكيف

تتحرك رحلة القطار من محطة أسوان جنوب محافظات الصعيد في الساعة 23:00 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.

قطار رقم 91:

تبدأ رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد السد العالي في الساعة 22:40 ويصل القطار المميز للقاهرة في الساعة 14:50.

قطار رقم 833:

القطار المميز يبدأ التحرك من محطة أسوان في الساعة 12:10 ويصل القاهرة في تمام الساعة 16:50.

قطار رقم 163:

قطار مميز يبدأ تحركه من أسيوط في الساعة 22:00 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 2007

القطار درجة فئة VIP، وينطلق من أسيوط في تمام الساعة 23:05 ويصل محطة رمسيس في القاهرة في الساعة 3:55.