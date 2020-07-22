مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 23-7-2020

مواعيد قطارات السكة الحيدد اليوم الخميس من القاهرة إلى الصعيد وقطارات اسكندرية القاهرة

أعلنت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد قامت بنقل ركاب عبر مواعيد القطارات المعلنة، 658523 راكبا يوم الأحد الماضي بعدد رحلات وصلت إلي 867 قطار.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخير مواعيد القطارات الحالية، في حدود فترة تصل إلى 45 دقيقة على كافة الخطوط، نتيجة تنفيذ بعض المشروعات على الشبكة. عدد ركاب السكة الحديد يوم الأحد

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 133 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة الواحدة مساءً.

قطار رقم 917 VIP- من القاهرة إلي الإسكندرية، ويتحرك الساعة 2 مساءً.

قطار رقم 1203 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، وينطلق من القاهرة الساعة 2:10.

قطار رقم 1202 – نطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.

قطار 1108- وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهى فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

قطار رقم 4- تتحرك رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.

قطار رقم 588- تبدأ رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

مواعيد قطارات الصعيد

القطارات الجديدة على الخطوط

قطار رقم 971 ينطلق من محافظة سوهاج للقاهرة، و991 يتحرك من نفس المحافظة، في الساعة 5:20 للأول و 6:30 للثاني.

قطار 987 يبدأ التحرك من محطة سكة الحديد بالأقصر في الساعة 4:50، وقطار رقم 159 يتحرك من نفس المحطة الساعة 6:00 صباحاً.

قطار 891 يقوم من محطة سوهاج يقوم الساعة 11:00، وقطار رقم 157 يتحرك من محطة الأقصر الساعة 7:20.

قطار رقم 981، ويبدأ الانطلاق الساعة 5:30 من محطة سكة حديد أسوان بالصعيد.

كما تضم قطارات الصعيد إلى القاهرة: 983 – مكيف، و 935 – في أي بي، و777 – مميز، و81 – مميز، و163 – مميز.

تضم القطارات أيضا:” 2007، و2015، و977 – قطارات فئة درجة VIP.

تقوم قطارات الـ في أي بي، بداية من الساعة 3، و 4 للأول والثاني من محطة سكة حديد أسوان.

بينما تتحرك رحلة قطار 977 من الأقصر الساعة 7:15.

يتحرك قطار 983 من أسوان في الساعة 7:30، و 935 تبدأ رحلته من الأقصر في الساعة 1:40.

وتتحرك رحلة قطار رقم 777 من سوهاج في الساعة الرابعة عصرًا.

تتحرك رحلة قطاري 81 و 163 فئة مميزة، من أسوان في الساعة 9:30 للأول، و 12:30 للثاني.

مواعيد القطارات المميزة

تعقييم القطارات

يقوم بشكل يومي عدد من القطارات المميزة والمطورة على خط سكة حديد ” القاهرة – القناطر الخيرية – منوف – طنطا”.

قطار رقم 511 – يقوم من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة نهاية الرحلة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يقوم ت القطار من محطة الحامول الساعة 4:00 ويصل طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347- يقوم القطار من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 5:00 ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 353 – يتحرك القطار من القاهرة في الساعة 5:22 ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 537 – يتحرك القطار الساعة 6:00 وينهي رحلته في طنطا الساعة 9:45.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في القيام من القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.