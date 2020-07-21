مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 22-7-2020

مواعيد قطارات الصعيد اليوم ومواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخير مواعيد القطارات اليوم الأربعاء لمدة 45 دقيقة، على خطوط سكة حديد محافظات الصعيد، بسبب الأعمال الانشائية التي تنفذ حاليًا.

وطالبت هيئة السكة الحديد المعاونة في تسير مواعيد القطارات في توقيتها، عبر الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة وعدم اقتحام المزلقانات على الشبكة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطارات سكك حديد مصر

قطار رقم 1110

تتحرك رحلة القطار من رمسيس فى تمام الساعة 15.45 وتصل الرحلة لمحطة النهاية 14.20 في منطقة الواسطى.

قطار رقم 164:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 15.30 بمحطة القاهرة في رمسيس لتصل للنهاية في أسيوط في تمام الساعة 21.05.

قطار رقم 990

تبدأ رحلة القطار في التحرك من القاهرة بمحطة رمسيس في تمام الساعة 16 وتصل إلى محطة النهاية في أسيوط بتمام الساعة 22.

قطار رقم 2006:

ينطلق القطار في التحرك بتمام الساعة 17.15 من القاهرة ويصل إلى أسيوط في محطته الأخيرة بتمام الساعة 22.15.

قطار رقم 988:

تتحرك رحلة القطار بمحطة القاهرة بتمام الساعة 19 وينتهي عند محطة أسيوط في تمام الساعة 24.

قطار 974

تبدأ رحلة القطار في الساعة 5.15 من محطة القاهرة بمنطقة رمسيس، وتنتهي في الساعة 12.30 في أسيوط.

قطار 978:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 6.30 من القاهرة، وتنتهي بآخر محطة للقطار في تمام الساعة 12.50 في أسيوط.

قطار رقم 983:

ينطلق القطار في تمام الساعة الـ16.30 من اسيوط، متجها للقاهرة حتى ينهي رحلته في محطة رمسيس، في تمام الساعة الـ21.40.

قطار رقم 935:

يتحرك القطار في تمام الساعة الـ17.15 من أسيوط، حتى يصل محطته النهائية في تمام الساعة الـ 22.05.

قطار رقم 777:

ينطلق القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ19.45، حتى يصل القاهرة، في تمام الساعة الـ 2.20.

قطار رقم 81:

يتحرك القطار من محطة أسيوط، في تمام الساعة الـ19.05، ويصل القاهرة في تمام الساعة الـ1.50.

مواعيد القطارات المميزة

قطارات سكك حديد مصر

تضم قائمة القطارات العاملة بشكل منتظم على خط سكة حديد ” القاهرة – شبين القناطر- بليس – الزقازيق- المنصورة” عدد كبير من العربات المميزة

قطار رقم 377 – يقوم من القاهرة الساعة 5:00 ويصل الزقازيق الساعة 7:40.

قطار رقم 321 – يتحرك من القاهرة الساعة 5:50 ويصل شبين القناطر الساعة 7:05.

قطار رقم 379 – ينطلق القطار من القاهرة الساعة 6:30 ويصل الزقازيق الساعة 9:07.

قطار رقم 381 – يبدأ التحرك الساعة 8:35 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 11:05.

قطار رقم 333 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل الزقازيق الساعة 13:50.

قطار رقم 385 – ينطلق القطار من القاهرة الساعة 12:35 ويصل الزقايق الساعة 15:00.

قطا رقم 239 – يقوم القطار من طنطا الساعة :1445 ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 16:20.

قطار رقم 241 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 16:50 من طنطا ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 18:25.

قطار رقم 573 – يبدأ القطار في التحرك من طنطا الساعة 18:25 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 19:40.

قطار رقم 243 – ينطلق القطار في تمام الساعة 19:20 من طنطا ويصل الزقازيق الساعة 21:00.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطارات سكك حديد مصر

قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساء، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهي في القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.

قطار 1108 :

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30 وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10دقيقة.

قطار رقم 4:

تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15 وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50دقيقة.

قطار رقم 588:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30 وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح ويصل إلي القاهرة الساعة 9.15 صباحا.

قطار رقم 158:

وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحا ويصل رمسيس الساعة 10.20 صباحا.

قطار رقم 802:

ينطلق من القاهرة فى الساعة 7.25 من الإسكندرية، وتنتهي رحلته عند محطة دمنهور فى الساعة 8.45 صباح