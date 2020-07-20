مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 21-7-2020

مواعيد القطارات المكيفة اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة إلى الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن توفير قطارات إضافية بداية من الأسبوع المقبل، مع إعلان مواعيد تلك القطارات، لتلبية احتياجات الركاب بمناسبة عيد الأضحى.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات المحددة حالياً، لم تتغير لكن بعض الرحلات يستهدف تأخرًا في وصولها نتيجة بعض المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطارات سكك حديد مصر

تضم قائمة القطارات المتجهة اليوم الثلاثاء من القاهرة إلى الصعيد عدد كبير من الرحلات.

قطار رقم 996 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 22.00ويصل أسيوط 3:10 نهاية الرحلة.

قطار رقم 90 مميز- يقوم من رمسيس الساعة 22:15 ويصل اسيوط الساعة 4:10 وينهي رحلته في أسوان 15:05.

قطار رقم 2008 VIP – يقوم من القاهرة 23:00 ويصل أسيوط الساعة 3:40 وينهي رحلته في أسوان الساعة 11:50.

قطار رقم 980 مكيف- يقوم من القاهرة 23:20 ويصل اسيوط الساعة 4:50 وينهي رحلته في سوهاج 6:30.

قطار رقم 1902 مكيف- يقوم من رمسيس الساعة 12:20 ويصل اسيوط الساعة 5:00 وينهي رحلته في أسوان 13:20.

قطار رقم 832 مميز – يقوم من القاهرة 12:35 ويصل اسيوط الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 18:00.

قطار رقم 934 VIP – يقوم الساعة 1:10 من القاهرة، ويصل اسيوط الساعة 6:15 وينهي رحلته في الأقصر الساعة 11:00.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن توفر مكاتب للحجز المقدم للمقاعد المكيفة لخدمة الجمهور داخل المدن.

ومواقع الحجز في مدينة بني سويف، نادي قضاة بني سويف، وفي مدينة المنيا، نادي قضاه المنيا.

وفي مدنية اسيوط يمكن الحجز من 3 أماكن،جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر بأسيوط، ونادي قضاة محافظة أسيوط.

وفي مدينة سوهاج، يمكن الحجز في جامعة سوهاج، ونادي قضاة محافظة سوهاج، وفي مدينة قنا الحجز بجامعة قنا.

وفي أسوان، يمكن الحط من مكتب نصر النوبة بمقر الوحدة المحلية، لخدمة أهالي النوبة، ومدينة أسوان، جامعة أسوان ونادي قضاة أسوان.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطارات سكك حديد مصر

قطا رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطارات سكك حديد مصر

قطار رقم 12 مميز – يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25.

قطار رقم 1900 مميز – يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.

قطار رقم 1106 مميز – يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 382 مطور – يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.