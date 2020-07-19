مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 20-7-2020

مواعيد قطارات هيئة السكة الحديد المكيفة والمميزة من القاهرة للصعيد ومن القاهرة إلى الإسكندرية

رفعت هيئة السكة الحديد نسبة حجز القطارات على وسائل الإنترنت لتصل إلى 20% من المتاح، مع تأكيدها انتظام مواعيد القطارات على كافة الخطوط.

وطالبت هيئة السكة الحديد الركاب، المحافظة على المرفق باعتبارها وسيلة حكومية مملوكة للشعب وأي سلوكيات خاطئة من شأنها التأثير على مواعيد القطارات ووصولها للمحطات النهائية.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطارات هيئة سكك حديد مصر

تنطلق من محطة الإسكندرية إلى محطة سكة حديد مصر بالقاهرة يوميًا، عدد من القطارات المتجهة، قطارات سكة حديد إكسبربيس.

وتضم القطارات درجات أولى وثانية مكيفة الهواء وقطارات مطورة ومميزة، وقطارات إكبسريس درجة أولى وثانية فاخرة مكيفة.

وأرقام القطارات، هي: «818، 2، و1202، و 1108، 4، و588، 8، 158، 14، 802، 12، 132».

كما تشمل « 164، 1208، 18، 24، 688، 196، 118، 32، 128، 128، 28، 1204، 36».

قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.

قطار 1108:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

قطار رقم 4:

تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.

قطار رقم 588:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

قطار رقم 8

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 الصبح.

قطار رقم 158:

وتطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.15 صباحًا، ويصل رمسيس الساعة 10.20 الصبح.

مواعيد قطارات الصعيد

قطارات هيئة سكك حديد مصر

قطار 162:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.

قطار 88:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 10.55.

قطار 2014:

تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة 2.15 من اسيوط متجه لمحافظات الصعيد حتى ينهي رحلته فى أسوان بتمام الساعة 9.40.

قطار 976:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من اسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.

قطار 966:

تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى اسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.

قطار 2008:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 23 ويمتد فى السير حتي يصل إلي محطة النهاية اسيوط فى تمام الساعة 3.40.

قطار 90:

ينطلق القطار في التحرك من محافظة القاهرة فى تمام الساعة 22.15، ويصل محطة النهاية فى تمام الساعة 40.10 في أسيوط.

قطار رقم 1902:

يصل القطار محطة أسوان فى تمام الساعة 13.30، ويبدأ التحرك من محافظة أسيوط في تمام الساعة 5.15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 14:

وينطلق من الإسكندرية الساعة 7.45صباحا، وتنتهي رحلته عند محطة القاهرة الساعة 12 ظهرا.

قطار رقم 12:

تطلق رحلته الساعة 9.15 من الإسكندرية، ويصل محطة القاهرة 1.35 ظهرا.

قطار رقم 132:

وينطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 10.20 ويصل القاهرة الساعة 2 ظهرا فى محطة رمسيس.

قطار رقم 164:

يقوم من الإسكندرية فى الساعة 12 ظهرا، تنتهي رحلته الساعة 3.15 فى رمسيس.

قطار 1208:

ويقوم من محطة دمنهور الساعة 3.15 ويصل رحلته، إلي محطة النهاية في القاهرة الساعة 4.35 مساء.

قطار رقم 18:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا، وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.

قطار رقم 24:

تنطلق رحلته من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.

قطار رقم 118:

وتنطلق رحلته الساعة 5 مساء من محطة سيدي جابر وتنتهى فى القاهرة بمحطة طنطا الساعة 7.40 مساء.

قطار رقم 32:

تنطلق رحلته الساعة 6.30 مساء من الإسكندرية وتنهي فى القاهرة الساعة 10.25 مساءً.

قطار رقم 128:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 7.10 وتنتهى فى طنطا الساعة 11.30 مساء.