مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 19-7-2020

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

أعلنت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد قامت بتطوير ثلاثة أنواع من عربات الركاب، هى الثالثة والأولى فاخرة والإسبانى، وذلك بهدف انتظام مواعيد القطارات وتقدم خدمة جيدة.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن جميع أعمال تطوير العربات تمت داخل ورش الهيئة، مع التأكيد على انتظام في مواعيد القطارات في الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه سيتم تشغيل الجرارات الجديدة والعربات الروسية الجديدة كبداية لمرحلة التطوير الشاملة التي أعلن عنها سابقا.

قطارات هيئة السكة الحديد

مواعيد قطارات الصعيد

قطارات أرقام 166 – مميز ، ويقوم من المنيا 4:30 صباحا، ويصل سوهاج الساعة 11.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة 4:30 صباحًا ويصل سوهاج الساعة 1:10.

قطار رقم 974 مميز- يتحرك 4:15 من القاهرة.

قطا رقم 980 vip – يقوم من القاهرة 6:30 ويصل أسوان الساعة 11 مساء.

قطار رقم 80 مميز- يقوم من القاهرة 8:30 ويصل أسوان الساعة 2:00 صباحاً.

قطار رقم 158 مميز- يقوم من القاهرة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 11:00.

قطا رقم 982 مكيف- يتحرك من القاهرة 12:00 ويصل أسوان 2:25 مساء.

قطار رقم 986 مكيف- يقوم الساعة 1 من القاهرة ويصل الأقصر الساعة 12 مساء.

قطار رقم 970 مكيف- يقوم الساعة 2:00 ويصل سوهاج نهاية الرحلة 9:00 مساء.

قطار رقم 990 مكيف- يتحرك الساعة 4:00 من القاهرة ويصل سوهاج الساعة 12:00.

قطار رقم 2006 vip يقوم من القاهرة 5:15 مساء ويصل أسوان 6 صباحًا.

قطار رقم 872 مكيف- يتحرك من القاهرة الساعة :7:15.

قطار رقم 988 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل أسوان 8 صباحًا.

القطار 2007 ـ درجة في أي بي ـ ويقوم من محطة البداية بأسوان الساعة 15:00.

القطار رقم 2015 ـ VIPـ ويقوم الساعة 16:00 من أسوان.

القطار رقم 977 ـ درجة في أي بي ـ وينطلق من الأقصر الساعة 19:25.

مواعيد القطارات المميزة

قطارات هيئة السكة الحديد

قطار رقم 12 – مميز

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25.

قطار رقم 1900 – مميز

يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55.

قطار رقم 1106 – مميز

يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20.

قطار رقم 382 – مطور

يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20.

قطار رقم 374 – مطور

يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30.

قطار رقم 328 – مطور

يقوم القطار من شبين القناطر الساعة 16:10 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 17:10.

قطار رقم 388 – مطور

يقوم القطار من المنصورة الساعة 16:00 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:15

قطار رقم 278 – مطور

يقوم القطار من الإسماعيلية الساعة 16:25 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق 18:20.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطارات هيئة السكة الحديد

قطار رقم 928 درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية 18:00 ويصل القاهرة في 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز يقوم من الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22:

تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.