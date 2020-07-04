مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 5-7-2020

مواعيد قطارات السكة الحيدد المتجهة اليوم الأحد إلى القاهرة من الصعيد ومن القاهرة إلى محافظة الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد أنها نقلت يوم الجمعة الماضي 43 ألف راكب، بعدد قطارات بلغ 867 قطارات، بحسب مواعيد القطارات المعلنة حاليا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم زيادة مواعيد القطارات على الخطوط ذات الكثافة العالية، بما يضمن منع التكدس داخل العربات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1002 ـ مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 18:30.

قطار رقم 3002 ـ مكيف

ينطلق القطار من القاهرة الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 18:00.

قطار رقم 978 مكيف

يتحرك من القاهرة الساعة 7:10 وينهي رحلته في الأقصر الساعة 17:30.

قطار رقم 974 ـ مميز

يبدأ في التحرك من محطة رمسيس بالقاهرة في الساعة 7:30 ، ويصل محطته النهائية في نجع حمادي الساعة 18:05.

قطار رقم 1974 ـ مميز

يقوم من القاهرة في الساعة 6:15، ويصل محطته النهائية في الأقصر بتمام الساعة 8:45.

قطار رقم 980 ـ مكيف

يقوم من القاهرة في الساعة 8:15 ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 18:30.

قطار رقم 1980 ـ مكيف

ينطلق القطار من القاهرة في الساعة 6:30 وينهي رحلته في النهائية 7:55 من اليوم التالي، في محطة الأقصر.

قطار رقم 80 مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:30، وينهي رحلته في سوهاج بتمام الساعة 17:20.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 925 – مكيف

يقوم القطار من محطة القاهرة بتوقيت 17.10 ويصل طنطا بتوقيت الساعة 18:35.

قطار رقم 27 – مميز

يقوم القطار بتوقيت الساعة 16:15 من القاهرة، ويصل طنطا في الساعة 17:50.

قطار رقم 902 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 6:40 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 9:55.

قطار رقم 900 – مكيف

يبدأ القطار في القيام بتوقيت الساعة 8:15 من القاهرة متجهاً للإسكندرية لينهي رحلته الساعة 9:35.

قطار رقم 904 – مكيف

تبدأ رحلة القطار في التحرك في الساعة 8:00 من الإسكندرية، لينهي رحلته في القاهرة الساعة 10:30.

قطار رقم 936 – مكيف

يبدأ في تحركه من محطة طنطا الساعة 6:40، ويصل محطة القاهرة في الساعة 8:05.

قطار رقم 132- مميز

يقوم القطار من الإسكندرية بتمام الساعة 10:20 ويصل القاهرة في الساعة 11:05.

قطا رقم 918 – مكيف

ينطلق القطار من الإسكندرية بتوقيت الساعة 15:00، ويصل القاهرة في الساعة 17:45.

قطار رقم 922 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية بتمام الساعة 15:15 ويصل محطة سكة حديد مصر بالقاهرة في الساعة 18:20.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 4083

يقومن من محطة أبوقير الساعة 19 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 4085

يتحرك من محطة ابوقير وتنتهي رحلته في محطة سكة حديد مصر الإسكندرية.

قطار رقم 4087

يقوم من محطة أبوقير، وتنهي رحلة القطار في الإسكندرية.

وقطارا رقم 4089، و4084، يقومان من الإسكندرية في تمام الساعة 19، وتنتهي رحلة القطارين في محطة أبوقير.

وقطارات أرقام 4086، و4088، و 4090، تقوم هذه القطارات من محطة سكة حديد مصر بالإسكندرية، وتنتهي بمحطة أبوقير.