مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 4-7-2020

مواعيد القطارات اليوم من الصعيد للقاهرة ومواعيد قطارت الإسكندرية القاهرة

وفَّرت هيئة السكة الحديد قطارات إضافية على كل الخطوط، مع الالتزام بإعلان مواعيد القطارات المتجهة يوميًّا للمحافظات، بما يضمن توافر المعلومات الكافية عن الرحلة.

يأتي إضافة هيئة السكة الحديد للرحلات للحد من التكدس في العربات، بالتزامن مع عودة العمل في كل المحافظات، وننشر اليوم مواعيد القطارات العاملة على الخطوط.

مواعيد قطارات الصعيد

وتضم قائمة قطارات الصعيد المتجهة اليوم إلى القاهرة أرقام :” 83 نوم – و 1903 مكيف -، و87 نوم -، و185 مميز.

كما تشمل القائمة، 2009 فئة في أي بي -، و187 مميز، و85 نوم -، و997 مكيف- و 89 مكيف.

تنطلق القطارات المذكورة سابقا من محطات السكة الحديد، أسوان، والأقصر، وسوهاج متجهة لمحافظة القاهرة.

وتبدأ التحرك من الصعيد، بتوقيتات، الساعة 4:20 و 5، و5:15، و6:30 و8 مساء من كل يوم.

ومن القطارات أيضا المتجه للقاهرة اليوم السبت، 989 مكيف من أسوان، ويتحرك الساعة 11.

وقطار رقم 91 مميز، ويقوم من السد العالي في الساعة 10:40، لينهي رحلته في القاهرة.

قطاري رقم 833 مميز- ويقوم من محطة السكة الحديد في أسوان الساعة الواحدة صباحًا.

وهناك العديد من القطارات التي تنطلق من محافظة أسيوط بمنتصف الصعيد متجهة للقاهرة.

تضم قائمة تلك القطارات أرقام :” 163 مميز- ويتحرك الساعة 10 مساءًا، من اسيوط.

قطار رقم 2007 VIP – ويتحرك في تمام الساعة 11:05 من محطة السكة الحديد في أسيوط.

قطاري رقم 2015 و 977 – فئة درجة في أي بي، ويتحرك الأول الساعة 11:30 والثاني يقوم الساعة 1 صباحًا.

قطار رقم 83 – نوم، و 1903 مكيف – و87 نوم – و2009 VIP من أسيوط للقاهرة.

مواعيد القطارات المميزة

قطا رقم 948 – مختلط

يقوم القطار من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 586 – مختلط

يبدأ القطار في التحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 966 – مختلط

ينطلق القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 954 – مختلط

تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 956 – مختلط

يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 818:

ينطلق رحلته من محطة ميت غمر، في تمام الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55.

قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.

قطار رقم 1202:

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.

قطار 1108:

وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنتهى فى القاهرة الساعة 7.10.

قطار رقم 925 – مكيف

يقوم القطار من محطة القاهرة بتوقيت 17.10 ويصل طنطا بتوقيت الساعة 18:35.

قطار رقم 27 – مميز

يقوم القطار توقيت الساعة 16:15 من القاهرة، ويصل طنطا في الساعة 17:50.

قطار رقم 902 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 6:40 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 9:55.

قطار رقم 900 – مكيف

يبدأ القطار في القيام بتوقيت الساعة 8:15 من القاهرة متجهاً للإسكندرية لينهي رحلته الساعة 9:35.