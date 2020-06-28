مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 29-6-2020

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس وقطارات الصعيد فئة الدرجة الأولي مكيفة

عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات العاملة يومياً، بكل الفئات درجة في آي بي، وأولى وثانية ومكيفة وقطارات النوم المنطلقة من القاهرة إلى الصعيد.

كما عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات وفقا لمواعيد العمل الحالية التي تم إقرارها من جانب الحكومة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 – يبدأ القطار فى التحرك من محطة أسوان، وقطار رقم 935: يبدأ في التحرك من محطة الأقصر.

قطار 81 ينطلق رحلة القطار محطة مركز أسوان، يصل محطته النهائية فى أسيوط.

قطار رقم 777، ينطلق القطار من مركز المراغة في محافظة سوهاج، ويصل نهاية الرحلة في أسيوط.

قطار رقم 163، يتحرك القطار من محطة أسوان، متجها للقاهرة ويتوقف في محطة رمسيس.

قطار رقم 2007، يتحرك القطار فى تمام الساعة 15 من أسوان متجها لأسيوط.

قطار رقم 2015، يقوم القطار من أسوان حتى يصل أسيوط، وقطار 164: من محافظة أسيوط ويصل لمحافظة أسوان نهاية الرحلة.

قطار رقم 990، التحرك من أسيوط ويصل لمحطة سوهاج، وقطار 2006: من سوهاج ويصل محطة أسوان فى النهاية.

قطار 776

تنطلق رحلته من القاهرة فى الساعة 4.30 صباحا وتنتهي رحلته، فى اسيوط فى تمام الساعة 11.020.

قطار 974

وتبدأ رحلة القطار فى الساعة 5.15 من محطة القاهرة بمنطقة رمسيس وتنتهي فى الساعة 12.30 في أسيوط.

قطار 978:

تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 6.30 من القاهرة وتنتهي بآخر محطة للقطار فى تمام الساعة 12.50 فى أسيوط.

قطار 980

تبدأ رحلة القطار في التحرك فى تمام الساعة 8 صباحا من القاهرة وتنتهي في اسيوط بتمام الساعة الـ 1.10 ظهرا.

قطار 80

تسير الرحلة فى تحركها من محطة القاهرة فى الساعة 8.30 متجهة لمحافظة أسيوط محطة النهائية فى تمام الساعة 15.30.

قطار 158:

تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 10.30 من محطة رمسيس متجهة لمحافظات الوجه القبلي حتى تنتهي فى اسيوط فى تمام الساعة

16.30.

قطار رقم 982:

تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 12 وتنتهي آخر الرحلة فى محطة أسيوط بتمام الساعة 17.15.

قطار 160

يتحرك القطار فى تمام الساعة 12.15 من رمسيس وتنتهي رحلته فى اسيوط بتمام الساعة 19.

مواعيد قطارات اسكندرية

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 340 مميز- المنصورة القاهرة، وقطار رقم 360 ركاب – الزقازيق القاهرة، وقطار رقم 173 ركاب – الصالحية الزقازيق.

قطار رقم 394 ركاب – المنصورة الزقازيق، وقطار رقم 378 ركاب – المنصورة القاهرة، وقطار رقم 170 الصالحية الزقازيق.

شملت القطارات المميزة الجديدة، قطار رقم 113 ركاب- من الإسماعيلية إلى القاهرة، وقطار رقم 330 ركاب المنصورة إلى الزقازيق.

وقطار 330 ركاب- ينطلق من المنصورة إلى الزقازيق، و324 من المنصورة إلى القاهرة درجة ركاب عادية.

عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد قطارات الضواحي ومحافظات الوجه البحري، مع إضافة رحلات جديدة.

وقررت الهيئة تشغيل قطارات خط طنطا – المنصورة – دمياط والعكس.

كما قررت تعديل مواعيد قطارات 41- و72 – و73 و 4321، طبقا للجداول الجديدة المتعمدة.

كما البقاء على تشغيل قطارات خط بنها – الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد والعكس طبقا للجداول المعلنة في منذ بداية الحظر.

وأعلنت الهيئة، تشغيل قطارات خط القاهرة – الزقازيق – المنصورة والعكس، مع تعديل موعيد قطاري 397 و394، مع استمرار إلغاء قطاري 327 و328.

وقالت أنه تم الموافقة على قيام قطار رقم 377 من القاهرة، مع تشغيل قطارات خط الصالحية/ فاقوس ابوكبير والعكس.

البقاء على تشغيل قطارات خط منوف – كفر الزيات وفقا للجداول المعلنة بداية من فترة الحظر.