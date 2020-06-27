مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 28-6-2020

مواعيد القطارات اليوم الأحد من القاهرة إلى الصعيد ومواعيد قطارات اسكندرية القاهرة

كثفت هيئة السكة الحديد الرحلات اليومية على الخطوط المنطلقة من القاهرة إلى الصعيد والعكس، لتلبية احتياجات الركاب.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن بداية تشغيل العربات الجديدة التى استلمتها من الجانب الروسي، الأمر الذي سيعكس زيادة مواعيد القطارات على الشبكة.

وتنشر “المال” مواعيد القطارات اليوم.

مواعيد قطارات الصعيد

تضم قائمة القطارات المتجهة من الصعيد والوجه البحري أرقام قطارات : « 971، 991، و 987، و159، 891، و157، و 981».

قطار رقم 81 مميز – من أسوان إلى القاهرة، وقطار رقم 667 مكيف – من سوهاج إلى المنيا، ويقوم القطار الساعة 1:45.

القطار رقم 971 مكيف ـ أولى وثانية ـ يقوم من محطة سوهاج الساعة 5:20.

القطار رقم 991 ـ مكيف درجة أولى وثانية ـ، ويتحرك من الأقصر الساعة 4:50.

قطار رقم 987 ـ مكيف ـ وينطلق من الأقصر الساعة 5:00.

قطار رقم 159 ـ مميز ـ ويتحرك من محطة الأقصر الساعة 6:00.

القطار رقم 891 ـ مكيف درجة أولى وثانية ـ ويبدأ التحرك في الساعة 11:00 من سوهاج.

القطار رقم 157 ـ مميز ـ ويتحرك الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 ـ في أي بي ـ ويقوم من محطة أسوان الساعة 5:30.

كما تضم قائمة قطارات الصعيد :« 983، و935، و777، و81، و163، و2007، و2015، و977».

القطار رقم 983 ـ مكيف ـ ويقوم الساعة 7:30 من أسوان.

القطار رقم 935 ـ في أي بي ـ وتنطلق رحلته من محطة الأقصر الساعة 12:40.

قطار رقم 777 ـ مميز ـ ويقوم من محطة سوهاج الساعة 16:00.

القطار رقم 81 ـ مميز ـ وينطلق الساعة 9:30 من أسوان.

قطار رقم 163 ـ مميز ـ ويبدأ في التحرك من محطة أسوان الساعة 12:30.

القطار 2007 ـ درجة في أي بي ـ ويقوم من محطة البداية بأسوان الساعة 15:00.

القطار رقم 2015 ـ VIPـ ويقوم الساعة 16:00 من أسوان .

القطار رقم 977 ـ درجة في أي بي ـ وينطلق من الأقصر الساعة 19:25.

وقائمة القطارات المذكورة سابقا، تتوقف على محطات:« دراو، وكوم أمبو، وكلاشبة، وأدفو، وأسنا، وأرمنت، بالإضافة إلي محطات قوص، وقفط، وقنا«.

كما تتوقف على محطات نجع حمادي، ودشنا، سوهاج، وطما، وصدفا، مرورا بأسيوط، ومغاغة، وبني مزار، بالإضافة إلى بني سويف، مرواً بمحطات القاهرة.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22:

تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:20.

مواعيد القطارات المميزة