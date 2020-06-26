مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 27-6-2020

مواعيد القطارات الجديد اليوم السبت من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة إلى الإسكندرية

عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات على كل الخطوط، بعد انتهاء فترة حظر التحرك التي كانت مطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت هيئة السكة الحديد زيادة مواعيد القطارات والرحلات، بداية من اليوم السبت، بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها وانتهاء فترة حظر التحرك.

مواعيد قطارات الصعيد



كشف منشور للهيئة، إنه تقرر تشغيل كل القطارات المكيفة فئة استلي استيل، على خطوط محافظات الصعيد.

على أن يبدا التشغيل والحجز بعد غد الأحد وحتى 1 يوليو المقبل، بشكل متتالٍ بإضافة رحلات يومية.

وتضم قائمة قطارات الوجه القبلي” 976، و 934، و979، بالإضافة الي قطارات 2008.

و2006و2009و2007و 2015، وهذه القطارات ستعمل بداية من 1 يوليو المقبل.

كما سيتم امتداد قطاري 98 و 983، مكيف- من القاهرة إلى أسوان وبذات تركيبها، مع استمرار العربة الثانية المكيفة العلاوة للتربية والتعليم.

وامتداد قطاري 991، و990، مكيف القاهرة إلى سوهاج، مع تشغيل قطاري 3014، و3015 مكيف من القاهرة إلى أسوان، خدمة جديدة، تضم 4 عربات أولي مكيف.

كما تضم عربة ثانية مكيف وبوفية، و7 مكيفة اسباني، وواعادة تشغيل قطار 2014، اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

مواعيد قطارات اسكندرية

وأعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة إلى ميناء الإسكندرية.

تضم الدفعة بواقع 20 جرار سكة حديد جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي.

كما تشمل توريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني.

وتقدر قيمة الصفقة 602.05 مليون دولار ، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE.

وبهذه الدفعة يصبح إجمالي عدد الجرارات التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 70 جرارا جديدا.

وهذه الجرارات ستساعد الهيئة في انتظام جداول التشغيل، وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية.

وسيتم تشغيل الـ 10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي، على خطوط السكة الحديد، وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020 .

مواعيد القطارات المميزة

وأشار وزير النقل إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد.



وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية.

فقد تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتولى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة .

الوزارة تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الاسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية.

تتوزع الصفقات السابقة، بواقع 110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك.

تصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الاسطول الحالى.

كما يشمل العقد عمل عمرة جسيمة ل41 جرار أخرى من الأسطول الحالى.

بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو.