مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 23-6-2020

قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء من القاهرة إلى الصعيد ومواعيد قطارات اسكندرية إلى القاهرة

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل بعض الرحلات في الفترة المسائية، على ان تنطلق من محطة البداية من الصعيد وتتوقف فقط في محطة القاهرة فقط، وننشر مواعيد القطارات اليوم.

وتشغيل هيئة السكة الحديد للرحلات، بهدف استيعاب أكبر عدد من الركاب وتقليل الزحام على مواعيد القطارات الحالية، بما لا يؤثر على مواعيد الحظر.

مواعيد قطارات الصعيد

وتواصل السكك الحديدية تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس.

وتم تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

وأسطول هيئة السكة الحديد، من الجرارات يصل إلى 820 جرارا، موزعة وفقا لبلد المنشأ بواقع، 342 قاطرة ألمانى.

و298 كنديًا، و150 قاطرة أمريكية، كما يضم الاسطول الحالي 30 قاطرة مناورة إسبانية الصنع.

فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، تتراوح سرعتها 90 إلى 120 ك/ ساعة.

و تبلغ سرعة قطارات الضواحي 90 ك/ ساعة.

مواعيد قطارات إسكندرية

هيئة السكة الحديد تلقت مبلغ بقية 600 مليون دولار، من عدة مؤسسات تمويل دولية، لتنفيذ مشروعات تطوير أنظمة إشارات المرفق.

وتم تنفيذ المشروعات لـ3 قطاعات على الشبكة، إضافة منطقة مركزية لرقابة الحركة في عرب الرمل على خطوط الوجه البحري.

وتم إنهاء 50% من المشروعات، وهي: «القاهرة – الإسكندرية، وخطي بني سويف -وأسيوط – نجع حمادي».

ويستهدف بنهاية شهر سبتمبر المقبل أن تنهي الشركات كافة الأعمال.

الهيئة قامت خلال الفترة الماضية باستغلال 1200 متر من أراضيها المتاحة على شريط السكة.

وتم استغلال المساحة السابقة لإقامة 3 مباني للتحكم المركزي بالإشارات، على 600 متر.

كما تم استغلال 38 مبني رئيسي على 400 متراً، فضلا عن إنشاء 25 مبنى فرعي على مساحة تصل 200 متر.

وتتوزع المباني، بواقع تحكم مركزي، و10 رئيسي، و10 فري على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية».

وتم إقامة مبنى تحكم مركزي، و 12 رئيسي و15 مبنى فرعي، وفي المسافة من أسيوط ـ نجع حمادي سيتم إقامة 16 رئيسيا، والفرعي جار تحديده.

والبنك الدولي يشارك الهيئة فى الاشراف على المشروع، إذ يوفر التمويل المناسب مع تقديم الاستشارات الفنية اللازمة.

الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على اعادة تدوير العاملين، خاصة في التشغيل المختص المزلقانات.

وذلك لاستغلال الطاقات البشرية في حماية المزلقانات ومنع السلوكيات الخاطئة وهي السير على السكة أثناء فترة الإغلاق.

مواعيد القطارات المميزة