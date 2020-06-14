مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 15-6-2020

قطارات اليوم الاثنين من القاهرة إلى محافظات الصعيد والعكس وقطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن وصول 20 جرارا جديدا، تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات، تستهدف تسيير مواعيد القطارات في وقتها المعلن.

تشمل صفقة هيئة السكة الحديد الهادفة في المقام الأول زيادة قوة الجر، وتعديل مواعيد القطارات وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة.

كما تشمل تقديم الدعم الفني للمهندسين، وتقدر التكلفة الإجمالية لصفقة الجرارات 602.05 مليون دولار مع شركة GE Transportation.

وتقوم الهيئة بإجراء كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بتطهير وتعقيم السفينة والجرارات، ثم البدء في تنزيل الجرارات على رصيف 66 لميناء الإسكندرية.

ويصل إجمالي عدد الجرارات التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 50 جرارا، ومن المقرر وصول عدد 20جرارا أخرى قبل نهاية الشهر الحالي.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 487 ركاب – من محطة سكة حديد طنطا إلى شبرين، وقطار رقم 485 ركاب – من قلين إلى شربين.

قطار رقم 493 ركاب من محطة شيرين إلى طنطا، وقطار رقم 802 ركاب – من الإسكندرية إلى بنها.

قطار رقم 884 ركاب – من بنها إلى الإسكندرية، وقطار رقم 38 ركاب – المنصورة إلى طنطا.

قطار رقم 69 ركاب- من محطة سكة حديد طنطا إلى المنصورة.

قطار رقم 532 ركاب – من منوف إلى القاهرة، و512 ركاب – من منوف إلى القاهرة، و530 ركاب- من طنطا إلى منوف.

وقطارات فئة درجة ركاب عادية على خطوط الضواحي، تضم أرقام 203، و205، و307 من المتصورة إلى المطرية.

كما تشمل قائمة قطارات فئة ركاب، 203 و 204 و 306 و208 من محطة سكة حديد المطرية إلى المنصورة.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 3 مميز – من محط طنطا إلى الإسكندرية و قطار رقم 129 – مميز من طنطا إلي نفس المحافظة، وقطار رقم 2 مميز من الإسكندرية إلى القاهرة.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 3170 مكيف – من القاهرة إلى سوهاج، وقطار رقم 3171 مكيف من سوهاج إلى القاهرة.

750 ركاب- من ادفو إلى أسوان، و141 ركاب – من الفيوم إلى القاهرة، و143 مطور- من الواسطي إلى الجيزة.

و1023 ركاب – من أسوان إلى السد العالي، و 1023 ركاب – من السد العالي إلى أسوان.