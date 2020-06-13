مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 14-6-2020

قطارات اليوم من القاهرة إلى الصعيد وقطارات اسكندرية مكيفة من القاهرة والعكس والقطارات المميزة

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد القطارات ، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا.

وقررت هيئة السكة الحديد ، تشغيل عدد 6 قطارات اضافية على خطوط محافظات الوجه البحري والقبلي، خلال الفترة المسموح بها بالتحرك.

وسيتم تشغيل قطاري 492 و 487 على خط طنطا شربين والعكس، وقطاري 321 و320 شبين القناطر القاهرة والعكس، وقطاري 69 و 38 المنصورة- دمياط والعكس.

كما قررت تعديل مواعيد 36 قطار وامتداد 4 قطارات علي الوجهين القبلي والبحري على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة الخطوط.

ويبلغ عدد إجمالي القطارات العاملة يوميا في الوقت الحالي على كافة خطوط محافظات الوجه البحري والقبلي نحو 698 قطار.

وتنشر “المال” تفاصيل مواعيد القطارات اليوم.

مواعيد قطارات الصعيد

تضم قائمة القطارات التي تم تشغيلها مجدداً، أرقام 2006، و2007، و2008، و2009، قطارات مكيفة درجة أولى وثانية.

القطارات المميزة، وهي 1200، و 1209، من القاهرة لأسوان والعكس.

قطار رقم 141 – ركاب

يقوم القطار من محطة الواسطي، وتنتهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 1146 مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 1143 – مميز

يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 – مكيف

يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد قطارات اسكندرية

اعتمدت الهيئة مجموعة من القطارات المكيفة والمطورة، والمختلطة، والمميزة على خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية، والعكس.

القطارات المكيفة وتضم، 905، و 909، و 917، و919، و 915، و923، و906.

كما تضم، 900، و 904، و 936، و 918، و914، و 916، و 922.

ومن القطارات المكيفة أيضا، قطار رقم 925، القاهرة حتى الإسكندرية.

تشمل قائمة القطارات المميزة من القاهرة للإسكندرية، والعكس، أرقام 7، و11، و15، 1203، و123.

وأيضا، 4، و8، و132، و 14، و 24، و 18.

ومن القطارات المميزة أيضا، 27، و341، و955، و 1113، و1967، و1904، و 1103.

مواعيد القطارات المميزة

قطا رقم 948 – مختلط

يقوم القطار من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 586 – مختلط

يبدأ القطار في التحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 966 – مختلط

ينطلق القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 954 – مختلط

تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 956 – مختلط

يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.