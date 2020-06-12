نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 13-6-2020

قطارات اليوم السبت من القاهرة إلى محافظات الصعيد وقطارات القاهرة إلى الإسكندرية
مدحت إسماعيل 12:10 ص, السبت, 13 يونيو 20 12:10 ص, السبت, 13 يونيو 20

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تضيف هيئة السكة الحديد بداية من الأحد المقبل مواعيد القطارات وذلك بعد تعديل خظر التحرك، بهدف توفير خدمة مناسبة للركاب وتقليل الزحام داخل العربات.

وتعمل هيئة السكة الحديد في الفترة الحالية، على زيادة عدد القطارات التي يتم تشغيلها على الخطوط، مع الالتزام بوصول الركاب للمحطات النهاية بحسب مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 – مميز
يقوم القطار من محطة سكة حديد نجع حمادي، في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة، الساعة 15:40.

قطار رقم 81 – مميز
يبدأ الانطلاق من أسوان الساعة 9:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 18:20 بمحطة أسيوط.

قطار رقم 1081- مميز
يتحرك القطار في تمام الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 13:15 بالقاهرة.

قطار رقم 157 – مميز
يقوم القطار في الساعة 10 من محطة السكة الحديد في الأقصر، وينهي رحلته بالمنيا الساعة 18:00.

قطار رقم رقم 1157 – مميز
يقوم القطار من محطة بالأقصر في الساعة 7:30 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.

قطار رقم 987 – مكيف
يقوك القطار في الساعة 7:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:30.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 948 – مختلط
يقوم القطار من المنصورة، وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 586 – مختلط
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 14:15 من الإسكندرية، وينهي رحلته في طنطا الساعة 16:18.

قطار رقم 334 – مميز
يبدأ القطار في التحرك من المنصورة في تمام الساعة 725 ويصل القاهرة في تمام الساعة 11:15.

قطار رقم 132 – مميز
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية 10:20 ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:00.

قطار رقم 14 – مميز
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 7:25 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 18 – مميز
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية، ويصل القاهرة أخر محطة للقطار.

مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 991 – مكيف
يقوم القطار المكيف من محطة المنيا في الساعة 11.00 ويصل محطة القاهرة في الساعة 14.40.

قطار رقم 167 – مميز
يتحرك القطار من محطة سكة حديد سوهاج في الساعة 12.00 وينهي رحلته بمحطة المنيا في الساعة 17.30.

قطار رقم 1935 – مكيف
يقوم القطار في تمام الساعة 7:00 من المنيا، ويصل محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 10.05.

قطار رقم 935 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك من محطة السكة الحديد بالأقصر في الساعة 12.40، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18.30.

قطار رقم 1157 – مميز
يبدأ القطار في التحرك من الأقصر بتمام الساعة 10:00 ويصل المنيا فى الساعة 18:00.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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