مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 12-6-2020

قطارات الصعيد اليوم الجمعة من القاهرة وقطارات محافظات الوجه البحري والإسكندرية

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم إضافة قطارات جديدة وفقا لمواعيد الحظر التي تم إعلانها من جانب الحكومة، والتي ستبدأ من الأحد المقبل، وننشر مواعيد القطارات الحالية.

وأشار مصدر هيئة السكة الحديد، إلي أنه سيتم تشغيل القطارات على خطوط محافظات الوجه القبلي والبحري لخفض الزحام الحالي، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الركاب، وسيتم إعلان مواعيد القطارات الجديدة السبت.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام المصري، أسامة هيكل، تخفيف إجراءات الحظر في مصر وإعادة جزئية للسياحة والطيران ودراسة إعادة فتح دور العبادة.

وأشار هيكل إلى أن الحكومة قررت استمرار حظر حركة المواطنين من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من يوم الأحد 14.

كما أعلن وزير الدولة للإعلام قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد زيادة فترة عمل المحلات والمحلات التجارية حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الخامسة.

وأشار هيكل إلى أن لجنة أزمة كورونا كان هدفها دائما هو الحفاظ على صحة المواطنين مع استمرار عجلة الاقتصاد.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، الأربعاء الماضي، تدشين مبادرة «ومن أحياها» لحث المتعافين من فيروس كورونا المستجد على التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بالفيروس.

وأطلقت الدار المبادرة عبر منصاتها على مواقع السوشيال ميديا موقعها الإلكتروني ومختلف وسائل الإعلام.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 – مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد نجع حمادي، في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة، الساعة 15:40.

قطار رقم 81 – مميز

يبدأ الانطلاق من أسوان الساعة 9:00 وينهي رحلته في تمام الساعة 18:20 بمحطة أسيوط.

قطار رقم 1081- مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 13:15 بالقاهرة.

قطار رقم 157 – مميز

يقوك القطار في الساعة 10 من محطة السكة الحديد في الأقصر، وينهي رحلته بالمنيا الساعة 18:00.

قطار رقم رقم 1157 – مميز

يقوم القطار من محطة الأقصر في الساعة 7:30 ويصل القاهرة في الساعة 11:35.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في الساعة 7:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 – مكيف

يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 12 – مميز

يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 9:15 ويصل المحطة النهائية في القاهرة الساعة 13:25

قطار رقم 1900 – مميز

يقوم القطار من الزقازيق الساعة 7:25 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:55

قطار رقم 1106 – مميز

يقوم القطار من دمياط الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا 9:20

قطار رقم 382 – مطور

يقوم القطار من المنصورة الساعة 10:00 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 15:20

قطار رقم 374 – مطور

يقوم القطار من بلبيس الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 8:30

قطار رقم 328 – مطور

يقوم القطار من شبين القناطر الساعة 16:10 ويصل المحطة النهائية في القاهرة 17:10

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22:

تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:20.