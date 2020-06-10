مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 11-6-2020

تابع رئيس هيئة السكة الحديد في زيارة لمحطة دمنهور بمحافظة البحيرة، متابعة ما تم من هدم وإعادة إنشاء للمحطة، مع تأكيده تسير مواعيد القطارات المحددة.

وطبقًا للعقد المُبرم بين هيئة السكة والشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، وجه رسلان بضرورة الالتزام بتوقيتات التسليم ونهو كافة الأعمال بالمحطة، وننشر اليوم مواعيد القطارات.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة بصورة دائمة.

وذلك لتصل للمستوى المأمول والذي يتماشى مع خطة التطوير الشاملة الذي يتم تنفيذه.

كما وجه برفع الخردة الموجودة بحوش المحطة، بالتنسيق مع قطاع المشروعات وشركة حديد المصريين.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1967 – مميز

يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 12:20 بالإسكندرية.

قطار رقم 1901 – مميز

يتحرك القطار في تمام الساعة 14:40 من القاهرة، وينهي رحلته في الزقازيق بتمام الساعة 16:05.

قطار رقم 1103 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 11:00 من طنطا، ويصل دمياط محطته النهائية في تمام الساعة 12:50.

قطار رقم 281- مطور

ينطلق من القاهرة في الساعة 8:35 ويصل المحطة النهائية في المنصورة، بتمام الساعة 13:40.

قطار رقم 277 – مطور

يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

قطار رقم 291 – مطور

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

مواعيد قطارات إسكندرية

اعتمدت الهيئة مجموعة من القطارات المكيفة والمطورة، والمختلطة، والمميزة على خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية، والعكس.

القطارات المكيفة وتضم، 905، و 909، و 917، و919، و915، و 923، و906.

كما تضم، 900، و 904، و 936، و 918، و 914، و 916، و922.

ومن القطارات المكيفة أيضا، قطار رقم 925، القاهرة حتى الإسكندرية.

تشمل قائمة القطارات المميزة من القاهرة للإسكندرية، والعكس، أرقام 7، و11، و15، 1203، و123.

وأيضا من القطارات التي تسير على الخط، 4، و8، و132، و 14، و 24، و 18.

ومن القطارات المميزة أيضا، 27، و341، و955، و 1113، و1967، و1904، و 1103

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1163 ـ مميز

القطار يتحرك الساعة 6:30 من نجع حمادي، ويصل القاهرة في الساعة 15:40.

قطار رقم 81ـ مميز

ينطلق القطار الساعة 9 من أسوان، وينهي رحلته في أسيوط الساعة 18:20.

قطار رقم 1081 ـ مميز

يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط ينهي رحلته في القاهرة بتمام الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، ينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف

يبدأ التحرك في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز

يقوم القطار من المنيا في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.