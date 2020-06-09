مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 10-6-2020

قطارات اليوم الأربعاء من القاهرة إلى الصعيد وقطارات القاهرة إلى الإسكندرية

وفرت هيئة السكة الحديد المعاقد اللازمة للحد من كثافة الركاب، مع إعلانها الالتزام في تسير مواعيد القطارات المحددة يوميًا، مشيرة إلى أن هناك بعض التأخيرات على الخطوط.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن تأخر مواعيد القطارات، ناتج عن التطويرات التي يتم تنفيذها في الشبكة الحالية سواء مشروعات تجديدات في البنية الاساسية أو كهربة الإشارات، وننشر اليوم مواعيد القطارات.

وذكر تقرير أن العمل في مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك يتقدم على «خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومترات».

كما تشمل «خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد» والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومترا.

قطارات السكة الحديد

وأيضا «خط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومتر»، و«خط أسيوط – نجع حمادي» بطول 181 كيلومترا.

و«خط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كيلومترا» بطول إجمالي 971 كيلومترا بتكلفة إجمالية 9,4 مليار جنيه.

وتم الانتهاء من عدد 5 برج إشارات على خط القاهرة – الإسكندرية.

« قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل».

وعدد 4 برج إشارات على خط بني سويف – أسيوط « أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار».

قطارات السكة الحديد

كما تشمل أعمال تطوير المرفق توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه.

تتضمن خطة وزارة النقل توريد عدد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل وتطوير وعمرة عدد 172 جرار.

مواعيد قطارات الصعيد

وقطارات أرقام 1200 مميز – من القاهرة إلى محطة سكة حديد الأقصر، وقطار 1201 مميز – من الأقصر إلى محطة القاهرة.

وقطارات أرقام 2006 مكيف – من القاهرة إلى أسوان، و 2007 مكيف – من أسوان إلى القاهرة.

وقطارات 2008 مكيف من القاهرة إلى محطة سكة حديد أسوان، بجنوب الصعيد.

وقطار رقم 2009 من أسوان إلى محطة سكة حديد القاهرة، بمنطقة رمسيس.

وقطار رقم 80 مميز – من محطة سكة حديد القاهرة، إلى نجع حمادي.

ويتوقف القطار على محطات، المنشاة، والعسيرات، وجرجا، وبرديس، والبلينا، وأبو شوشة، وأبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي.

وقطارات أرقام 87 – نوم، و86 نوم – من القاهرة إلى أسوان، ومن أسوان إلى محطة سكة حديد القاهرة.

يتوقف القطارات على بعض محطات الخط خاصة في الفترة، وهي محطات:« دروا، وكوم أمبو، وإدفو، والأقصر».

كما يتوقف على الجيزة، والأقصر، وأدفو، وفي الغالب يتم على محطات أكثر لكن نتجية فترة الحظر يقتصر التوقف على محطات محدودة.

مواعيد القطارات المميزة

مواعيد قطارات إسكندرية

كشف تقرير لوزارة النقل، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشروعات تطوير السكة الحديد خلال الـــ 6 سنوات السابقة بلغ 40 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد تنفذ مشروعات في الفترة الحالية بتكلفة 86 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 55 مليار جنيه.