مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 9-6-2020

طالب رئيس هيئة السكة الحديد بتوفير كل المطبوعات والملفات والكشوفات التي تحتاج إليها الهيئة بخلاف الأعمال التي تقوم بها للغير لتنمية الإيرادات، وننشر مواعيد القطارات اليوم.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الانتظام في مواعيد القطارات إلى جانب ضرورة تطبيق معايير السلامة ومراجعة أعمال الحماية المدنية بالمطابع.

كما طالب بتطبيق الاشتراطات واتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشد بضرورة تعقيم مستمر للورش، والالتزام بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل العمل.

مواعيد قطارات اسكندرية

وأضافت هيئة السكة الحديد منذ عودة العمل وانتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك، عددًا من القطارات على خطوط الوجه البحري « القاهرة – الإسكندرية».

شمل القائمة قطارات ارقام 1205 مختلط – من القاهرة إلى مرسى مطروح، ويقف القطار على عدد كبير من محطات الخط.

من المحطات التي يتوقف عليها القطار، شبرا الخيمة، وبنها وطنطا، ودمنهور، ومحرم بك، والعامرية، وبرج العرب، وسيدي حنيش، وسملا.

قطار رقم 903 مكيف – القاهرة إلى الإسكندرية، ويتوقف القطار على بنها، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الزيات، وسيدي جابر.

قطار رقم 7 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتوقف على عدد من المحطات إلى جانب المذكورة سلفاً، وهي التوفيقة، وايتاي البارود، وكفر الدوار وسيدي جابر.

قطار رقم 905 – مكيف من القاهرة حتى محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقصر في التوقف على محطة سيدي جابر فقط.

قطار رقم 901 مكيف – ويتوقف على محطات بنها، وطنطا، ودمنهور، وسيدي جابر.

قطار رقم 909 – مكيف، ويتوقف القطار على محطة سكة حديد سيدي جابر، من بداية انطلاقه.

قطارات أرقام :«11 مميز – و15 – مميز و133 – مميز»، منة محطة سكة حديد مصر إلى محطة الإسكندرية.

توقف القطارات الثلاثة، على محطات:« شبرا الخيمة، و قها، وطوخ، وبنها، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الزيات».

كما تشمل قائمة المحطات أيضا، التوفيقة، وايتاي البارود، دمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وسيدي جابر.

قطارات أرقام :« 919 – مكيف، و 915 – مكيف، و 923 مكيف»، قطارات من القاهرة إلى محطة الإسكندرية.

توقف القطارات الثلاثة على محطات:« بنها، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الزيات، وأتتاي البارود، وسيدي جابر».

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