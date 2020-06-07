مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 8-6-2020

مواعيد قطارات اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومواعيد قطارات اسكندرية القاهرة والعكس

فازت هيئة السكة الحديد بالجائزة البرونزية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي، وننشر مواعيد القطارات اليوم.



صدر ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد جهات التمويل الدولية التي تتعاون مع السكة الحديد في تطوير المرفق وانتظام مواعيد القطارات.



مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 9:00 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 11 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 10:10 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 14:25.

قطار رقم 15 – مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:25 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 15:10.

قطار رقم 917 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 14:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية في الساعة 16:30.

قطار رقم 1203 – مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 14:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية في الساعة 17:50.

قطار رقم 2001 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 15:00 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 17:30.

قطار رقم 133 – مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:50 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 17:10.

قطار رقم 919 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 14:25 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 15:55.

قطار رقم 915 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 15:10 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية 18:20.

قطار رقم 923 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 16:00 ويصل المحطة النهائية في طنطا الساعة 17:30.

مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 1163 ـ مميز

القطار يتحرك الساعة 6:30 من نجع حمادي، ويصل القاهرة في الساعة 15:40..

قطار رقم 81ـ مميز

ينطلق القطار الساعة 9 من أسوان، وينهي رحلته في أسيوط الساعة 18:20.

قطار رقم 1081 ـ مميز

يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط وينهي رحلته في القاهرة بتما الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حدديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، وينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف

يبدأ التحر في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5، ويقف فقط على محطتي ” الجيزة، – وبني سويف”.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف

يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 ـ مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز

يقوم القطار من المنياء في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

مواعيد القطارات المميزة