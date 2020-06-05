مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 6-6-2020

قطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية وقطارات الصعيد من القاهرة والعكس

انتهت هيئة السكة الحديد، من أعمال التجديد الشامل لـ90 عربة اسباني درجة أولى وثانية مكيفة، الأمر الذي يساعد في تسيير عدد أكبر من الرحلات وفق مواعيد القطارات المحددة.

وبحسب بيان لوزارة النقل، فإن هيئة السكة الحديد تسير فى اتجاهين متوازيين لتدعيم الأسطول، وتنظيم مواعيد القطارات المعلنة، يوميًا.

تشمل الإجراءات تطوير الأسطول الحالى من عربات الركاب، والثاني تصنيع عربات ومنها صفقة ال1300 عربة سكة حديد.

وهي صفقة تم التعاقد عليها مع التحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 167 – مميز من سوهاج إلى محطة سكة الحديد المنيا، ويتوقف القطار على عدد من المحطات.

تشمل المراغة، وطهطا وشطورة، وطما، وأولاد الياس، وصدفا، وأبوتيج، ثم أسيوط.

كما يتوقف على جامعة الأزهر، ومنقباد، ومنفلوط، وبني قرة، ثم القوصية، وديرمواس.

كما يقف على ملوي والروضة، ومحطة سكة حديد أبوقرقاص.

قطار رقم 991 – مكيف من المنيا إلى محطة سكة حديد القاهرة بمحطة مصر في منطقة رمسيس.

يتوقف القطار على سمالوط، ومطاي، وبني مزار، ثم مغاغة، وبني سويف، والواسطى، والجيزة.

1982 – مكيف من أسيوط إلى أسوان، ويتوقف القطار على محطات أبوتيج، وطما، وطهطا، والمراغة.

ويقف أيضا على سوهاج، والمنشاة، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي، ودشنا.

كما يقف على محطات، قوص، الأقصر، ارمنت، واسنا، وادفو، وكلابشة، وكوم أمبو ودراو.

قطار رقم 160 – مميز من القاهرة إلى أسيوط، يقف القطار على الجيزة، والواسطي، وبني سويف.

ومن المحطات التي يتوقف عليها القطار، ببا والفشن، ومغاغة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، بالمنيا، وأبوقرقاص.

كما يقف على ملوي، وديرمواس، وديروط، والقوصية، ومنفلوط.

قطار رقم 1160 – مميز من أسيوط إلى محطة سكة حديد الأقصر بالوجه القبلي.

يقف القطار على محطات، أبوتيج، وصدفا، وطما، وطهطا، والمراغة وسوهاج، والمنشاة.

بالإضافة إلى أن يقف على العسيرات، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي، ودشنا، وقنا، وقوص.

قطار رقم 986 – مكيف من القاهرة إلى أسيوط، ويقف على عدد محدود من المحطات الموجودة على طول الخط.

يقف القطار على الجيزة، وبني سويف، ومغاغة بالمنيا، وملوي، والقوصية، ومنفلوط.

قطار رقم 1986 – مكيف من أسيوط إلى الأقصر، ويفتح القطار أبوابة على محطات، أبوتيج، وطما، وطهطا، بسوهاج.

فضلا عن أنه يتوقف على المنشاة، والعسيرات، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي ثم دشنا، وقنا، وقفط، وقوص.

قطار رقم 990 – مكيف من القاهرة إلى محطة سكة حديد المنيا بمحافظات الوجه القبلي.

يفتح القطار أبوابه أمام الركاب على محطات، الجيزة، والواسطى، وبنى سويف، ومغاغة، وبني مزار، ومطاي وسمالوط.

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