مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 4-6-2020

قطارات اليوم الخميس من الصعيد للقاهرة ومن القاهرة للصعيد إضافة إلى قطارات إسكندرية القاهرة

وفرت هيئة السكة الحديد بشبابيك التذاكر، كمامات بسعر 3 جنيهات للركاب الذي لم يتمكنوا من شرائها قبل وصولهم للمحطة، وننشر اليوم الخميس مواعيد القطارات.

ووفرت هيئة السكة الحديد عددا من القطارات المكيفة والمميزة، وفئة مختلطة، وقطارات الركاب على محافظات الوجه البحري والقبلي، وفي هذا التقرير ننشر مواعيد القطارات.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 948 – مختلط من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

كما يتوقف على محلة روح وطنطا، وبركة السبع، وقويسنا، وبنها وشبرا الخيمة.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

كما يتوقف على محطات كفر الزيات وطنطا، حتى ينهي رحلته للمحطة الأخيرة.

قطار رقم 1914 – مختلط من المنصورة للقاهرة، ويتوقف على عدد من المحطات.

تضم المحطات التي يتوقف عليها القطار طلخا، وسمنود، والمحلة الكبري وبنها.

قطار رقم 966 – مختلط من دمياط إلى القاهرة، ويتوقف على محطات كفر سعد شربين والمنصورة.

كما يتوقف على طلخا، وسمنود والمحلة الكبري ومحلة روح، وطنطا، وبركة السبع.

ويقف على محطات قويسنا وبنها وشبرا الخيمة ثم ينهي رحلته في محطة رمسيس.

قطار رقم 994 – مختلط ويقوم من دمياط للقاهرة، ويقف على نفس محطات القطار السابق.

قطار رقم 903 – مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية ، ويتوقف على محطات بنها وقويسنا وبركة السبع.

كما يتوقف القطار على طنطا وكفر الزيات وسيدي جابر، ثم محطته الأخيرة.

قطار رقم 7 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتوقف على شبرا الخيمة وقليوب و قها وطوخ.

كما يتوقف على بنها، وقويسنا، وبركة السبع، ثم طنطا وكفر الزيات، والتوفيقة وايتاي البارود، فضلا عن كفر الدوار وسيدي جابر.

قطارات أرقام 905 ز 901 و 909 – قطارات مكيفة من القاهرة للإسكندرية.

وتتوقف القطارات السابقة على محطات سيدي جابر، وبنها وطنطا، ودمنهور وسيدي جابر.

وقطارات أرقام 917 و919 و915 و 923 – قطارات مكيفة من القاهرة إلى محطة سكة حديد الإسكندرية.

تتوقف هذه القطارات على محطات سيدي جابر، وشبرا الخيمة و قها، وطوخ، وبنها وقويسنا.

كما تقف على بركة السبع، وطنطا وكفر الزيات والتوفيقية، إلى جانب إيتاي البارود دمنهور وأبو حمص، وكفر الدوار.

قطار رقم 133 – مميز من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقف القطار على نفس المحطات المذكورة سابقا.

مواعيد قطارات الصعيد

مواعيد القطارات المميزة