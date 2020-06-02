مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 3-6-2020

قطارات اليوم الأربعاء من القاهرة للصعيد ومن الصعيد للقاهرة، وقطارات إسكندرية القاهرة، والقاهرة إسكندرية

واصلت هيئة السكة الحديد تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وشملت إلزام ركاب القطارات ارتداء الكمامة، وتعقيم العربات وننشر اليوم مواعيد القطارات.

وقالت هيئة السكة الحديد إنه تم تشديد الرقابة في القطارات للتأكد من تنفيذ كل الأساليب الوقائية، مع نشرها أي تعديلات تجري على مواعيد القطارات المحددة حاليًا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 982 – مكيف، من القاهرة إلى محافظة أسيوط، ويتوقف القطار على محطات الجيزة، والواسطى، وبنى سويف، والمنيا وملوي.

قطار رقم 1982 – مكيف من أسيوط حتى محافظة أسوان.

يتوقف القطار على محطات أبوتيج، وصدفا، وطما، والمراغة، وسوهاج.

كما يتوقف على المنشأة، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي، ودشنا.

من المحطات التي يتوقف عليها القطار أيضا، قوص، وقنا، وقفط، والأقصر، وأرمنت، وكلابشة، وكوم أمبو ودراو.

قطار رقم 160 – مميز من القاهرة إلى أسيوط، ويتوف على محطات الجيزة، والواسطي، وبني سويف.

كما يتوقف على ببا، والفشن، ومغاغة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، بالمنيا، وأبو قرقاص، وملوي.

من المحطات التي يقف عليها القطار أيضا ـ ديرمواس، وديروط، والقوصية، ومنفلوط.

قطار رقم 1160 – مميز من أسيوط إلى الأقصر، ويتوقف على محطات أبوتيج، وصدفا، وطما، وطهطا، والمراغة,

كما يتوقف على سوهاج، و المنشاة، والعسيرات، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط.

من المحطات التي يتوقف عليها أيضا، نجع حمادي، ودشنا، وقنا، وقفط، وقوص مرواً بالأقصر.

قطار رقم 986 – مكيف من القاهرة إلى أسيوط، ويتوقف على الجيزة، وبني سويف، ومغاغة,

كما يتوقف على المنيا، وملوي، والقوصية، ومنفلوط.

قطار رقم 1986 – مكيف من أسيوط إلى الأقصر، ويتوقف على أبوتيج، وطما، بسوهاج.

كما يتوقف على المنشاة، والعسيرات، وجرجا، والبلينا، وأبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي ودشنا، وقنا، وقفط، وقوص.

قطار رقم 166 – مميز من المنيا إلى سوهاج، ويتوقف على محطات أبوقرقاص، والروضة، وملوي، وديرمواس، وديروط والقوصية.

كما يتوقف على بني قرة، ومنفلوط والحواتكة، إضافة إلى جامعة الأزهر، بأسيوط، وأبوتيج، وطهطا، وطما.

قطار رقم 990 – مكيف يعمل من القاهرة إلى المنيا، ويتوقف على الجيزة، والواسطي، وبني سويف ومغاغة، وبني مزار ومطاي وسمالوط.

قطار رقم 3004 – مكيف من القاهرة إلى أسوان، ويتوقف على محطات الجيزة، والمنيا، وأسيوط وسوهاج.

كما يتوقف علي نجع حمادي وقنا والأقصر، واسنا، إضافة إلى إدفو، وكوم أمبو وأسوان.

قطار رقم 3003 مكيف من أسوان إلى القاهرة، ويتوقف على محطات كوم أمبو، وإسنا، والأقصر، وقنا.

كما يتوقف على سوهاج وأسيوط، والمنيا، والجيزة والقاهرة.

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