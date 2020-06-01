مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 2-6-2020

قطارات اليوم من الصعيد إلى القاهرة ومن القاهرة إلى الصعيد، وقطارات القاهرة إلى الإسكندرية

أضافت هيئة السكة الحديد عددًا من القطارات على الخطوط التي شهدت كثافة من الركاب، خلال الفترة الحالية، وننشر اليوم الثلاثاء مواعيد القطارات.

وأعلنت هيئة السكة الحديد ، ضرورة التزام ركاب المرفق بارتداء الكمامات أثناء السفر لتجنبهم دفع الغرامة المقررة للمخالفين، مع الالتزام بتسير الرحلات في مواعيد القطارات المعلنة.

وأعلنت الهيئة، أن القطارات من المتوقع أن تشهد بعض التأخير على الخطوط، وتوقفها أثناء السير، بسبب الأعمال التي يتم تنفذها على المسارات.

وتشمل الأعمال، كهربة الإشارات، وتطوير للمزلقانات، إلى جانب غلق لبعض المعابر غير القانونية.

وكثفت هيئة السكة الحديد، في فترة عيد الفطر، أعمال رفع القمامة، وغلق المعابر التي يتم فتحها من جانب المواطنين دون موافقة من الهيئة، وتفتقد المعايير الهندسية.

مواعيد قطارات الصعيد

وفرت الهيئة، عدد من الرحلات على خطوط الوجه القبلي، بمتهخلف الفئات، مميز، ومكيف بنوعيها، ودرجة الـ vip، إضافية الي قطارات النوم.

من القطارات المميزة العاملة من القاهرة – أسوان، والعكس، 1163 من نجع حمادي حتي محطة سكة حديد مصر.

ويتوقف على 19 محطة بطول الخط من بداية الانطلاق، ومن أهما نجع حمادي، وسوهاج، والمراغة.

كما يتوقف على مركز طهطا، وطما، وصدفا، وأسيوط، والمنيا، والواسطي، وبني سويف، مرورًا بالجيزة.

قطار 81 – مميز، من أسوان إلى أسيوط، وتتجاوز المحطات التي يقف عليها القطار، 32 محطة.

قطار رقم 1081 – مميز من أسيوط للقاهرة، ويبلغ عدد المحطات التي يتوقف عليها القطار نحو 22 محطة سكة حديد.

قطار رقم 157 – مميز من الأقصر إلى المنيا، ويتوقف على عدد كبير من المحطات بداية من رحلة الأنطلاق.

قطار رقم 1157 – مميز، من الأقصر إلى القاهرة، ويتوقف على محطات، بني مزار، ومغاغة، والفشن.



كما يتوقف على بني سويف، والواسطي، ومحطة سكة حديد الجيزة.



من القطارات المكيفة التي تنطلق من محافظات الوجه القبلي إلى القاهرة قطار رقم 987 – مكيف.



ينطلق القطار من الأقصر محطة القيام للقاهرة، ويتوقف على 22 محطة، على رأسها محطات المحافظات.



قطار رقم 935 – مكيف، من الأقصر إلى محطة التوقف النهائية في المنيا، ويتوقف على 7 محطات.



تضم محطات، قنا، ونجع حمادي، ثم جرجا، وسوهاج، وطهطا وطما، وأسيوط.



قطار رقم 1935 – مكيف، من المنيا إلى القاهرة، ويتوقف على بني سويف والجيزة فقط.

مواعيد قطارات اسكندرية

مواعيد القطارات المميزة