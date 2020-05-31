مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 1-6-2020

قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن الصعيد للقاهرة ومن القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات ، لتبدأ العمل بداية من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة من نفس اليوم، لتتماشى مع مواعيد الحظر الجديدة.



وقررت هيئة السكة الحديد ، إضافة مواعيد قطارات جديدة على خطوط الوجه القبلي والبحري، لامتصاص الكثافة العالية من الركاب، وننشر اليوم مواعيد القطارات.



ومقرر بداية من 2 يونيو تشغيل عدد 28 قطار إضافي على الوجه البحري، إلى جانب تعديل مواعيد 21 قطار على الوجهين القبلي والبحري.



وأعلنت هيئة السكة الحديد أنه سيتم امتداد مسير 4 قطارات أرقام 981 و980 من أسوان للقاهرة، والعكس، و18 و 1109 الإسكندرية إلى الفيوم.



وأوضحت أنه التعديل سيتم 9 يونيو نظرا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة، ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات حيث تم الحجز المسبق حتى 8 يونيو.



مواعيد قطارات الصعيد



قطارات أرقام 3001، مكيف و1001 – مميز، و159 – مميز، و 983 – مكيف، و1983 مكيف و 981 مكيف، و1981 مكيف و163 مميز.



وهذه القطارات تنطلق من محطات محافظات الوجه القبلي، وتنهي في محطة سكة حديد مصر بالقاهرة.



وتتوقف هذه القطارات، على محطات الأقصر، وسوهاج، وأسيوط والجيزة، وقوص، وطما، والمراغة، وأبوتيج.



كما تتوقف على محطات القوصية، وديروط، ودير مواس، وملوي، وبني سويف، والواسطى، والمينا.



وينطلق القطار رقم 163 – مميز من أسوان ويصل محطة نجع حمادي محطة التوقف، ويتوقف على محطات بلانة، ودارو.



كما يتوقف وكوم امبو، وكلابشة، وعلى ادفو، والمحاميدة، والسباعية.



ومن قطارات الصعيد ايضا، 1982 – مكيف من أسيوط إلى أسوان.



ويتوقف القطار على عدد كبير من المحطات منها، أبوتيج، وصدفا، طما وطهطا، والمراغة، وسوهاج، مرورا بأبو تشت حتى كوم امبو.



وقطار رقم 160 – مميز من القاهرة إلى أسيوط، و 1160 من أسيوط الأقصر، و986 – مكيف من القاهرة حتى أسيوط.



قطار رقم 1163 ـ مميز

القطار يبدأ في التحرك الساعة 6:30 من نجع حمادي، ويصل القاهرة في الساعة 15:40.



قطار رقم 81ـ مميز

تبدأ رحلة القطار في التحرك الساعة 9 من أسوان، وينهي رحلته في أسيوط الساعة 18:20.



قطار رقم 1081 ـ مميز

ينطلق الساعة 6:30، من أسيوط، ينهي رحلته في القاهرة بتمام الساعة 13:15.



قطار رقم 157- مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.



مواعيد قطارات اسكندرية.

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