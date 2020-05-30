مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 31-5-2020

قطارات السكة الحديد من الصعيد للقاهرة ومن القاهرة للصعيد وقطارات اسكندرية للقاهرة اليوم الأحد

شهدت قطارات السكة الحديد ازحامًا شديدا، أمس السبت ، في أول يوم لتشغيل مواعيد القطارات، ومقرر أن تضيف الهيئة رحلات جديدة لامتصاص الزيادة.

وانطلقت أمس أول رحلات هيئة السكة الحديد وفق مواعيد القطارات المعلنة، على خطوط الشبكة من القاهرة للصعيد والعكس، ومن الإسكندرية للقاهرة.

ويبلغ عدد الرحلات العاملة يوميًا نحو 664 قطارات على كافة الخطوط، وذلك لتتماشى مع مواعيد الحظر الحالية.

وتفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أمس محطة مصر للسكك الحديدية وشبابيك التذاكر.

واطمأن وزير النقل على التزام المواطنين بالوقوف وفقا لعلامات التباعد عند شبابيك التذاكر.

وجه الوزير قيادات السكة الحديد بتنفيذ هذه العلامات، في كافة المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحاماً حفاظا على الركاب.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين للكمامات.

وأعلنت هيئة السكة الحديد توفير كمامات في مكاتب بيع التذاكر بسعر 3.5 للكمامة.

مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 983

ينطق القطار المكيف من محطة أسوان في تمام الساعة 7.30 يصل محطته النهائية القاهرة في تمام الساعة 22:5.



قطار رقم 953 vip

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30 للقاهرة.



قطار رقم 777

ينطلق القطار المميز من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.



قطار رقم 81

يبدأ القطار المميز في الانطلاق في تمام الساعة 9:30 من أسوان ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 1:50.



قطار رقك 163:

القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.



قطار رقم 2007:

فئة القطار vip ويتحرك في تمام الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في تمام الساعة 3:55.



قطار رقم 2015:

القطار الـ vip، يبدأ التحرك في تمام الساعة 16:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في الساعة 4:20.



قطار رقم 977:

القطار درجة فئة vip، ويتحرك من محطة الأقصر في تمام الساعة 19:25 وينهي رحلته في القاهرة بتمام الساعة 5:20.



مواعيد القطارات المميزة

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.



قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.



قطار 22:

تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.



قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.



قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.



قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.



قطار رقم 930 مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:20.