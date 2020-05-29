مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 30-5-2020

مواعيد القطارات اليوم السبت من القاهرة للصعيد والعكس ومواعيد قطارات إسكندرية

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قيادات هيئة السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات، وننشر اليوم مواعيد القطارات.

وأضاف أن هيئة السكة الحديد ومواعيد القطارات التي سيتم تشغيلها تناسب مع قرار توقيت الحظر.

مواعيد الحظر الجديد تبدأ من الساعة 8 مساءً، وحتى الساعة 6 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من يوم السبت الموافق 30 مايو الجار.

وستقوم الهيئة بتشغيل 664 قطار يوميا على الوجهين القبلي والبحري.

وتعديل مواعيد عدد 10 قطارات على الوجه البحري ابتداءً من اليوم السبت.

على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة السادسة ونصف صباحًا وحتى الساعة السابعة ونصف مساءً.

وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل عدد 54 قطار على خط القاهرة الإسكندرية.

وعدد 50 قطارا على خط القاهرة السد العالي.

وعدد 36 قطارا على خط القاهرة منوف طنطا.

وتتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية.

ولفت إلى أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسي، نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف وزير النقل أنه قد وجه قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتشمل مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد، وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات.

كما تشمل الإجراءات التنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات.

بالإضافة إلى تنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر، على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحاما حفاظا على صحة وسلامة الركاب.

وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس، وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد.

كما تشمل نشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.

وأشاد الوزير بجهود عمال السكة الحديد خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وقام العمال بإستغلال تلك الفترة في استكمال أعمال صيانة وتجديدات السكك علي خطوط الهيئة.

وعمل تجارب لأجهزة الإشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية.

وعمل العمرات والدوري والصيانة العربات والجرارات وفق معايير تكفل تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن للقطارات.

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