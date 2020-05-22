مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 24-5-2020

مواعيد القطارات اليوم السبت من القاهرة إلى الإسكندرية ومن القاهرة إلى الصعيد

توقف هيئة السكة الحديد بداية من يوم الأحد، مواعيد القطارات حتى يوم الجمعة المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وكثفت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات اليوم السبت، لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب لمحافظات الجمهورية.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 912- مكيف

ويقوم القطار المكيف من محطة الإسكندرية، الساعة 11:30، ويصل القاهرة في تمام الساعة 14:45.

قطار رقم 392- ركاب

ينطلق القطار من المنصورة في الساعة 17:30، ويصل الزقازيق في الساعة 19:45.

قطار رقم 858 – ركاب

يقوم القطار من كفر الزيات في الساعة 17:55، يصل محطته النهائية في منوف بتمام الساعة 19:25.

قطار رقم 624 – ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة منوف في الساعة 18:40، ويصل محطة بنها فى الساعة 19:30.

قطار رقم 836 – ركاب

ينطلق القطار من محطة ميت غمر الساعة 18:45، وينهي رحلته بمحطة بنها في الياعة 19:50.

قطار رقم 244- ركاب

:يبدأ القطار في التحرك من محطة الزقازيق في الساعة 17:20، وينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 19:00.

قطار رقم 588 – ركاب

يقوم القطار من محطة منوف الساعة 7:00 ينهي رحلته بمحطة القاهرة الساعة 9:10.

قطار رقم 662- ركاب

يتحرك من محطة مديرية التحرير في الساعة 6:00، ويصل محطته النهائية بالقاهرة الساعة 8:35.

قطار رقم 690 – ركاب

ينطلق القطار من محطة إيتاي البارود في الساعة 17:50، ويصل وردان بتمام الساعة 19:50.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 986 ـ مكيف

يبدأ في التحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز

ينطلق القطار من المنياء في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

قطار رقم 987 – مكيف

يقوم القطار في الساعة 7:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في القاهرة الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 – مكيف

يتحرك القطار في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

قطار رقم 3001 – مكيف

يقوم في الساعة 6:30 من أسوان ويصل القاهرة في الساعة .17:35

قطار رقم 167 – مميز

يقوم القطار في تمام الساعة 13:00 من سوهاج، وينهي رحلته في محطة المنيا الساعة 17:30.

قطار رقم 991 – مكيف

يبدأ في التحرك الساعة 11:00 من المنيا، ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 14:40.

قطار رقم 1163- مميز

يقوم القطار من القاهرة الساعة 6:30 ويصل محطة نجع حمادي محطته النهائية الساعة 15:40,

قطار رقم 81 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 9:00 من أسوان، ويصل محطته النهائية في أسيوط الساعة 18:20.

قطا رقم 1081 – مميز

يبدأ في التحرك في تمام الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل محطة سكة حديد مصر في الساعة 13:15.

قطار رقم 157 – مميز

ينطلق القطار في تمام الساعة 10:00 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 923 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك الساعة 16:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 17:30.

قطار رقم 915 – مكيف

يقوم القطار في تمام الساعة 15:10 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 18:20.

قطار رقم 919 – مكيف

ينطلق القطار في الساعة 14:25 من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 15:55.

قطار رقم 1203 – مميز

يبدأ القطار في التحرك الساعة 14:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في الإسكندرية الساعة 17:50.

قطار رقم 15 – مميز

يقوم القطار من محطة سكة حديد القاهرة في الساعة 11:25، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 15:10.

قطار رقم 11 – مميز

يقوم القطار الساعة 10:10 من القاهرة، متجها للإسكندرية ويصل في تمام الساعة 14:25.

قطا رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45، ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 10:00 بالإسكندرية.