مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 22-5-2020

مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة لمحافظات الصعيد ومواعيد قطارات اسكندرية من القاهرة

ألغت هيئة السكة الحديد، القطارات الإضافية التي كان مقررا أن تعمل بعد يوم الأحد المقبل، حتى نهاية فترة عيد الفطر، بسبب حظر التجوال، وإليكم مواعيد القطارات.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد، إن مواعيد القطارات المعمول بها منذ بداية حظر التجوال كما هي دون تغير، وسيتم الإعلان عن القطارات الإضافية وفقا لقرارات الحكومة.

وتابع وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، في وقت سابق، أعمال التطوير الشامل لـ 90 عربة إسباني.

وهي عربان درجة أولى وثانية، مكيفة، بورش هيئة السكة الحديد ببني سويف.

مواعيد قطارات إسكندرية

يوجد عدد كبير من القطارات التي تقوم من القاهرة للإسكندرية منها، 132- مميز، و 14 – مميز.

و24 – مميز، و 918 – مكيف، و 914 – مكيف، و 916 – مكيف.

وتشمل قطارات الوجه البحري أيضا، أرقام 18 – مميز، و 932 – مكيف، و167 – مميز، و 991 – مكيف.

وتنطلق هذه القطارات من الساعة 6 صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساء، على خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية.

تشمل قائمة القطارات المميزة من القاهرة للإسكندرية، والعكس، أرقام 7، و11، و15، 1203، و123.

وأيضا، 4، و8، و132، و 14، و 24، و 18.

ومن القطارات المميزة أيضا، 27، و341، و955، و 1113، و1967، و1904، و 1103.

قطار رقم 1205 – مختلط

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 – مكيف

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

مواعيد قطارات الصعيد

تضم قائمة القطارات المكيفة المتجهة لمحافظات الوجه القبلي، 3002، و 978، و980، و1980.

كما تشمل، 1171، و 1170، و991، و 987، و935، و1935.

ومن القطارات أيضا، 1918، و981، و2001، 983، 1982، و 982، و 1982، و990، و1986.

ومن القطارات المميزة، 163، و 1001، و159، و 1186، و1185.

قطار رقم 983

ينطق القطار المكيف من محطة أسوان في تمام الساعة 7.30 يصل محطته النهائية القاهرة في تمام الساعة 22:5.

قطار رقم 953 vip

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777

ينطلق القطار المميز من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81

يبدأ القطار المميز في الانطلاق في تمام الساعة 9:30 من أسوان ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 1:50.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1921- مكيف من القاهرة إلى محطة طنطا، ويقوم الساعة 18:00.

قطار رقم 859 – ركاب من منوف حتى محطة كفر الزيات، ويقوم الساعة 18:10.

قطار رقم 623- ركاب، من محطة بنها إلى منوف، ويقوم الساعة 18:45.

قطار رقم 243 – ركاب من طنطا حتى محطة الزقازيق، ويقوم الساعة 17:30.

قطار رقم 557 – ركاب، من القاهرة حتى محطة منوف، ويقوم الساعة 17:00.

قطار رقم 525 ركاب من القاهرة، حتى محطة القناطر الخيرية، وينطلق الساعة 17:45.